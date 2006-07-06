В Берлине задержаны создатели бетонных мячей

Полиция задержала двух молодых людей. Существует неоспоримое доказательство вины двух австрийцев, сообщает Der Spiegel.



Несколько дней назад полиция вышла на след предполагаемых злоумышленников. Во время обыска в одной из квартир в центре Берлина правоохранителям улыбнулась удача: вчера удалось обнаружить большое количество уже подготовленных мячей, различные цепи и банки с аэрозолями.



Были задержаны австрийцы 26 и 29 лет. По всей вероятности, они принадлежат к группе художников. Против них будет начато следствие по статьям о причинении телесных повреждений по неосторожности, а также о действиях, которые привели к сбоям в дорожном движении.



В конце июня в четырех районах Берлина на дорогах появились футбольные мячи, наполненные бетоном весом до 10 кг. Мячи были пристегнуты цепями к уличным фонарям, деревьям или ограждению. В непосредственной близости розовой краской было написано "Можешь его забить?" ("Can u kick it?"). От удара ногой по такому мячу пострадали 21-летний и 23-летний молодые люди. Из-за того, что этот инцидент произошел в дни проведения ЧМ, его расследованием займется земельное управление уголовной полиции.

