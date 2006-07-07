Футбольных звезд «вычеркивают» вместе с прошлым

Мы часто говорим о воспитании патриотизма и любви к Родине, но в итоге подменяем это борьбой за разного рода «бренды»…
Об отдыхе забыть!
Украинский футбол набирает ход, и выступление национальной сборной в Германии – явное тому свидетельство: никогда еще наша команда не поднималась так высоко в чемпионатах мира! А ведь за чертой четвертьфинала осталось немало законодателей футбольной моды. И теперь целых четыре года нас будут воспринимать как одну из восьми лучших команд планеты. Хотелось бы, чтобы такое отношение к Украине распространилось и на чемпионат Европы, отборочные игры к которому начинаются уже в августе, где, кстати, нашими соседями по группе оказались нынешние финалисты – Франция и Италия. А еще говорят, что Олег Блохин – фартовый!
Впрочем, в недрах Интернета уже пошла гулять «утка», что перед Европой будущую сборную станут выстраивать с «нуля». Начиная с «капитанского мостика»… Удивительно, что после возвращения сборной на Родину, до сих не было проведено ни одной пресс-конференции, подводящей какие-то промежуточные итоги выступления команды Олега Блохина, ни заседания какого-либо полномочного органа Федерации футбола… Я ни в коем случае не призываю от специалистов, образующих штаб национальной сборной, предстать пред светлы очи общественности и ответить на острые вопросы многочисленных респондентов «Главреда», комментировавших каждый неверный шаг 23-х заслуженных мастеров спорта Украины. Но сделать что-то подобное просто необходимо, так как, вспоминая многочисленные интервью главного тренера, можно сделать вывод, что за героями чемпионата мира – пустота!.. А значит, подробнейший «разбор полетов» просто таки необходим, так как отбор на чемпионат Европы, который начнется уже в начале августа усугубляется еще и тем, что в нашей группе оказались нынешние финалисты ЧМ-2006 – Франция и Италия.
Но перед этим еще будет Суперкубок между «Шахтером» и «Динамо», несколько туров чемпионата Украины и первые игры еврокубков... И вечные проблемы непоспевающих за прогрессом селекционных служб, и страдания утративших спортивную форму, а вместе с ней и мотивацию, игроков прошлогодней «основы»…
О тех, кто стоял у истоков…
Стоило нашим ребятам вернуться домой, как, словно по заказу,
прекратилась восторженная шумиха, стихли аплодисменты – чемпионат мира в Германии продолжается без нас и более мастеровитые и удачливые все еще держат в напряжении окружающий мир. И поэтому я решил, воспользовавшись паузой, вернуться к теме, которая вот уже два года не дает мне покоя – один за одним уходят из жизни ветераны, которые закладывали фундамент сегодняшних успехов украинского футбола…
20 октября 1954 года киевское «Динамо», победив в изнурительном финале ереванский «Спартак», выиграло Кубок СССР. Это событие можно смело назвать «прорывом» в советском футболе – ведь до того ни одной немосковской команде дальше финала пройти не удавалось. Было, правда, исключение: ленинградскому «Зениту» в 1944 году «позволили» в «тепличных» условиях послеблокадной разрухи и дефицита футбольных команд, завоевать Кубок страны… Это было своеобразным признанием мужества и неувядаемого подвига ленинградцев.
Украина тогда скромно, как могла, чествовала своих героев, да и московское футбольное руководство тоже достаточно скупо отреагировало на успех киевской команды: лишь через год Зазроеву и Михалине было присвоего звание «заслуженных мастеров спорта СССР».
Через семь лет что-то похожее произошло, когда киевское «Динамо» снова впервые в истории клуба и Украины стало чемпионом СССР – высокие звания из Москвы в Киев так и не поступили… И лишь в 1975, когда преимущество «Динамо» над остальными клубами страны стало на удивление значительным, а местное руководство осмелело настолько, что представило на присвоение «змс» весь состав команды – Москва всемилостиво возражать не стала…
«Праздник, который всегда с тобой…»
К сожалению, в 2004, в день 50-летия со дня завоевания Кубка СССР, Праздник украинского футбола так и не состоялся: то ли Федерация и клуб-именинник были обеспокоены матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», то ли «оранжевая» политическая обстановка в Украине не располагала к чествованию динамовцев, представителей «партии белоголубых»... Ветеранов, которые рассчитывали, что молодому государству не трудно будет вспомнить об их футбольной молодости, попросту забыли поздравить! А они рассчитывали всего-то, что родное «Динамо» вкупе с ФФУ обратится к власть предержащим, то есть, в Госкомспорт, с ходатайством о присвоении «завоевателям» Кубка СССР почетных званий «заслуженных мастеров спорта Украины»… Не случилось!
А по моему глубокому убеждению, именно благодаря героям 1954 года, «прорубившим окно…», к украинскому футбола с тех пор и стали всерьез относиться. Так что ветераны вполне достойны присвоения им звания «заслуженный мастер спорта Украины».
Придя в себя, Тиберий Попович - один из обиженных героев того финала, живущий сейчас в Мукачево - отправил тогдашнему премьер-министру Украины обстоятельную телеграмму, в которой поделился своими ветеранскими проблемами. И каково же было наше удивление – Виктору Януковичу телеграммы оказалось вполне достаточно, чтобы тут же дать указание Госкомспорту и Федерации футбола разобраться в ветеранских проблемах!.. Можете себе представить, как воспринял ответ из Киева Тиберий Ладиславович!
Промолчи – сойдешь за умного!
Но через месяц Минмолодьспорт, которому было «спущено» указание премьер-министра, поддержанное Федерацией футбола и ФК «Динамо», не посчитал нужным вникнуть в суть проблемы, и отделался отпиской, что-де такое звание присваивается только победителям Олимпиад и чемпионатов мира и Европы… Вполне очевидно, что Украине в обозримом будущем вряд ли светят подобные звания… Можете себе представить как воспринял ответ из Госкомспорта Попович!
Прошло еще немного времени и произошло событие, заставившее ветеранов возобновить «хождение по мукам»: бывший киевский динамовец, а ныне игрок итальянского «Милана», Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», и ему, первому из украинцев, присвоили звание заслуженного мастера спорта по футболу. А ведь этот приз учрежден всего лишь французской спортивной газетой… Так что вполне можно было, «встав на доску закона», прославленному бомбардиру отказать – за плечами у Андрея пока что нет ни звания «олимпионика», ни «кампеоника»…
«Снаряды рвутся совсем рядом!..»
Легко сказать: время лечит… Звоню в Мукачево: два года назад, когда Попович начал свой поход за справедливостью, оставшихся в живых «кубковых» ветеранов было шестеро – сегодня их пятеро…
– Большинство из тех, кто завоевал для Украины тот хрустальный кубок, уже ушли из жизни – в живых остались лишь Володя Богданович, Миша Коман, Женя Лемешко, Витя Фомин и я… Вот уже полгода нет с нами Шурика Кольцова!.. – ветеран с грустью загибает пальцы... – Считаю, что «Динамо», Федерация футбола, Госкомспорт и Верховная Рада – все, кому доверена наша футбольная судьба, должны были быть более человечны по отношению к тем, на кого при жизни молились миллионы. Наверное, было бы вполне логичным и очень своевременным по совокупности достижений присвоить хотя бы звание заслуженных мастеров спорта Украины. Или хотя бы персональные пенсии…
«Наши победы в прошлом!..»
Видимо, Попович со своими обращениями выбрал тогда неудачное время: как раз вся страна занималась выборами Президента – было не до футбольных ветеранов… Но с тех пор прошло два года: власть дважды поменялась, и футбол из серого, скандально-провального неожиданно для всех превратился в фанфарно-победный! Вот бы на этой волне вспомнить о тех, кому когда-то «недодано»…
Пребывая в расслабленно-мечтательном состоянии, я продолжаю интересоваться новостями закарпатского футбола: там – проблема на проблеме… И нам с Тиберием Поповичем есть о чем пострадать. И вдруг срочный звонок…
– Хотите я прочитаю новое письмо из Минмолодьспорта – шло из Киева две недели?
– Неужели новый министр вспомнил?
– Не хотелось бы думать, что это делалось с подачи Юрия Павленко – кажется, он всерьез полюбил футбол… Письмо подписал один из замов – В.Н.Дудчак. Подпись новая, а текст прежний: и снова все те же аргументы… «На основании Приказа по Минмолодьспорту от 1.09.2003…» В моем ходатайстве снова отказано на том основании, что мы в 1954 году всего-навсего выиграли Кубок СССР, а не звание олимпийских чемпионов. Не стали обладателями золотых медалей чемпионата мира или Европы… Лучше бы не вспоминали!
– Но при чем здесь современные чемпионы! Речь ведь идет о том, чтобы воздать должное тем, о ком целых пятьдесят лет практически не вспоминали…
– Кстати, еще весной, перед поездкой в Германию, звание «заслуженных» присвоили и всему составу сборной Украины ... В Министерстве спорта, видимо, были уверены, что подопечные Олега Блохина обязательно «выстрелят» там и станут чемпионами мира.
– А вам не кажется, что этот «аванс» в итоге расслабил ребят…
– Им было от чего «расслабиться» и без этих званий – вон какие гонорары пообещали! А вот наши победы – в прошлом: мы уже «едем с ярмарки»…
– А, правда ли, что в Российском Футбольном Союзе могли пойти вам навстречу?..
– Там до сих пор в чести люди, с которыми мы встречались на футбольных полях. В частных беседах по этому вопросу я находил понимание и у Симоняна, и у Парамонова… Уверен, если бы кому-то пришло в голову обратиться в Москву, там не стали бы «пускать нас по бюрократическому кругу». Вот и совсем недавно Президент Путин наградил группу футболистов ветеранов высокими правительственными наградами: там и Симонян, и Ильин, которых мы в 54-м легко «прошли» в четвертьфинале…
– Уверен, в Министерстве иностранных дел посчитали бы это вмешательством во внутренние дела Украины…
Post Scriptum
Тиберий Ладиславович почти завершил строительство трехэтажного офиса своей детской футбольной школы, в которую собирается приглашать талантливых мальчишек «с окрестных гор», чтобы возродить былую славу футбольного Закарпатья… Здесь ведь в каждом селе могли похвастаться своими «делегатами» в Большой футбол. Один только Мукачево дал футболу таких ярких футболистов, как: Йожеф Беца, Василий Годничак, Иван Мозер, Тиберий Попович, Василий Турянчик, Федор Ванзел, Стефан Решко, Стефан Варга, Федор Медвидь, Имре Лендьел!
Мы так часто говорим о воспитании патриотизма и любви к Родине, но в итоге подменяем это борьбой за разного рода «бренды»…
Вот список тех, памяти которых посвящен этот материал: Олег Макаров, Евгений Лемешко, Аркадий Ларионов, Виталий Голубев, Тиберий Попович, Эрнст Юст, Михаил Михалина, Александр Кольцов, Георгий Грамматикопуло, Владимир Богданович, Виктор Терентьев, Андрей Зазроев, Михаил Коман, Павел Виньковатов, Виктор Фомин. Ими с полным основанием может гордиться украинский футбол!
А может быть Поповичу написать новоизбранному Голові Верховної Ради?..
Украинский футбол набирает ход, и выступление национальной сборной в Германии – явное тому свидетельство: никогда еще наша команда не поднималась так высоко в чемпионатах мира! А ведь за чертой четвертьфинала осталось немало законодателей футбольной моды. И теперь целых четыре года нас будут воспринимать как одну из восьми лучших команд планеты. Хотелось бы, чтобы такое отношение к Украине распространилось и на чемпионат Европы, отборочные игры к которому начинаются уже в августе, где, кстати, нашими соседями по группе оказались нынешние финалисты – Франция и Италия. А еще говорят, что Олег Блохин – фартовый!
Впрочем, в недрах Интернета уже пошла гулять «утка», что перед Европой будущую сборную станут выстраивать с «нуля». Начиная с «капитанского мостика»… Удивительно, что после возвращения сборной на Родину, до сих не было проведено ни одной пресс-конференции, подводящей какие-то промежуточные итоги выступления команды Олега Блохина, ни заседания какого-либо полномочного органа Федерации футбола… Я ни в коем случае не призываю от специалистов, образующих штаб национальной сборной, предстать пред светлы очи общественности и ответить на острые вопросы многочисленных респондентов «Главреда», комментировавших каждый неверный шаг 23-х заслуженных мастеров спорта Украины. Но сделать что-то подобное просто необходимо, так как, вспоминая многочисленные интервью главного тренера, можно сделать вывод, что за героями чемпионата мира – пустота!.. А значит, подробнейший «разбор полетов» просто таки необходим, так как отбор на чемпионат Европы, который начнется уже в начале августа усугубляется еще и тем, что в нашей группе оказались нынешние финалисты ЧМ-2006 – Франция и Италия.
Но перед этим еще будет Суперкубок между «Шахтером» и «Динамо», несколько туров чемпионата Украины и первые игры еврокубков... И вечные проблемы непоспевающих за прогрессом селекционных служб, и страдания утративших спортивную форму, а вместе с ней и мотивацию, игроков прошлогодней «основы»…
О тех, кто стоял у истоков…
Стоило нашим ребятам вернуться домой, как, словно по заказу,
прекратилась восторженная шумиха, стихли аплодисменты – чемпионат мира в Германии продолжается без нас и более мастеровитые и удачливые все еще держат в напряжении окружающий мир. И поэтому я решил, воспользовавшись паузой, вернуться к теме, которая вот уже два года не дает мне покоя – один за одним уходят из жизни ветераны, которые закладывали фундамент сегодняшних успехов украинского футбола…
20 октября 1954 года киевское «Динамо», победив в изнурительном финале ереванский «Спартак», выиграло Кубок СССР. Это событие можно смело назвать «прорывом» в советском футболе – ведь до того ни одной немосковской команде дальше финала пройти не удавалось. Было, правда, исключение: ленинградскому «Зениту» в 1944 году «позволили» в «тепличных» условиях послеблокадной разрухи и дефицита футбольных команд, завоевать Кубок страны… Это было своеобразным признанием мужества и неувядаемого подвига ленинградцев.
Украина тогда скромно, как могла, чествовала своих героев, да и московское футбольное руководство тоже достаточно скупо отреагировало на успех киевской команды: лишь через год Зазроеву и Михалине было присвоего звание «заслуженных мастеров спорта СССР».
Через семь лет что-то похожее произошло, когда киевское «Динамо» снова впервые в истории клуба и Украины стало чемпионом СССР – высокие звания из Москвы в Киев так и не поступили… И лишь в 1975, когда преимущество «Динамо» над остальными клубами страны стало на удивление значительным, а местное руководство осмелело настолько, что представило на присвоение «змс» весь состав команды – Москва всемилостиво возражать не стала…
«Праздник, который всегда с тобой…»
К сожалению, в 2004, в день 50-летия со дня завоевания Кубка СССР, Праздник украинского футбола так и не состоялся: то ли Федерация и клуб-именинник были обеспокоены матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», то ли «оранжевая» политическая обстановка в Украине не располагала к чествованию динамовцев, представителей «партии белоголубых»... Ветеранов, которые рассчитывали, что молодому государству не трудно будет вспомнить об их футбольной молодости, попросту забыли поздравить! А они рассчитывали всего-то, что родное «Динамо» вкупе с ФФУ обратится к власть предержащим, то есть, в Госкомспорт, с ходатайством о присвоении «завоевателям» Кубка СССР почетных званий «заслуженных мастеров спорта Украины»… Не случилось!
А по моему глубокому убеждению, именно благодаря героям 1954 года, «прорубившим окно…», к украинскому футбола с тех пор и стали всерьез относиться. Так что ветераны вполне достойны присвоения им звания «заслуженный мастер спорта Украины».
Придя в себя, Тиберий Попович - один из обиженных героев того финала, живущий сейчас в Мукачево - отправил тогдашнему премьер-министру Украины обстоятельную телеграмму, в которой поделился своими ветеранскими проблемами. И каково же было наше удивление – Виктору Януковичу телеграммы оказалось вполне достаточно, чтобы тут же дать указание Госкомспорту и Федерации футбола разобраться в ветеранских проблемах!.. Можете себе представить, как воспринял ответ из Киева Тиберий Ладиславович!
Промолчи – сойдешь за умного!
Но через месяц Минмолодьспорт, которому было «спущено» указание премьер-министра, поддержанное Федерацией футбола и ФК «Динамо», не посчитал нужным вникнуть в суть проблемы, и отделался отпиской, что-де такое звание присваивается только победителям Олимпиад и чемпионатов мира и Европы… Вполне очевидно, что Украине в обозримом будущем вряд ли светят подобные звания… Можете себе представить как воспринял ответ из Госкомспорта Попович!
Прошло еще немного времени и произошло событие, заставившее ветеранов возобновить «хождение по мукам»: бывший киевский динамовец, а ныне игрок итальянского «Милана», Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», и ему, первому из украинцев, присвоили звание заслуженного мастера спорта по футболу. А ведь этот приз учрежден всего лишь французской спортивной газетой… Так что вполне можно было, «встав на доску закона», прославленному бомбардиру отказать – за плечами у Андрея пока что нет ни звания «олимпионика», ни «кампеоника»…
«Снаряды рвутся совсем рядом!..»
Легко сказать: время лечит… Звоню в Мукачево: два года назад, когда Попович начал свой поход за справедливостью, оставшихся в живых «кубковых» ветеранов было шестеро – сегодня их пятеро…
– Большинство из тех, кто завоевал для Украины тот хрустальный кубок, уже ушли из жизни – в живых остались лишь Володя Богданович, Миша Коман, Женя Лемешко, Витя Фомин и я… Вот уже полгода нет с нами Шурика Кольцова!.. – ветеран с грустью загибает пальцы... – Считаю, что «Динамо», Федерация футбола, Госкомспорт и Верховная Рада – все, кому доверена наша футбольная судьба, должны были быть более человечны по отношению к тем, на кого при жизни молились миллионы. Наверное, было бы вполне логичным и очень своевременным по совокупности достижений присвоить хотя бы звание заслуженных мастеров спорта Украины. Или хотя бы персональные пенсии…
«Наши победы в прошлом!..»
Видимо, Попович со своими обращениями выбрал тогда неудачное время: как раз вся страна занималась выборами Президента – было не до футбольных ветеранов… Но с тех пор прошло два года: власть дважды поменялась, и футбол из серого, скандально-провального неожиданно для всех превратился в фанфарно-победный! Вот бы на этой волне вспомнить о тех, кому когда-то «недодано»…
Пребывая в расслабленно-мечтательном состоянии, я продолжаю интересоваться новостями закарпатского футбола: там – проблема на проблеме… И нам с Тиберием Поповичем есть о чем пострадать. И вдруг срочный звонок…
– Хотите я прочитаю новое письмо из Минмолодьспорта – шло из Киева две недели?
– Неужели новый министр вспомнил?
– Не хотелось бы думать, что это делалось с подачи Юрия Павленко – кажется, он всерьез полюбил футбол… Письмо подписал один из замов – В.Н.Дудчак. Подпись новая, а текст прежний: и снова все те же аргументы… «На основании Приказа по Минмолодьспорту от 1.09.2003…» В моем ходатайстве снова отказано на том основании, что мы в 1954 году всего-навсего выиграли Кубок СССР, а не звание олимпийских чемпионов. Не стали обладателями золотых медалей чемпионата мира или Европы… Лучше бы не вспоминали!
– Но при чем здесь современные чемпионы! Речь ведь идет о том, чтобы воздать должное тем, о ком целых пятьдесят лет практически не вспоминали…
– Кстати, еще весной, перед поездкой в Германию, звание «заслуженных» присвоили и всему составу сборной Украины ... В Министерстве спорта, видимо, были уверены, что подопечные Олега Блохина обязательно «выстрелят» там и станут чемпионами мира.
– А вам не кажется, что этот «аванс» в итоге расслабил ребят…
– Им было от чего «расслабиться» и без этих званий – вон какие гонорары пообещали! А вот наши победы – в прошлом: мы уже «едем с ярмарки»…
– А, правда ли, что в Российском Футбольном Союзе могли пойти вам навстречу?..
– Там до сих пор в чести люди, с которыми мы встречались на футбольных полях. В частных беседах по этому вопросу я находил понимание и у Симоняна, и у Парамонова… Уверен, если бы кому-то пришло в голову обратиться в Москву, там не стали бы «пускать нас по бюрократическому кругу». Вот и совсем недавно Президент Путин наградил группу футболистов ветеранов высокими правительственными наградами: там и Симонян, и Ильин, которых мы в 54-м легко «прошли» в четвертьфинале…
– Уверен, в Министерстве иностранных дел посчитали бы это вмешательством во внутренние дела Украины…
Post Scriptum
Тиберий Ладиславович почти завершил строительство трехэтажного офиса своей детской футбольной школы, в которую собирается приглашать талантливых мальчишек «с окрестных гор», чтобы возродить былую славу футбольного Закарпатья… Здесь ведь в каждом селе могли похвастаться своими «делегатами» в Большой футбол. Один только Мукачево дал футболу таких ярких футболистов, как: Йожеф Беца, Василий Годничак, Иван Мозер, Тиберий Попович, Василий Турянчик, Федор Ванзел, Стефан Решко, Стефан Варга, Федор Медвидь, Имре Лендьел!
Мы так часто говорим о воспитании патриотизма и любви к Родине, но в итоге подменяем это борьбой за разного рода «бренды»…
Вот список тех, памяти которых посвящен этот материал: Олег Макаров, Евгений Лемешко, Аркадий Ларионов, Виталий Голубев, Тиберий Попович, Эрнст Юст, Михаил Михалина, Александр Кольцов, Георгий Грамматикопуло, Владимир Богданович, Виктор Терентьев, Андрей Зазроев, Михаил Коман, Павел Виньковатов, Виктор Фомин. Ими с полным основанием может гордиться украинский футбол!
А может быть Поповичу написать новоизбранному Голові Верховної Ради?..