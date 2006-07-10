Печальный конец карьеры Зидана

10 июля 2006, 12:26

Удар Зидана с пенальти вывел французов в финал. Он и в финале реализовал 11-метровый, но запомнился, увы, не только этим...

Финальный матч чемпионата мира, по всеобщему убеждению, должен был принести неувядающую славу капитану сборной Франции Зинедину Зидану. Это было последнее выступление за сборную в карьере одного из самых выдающихся мастеров в истории игры. В карьере, отмеченной яркими победами на всех уровнях - в чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов и национальных первенствах и Кубках – равно как и множеством индивидуальных трофеев. Трижды признавали Зидана Лучшим футболистом в мире и один раз – в Европе. А накануне матча с Италией он был явным претендентом на звание Лучшего игрока чемпионата…



И как же всё удачно складывалось для него на протяжении почти всех двух часов игры! Уже в начале встречи он реализовал пенальти, назначенный за фол Матерацци против Малуды, забив, таким образом, свой третий гол в финалах мировых первенств. Этот гол не стал для французов победным: чуть больше десяти минут потребовалось тому же Матерацци, чтобы сравнять счет сильным и точным ударом головой после поданного Пирло углового.



Стал Матерацци и невольным соучастником коллизии, поставившей жирную кляксу и собственно на финальном матче, проходившем по большей части в красивой и упорной борьбе, да, пожалуй, и на всем чемпионате, не отмеченном, увы, обилием особо запоминающихся встреч. Обидевшись на то, что итальянский защитник ненавязчиво и незаметно придержал его в одном из эпизодов, Зидан обогнал его и неожиданно резко боднул в грудь. Мяч в это время находился на другом конце поля, так что главный судья не заметил этой выходки французского капитана, и лишь после консультации с помощником вынес единственно возможное в этой ситуации наказание – удаление с поля.



Подходил к концу второй час игры, и львиную долю этого времени французы – в основном благодаря Зидану - играли явно лучше соперников, значительно превосходя их и по владению мячом, и по опасным моментам. Они, кстати, и на последних минутах, уже играя в меньшинстве, были все равно ближе к победе. И, возможно, футбольный бог, о котором любят вспоминать во время наиболее драматичных матчей, захотел бы отдать французской сборной победу в серии пенальти. Но, может быть, именно после поступка Зидана он отвернулся от опозоренной капитаном команды. И итальянцы, для которых до сей поры послематчевые пенальти были ахиллесовой пятой, не совершили ни единой ошибки. У французов же единственный промах допустил Трезеге – тот самый Трезеге, который забил в итальянские ворота «золотой» гол в финале Евро-2000.



Действительно, какая была бы нелепость, если бы «великий» Зидан не смог поднять над головой Золотой кубок ФИФА. А так он всего лишь не смог получить медаль финалиста, считающуюся самой горькой наградой для любого спортсмена. Но горечи во французском лагере и без того хватало минувшим воскресным вечером.



А Италия теперь – четырехкратный чемпион мира. Два своих титула итальянцы, как известно, завоевали в довоенную эпоху. С недавних же пор они выступают по весьма любопытному графику. Каждые 12 лет выходят в финал и чередуют поражения с победами. Причем результаты показывают почти зеркальные. В 70-м уступили бразильцам – 1:4, в 82-м выиграли у немцев – 3:1, в 94-м проиграли по пенальти (снова бразильцам), теперь вот, в 2006-м по пенальти победили…

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