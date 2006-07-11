Буффон выиграл себе жену

Буффон во время совместного с Середовой ужина, состоявшегося на следующий день после выхода сборной Италии в финал чемпионата, предложил той пожениться, в случае если «скуадра адзурра» выиграет турнир.



По свидетельствам очевидцев, для Середовой это стало неожиданностью, но практически тут же она дала свое согласие. Так как финал выиграла Италия, то теперь Буффон, как честный синьор, должен ответить за свои слова.



Впрочем, вряд ли Буффон будет жалеть о своем предложении. Он «дружит» с Середовой уже больше года, и, на горе «желтой прессе», их роман проходит очень гладко, что весьма удивительно – ведь футболисты серии А отличаются непростым характером и неспокойным поведением. Впрочем, Буффон ведь является вратарем, а голкиперы обязаны сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях.



В общем, 2006 года для Буффона станет запоминающимся. Он выиграл чемпионат мира и вместе с ним жену. Ведь предложение о женитьбе Буффона было бы верно только в том случае, если в финале побеждает Италия. Что и произошло.