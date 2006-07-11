ФК «Кривбасс»: «глубокий нокаут» за пределами футбольного поля

Как гром среди ясного неба разнеслось по медиа-пространству - клуба «Кривбасс» больше не существует…



Справка. Футбольная команда «Кривбасс»: четырехкратный чемпион СССР среди команд второй лиги, дважды – в 1999 и 2000 годах - становился бронзовым призером чемпионата Украины высшей лиги. Играл в финале Кубка Украины (2000 год). В 1999-2000 годах защищал честь страны в розыгрыше Кубка УЕФА.



Хотя разговоры о бедственном положении криворожской команды шли уже несколько месяцев, но надеялись, что все, так или иначе, утрясется и выправится. Не вышло… Неужели клуб умер?



Новая метла чисто метет?



«Слухи о смерти сильно преувеличены!..» Так ответили нам непосредственно в клубе, когда мы туда обратился. Объяснили, что положение действительно бедственное, но не катастрофическое. Просто, в данном случае, речь идет об участии команды в чемпионате высшей лиги. После отказа спонсора финансировать клуб, он оказался не в состоянии выступать в высшем дивизионе. Остается надежда на участие в первой и даже во второй лигах. Как ПФЛ решит.



Вот совсем вплотную подошли к злободневному вопросу о финансировании нашего отечественного спорта… К слову, по сей день не утихает шум вокруг ряда столичных клубов, в том числе, футбольного «Арсенала». После прихода к руководству г-на Черновецкого стало очевидным, что наступает «кирдык». К создавшейся ситуации наиболее спокойно отнеслись чиновники. Поскольку, как они нас убеждали, выход есть и достаточно несложный. В частности, глава «спортивного» управления столичной администрации Ростислав Карандеев убеждал «Главред», что спортклубы должны «слезть» с государственной шеи – т.е. с госбюджета. Взамен же предлагалось активно искать спонсоров. Все просто. Вот оно – решение проблемы. Дескать, и клубы довольны, и государство не в накладе. Нечто подобное звучало и из уст министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко. Хотя, если память не изменяет, он брался лично искать спонсоров для киевских клубов. Правда, поиски затянулись. А может, просто не дали результатов?



Ладно, допустим, найдут хороших спонсоров. Но, как показывает сегодняшняя практика, это еще ничего не значит. А ну как спонсор «кинет» клуб, когда ему только заблагорассудится? Найдет более выгодное применение своим деньгам? И это, к сожалению, реальность. Вот наглядный пример с «Кривбассом»… Казалось бы, иметь такого спонсора, как комбинат «Криворожсталь», только мечтать можно - и богатый, и надежный. И, тем не менее, клуб оказался в глубокой опале, которая совпала с появлением у комбината нового хозяина.



Как известно, в прошлом году «Криворожсталь» приобрел глава «Миттал Стил» Нарендра Чодери. В своем выступлении на пресс-конференции перед представителями региональных СМИ - в мае текущего года – он сказал, буквально следующее: «Комбинат перечислил клубу сумму, превышающую финансовые вливания прошлых лет. Получается, что финансовая помощь не смогла повлиять положительно на игру команды, за которую я болею. » Это заявление до глубины души возмутило руководителей футбольного клуба, поскольку, по их словам, никаких денег получено не было.







Потом начался период отношений ФК «Кривбас» и «Криворожсталью» в виде переговоров и переписок. В свою поддержку спортсмены привлекали и чиновников самого высокого ранга. Например, Юрия Павленко. Надо полагать, следствием этого явилось заявление пресс-службы комбината, в котором говорилось о недоразумении… Дескать, журналисты неправильно поняли слова главы «Криворожстали». Якобы речь шла о том, что комбинат мог бы осуществлять поддержку клуба с превышением финансового вливания прошлых лет. Мог бы, да не «влил»…







Надо «плясать» от госбюджета







Что же теперь «светит» клубу, если вообще можно вести о каких-либо перспективах? Об этом с корреспондентом «Главреда» поделился главный тренер «Кривбасса» Александр Косевич. (Причем, нам удалось его «поймать» в то время, когда он, несмотря ни на что, проводил с игроками тренировку.)







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- До сих пор не верится, что такое произошло. Причем, это беда не только для самого клуба. Это беда для всего города, для всех наших болельщиков. Куда теперь люди будут ходить? Какое еще зрелище им можно предложить?







Правда, мне не очень нравится, что поднялась шумиха о гибели клуба. Он существует. Да, уже не в высшей лиге. Мы заявились в первую лигу – вместо «Волыни». А она, соответственно, займет наше место в высшей. Сегодня, как раз, в ПФЛ должны принять решение по этому поводу.







Что будет с игроками?







Значительная часть уходит. Это касается и основного, и дублирующего составов. Уходят все легионеры. Учитывая положения о лимите легионеров, играть им в первой лиге проблематично. Ну, а те, кто останется – продолжат выходить на поле.







По вашему мнению, с чем связано прекращение финансирования клуба спонсором? Хозяин не любит футбол?







Мне трудно об этом судить и выискивать причины. Проблема существует давненько. Вот и в прошлом году едва удержались в высшей лиге. Финансирование из года в год понемногу урезалось, и вот теперь закончилось совсем. А какие мотивы были у тех, кто наверху – не знаю.







В вашем положении сегодня могут оказаться большинство украинских клубов…







Безусловно. Очень многие. В качестве примера приведу тот же киевский «Арсенал» (ФК «Арсенал» вчера был выставлен на продажу – прим. авт.).







Как вы относитесь к тому, что сейчас наблюдается твердая тенденция: спортклубы лишают государственного финансирования и взамен предлагают искать спонсоров?







По моему твердому убеждению, надо, наоборот, «плясать» от госбюджета. Как это делается, например, в России. Под бюджет набирается и команда. А спонсоры – это уже дополнительные вливания. Если же команда ставит перед собой самые высокие задачи, то здесь надо рассчитывать только на очень крупных спонсоров. У нас в стране, к сожалению, сегодня немного тех, кто согласен вкладывать деньги в спорт. В этом плане, можно только позавидовать киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру» - их базе и финансированию. А дело все в людях, которые стоят у руля клубов.







С игроками «Кривбасса» более-менее все ясно… А вы сами остаетесь в клубе?







Нет. Уже написал заявление об уходе. Правда, некоторое время буду здесь, на месте, поскольку являюсь еще и вице-президентом клуба. Ну, а потом поеду домой, к семье – в Донецк. Что касается дальнейшего… Поживем – увидим.







P.S. Как нам сообщили в ПФЛ, на сегодняшнем заседании принято решение об участии команды «Кривбасс» в играх первой лиги чемпионата Украины по футболу. Ее место в высшем дивизионе, как и предполагалось, займет луцкая «Волынь». Что касается клуба «Арсенал», то он продолжит свое вступление в высшей лиге.





