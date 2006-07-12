Кто подставил «Шахтер» с билетами на матчи?

12 июля 2006, 17:05

История «украинского криминала» пополнилась беспрецедентным случаем, причем, со спортивным уклоном. На границе с Россией задержан контрабандный груз в «размере» 30 тысяч билетов на матчи лидера отечественного футбола…

Стражи кордона и таможенники, повидавшие на своем веку всякого – от оружия и машин до детских подгузников – на этот раз были в шоке. Чего только не доводилось выуживать из тайников контрабандистов! Но вот билеты на спортивные мероприятия – никогда. За подробностями корреспонденты «Главреда» обратились в Луганский погранотряд, сотрудник которого – Андрей Демченко – рассказал следующее…  



Это случилось в Свердловском районе области, на территории заставы Бирюково. Российско-украинскую границу тайком – минуя пункт погранконтроля – пересек автомобиль «Жигули»-«копейка». С украинскими номерами. Засекли и задержали его практически сразу – едва тот пересек кордон. Успел проехать по «украинской земле» буквально метров десять.



В машине находилось двое молодых мужчин – одному 30, другому 34 года. Естественно, столь тайное преодоление границы вызвало множество подозрений. Которые и подтвердились после осмотра.



Багажник и салон «Жигулей» были завалены картонными ящиками внушительных размеров – всего 30 штук. Внутри каждого из них обнаружили свернутые рулонами… билеты на матчи донецкого «Шахтера».



Андрей Демченко:



- По самым приблизительным подсчетам, общее число билетов может достигать 30 тысяч. На них напечатано «клуб «Шахтар», ряд, место… Правда, без указания, какой именно ряд и место. Не указан и соперник команды. То есть, на какой конкретно матч билеты – определить невозможно.  



После задержания нарушителей, их передали в руки таможенников. Поскольку имело место незаконное пересечение границы (статья 204 админкодекса), то и груз, и машину у злоумышленников конфисковали.  



Понятно, первое умозаключение, которое приходит в голову – контрабандные билеты наверняка фальшивые. Хотя не все так просто…



Андрей Демченко:



- Сами задержанные утверждают, что все билеты подлинные. И якобы были заказаны в России. Но тут сразу возникает ряд вопросов… Зачем, в таком случае, понадобилось тащить их опять в Украину? Да еще и нелегально. Какой-то в этом кроется умысел…



Что касается «умысла», то сейчас им занимаются соответствующие органы. Эксперты же, в свою очередь, устанавливают, являются ли конфискованные билеты подлинными или нет.



Предполагая получить комментарий о произошедшем в самом футбольном клубе, мы туда и обратились. Тем не менее, в пресс-службе «Шахтера» выразили убеждение, что информация о «контрабандных билетах», скорее сего, является домыслом…



- У нас есть большие сомнения по этому поводу. Вряд ли подобное могло иметь место. По всей видимости, это очередная газетная «утка». Тем более, тайны мы не из чего не делаем. Все, что касается клуба и происходящего вокруг него, мы публикуем на нашем сайте.



Честно говоря, комментарий нас несколько озадачил… Если это «утка», то как увязать ее с фактом, о котором нас проинформировали работники погранслужбы? Может быть, они пошутили?    

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