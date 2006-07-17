Суперкубком Украины «овладело» киевское «Динамо»

Динамовцы Киева поквитались со своими главными соперниками из Донецка за проигрыш в чемпионате страны. Насколько это можно считать реваншем, сказать сложно, но зрелище получилось на славу. Такого Одесса не видела давно.
С дождем и Морозом
Место для розыгрыша Суперкубка Украины по футболу было выбрано очень удачно. Во-первых, действительно, поле донельзя нейтральное для обоих соперников. Во-вторых, куда же еще в летнюю пору болельщики съедутся с таким удовольствием, как не Южную Пальмиру?
Выбор себя оправдал. Хотя погода и подбросила сюрприз. За час до начала матча хлынул мощный ливень. Многотысячная армия любителей футбола оккупировала все близлежащие к стадиону кафе. Кому не повезло найти там место, насколько возможно, прятались от дождя под кронами деревьев. Я случайно оказался в самой гуще приехавших из Донецка фанатов. Мимо, плюнув на дождь, длинной рекой текла к стадиону колонна киевских фанов. Дончане, не упуская возможности задеть «противника», принялись скандировать речевки, большей частью, непристойного содержания. В словесном состязании они явно были сильнее.
Дождь, словно по заказу, прекратился перед самым матчем. Трибуны были забиты до отказа. Сидевший рядом со мной одессит с удивлением заметил, что подобного скопления на стадионе в своем городе он не видел лет пятнадцать.
Когда до игры оставались считанные минуты, неожиданно, как по команде, поднялась находящаяся сверху VIP-ложа. Взору болельщицкой орды предстали ну очень высокие гости… Первым делом, глава Верховной Рады Александр Мороз и вице-спикер парламента Адам Мартынюк. Что их, вдруг, заставило полюбить футбол? Хотя, в принципе… Масса орущего народа, большая вероятность острых ситуаций, не исключен «мордобой» среди конфликтующих сторон… Тот же парламент в несколько утрированном виде.
{1}
Кроме верхушки нашей украинской власти, были замечены представитель ФИФА, экс-руководитель российского футбола Вячеслав Колосков и украинский «спортивный» министр Юрий Павленко, а также многие-многие другие. По поводу появления на крупных спортивных мероприятиях важных чиновников известно, какое бытует мнение - дескать, примета плохая. Но в данном случае, оставалось гадать, для какой из команд «наличие» персон на стадионе скажется не лучшим образом. Ничего, через каких-нибудь два часа узнаем. Судья – одессит Виталий Годулян – дает свисток…
Быстрый гол
В души болельщиков сразу вселило радость то обстоятельство, что на поле команды появились в своих сильнейших составах. Вспомним, что всего-то недели полторы назад предстоящему суперкубковому матчу не предавали такого значения – ни болельщики, ни журналисты. А все потому, что откуда-то пошел слух – дескать, играть будут не основными составами, зрелища не будет… ПФЛ била себя кулаком в грудь, убеждая сомневающихся – играть будут по взрослому! Так и получилось…
Команды начали с легкой проверки боем друг друга, постепенно наращивая давление. Первым опасно атаковал «Шахтер», предоставив динамовской обороне защите показать, что она тоже не лыком шита… Угловой, навес в штрафную площадь – Шовковский легко берет мяч.
Игра, в общем-то, была равной. Поэтому скорого гола болельщики не ожидали никак. А он, тем не менее, грянул! На 12 минуте динамовец Маркович получает мяч, проходит по правому флангу и пробивает – не сказать, что сильно. Создавалось ощущение, что пробил больше из желания пощекотать нервы донецкого голкипера. Возможно, что с вратарем сыграл роковую роль только что закончившийся дождь – мокрый мяч, скользкое поле… Так или иначе, но факт остается фактом – Лаштувка в этой ситуации действовал не лучшим образом. Мяч оказался в сетке ворот. 1:0 – «Динамо» ведет.
{2}
Cкорее всего, именно этот гол и определил дальнейший ход поединка. Это было заметно, прежде всего, по голкиперу «Шахтера». Он нервничал и в достаточно простых ситуациях играл не очень уверенно. В частности, после штрафного - когда сбили Шацкого - мяч шел низом и несильно. Тем не менее, Лаштувка отразил его с огромным трудом.
После пропущенного мяча футболисты «Шахтера» делают попытку перехватить инициативу силами Элано, Раца и Срны. Пришло время в поте лица потрудиться Шовковскому. Элано сбивают метрах в восьми от штрафной площади киевлян. Удар! Попади мяч в створ ворот, динамовский голкипер оказался бы бессилен. Но мяч пролетел рядом с левой стойкой.
В последующие 15-20 минут команды бросились наперегонки создавать друг другу серьезнейшие неприятности… Марика опережает динамовскую оборону и бьет головой. Мяч пронесся над самой перекладиной. Опасно играют против Реброва и тот сам выполняет штрафной. Мимо. Тут же следуют одна за другой еще две атаки на ворота «Шахтера». Маркович и Корреа сыграли красиво, но не результативно. Хотя в одном из эпизодов у Марковича результативность таки была… За «снос» противника получил желтую карточку.
Перед самым окончанием первого тайма «Динамо» провело замену. Вместо Родольфо на поле вышел Михалик.
С салютом и песней
В перерыве зрителям скучать не пришлось. Публику от всей души развлекал несколько подзабытый украинско-российский композитор и исполнитель Игорь Демарин. Двигаясь по периметру поля в роскошном серебристом кабриолете, он порадовал болельщиков несколькими своими новыми «футбольными» песнями.
{3}
Как и следовало ожидать, с первых же секунд второго тайма в атаку бросился «Шахтер». Очень заметен стал Матузалем. Стопроцентная возможность сравнять счет была у Фернандиньо. После его пушечного удара мяч сотряс штангу ворот Шовковского. Дончане продолжают штурмовать, создав целую череду острейших моментов. Чтобы выдержать такой натиск потребовался неожиданный ход – Ринкон уступает место Артему Милевскому.
Замена сразу отразилась на игре. Полного сил и активности, Артема можно было остановить только, нарушив правила. Больше других, в этом отношении, постарался Брандао, за что и получил «горчичник».
Но хотя Милевский и оттянул на себя часть сил «Шахтера», Шовковского в покое донецкие футболисты не оставляли. Срна изрядно заставил поволноваться динамовских болельшиков.
На 58 минуте решить судьбу матча могли игроки «Динамо» - Корреа заработал право на 11-метровый. Знатоки с трибун предполагали, что пробивать пенальти будет Милевский, но доверие было оказано Родриго. И зря, как выяснилось вскоре. Родриго умудрился не попасть в створ ворот.
Еще одну реальную возможность поставить победную точку имел Максим Шацких, вышедший один на один с Лаштувкой. «Шахтер» от гола спасла штанга.
Команды вводят свежие силы. На поле у «Шахтера» появились Жадсон, Агахова и Беляев – вместо Матузалема, Марики и Тимощука. У киевлян Нинкович, Маркович и Шацких уступают место Ротаню, Ещенко и Белькевичу.
{4}
Но в этот вечер никому из донецких игроков так и не посчастливилось отметиться взятием ворот Шовковского. Зато динамовцам удалось еще раз познать радость забитого мяча. Поймав игроков «Шахтера» на контратаке, они разыграли стремительную комбинацию и… Оказавшийся в штрафной площади Милевский, не останавливая мяч, с ходу – легким тычком – отправил его мимо Лаштувки – 2:0. Оставшиеся семь минут дончане, как показалось, уже просто доигрывали матч. Несколько секторов на трибунах опустели – стадион, не дожидаясь финального свистка, покинули болельщики «Шахтера».
Суперкубок Украины - под грохот салюта, аплодисментов и легендарного «квиновского» хита «We are the champions» - получили игроки киевского «Динамо».
«Премии придут сами»
Первым послематчевый комментарий дал главный тренер «Шахтера» Мирчо Луческу. Надо сказать, что расстроенным он не выглядел – был улыбчив и весел:
- Желание победить у донецких футболистов было огромным. Не получилось. Думаю, что на игре команды нелучшим образом сказался пропущенный в первом тайме гол. Если бы не он, все могло статься по другому. Зато после пропущенного мяча наделали такое количество ошибок, что могли проиграть с гораздо более крупным счетом. Что касается нашего соперника… «Динамо» выглядело свежее и лучше подготовленным физически. Играли организованно и дисциплинированно.
{5}
Наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко отдал должное, прежде всего, другому:
- Мне кажется, игра понравилась всем. Она доставила удовольствие зрителям – это главное. Поскольку нередко о зрелищности и о тех, ради кого идет игра, забывают. В этом отношении, думаю, матч удался. Что касается сегодняшней динамовской игры, то, к сожалению, не все получилось. Все этому были свидетелями. Было слишком много нереализованных моментов. Но в душе, еще до игры, я был спокоен – чувствовал, что защита сыграет уверенно.
На вопрос о возможном повышении премиальных игрокам, динамовский тренер ответил с долей юмора:
- Я всегда говорил и говорю ребятам – ваше дело работать, играть. Соответственно и расти в классе. А премиальные придут сами. Может быть даже больше, чем рассчитываете.
P.S. Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) завоевало второй раз за историю его розыгрыша. Впервые динамовцы стали обладателями этого трофея в 2004 году. В прошлом сезоне Суперкубком владели «Шахтер».
"Фото пресс-службы ФК "Динамо" (Киев); А.Лукацкого.
Место для розыгрыша Суперкубка Украины по футболу было выбрано очень удачно. Во-первых, действительно, поле донельзя нейтральное для обоих соперников. Во-вторых, куда же еще в летнюю пору болельщики съедутся с таким удовольствием, как не Южную Пальмиру?
Выбор себя оправдал. Хотя погода и подбросила сюрприз. За час до начала матча хлынул мощный ливень. Многотысячная армия любителей футбола оккупировала все близлежащие к стадиону кафе. Кому не повезло найти там место, насколько возможно, прятались от дождя под кронами деревьев. Я случайно оказался в самой гуще приехавших из Донецка фанатов. Мимо, плюнув на дождь, длинной рекой текла к стадиону колонна киевских фанов. Дончане, не упуская возможности задеть «противника», принялись скандировать речевки, большей частью, непристойного содержания. В словесном состязании они явно были сильнее.
Дождь, словно по заказу, прекратился перед самым матчем. Трибуны были забиты до отказа. Сидевший рядом со мной одессит с удивлением заметил, что подобного скопления на стадионе в своем городе он не видел лет пятнадцать.
Когда до игры оставались считанные минуты, неожиданно, как по команде, поднялась находящаяся сверху VIP-ложа. Взору болельщицкой орды предстали ну очень высокие гости… Первым делом, глава Верховной Рады Александр Мороз и вице-спикер парламента Адам Мартынюк. Что их, вдруг, заставило полюбить футбол? Хотя, в принципе… Масса орущего народа, большая вероятность острых ситуаций, не исключен «мордобой» среди конфликтующих сторон… Тот же парламент в несколько утрированном виде.
{1}
Кроме верхушки нашей украинской власти, были замечены представитель ФИФА, экс-руководитель российского футбола Вячеслав Колосков и украинский «спортивный» министр Юрий Павленко, а также многие-многие другие. По поводу появления на крупных спортивных мероприятиях важных чиновников известно, какое бытует мнение - дескать, примета плохая. Но в данном случае, оставалось гадать, для какой из команд «наличие» персон на стадионе скажется не лучшим образом. Ничего, через каких-нибудь два часа узнаем. Судья – одессит Виталий Годулян – дает свисток…
Быстрый гол
В души болельщиков сразу вселило радость то обстоятельство, что на поле команды появились в своих сильнейших составах. Вспомним, что всего-то недели полторы назад предстоящему суперкубковому матчу не предавали такого значения – ни болельщики, ни журналисты. А все потому, что откуда-то пошел слух – дескать, играть будут не основными составами, зрелища не будет… ПФЛ била себя кулаком в грудь, убеждая сомневающихся – играть будут по взрослому! Так и получилось…
Команды начали с легкой проверки боем друг друга, постепенно наращивая давление. Первым опасно атаковал «Шахтер», предоставив динамовской обороне защите показать, что она тоже не лыком шита… Угловой, навес в штрафную площадь – Шовковский легко берет мяч.
Игра, в общем-то, была равной. Поэтому скорого гола болельщики не ожидали никак. А он, тем не менее, грянул! На 12 минуте динамовец Маркович получает мяч, проходит по правому флангу и пробивает – не сказать, что сильно. Создавалось ощущение, что пробил больше из желания пощекотать нервы донецкого голкипера. Возможно, что с вратарем сыграл роковую роль только что закончившийся дождь – мокрый мяч, скользкое поле… Так или иначе, но факт остается фактом – Лаштувка в этой ситуации действовал не лучшим образом. Мяч оказался в сетке ворот. 1:0 – «Динамо» ведет.
{2}
Cкорее всего, именно этот гол и определил дальнейший ход поединка. Это было заметно, прежде всего, по голкиперу «Шахтера». Он нервничал и в достаточно простых ситуациях играл не очень уверенно. В частности, после штрафного - когда сбили Шацкого - мяч шел низом и несильно. Тем не менее, Лаштувка отразил его с огромным трудом.
После пропущенного мяча футболисты «Шахтера» делают попытку перехватить инициативу силами Элано, Раца и Срны. Пришло время в поте лица потрудиться Шовковскому. Элано сбивают метрах в восьми от штрафной площади киевлян. Удар! Попади мяч в створ ворот, динамовский голкипер оказался бы бессилен. Но мяч пролетел рядом с левой стойкой.
В последующие 15-20 минут команды бросились наперегонки создавать друг другу серьезнейшие неприятности… Марика опережает динамовскую оборону и бьет головой. Мяч пронесся над самой перекладиной. Опасно играют против Реброва и тот сам выполняет штрафной. Мимо. Тут же следуют одна за другой еще две атаки на ворота «Шахтера». Маркович и Корреа сыграли красиво, но не результативно. Хотя в одном из эпизодов у Марковича результативность таки была… За «снос» противника получил желтую карточку.
Перед самым окончанием первого тайма «Динамо» провело замену. Вместо Родольфо на поле вышел Михалик.
С салютом и песней
В перерыве зрителям скучать не пришлось. Публику от всей души развлекал несколько подзабытый украинско-российский композитор и исполнитель Игорь Демарин. Двигаясь по периметру поля в роскошном серебристом кабриолете, он порадовал болельщиков несколькими своими новыми «футбольными» песнями.
{3}
Как и следовало ожидать, с первых же секунд второго тайма в атаку бросился «Шахтер». Очень заметен стал Матузалем. Стопроцентная возможность сравнять счет была у Фернандиньо. После его пушечного удара мяч сотряс штангу ворот Шовковского. Дончане продолжают штурмовать, создав целую череду острейших моментов. Чтобы выдержать такой натиск потребовался неожиданный ход – Ринкон уступает место Артему Милевскому.
Замена сразу отразилась на игре. Полного сил и активности, Артема можно было остановить только, нарушив правила. Больше других, в этом отношении, постарался Брандао, за что и получил «горчичник».
Но хотя Милевский и оттянул на себя часть сил «Шахтера», Шовковского в покое донецкие футболисты не оставляли. Срна изрядно заставил поволноваться динамовских болельшиков.
На 58 минуте решить судьбу матча могли игроки «Динамо» - Корреа заработал право на 11-метровый. Знатоки с трибун предполагали, что пробивать пенальти будет Милевский, но доверие было оказано Родриго. И зря, как выяснилось вскоре. Родриго умудрился не попасть в створ ворот.
Еще одну реальную возможность поставить победную точку имел Максим Шацких, вышедший один на один с Лаштувкой. «Шахтер» от гола спасла штанга.
Команды вводят свежие силы. На поле у «Шахтера» появились Жадсон, Агахова и Беляев – вместо Матузалема, Марики и Тимощука. У киевлян Нинкович, Маркович и Шацких уступают место Ротаню, Ещенко и Белькевичу.
{4}
Но в этот вечер никому из донецких игроков так и не посчастливилось отметиться взятием ворот Шовковского. Зато динамовцам удалось еще раз познать радость забитого мяча. Поймав игроков «Шахтера» на контратаке, они разыграли стремительную комбинацию и… Оказавшийся в штрафной площади Милевский, не останавливая мяч, с ходу – легким тычком – отправил его мимо Лаштувки – 2:0. Оставшиеся семь минут дончане, как показалось, уже просто доигрывали матч. Несколько секторов на трибунах опустели – стадион, не дожидаясь финального свистка, покинули болельщики «Шахтера».
Суперкубок Украины - под грохот салюта, аплодисментов и легендарного «квиновского» хита «We are the champions» - получили игроки киевского «Динамо».
«Премии придут сами»
Первым послематчевый комментарий дал главный тренер «Шахтера» Мирчо Луческу. Надо сказать, что расстроенным он не выглядел – был улыбчив и весел:
- Желание победить у донецких футболистов было огромным. Не получилось. Думаю, что на игре команды нелучшим образом сказался пропущенный в первом тайме гол. Если бы не он, все могло статься по другому. Зато после пропущенного мяча наделали такое количество ошибок, что могли проиграть с гораздо более крупным счетом. Что касается нашего соперника… «Динамо» выглядело свежее и лучше подготовленным физически. Играли организованно и дисциплинированно.
{5}
Наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко отдал должное, прежде всего, другому:
- Мне кажется, игра понравилась всем. Она доставила удовольствие зрителям – это главное. Поскольку нередко о зрелищности и о тех, ради кого идет игра, забывают. В этом отношении, думаю, матч удался. Что касается сегодняшней динамовской игры, то, к сожалению, не все получилось. Все этому были свидетелями. Было слишком много нереализованных моментов. Но в душе, еще до игры, я был спокоен – чувствовал, что защита сыграет уверенно.
На вопрос о возможном повышении премиальных игрокам, динамовский тренер ответил с долей юмора:
- Я всегда говорил и говорю ребятам – ваше дело работать, играть. Соответственно и расти в классе. А премиальные придут сами. Может быть даже больше, чем рассчитываете.
P.S. Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) завоевало второй раз за историю его розыгрыша. Впервые динамовцы стали обладателями этого трофея в 2004 году. В прошлом сезоне Суперкубком владели «Шахтер».
"Фото пресс-службы ФК "Динамо" (Киев); А.Лукацкого.