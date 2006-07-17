Суперкубком Украины «овладело» киевское «Динамо»

Место для розыгрыша Суперкубка Украины по футболу было выбрано очень удачно. Во-первых, действительно, поле донельзя нейтральное для обоих соперников. Во-вторых, куда же еще в летнюю пору болельщики съедутся с таким удовольствием, как не Южную Пальмиру?Выбор себя оправдал. Хотя погода и подбросила сюрприз. За час до начала матча хлынул мощный ливень. Многотысячная армия любителей футбола оккупировала все близлежащие к стадиону кафе. Кому не повезло найти там место, насколько возможно, прятались от дождя под кронами деревьев. Я случайно оказался в самой гуще приехавших из Донецка фанатов. Мимо, плюнув на дождь, длинной рекой текла к стадиону колонна киевских фанов. Дончане, не упуская возможности задеть «противника», принялись скандировать речевки, большей частью, непристойного содержания. В словесном состязании они явно были сильнее.Дождь, словно по заказу, прекратился перед самым матчем. Трибуны были забиты до отказа. Сидевший рядом со мной одессит с удивлением заметил, что подобного скопления на стадионе в своем городе он не видел лет пятнадцать.Когда до игры оставались считанные минуты, неожиданно, как по команде, поднялась находящаяся сверху VIP-ложа. Взору болельщицкой орды предстали ну очень высокие гости… Первым делом, глава Верховной Рады Александр Мороз и вице-спикер парламента Адам Мартынюк. Что их, вдруг, заставило полюбить футбол? Хотя, в принципе… Масса орущего народа, большая вероятность острых ситуаций, не исключен «мордобой» среди конфликтующих сторон… Тот же парламент в несколько утрированном виде.{1}Кроме верхушки нашей украинской власти, были замечены представитель ФИФА, экс-руководитель российского футбола Вячеслав Колосков и украинский «спортивный» министр Юрий Павленко, а также многие-многие другие. По поводу появления на крупных спортивных мероприятиях важных чиновников известно, какое бытует мнение - дескать, примета плохая. Но в данном случае, оставалось гадать, для какой из команд «наличие» персон на стадионе скажется не лучшим образом. Ничего, через каких-нибудь два часа узнаем. Судья – одессит Виталий Годулян – дает свисток…В души болельщиков сразу вселило радость то обстоятельство, что на поле команды появились в своих сильнейших составах. Вспомним, что всего-то недели полторы назад предстоящему суперкубковому матчу не предавали такого значения – ни болельщики, ни журналисты. А все потому, что откуда-то пошел слух – дескать, играть будут не основными составами, зрелища не будет… ПФЛ била себя кулаком в грудь, убеждая сомневающихся – играть будут по взрослому! Так и получилось…Команды начали с легкой проверки боем друг друга, постепенно наращивая давление. Первым опасно атаковал «Шахтер», предоставив динамовской обороне защите показать, что она тоже не лыком шита… Угловой, навес в штрафную площадь – Шовковский легко берет мяч.Игра, в общем-то, была равной. Поэтому скорого гола болельщики не ожидали никак. А он, тем не менее, грянул! На 12 минуте динамовец Маркович получает мяч, проходит по правому флангу и пробивает – не сказать, что сильно. Создавалось ощущение, что пробил больше из желания пощекотать нервы донецкого голкипера. Возможно, что с вратарем сыграл роковую роль только что закончившийся дождь – мокрый мяч, скользкое поле… Так или иначе, но факт остается фактом – Лаштувка в этой ситуации действовал не лучшим образом. Мяч оказался в сетке ворот. 1:0 – «Динамо» ведет.{2}Cкорее всего, именно этот гол и определил дальнейший ход поединка. Это было заметно, прежде всего, по голкиперу «Шахтера». Он нервничал и в достаточно простых ситуациях играл не очень уверенно. В частности, после штрафного - когда сбили Шацкого - мяч шел низом и несильно. Тем не менее, Лаштувка отразил его с огромным трудом.После пропущенного мяча футболисты «Шахтера» делают попытку перехватить инициативу силами Элано, Раца и Срны. Пришло время в поте лица потрудиться Шовковскому. Элано сбивают метрах в восьми от штрафной площади киевлян. Удар! Попади мяч в створ ворот, динамовский голкипер оказался бы бессилен. Но мяч пролетел рядом с левой стойкой.В последующие 15-20 минут команды бросились наперегонки создавать друг другу серьезнейшие неприятности… Марика опережает динамовскую оборону и бьет головой. Мяч пронесся над самой перекладиной. Опасно играют против Реброва и тот сам выполняет штрафной. Мимо. Тут же следуют одна за другой еще две атаки на ворота «Шахтера». Маркович и Корреа сыграли красиво, но не результативно. Хотя в одном из эпизодов у Марковича результативность таки была… За «снос» противника получил желтую карточку.Перед самым окончанием первого тайма «Динамо» провело замену. Вместо Родольфо на поле вышел Михалик.В перерыве зрителям скучать не пришлось. Публику от всей души развлекал несколько подзабытый украинско-российский композитор и исполнитель Игорь Демарин. Двигаясь по периметру поля в роскошном серебристом кабриолете, он порадовал болельщиков несколькими своими новыми «футбольными» песнями.{3}Как и следовало ожидать, с первых же секунд второго тайма в атаку бросился «Шахтер». Очень заметен стал Матузалем. Стопроцентная возможность сравнять счет была у Фернандиньо. После его пушечного удара мяч сотряс штангу ворот Шовковского. Дончане продолжают штурмовать, создав целую череду острейших моментов. Чтобы выдержать такой натиск потребовался неожиданный ход – Ринкон уступает место Артему Милевскому.Замена сразу отразилась на игре. Полного сил и активности, Артема можно было остановить только, нарушив правила. Больше других, в этом отношении, постарался Брандао, за что и получил «горчичник».Но хотя Милевский и оттянул на себя часть сил «Шахтера», Шовковского в покое донецкие футболисты не оставляли. Срна изрядно заставил поволноваться динамовских болельшиков.На 58 минуте решить судьбу матча могли игроки «Динамо» - Корреа заработал право на 11-метровый. Знатоки с трибун предполагали, что пробивать пенальти будет Милевский, но доверие было оказано Родриго. И зря, как выяснилось вскоре. Родриго умудрился не попасть в створ ворот.Еще одну реальную возможность поставить победную точку имел Максим Шацких, вышедший один на один с Лаштувкой. «Шахтер» от гола спасла штанга.Команды вводят свежие силы. На поле у «Шахтера» появились Жадсон, Агахова и Беляев – вместо Матузалема, Марики и Тимощука. У киевлян Нинкович, Маркович и Шацких уступают место Ротаню, Ещенко и Белькевичу.{4}Но в этот вечер никому из донецких игроков так и не посчастливилось отметиться взятием ворот Шовковского. Зато динамовцам удалось еще раз познать радость забитого мяча. Поймав игроков «Шахтера» на контратаке, они разыграли стремительную комбинацию и… Оказавшийся в штрафной площади Милевский, не останавливая мяч, с ходу – легким тычком – отправил его мимо Лаштувки – 2:0. Оставшиеся семь минут дончане, как показалось, уже просто доигрывали матч. Несколько секторов на трибунах опустели – стадион, не дожидаясь финального свистка, покинули болельщики «Шахтера».Суперкубок Украины - под грохот салюта, аплодисментов и легендарного «квиновского» хита «We are the champions» - получили игроки киевского «Динамо».Первым послематчевый комментарий дал. Надо сказать, что расстроенным он не выглядел – был улыбчив и весел:- Желание победить у донецких футболистов было огромным. Не получилось. Думаю, что на игре команды нелучшим образом сказался пропущенный в первом тайме гол. Если бы не он, все могло статься по другому. Зато после пропущенного мяча наделали такое количество ошибок, что могли проиграть с гораздо более крупным счетом. Что касается нашего соперника… «Динамо» выглядело свежее и лучше подготовленным физически. Играли организованно и дисциплинированно.{5}Наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко отдал должное, прежде всего, другому:- Мне кажется, игра понравилась всем. Она доставила удовольствие зрителям – это главное. Поскольку нередко о зрелищности и о тех, ради кого идет игра, забывают. В этом отношении, думаю, матч удался. Что касается сегодняшней динамовской игры, то, к сожалению, не все получилось. Все этому были свидетелями. Было слишком много нереализованных моментов. Но в душе, еще до игры, я был спокоен – чувствовал, что защита сыграет уверенно.На вопрос о возможном повышении премиальных игрокам, динамовский тренер ответил с долей юмора:- Я всегда говорил и говорю ребятам – ваше дело работать, играть. Соответственно и расти в классе. А премиальные придут сами. Может быть даже больше, чем рассчитываете.