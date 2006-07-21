МОК утвердил символ Олимпиады Сочи-2014

21 июля 2006, 16:09

МОК утвердил новый графический символ заявочной кампании Олимпиады Сочи-2014.

По сравнению с предварительным вариантом, на обновленном изображении появились олимпийские кольца, поменялся статус с города-претендента на город-кандидат, а также поменялось направление зигзагообразной красной полосы, которая идет снизу вверх и слева направо.
В пятницу Международный Олимпийский комитет (МОК) утвердил новый логотип (графический символ) заявочной кампании зимней Олимпиады-2014 российского Сочи. Основные детали визитной карточки Олимпиады были разработаны уже давно, а необходимость представить для утверждения в МОК окончательный вариант возникла месяц назад.
22 июня президент МОК Жак Рогге в штаб-квартире организации в Лозанне объявил, что Сочи попал в число трех городов, допущенных до участия в борьбе за право принять у себя Зимнюю Олимпиаду-2014. До этого дня городов-претендентов, подавших заявки в МОК, было семеро, но грузинскому Боржоми, казахстанской Алма-Ате, испанской Хаке и болгарской Софии пришлось отложить честолюбивые планы порадовать местных граждан и хорошо заработать до будущих времен.
В шорт-лист официальных кандидатов попали помимо Сочи корейский Пхенчхан и австрийский Зальцбург.
Теперь в январе 2007 года города-кандидаты должны будут представить в МОК заявочную книгу с детально расписанной концепцией организации Игр.
В марте того же года инспекционная комиссия МОК совершит визит по городам-кандидатам, а в июле на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале пройдет окончательное голосование, которое и назовет столицу зимних Олимпийских игр 2014 года.
В условиях, когда за право провести Игры претендуют с примерно равными шансами три кандидата, одним из ключевых факторов борьбы становится графический символ города кандидата. Впечатление от логотипа мероприятия, особенно спортивного, может существенно активизировать процессы в подсознании оценщика из МОК, которые часто могут перевесить чаши разума в спорных ситуациях.
Логотип Пхенчхана, также одобренный МОК, сложнодоступен разуму европейца. На центральном плане расположено нечто черное, которое при некотором воображении можно принять за взлетающую ласточку или падающего прыгуна с трамплина или кляксу.
Возле этого непонятного символа расположены полумесяц голубого света и кружок с несимметрично расходящимися к окружности радиальными линиями.
Что-то вроде баскетбольного мяча.
Иное дело, наш символ - он куда понятнее. Бело-голубая снежинка ассоциируется с зимними видами спорта. Текстовый блок логотипа претерпел изменения в соответствии с новым статусом Сочи: вместо надписи Applicant City (город-претендент) используется надпись Candidate city (город-кандидат). Важной особенностью обновленного дизайна стало новое направление красной полосы – снизу вверх и слева направо. Такое расположение наглядно передает идею развития, динамизма, нацеленности на победу.
Цвета графического символ соответствуют цветам российского флага - белый, синий, красный. Синяя плашка символизирует зимнее небо Сочи. Красная зигзагообразная полоса символизирует горные вершины курорта Красная Поляна. Белый фон символизирует снег, основу зимних видов спорта.
И самое главное, составной частью обновленного логотипа стали олимпийские кольца, символ международного олимпийского движения. Отныне Сочи получил право использовать олимпийскую символику.
Генеральный директор Заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко с гордостью признался: «Начинается новый, важнейший этап заявочного процесса. Осенью мы начинаем рекламную кампанию, которая призвана донести до жителей нашей страны преимущества, которые получит вся Россия от организации Олимпиады в Сочи. Сегодня мы представляем новое лого Сочи-2014 – динамичный и яркий знак, символ наших будущих побед».
Полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по подготовке зимних Олимпийских Игр-2014 Сергей Суханов заявил: «Мы гордимся тем, что отныне имя нашего города по праву соседствует с главным символом Олимпийского движения. Сочи уже проделал огромную работу для воплощения Олимпийской мечты всей России. Теперь перед нами стоит еще более масштабная задача - реализация проектов по созданию инфраструктуры и спортивных объектов».
И все же вне зависимости от мастерства российских, корейских или австрийских дизайнеров, определяющими факторами выбора города-хозяина Игр-2014 станет то, как поведут свою предвыбоную кампанию кандидаты.
Многое для этого уже делается. Например, привлечение в рекламной кампании граждан стран-конкуренток. Недавно руководители заявочного комитета «Зальцбург-2014» согласились, что участие в поддержке Сочи трех легендарных австрийских горнолыжников Карла Шранца, Тони Зайлера и Франца Кламмера абсолютно нормально.
Все эти бывшие спортсмены являются советниками президента олимпийского комитета России Леонида Тягачева и своим авторитетным мнением постараются поспособствовать в пользу победы Сочи.
Остается подождать год, и мы узнаем, получит ли Россия право провести первую зимнюю Олимпиаду в своей истории.

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