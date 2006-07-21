Владимир Платонов: Допинг в спорте – сильно надуманная проблема

Наверное, не будет ошибки сказать, что сегодня «ахиллесовой пятой» мирового спорта вообще и в украинского - в частности, является применение стимуляторов. Зато именитые спортсмены видят в этом не проблему, а необходимость.
Борьба за чистоту в спорте или коррупция?
Вспомним крупнейшие спортивные события. Прежде всего, Олимпиады. Скандал на скандале. И почему-то все больше ловят на допинге россиян и украинцев. За последние годы были временно дисквалифицированы несколько украинских легкоатлетов. В том числе, толкатели ядра - Оксана Гавриш и Александр Багач. Самый свежий случай просто поражает масштабом… На днях под угрозой дисквалификации оказался не один человек, а вся федерация тяжелой атлетики России. Все из-за того, что на допинге попался сначала олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, а затем и его «коллега по штанге» Евгений Писарев.
Неужели действительно современный спорт насквозь поражен «допинговым вирусом», против которого никак не сыщут панацею? Чтобы дать квалифицированный ответ по этой теме, необходим человек, компетентный как в спорте, так и в науке. По этим параметрам как никто другой подходит авторитетный в спортивном мире специалист - ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Владимир Платонов.
Самым наболевшим по теме «допинг и не только» он поделился с корреспондентом «Главреда»…
Конечно, хотелось бы думать, что человеческие возможности безграничны и без применения стимуляторов… Хотя лично слышал от спортсменов, что без препаратов сегодня – ни соревнований выиграть, ни рекорд установить.
@@ Справка. Платонов Владимир Николаевич: доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат государственной премии.
На мой взгляд, допинг – сильно надуманная проблема. Да, сегодня спорт высших достижений ищет помощи и у медиков. И это, во многом, объясняется тем, что он стал престижной экономической сферой. Допустим, такие структуры, как НХЛ, НБА и ряд других находятся в списке крупнейших по прибыльности компаний. Это не просто хоккей или баскетбол – это мощная коммерческая сфера. И в конкурентной борьбе используют все, что можно использовать. Достижения научно-технического прогресса – в первую очередь. Естественно, здесь значительное место занимает и фармакология. Ведь нагрузки в спорте огромны и требуют определенной поддержки. Одним только питанием не обойтись. Чтобы обеспечить восстановление организма, адаптацию, перенапряжение нужна фармакологическая поддержка. Да, среди всего спектра препаратов есть такие, который в избыточных дозах опасны. Например, психостимуляторы, анаболические стероиды. К слову, меня иногда возмущает, что о допинге вспоминают лишь в связи со спортивной деятельностью. Разве его нет в других сферах? В политике, например. Посмотрите на эти речи и эмоции на грани истерии… Не верится, что там обходятся без стимуляторов. А шоу-бизнес, эстрада? Мало там сидят на наркоте? Думаю, что и военные применяют те же антидепрессанты. А знаменитые «сто граммов» на войне? Как бы смешно это не показалось, но они тоже – стимуляторы.
В любом случае, сегодня в спорте без медицины, без науки далеко не уедешь. И вот тут мы подходим к очень интересному вопросу… Прошел чемпионат мира по футболу. Вы что-либо слышали о проблеме допинга среди игроков?
Нет. Не припомню.
Правильно. Даже слово такое не звучало. Не было там такой проблемы. Зато вокруг олимпийских игр шум и гам. Спросите - почему? А потому, что федерация футбола на пушечный выстрел не подпускает к себе антидопинговое агентство. Которое, кстати, является, во-первых – частной структурой, а во-вторых – коммерческой. И сумевшей организовать систему санкций, постоянный контроль спортсменов и соревнований.
Честно говоря, есть сильное ощущение, что под эти санкции попадают далеко не все, а как-то выборочно…
Есть определенная закономерность… Если ловят на горячем американца, то делают вид, что ничего не произошло. И медаль ему оставляют. Зато на россиян, украинцев и китайцев развернули настоящую охоту по всему миру. По моему мнению, антидопинговое агентство – коррумпированная структура, стоящая над спортом. Причем, в ней нет врачей-специалистов – либо бизнесмены, либо химики. Но сумели завоевать себе место в международной олимпийской системе и оседлать ее. Впервые за всю историю частная структура умудрилась стать над олимпийским движением и контролировать олимпийский спорт. Впервые МОК подписал все соглашения и получил над собой независящую от него структуру.
Пару раз пыталась эта структура залезть в профессиональный спорт. Например, на велогонку Тур де Франс. Кого-то ловили… Разразился скандал, закончившийся репрессиями в отношении спортсменов, гонку едва не развалили. Больше никакие агентства туда не допускают.
Очень рвались на чемпионат мира по футболу. Не получилось. Еще до этого «антидопинговый босс», президент WADA Ричард Паунд грозился, что поймает хотя бы одного футболиста и рухнет весь «их футбольный мир». Сразу возникает вопрос: хотят ли те, кто этот мир построил, чтобы какой-то Паунд его развалил? Тем более, что футбол сегодня – громадная и политическая, и финансовая индустрия. Вот и отсекли от себя «угрозу».
Так что, получается, федерации сами себя контролируют?
Дело в том, что любая федерация – не враг своему виду спорта. Если она не будет вести контроль, то пойдут разного рода аномальные явления среди спортсменов. Это будет видно невооруженным глазом. Ведь накаченного наркотиком сразу распознаешь. Или взору зрителей предстанет волосатая, говорящая басом женщина. Вспомним, как в ГДР грузили девушек фантастическими дозами анаболиков. И во что они превратились? Кто пойдет смотреть на это зрелище? Да никто. Поэтому сами федерации заинтересованы в контроле. Ведь это имидж, а, в конечном счете, и финансы.
Нет, конечно, не будем делать вид, что все так здорово и красиво. Негатива хватает. Профессиональный спорт – явление жесткое. И в этой борьбе, порой, применяется много недозволенного. Но опять-таки, это дело федераций, а не какой-то коммерческой надстройки в виде антидопинговой системы. Посмотрите, что делается в лыжах, легкой атлетике… Сплошные скандалы.
А существует, вообще-то, четкий перечень запрещенных препаратов? Или все дело только в дозах того или иного средства?
Сегодня на рынке находится порядка 15 тысяч препаратов, которые могут использоваться спортсменами – для восстановления, улучшения результативности. Но в «черный список» антидопинговые структуры заносят средства, исходя не из того, вредны они здоровью или нет, а по принципу «что по силам выявить». И весь этот спектр запретили.
А при взятии проб вообще дошли до абсурда. Допинг-пробу у каждого спортсмена берут сразу на все – на анаболики, психостимуляторы, бетаблокаторы, антидепрессанты, мочегонные средства… Какой в этом смысл, спрашивается? Допустим, в стрельбе применяют исключительно успокаивающие средства. В этом виде даже дурак никогда не примет возбуждающие средства или анаболики. Зачем стрелку мышечная масса и скоростные качества? А в тяжелой атлетике применяют только анаболики и соматотропные гормоны. Но опять же, пробы на допинг и у тех, и у других берут по всему спектру.
Наверное, неспроста? Коммерция, надо полагать?..
Абсолютно верно. Неполная проба стоит 200 долларов, а полная – 600. И все это превратилось в очень серьезный бизнес. И, естественно, в нем есть свои хозяева. Поясню… Существует 31 международное антидопинговое агентство – лаборатории, проводящие пробы на анализ. Из них четыре – американские. Догадайтесь с трех раз, чьи лаборатории проводят наибольшее число проб? Сеульские, барселонские, московские? Нет. Понятно, что американские. Допустим, в Сеуле за год провели тысячу анализов, а в США каждая из лабораторий – 25 тысяч. Теперь умножьте эти 25 тысяч на 600 долларов. Более чем приличная сумма, не правда ли?
Пусть в этих структурах и нет людей из спорта, но они сумели создать систему и продвинуть ее.
Каким образом?
Достаточно просто. Бросили клич в ООН и в Совете Европы – надо бороться с допингом! А эти организации привыкли заниматься борьбой за все. За чистоту океана, за спасение фауны тропиков, против апартеида в спорте ЮАР… Главное, бросить клич. А там поддержат. По-пионерски – единогласно. Так и с допингом получилось. При этом, не вникая в суть. Не понимая, что половина запрещенных препаратов положительно воздействуют на здоровье спортсменов – страхуют их от перегрузок, срывов, заболеваний. Лишая спортсменов этих средств, мы совершаем преступление. Потому, что нет более экстремальной сферы человеческой деятельности, чем спорт. Но над этим как-то не задумываются. А людей, занимающихся спортивной фармакологией, заведомо рассматривают как преступников.
Значит, надо узаконить все препараты?
Проблема сложнее, чем можно предположить. Во-первых, не может одна организация бороться с допингом. Монополия неизбежно ведет к извращениям. Необходима здоровая конкуренция. Федерации должны иметь право выбрать из всех лабораторий те, к которым есть доверие. Что касается запрета, то он должен действовать исключительно в отношении тех средств, которые реально вредны. Или аморальны. Но нельзя победить науку и бороться с ней. В противном случае, получается хуже для всех. За примером далеко ходить не буду…
Есть такое понятие, как кровяной допинг. Он был очень распространен в 70-х годах. Суть его в следующем… У спортсмена забирают поллитра крови, консервируют, выводят из нее всю плазму. Оставляют только эритроцитную массу, которую замораживают. Через некоторое время кровь восстанавливается, а перед соревнованиями спортсмену вводят ту самую массу. В результате, увеличивается кислородная емкость крови, а с ней - выносливость. Такая вот физиологическая процедура. Подобный эффект оказывает и горная тренировка. Но зато в первом случае человек испытывает меньшие нагрузки. Тем не менее, кровяной допинг запретили. И к чему же это привело?
Привело к тому, что был изобретен очень вредный аналог эритропоэтин – продукт генной инженерии. Долгие годы антидопинговые агентства были бессильны его обнаружить. А когда обнаружили, тут же появился другой препарат. И пошла вереница изобретений новых и новых средств. Причем, каждое последующее оказывалось гораздо вреднее своего предшественника.
Аналогичная ситуация с анаболическими стероидами, спектр который чрезвычайно широк. Запретили анаболики – все перешли на соматотропные гормоны. По сей день на их применении уличить не могут. Дело в том, что возможности антидопинговой службы отстают от достижений фармацевтики почти на десяток лет. Пока научатся определять препарат, на нем уже столько выросло чемпионов…
В 70-е и 80-е годы тяжелая атлетика была почти на сто процентов анаболической. Это относится и ко всем советским штангистам, и ко всем мировым рекордам того периода. А потом, вдруг, научились их ловить. В результате, все рекорды упали сразу на 20-30 килограммов. Федерация тяжелой атлетики вынуждена была изменить весовые категории спортсменов, чтобы с нуля начать считать рекорды.
Сегодня огромные возможности таят в себе генные технологии, перекочевавшие из растеневодства с животноводством в спорт. И здесь они уже работают полным ходом. Но антидопинговая служба заявляет, что это явление мало распространено.
Откуда берутся «спортивные шарлатаны»?
«Покончив» с допингом мы решили «зацепить» попутные темы… На них натолкнул тот факт, что наша встреча с Владимиром Платоновым происходила в стенах вуза аккурат в горячую пору вступительных экзаменов.
Когда-то институт физкультуры – в частности, киевский – был одним из самых популярных вузов… Скажем так, базовым вузом отечественного спорта. Сегодня по-прежнему такая масса молодежи мечтает посвятить себя физической культуре?
В определенной степени он стал еще популярнее. Поскольку расширили спектр специальностей. Раньше был на 95 процентов «тренерским». Готовили наставников по олимпийским видам спорта. И еще небольшой процент – преподавателей физвоспитания. Сейчас же учитываем новые потребности общества. Сегодня огромный спрос на специалистов оздоровительного фитнеса. Появилось множество новых федераций – олимпийских и неолимпийских. На это мы не могли не отреагировать. Кроме того, открыли медицинский факультет – готовим спортивных врачей. Можно, конечно долго перечислять… Это все отнесем к тому положительному, что произошло за последние годы.
Только лишь положительное?
К сожалению, есть и отрицательная сторона… Сегодня практически упал спрос на тренеров детско-юношеских школ. Процентов на 80 по сравнению с тем, что было лет двадцать назад. Разрушена сама система детско-юношеского спорта. Естественно, во много раз сократилось количество рабочих мест. Вот у меня перед глазами ведомости, смотрим… В мою бытность завкафедрой плавания, на эту специальность поступало 60-70 заявлений. Сегодня их всего восемь. Уменьшилось в десять раз. Аналогичная ситуация по многим видам, в частности, зимним – на лыжи подано четыре заявления. Не лучше обстоит дело и у велосипедистов. Правда, есть специальности – хотя их и немного - на которые спрос по-прежнему очень высок. Это, прежде всего, спортивные единоборства, легкая атлетика, футбол, фехтование.
Значит спорт нынче у молодежи не в чести? Как же тогда объяснить, что за последнее время во многих вузах открыты факультеты физвоспитания?
А это не положительный фактор. Это наша беда. В системе образования был устроен настоящий хаос. Открылось безумное количество частных вузов и вузиков, факультетов и факультетиков. Решили, что запросто можно готовить спецов по таким направлениям, как физическая реабилитация и массовый оздоровительный спорт. На весь Советский Союз учебных заведений нашего профиля было 50. И хватало. А сегодня в Украине – смешно сказать! – 60 структур этого направления. Ежегодно выдают 6 тысяч дипломов при потребности в стране всего-то в 2 тысячи. Естественно, что поток молодых людей к нам – в центральные вузы – упал. Понятно, зачем стараться и напрягаться, когда в какой-нибудь мало известный институт можно поступить легко и просто, и «корочки» получить. И такая ситуация не только по нашему направлению…
Уму непостижимо – 200 вузов в стране готовят юристов, столько же экономистов. Куда их столько!? Сплошь и рядом хотят стать международниками. Непонятно, что они будут делать дальше?
Дошло до полнейшего абсурда… Факультеты физического воспитания пооткрывались в технических вузах, где нет ни специалистов соответствующих, ни базы, ни науки. Недавний случай… Обратились к нам представители одного известного частного технического вуза. Просили нашего согласия на открытие у них спортивно-оздоровительной специальности. У нас глаза на лоб полезли: «Зачем? На каком основании?» Оказалось, к ним приезжали американцы и настоятельно посоветовали развивать спортнаправление - поскольку оно очень популярно, постольку за него платят деньги.
И что мы имеем в результате? Имеем то, что украинские дипломы обесцениваются. Раньше дипломы, в частности, нашего вуза без проблем шли в Штатах, Израиле… да по всему миру. Наши специалисты успешно работали и работают за границей. Кроме того, в те времена у нас училось огромное число зарубежных студентов, которые сейчас в своих странах занимают очень высокие посты – деканы, ректоры, министры. Мы же теряем позиции, поскольку пошла масса шарлатанов, имеющих, тем не менее, дипломы государственного образца. Хотя повод для оптимизма появился… Министерство образования последнее время стало активно работать по части лишения лицензий, которые раньше выдавались налево-право. Наметилась тенденция закрывать все эти сомнительные конторы.
Чиновники имитируют любовь к спорту
В системе спортивного образования, видимо, как в капле воды отражаются общеспортивные проблемы…
Естественно, как и все, что происходит в нашей жизни. Сегодня нет четкой системы. Все зависит, в основном, только от личных качеств конкретных людей. Дело движется там, где появляются энтузиасты. Ведь за долгие годы люди были приучены, что все появляется автоматически. Вот сидят, плачутся и чего-то ждут. Таким сколько денег не давай – все равно мало. И на этом фоне появилось несколько видов спорта, которые от государства вообще не получают ни копейки, но развиваются и по своей массовости превзошли традиционные наши виды.
Например…
Например, бильярд. Лет 15-20 назад в Киеве был всего один захудалый бильярдный клуб. Почему-то считалось, что это «не советский» вид. А сегодня он – один из самых популярных. Стал массовым, профессиональным, признан олимпийским комитетом… Хотя, казалось бы, вещь не дешевая. Один только стол стоит минимум 5-7 тысяч долларов. Плюс соответствующее помещение, оборудование. Сейчас в столице насчитывается 20 клубов высокого класса. Появилось много инструкторов, спрос огромен, успехи на международном уровне… Еще не так давно у нас и понятия не имели, что такое пул – американский бильярд. А вот уже в начале августа у нас пройдет молодежный чемпионат Европы по пулу. Это не просто соревнование, но и настоящее праздничное зрелище.
А в других – традиционно сильных у нас видах – нет энтузиастов?
Приходится констатировать. Вот я поставил в пример чемпионат Европы по бильярду… А можем ли мы дождаться у нас соревнований такого же уровня, например, по плаванию? Да что там Европу! Первенство города не в состоянии провести. Ни спортсменов, ни тренеров – все развалено. Руководство насобирает несколько спортсменов, достигших неплохого уровня и бросает все силы на их тренировку. Все время за границей сидят. А бассейнами никто не занимается, массовости нет, в школе о плавании вообще забыли. А кто всем этим будет заниматься? Ведь ни одного чиновника в регионы палкой не загонишь. Плотно прижавшись к нескольким спортсменам, они все на сборах или соревнованиях за рубежом. Вот появилась Яна Клочкова… Такие спортсмены рождаются раз в сто лет. Это от Бога, а не заслуга системы. Ну появляются такие люди иногда! В России – Попов, в Австралии и США три-четыре фамилии и наша Яна… Около Клочковой весь праздник. Она медали завоевывает, а вокруг нее под эту музыку ошалело крутятся. А все остальное – хоть трава не расти! Инфраструктура уменьшилась до мизерных размеров, детские школы развалены, тренеров нет и не хотят ими быть. Не говоря уже о системе повышения квалификации.
Так что – на спорте можно будет скоро крест поставить? Ни прогресса, ни развития мал-мальского ждать не приходится?
Ну почему сразу - нет развития?… Сегодня есть базовая государственная политика. Есть доктрина и программы развития. При Президенте даже создали Совет. То есть, сама методология развития определена правильно – сохранить лучшее и создать новое. Другой вопрос, как этим пользуются и реализуют… А с реализацией дела обстоят очень неважно. Нет системного государственного управления. Многие спортивные ведомства остались без предмета деятельности. Был раньше сельский спорт, студенческий и т.д. и т.п. Любой из них был эффективен. Все координировалось и финансировалось. Чего нет сегодня. Это бьет, прежде всего, по нашей базе – детско-юношеский спорт упал, строительство объектов не ведется. Если что-то и строится, то крайне мало и на энтузиазме отдельных людей. По пальцам можно пересчитать. Объекты «Динамо», «Шахтера», «Металлурга»… Еще парочка – и все. И при этом доходит до таких казусов, что просто диву даешься!..
При банковой академии в Сумах построен прекрасный легкоатлетический манеж. Но, извините, какая надобность у Сум и банковой академии в этом сооружении?! В какой степени он будет там использоваться? Сооружение такого уровня первым делом должно находиться в центре, в столице, где будет эксплуатироваться на полную мощность. Вот и получается, вместо того, чтобы тренироваться у себя, сборная сидит за границей. Уж 40 лет идут разговоры о строительстве в Киеве, а воз и ныне там. Приведу пример, достойный всяческого подрожания…
Это Китай. В частности, Пекин и Ухань. В каждом вузе этих городов было построено столько, сколько во всей Украине не было построено за 10 лет. Подчеркиваю, речь идет только о вузах! Вот достижения «зодчества» в Уханьском институте: 15-этажная суперсовременная гостиница, спорткомплекс на 5 тысяч зрителей, столовая в три этажа на полторы тысячи, пять студенческих общежитий, несколько стадионов с искусственным покрытием для футбола и легкой атлетики, 12 теннисных кортов, столько же баскетбольных площадок… Всего и не перечислить. Плюс к этому научное оборудование. Вдумайтесь, сооружено только в одном институте за каких-то 10 лет! Вы можете сказать, что спортивного было построено в нашей стране за этот период? Вряд ли. Потому, что базовые документы, разговоры и благие намерения нужно подкреплять бюджетом и действиями.
Сейчас много говорят о том, что надо самим крутиться и искать спонсоров. Дескать, на госбюджет не рассчитывайте…
Совершенно уверен, что основную нагрузку должно нести государство. Иначе толку не будет. Что касается спонсоров?.. А что это такое? У нас таких я не припоминаю. Есть разного рода бизнесмены, вкладывающие деньги в спорт. Но их мало. Первое, что приходит в голову – пивные компании, Шевченко, Кличко… Тут есть элементы реального спонсорства. Так, скажем, деньги, взятые из одного источника, переложенные на спорт людьми, которые являются энтузиастами. Либо вкладывают те, у кого собственные структуры. Так возникли элементы профессионального спорта. Покупают команды, в первую очередь, футбольные, превращают их в частные. А к ним уже «прикладываются» частные стадионы и прочие объекты. Но не назвал бы это спонсорством. Это просто покупка видов спорта и перевод его в профессиональное русло.
Если говорить об олимпийском спорте, то, за исключением легкой атлетики – это высший уровень обеспечения себя деньгами – все остальное без государственной поддержки нежизнеспособно. Поэтому, развитие детско-юношеского спорта, физкультуры в школах, кадры – забота государства. Не будет ее – о молодом поколении «позаботится» улица. Давайте подведем некоторый итог тому, что мы получили на сегодня…
Уже порядка десяти лет активно работают пивные компании. Этого напитка выпускаем на всю Европу. Реклама идет с утра до ночи. В результате, все дети, которых бы хотелось видеть в залах, бассейнах, на спортплощадках, сидят в скверах с банками пива. Пройдитесь в вечернее время по городу. Утром пустую тару можно машинами вывозить. Реклама работает, напиток дешевый, да еще под эдаким ореолом романтики… И вот мальчики-девочки с бутылками. То есть, вложили силы, деньги, запустили рекламу и воспитали, к большому сожалению, поколение не спортсменов, а любителей пива. Считаю, что это трагедия страны.
Вы полагаете, что катастрофы не избежать?
Почему? Избежать можно и для этого многого не потребуется. Надо только по-настоящему уделить внимание этой проблеме. Не так уж и дорого обойдется ее решение. Давайте, наконец, учиться у истории! Возьмем 20-е годы или послевоенный период: нищета, беспризорники, детская преступность… Тем не менее, проблему решили и в кратчайшие сроки. Создали разветвленную сеть профессиональных училищ – ремесленных, суворовских, нахимовских и т.д. Из которых вышли целые поколения прекрасных рабочих, офицеров. С другой стороны, государство создало такие условия, благодаря которым миллионы, а то и десятки миллионов, пошли в спорт. Сделали его популярным, вышли на международную арену, почти безостановочно проводили соревнования. Мобилизовали все силы на строительство спортивных объектов. Небольшая иллюстрация к тому периоду: спартакиада народов СССР 1956 года по своей массовости значительно превзошла Олимпийские игры того же года. Кажется, так еще недавно подростки чуть ли не сутками проводили в «Динамо», спортшколах. А теперь – на Майдане и в скверах.
Скоро добьемся того, что города станут напоминать самые жуткие районы Нью-Йорка, если государство не проникнется по-настоящему и не начнет работать. Главное – желание.
По-вашему, никто из госчиновников такого желания не имеет?
Пока у них, похоже, другие желания. Люди, имеющие власть и деньги, предпочитают толпой нестись на тот же чемпионат мира по футболу и там имитировать свою любовь к спорту. Правдами и неправдами рвутся на Олимпийские игры, на другие крупные спортивные праздники. И что же они там делают? Соревнования наблюдают от случая к случаю и краем глаза. И вообще не очень в этом разбираются. Но быть там престижно. Такая вот престижная тусовка. Ради того, что бы потом - в светской беседе - небрежно бросить – был я, дескать, на Олимпиаде… Такая извращенная система взглядов и ценностей. Что ни руководитель, то пытается поплотнее прижаться к большому спорту – посидеть, скажем, рядом с Блохиным, Кличко, Бубкой, на стадионе «засветиться». Это не любовь к спорту. Это имитация неизвестно какой деятельности. Они ею занимаются напропалую годами, вместо того, чтобы заняться законами, бюджетом, контролем за строительством, созданием условий для вовлечения детей в спорт.
Возьмем Киев… Казалось бы, город развивается, все замечательно. Лавок и магазинов настроили. Прочитал как-то, что в столице имеются 14 программ развития. Думаете, в них заложен хоть один пункт, касающийся постройки спортивных сооружений? Ничего подобного. Все есть, кроме этого. В то время как в любой цивилизованной стране спортивная инфраструктура является важнейшей составной частью социальной программы. Говорят, что все познается в сравнении… Давайте сравним, допустим, с Колумбией, которую считают гораздо менее развитой, чем Украина. Ее столица Богота – многомиллионный город. В самом центре его – на плоскогорье – центральный парк в 900 гектаров. И все эти гектары отданы спорту и отдыху – футбольные поля, площадки, бассейны, велогородок и прочее. В выходные все население Боготы – там. Попробовал бы там кто-нибудь покуситься на эту территорию! И в голову такое не придет.
Зато в такой развитой стране как наша, 25 лет только и слышно разговоров о строительстве объектов в районе центрального стадиона. А действий - никаких. У нас на спорт в бюджете заложено, если мне память не изменяет, одна треть процента. Почему бы не принять « на вооружение» мировую практику и не поднять этот процент до полутора-двух? Давно просчитано, что 1 доллар, вложенный в массовый спорт, по эффективности соответствует 6 долларам, вложенным в медицину. Получается, что мы предпочитаем вкладывать в больных. Добились того, что инвалидов уже чуть ли не треть населения. Нездоровый образ жизни, продукты плохие, питание не контролируем, спорта нет… Естественно, к 25 годам молодых людей одолевают хронические болезни.
Есть такое понятие – «качество жизни». Весь мир стремится к тому, чтобы иметь высокое качество жизни. Умудряются великолепно сохраняться до 80-85 лет. В Америке, например, громадное количество людей, которым уже перевалило за 80, подтверждают права на управление автомобилем. То есть, в столь преклонном возрасте люди способны сами себя обслуживать. У нас же порог – в районе 70 лет, а то и младше. А, так сказать, «качество жизни» начинают терять с 40 лет. Ходят с трудом, сон нарушен, без таблеток жизни не представляют и т.д. и т.п. И это все на фоне крайне низкой активности. Возвращаясь к нашему бюджету, скажу – пока не заложим в нем на спорт эти пресловутые два процента – как, например, в Германии – ни о каких обнадеживающих перспективах не стоит даже заикаться. А два процента – это достаточно серьезные деньги. Такая сумма позволит ежегодно строить до сотни спортивных объектов. Тем более, что потребность и спрос в них огромные. Родители прекрасно понимают, что чад своих надо увлекать спортом. И готовы за это платить. Да что там дети! Молодые люди, которые уже растратили здоровье в кабаках и ночных клубах, понимают, что срочно надо восстанавливаться. Физическая нагрузка для человека такая же естественная потребность, как прием пищи или сон. Это необходимая составная нормальной жизнедеятельности.
Вспомним крупнейшие спортивные события. Прежде всего, Олимпиады. Скандал на скандале. И почему-то все больше ловят на допинге россиян и украинцев. За последние годы были временно дисквалифицированы несколько украинских легкоатлетов. В том числе, толкатели ядра - Оксана Гавриш и Александр Багач. Самый свежий случай просто поражает масштабом… На днях под угрозой дисквалификации оказался не один человек, а вся федерация тяжелой атлетики России. Все из-за того, что на допинге попался сначала олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, а затем и его «коллега по штанге» Евгений Писарев.
Неужели действительно современный спорт насквозь поражен «допинговым вирусом», против которого никак не сыщут панацею? Чтобы дать квалифицированный ответ по этой теме, необходим человек, компетентный как в спорте, так и в науке. По этим параметрам как никто другой подходит авторитетный в спортивном мире специалист - ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Владимир Платонов.
Самым наболевшим по теме «допинг и не только» он поделился с корреспондентом «Главреда»…
Конечно, хотелось бы думать, что человеческие возможности безграничны и без применения стимуляторов… Хотя лично слышал от спортсменов, что без препаратов сегодня – ни соревнований выиграть, ни рекорд установить.
@@ Справка. Платонов Владимир Николаевич: доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат государственной премии.
На мой взгляд, допинг – сильно надуманная проблема. Да, сегодня спорт высших достижений ищет помощи и у медиков. И это, во многом, объясняется тем, что он стал престижной экономической сферой. Допустим, такие структуры, как НХЛ, НБА и ряд других находятся в списке крупнейших по прибыльности компаний. Это не просто хоккей или баскетбол – это мощная коммерческая сфера. И в конкурентной борьбе используют все, что можно использовать. Достижения научно-технического прогресса – в первую очередь. Естественно, здесь значительное место занимает и фармакология. Ведь нагрузки в спорте огромны и требуют определенной поддержки. Одним только питанием не обойтись. Чтобы обеспечить восстановление организма, адаптацию, перенапряжение нужна фармакологическая поддержка. Да, среди всего спектра препаратов есть такие, который в избыточных дозах опасны. Например, психостимуляторы, анаболические стероиды. К слову, меня иногда возмущает, что о допинге вспоминают лишь в связи со спортивной деятельностью. Разве его нет в других сферах? В политике, например. Посмотрите на эти речи и эмоции на грани истерии… Не верится, что там обходятся без стимуляторов. А шоу-бизнес, эстрада? Мало там сидят на наркоте? Думаю, что и военные применяют те же антидепрессанты. А знаменитые «сто граммов» на войне? Как бы смешно это не показалось, но они тоже – стимуляторы.
В любом случае, сегодня в спорте без медицины, без науки далеко не уедешь. И вот тут мы подходим к очень интересному вопросу… Прошел чемпионат мира по футболу. Вы что-либо слышали о проблеме допинга среди игроков?
Нет. Не припомню.
Правильно. Даже слово такое не звучало. Не было там такой проблемы. Зато вокруг олимпийских игр шум и гам. Спросите - почему? А потому, что федерация футбола на пушечный выстрел не подпускает к себе антидопинговое агентство. Которое, кстати, является, во-первых – частной структурой, а во-вторых – коммерческой. И сумевшей организовать систему санкций, постоянный контроль спортсменов и соревнований.
Честно говоря, есть сильное ощущение, что под эти санкции попадают далеко не все, а как-то выборочно…
Есть определенная закономерность… Если ловят на горячем американца, то делают вид, что ничего не произошло. И медаль ему оставляют. Зато на россиян, украинцев и китайцев развернули настоящую охоту по всему миру. По моему мнению, антидопинговое агентство – коррумпированная структура, стоящая над спортом. Причем, в ней нет врачей-специалистов – либо бизнесмены, либо химики. Но сумели завоевать себе место в международной олимпийской системе и оседлать ее. Впервые за всю историю частная структура умудрилась стать над олимпийским движением и контролировать олимпийский спорт. Впервые МОК подписал все соглашения и получил над собой независящую от него структуру.
Пару раз пыталась эта структура залезть в профессиональный спорт. Например, на велогонку Тур де Франс. Кого-то ловили… Разразился скандал, закончившийся репрессиями в отношении спортсменов, гонку едва не развалили. Больше никакие агентства туда не допускают.
Очень рвались на чемпионат мира по футболу. Не получилось. Еще до этого «антидопинговый босс», президент WADA Ричард Паунд грозился, что поймает хотя бы одного футболиста и рухнет весь «их футбольный мир». Сразу возникает вопрос: хотят ли те, кто этот мир построил, чтобы какой-то Паунд его развалил? Тем более, что футбол сегодня – громадная и политическая, и финансовая индустрия. Вот и отсекли от себя «угрозу».
Так что, получается, федерации сами себя контролируют?
Дело в том, что любая федерация – не враг своему виду спорта. Если она не будет вести контроль, то пойдут разного рода аномальные явления среди спортсменов. Это будет видно невооруженным глазом. Ведь накаченного наркотиком сразу распознаешь. Или взору зрителей предстанет волосатая, говорящая басом женщина. Вспомним, как в ГДР грузили девушек фантастическими дозами анаболиков. И во что они превратились? Кто пойдет смотреть на это зрелище? Да никто. Поэтому сами федерации заинтересованы в контроле. Ведь это имидж, а, в конечном счете, и финансы.
Нет, конечно, не будем делать вид, что все так здорово и красиво. Негатива хватает. Профессиональный спорт – явление жесткое. И в этой борьбе, порой, применяется много недозволенного. Но опять-таки, это дело федераций, а не какой-то коммерческой надстройки в виде антидопинговой системы. Посмотрите, что делается в лыжах, легкой атлетике… Сплошные скандалы.
А существует, вообще-то, четкий перечень запрещенных препаратов? Или все дело только в дозах того или иного средства?
Сегодня на рынке находится порядка 15 тысяч препаратов, которые могут использоваться спортсменами – для восстановления, улучшения результативности. Но в «черный список» антидопинговые структуры заносят средства, исходя не из того, вредны они здоровью или нет, а по принципу «что по силам выявить». И весь этот спектр запретили.
А при взятии проб вообще дошли до абсурда. Допинг-пробу у каждого спортсмена берут сразу на все – на анаболики, психостимуляторы, бетаблокаторы, антидепрессанты, мочегонные средства… Какой в этом смысл, спрашивается? Допустим, в стрельбе применяют исключительно успокаивающие средства. В этом виде даже дурак никогда не примет возбуждающие средства или анаболики. Зачем стрелку мышечная масса и скоростные качества? А в тяжелой атлетике применяют только анаболики и соматотропные гормоны. Но опять же, пробы на допинг и у тех, и у других берут по всему спектру.
Наверное, неспроста? Коммерция, надо полагать?..
Абсолютно верно. Неполная проба стоит 200 долларов, а полная – 600. И все это превратилось в очень серьезный бизнес. И, естественно, в нем есть свои хозяева. Поясню… Существует 31 международное антидопинговое агентство – лаборатории, проводящие пробы на анализ. Из них четыре – американские. Догадайтесь с трех раз, чьи лаборатории проводят наибольшее число проб? Сеульские, барселонские, московские? Нет. Понятно, что американские. Допустим, в Сеуле за год провели тысячу анализов, а в США каждая из лабораторий – 25 тысяч. Теперь умножьте эти 25 тысяч на 600 долларов. Более чем приличная сумма, не правда ли?
Пусть в этих структурах и нет людей из спорта, но они сумели создать систему и продвинуть ее.
Каким образом?
Достаточно просто. Бросили клич в ООН и в Совете Европы – надо бороться с допингом! А эти организации привыкли заниматься борьбой за все. За чистоту океана, за спасение фауны тропиков, против апартеида в спорте ЮАР… Главное, бросить клич. А там поддержат. По-пионерски – единогласно. Так и с допингом получилось. При этом, не вникая в суть. Не понимая, что половина запрещенных препаратов положительно воздействуют на здоровье спортсменов – страхуют их от перегрузок, срывов, заболеваний. Лишая спортсменов этих средств, мы совершаем преступление. Потому, что нет более экстремальной сферы человеческой деятельности, чем спорт. Но над этим как-то не задумываются. А людей, занимающихся спортивной фармакологией, заведомо рассматривают как преступников.
Значит, надо узаконить все препараты?
Проблема сложнее, чем можно предположить. Во-первых, не может одна организация бороться с допингом. Монополия неизбежно ведет к извращениям. Необходима здоровая конкуренция. Федерации должны иметь право выбрать из всех лабораторий те, к которым есть доверие. Что касается запрета, то он должен действовать исключительно в отношении тех средств, которые реально вредны. Или аморальны. Но нельзя победить науку и бороться с ней. В противном случае, получается хуже для всех. За примером далеко ходить не буду…
Есть такое понятие, как кровяной допинг. Он был очень распространен в 70-х годах. Суть его в следующем… У спортсмена забирают поллитра крови, консервируют, выводят из нее всю плазму. Оставляют только эритроцитную массу, которую замораживают. Через некоторое время кровь восстанавливается, а перед соревнованиями спортсмену вводят ту самую массу. В результате, увеличивается кислородная емкость крови, а с ней - выносливость. Такая вот физиологическая процедура. Подобный эффект оказывает и горная тренировка. Но зато в первом случае человек испытывает меньшие нагрузки. Тем не менее, кровяной допинг запретили. И к чему же это привело?
Привело к тому, что был изобретен очень вредный аналог эритропоэтин – продукт генной инженерии. Долгие годы антидопинговые агентства были бессильны его обнаружить. А когда обнаружили, тут же появился другой препарат. И пошла вереница изобретений новых и новых средств. Причем, каждое последующее оказывалось гораздо вреднее своего предшественника.
Аналогичная ситуация с анаболическими стероидами, спектр который чрезвычайно широк. Запретили анаболики – все перешли на соматотропные гормоны. По сей день на их применении уличить не могут. Дело в том, что возможности антидопинговой службы отстают от достижений фармацевтики почти на десяток лет. Пока научатся определять препарат, на нем уже столько выросло чемпионов…
В 70-е и 80-е годы тяжелая атлетика была почти на сто процентов анаболической. Это относится и ко всем советским штангистам, и ко всем мировым рекордам того периода. А потом, вдруг, научились их ловить. В результате, все рекорды упали сразу на 20-30 килограммов. Федерация тяжелой атлетики вынуждена была изменить весовые категории спортсменов, чтобы с нуля начать считать рекорды.
Сегодня огромные возможности таят в себе генные технологии, перекочевавшие из растеневодства с животноводством в спорт. И здесь они уже работают полным ходом. Но антидопинговая служба заявляет, что это явление мало распространено.
Откуда берутся «спортивные шарлатаны»?
«Покончив» с допингом мы решили «зацепить» попутные темы… На них натолкнул тот факт, что наша встреча с Владимиром Платоновым происходила в стенах вуза аккурат в горячую пору вступительных экзаменов.
Когда-то институт физкультуры – в частности, киевский – был одним из самых популярных вузов… Скажем так, базовым вузом отечественного спорта. Сегодня по-прежнему такая масса молодежи мечтает посвятить себя физической культуре?
В определенной степени он стал еще популярнее. Поскольку расширили спектр специальностей. Раньше был на 95 процентов «тренерским». Готовили наставников по олимпийским видам спорта. И еще небольшой процент – преподавателей физвоспитания. Сейчас же учитываем новые потребности общества. Сегодня огромный спрос на специалистов оздоровительного фитнеса. Появилось множество новых федераций – олимпийских и неолимпийских. На это мы не могли не отреагировать. Кроме того, открыли медицинский факультет – готовим спортивных врачей. Можно, конечно долго перечислять… Это все отнесем к тому положительному, что произошло за последние годы.
Только лишь положительное?
К сожалению, есть и отрицательная сторона… Сегодня практически упал спрос на тренеров детско-юношеских школ. Процентов на 80 по сравнению с тем, что было лет двадцать назад. Разрушена сама система детско-юношеского спорта. Естественно, во много раз сократилось количество рабочих мест. Вот у меня перед глазами ведомости, смотрим… В мою бытность завкафедрой плавания, на эту специальность поступало 60-70 заявлений. Сегодня их всего восемь. Уменьшилось в десять раз. Аналогичная ситуация по многим видам, в частности, зимним – на лыжи подано четыре заявления. Не лучше обстоит дело и у велосипедистов. Правда, есть специальности – хотя их и немного - на которые спрос по-прежнему очень высок. Это, прежде всего, спортивные единоборства, легкая атлетика, футбол, фехтование.
Значит спорт нынче у молодежи не в чести? Как же тогда объяснить, что за последнее время во многих вузах открыты факультеты физвоспитания?
А это не положительный фактор. Это наша беда. В системе образования был устроен настоящий хаос. Открылось безумное количество частных вузов и вузиков, факультетов и факультетиков. Решили, что запросто можно готовить спецов по таким направлениям, как физическая реабилитация и массовый оздоровительный спорт. На весь Советский Союз учебных заведений нашего профиля было 50. И хватало. А сегодня в Украине – смешно сказать! – 60 структур этого направления. Ежегодно выдают 6 тысяч дипломов при потребности в стране всего-то в 2 тысячи. Естественно, что поток молодых людей к нам – в центральные вузы – упал. Понятно, зачем стараться и напрягаться, когда в какой-нибудь мало известный институт можно поступить легко и просто, и «корочки» получить. И такая ситуация не только по нашему направлению…
Уму непостижимо – 200 вузов в стране готовят юристов, столько же экономистов. Куда их столько!? Сплошь и рядом хотят стать международниками. Непонятно, что они будут делать дальше?
Дошло до полнейшего абсурда… Факультеты физического воспитания пооткрывались в технических вузах, где нет ни специалистов соответствующих, ни базы, ни науки. Недавний случай… Обратились к нам представители одного известного частного технического вуза. Просили нашего согласия на открытие у них спортивно-оздоровительной специальности. У нас глаза на лоб полезли: «Зачем? На каком основании?» Оказалось, к ним приезжали американцы и настоятельно посоветовали развивать спортнаправление - поскольку оно очень популярно, постольку за него платят деньги.
И что мы имеем в результате? Имеем то, что украинские дипломы обесцениваются. Раньше дипломы, в частности, нашего вуза без проблем шли в Штатах, Израиле… да по всему миру. Наши специалисты успешно работали и работают за границей. Кроме того, в те времена у нас училось огромное число зарубежных студентов, которые сейчас в своих странах занимают очень высокие посты – деканы, ректоры, министры. Мы же теряем позиции, поскольку пошла масса шарлатанов, имеющих, тем не менее, дипломы государственного образца. Хотя повод для оптимизма появился… Министерство образования последнее время стало активно работать по части лишения лицензий, которые раньше выдавались налево-право. Наметилась тенденция закрывать все эти сомнительные конторы.
Чиновники имитируют любовь к спорту
В системе спортивного образования, видимо, как в капле воды отражаются общеспортивные проблемы…
Естественно, как и все, что происходит в нашей жизни. Сегодня нет четкой системы. Все зависит, в основном, только от личных качеств конкретных людей. Дело движется там, где появляются энтузиасты. Ведь за долгие годы люди были приучены, что все появляется автоматически. Вот сидят, плачутся и чего-то ждут. Таким сколько денег не давай – все равно мало. И на этом фоне появилось несколько видов спорта, которые от государства вообще не получают ни копейки, но развиваются и по своей массовости превзошли традиционные наши виды.
Например…
Например, бильярд. Лет 15-20 назад в Киеве был всего один захудалый бильярдный клуб. Почему-то считалось, что это «не советский» вид. А сегодня он – один из самых популярных. Стал массовым, профессиональным, признан олимпийским комитетом… Хотя, казалось бы, вещь не дешевая. Один только стол стоит минимум 5-7 тысяч долларов. Плюс соответствующее помещение, оборудование. Сейчас в столице насчитывается 20 клубов высокого класса. Появилось много инструкторов, спрос огромен, успехи на международном уровне… Еще не так давно у нас и понятия не имели, что такое пул – американский бильярд. А вот уже в начале августа у нас пройдет молодежный чемпионат Европы по пулу. Это не просто соревнование, но и настоящее праздничное зрелище.
А в других – традиционно сильных у нас видах – нет энтузиастов?
Приходится констатировать. Вот я поставил в пример чемпионат Европы по бильярду… А можем ли мы дождаться у нас соревнований такого же уровня, например, по плаванию? Да что там Европу! Первенство города не в состоянии провести. Ни спортсменов, ни тренеров – все развалено. Руководство насобирает несколько спортсменов, достигших неплохого уровня и бросает все силы на их тренировку. Все время за границей сидят. А бассейнами никто не занимается, массовости нет, в школе о плавании вообще забыли. А кто всем этим будет заниматься? Ведь ни одного чиновника в регионы палкой не загонишь. Плотно прижавшись к нескольким спортсменам, они все на сборах или соревнованиях за рубежом. Вот появилась Яна Клочкова… Такие спортсмены рождаются раз в сто лет. Это от Бога, а не заслуга системы. Ну появляются такие люди иногда! В России – Попов, в Австралии и США три-четыре фамилии и наша Яна… Около Клочковой весь праздник. Она медали завоевывает, а вокруг нее под эту музыку ошалело крутятся. А все остальное – хоть трава не расти! Инфраструктура уменьшилась до мизерных размеров, детские школы развалены, тренеров нет и не хотят ими быть. Не говоря уже о системе повышения квалификации.
Так что – на спорте можно будет скоро крест поставить? Ни прогресса, ни развития мал-мальского ждать не приходится?
Ну почему сразу - нет развития?… Сегодня есть базовая государственная политика. Есть доктрина и программы развития. При Президенте даже создали Совет. То есть, сама методология развития определена правильно – сохранить лучшее и создать новое. Другой вопрос, как этим пользуются и реализуют… А с реализацией дела обстоят очень неважно. Нет системного государственного управления. Многие спортивные ведомства остались без предмета деятельности. Был раньше сельский спорт, студенческий и т.д. и т.п. Любой из них был эффективен. Все координировалось и финансировалось. Чего нет сегодня. Это бьет, прежде всего, по нашей базе – детско-юношеский спорт упал, строительство объектов не ведется. Если что-то и строится, то крайне мало и на энтузиазме отдельных людей. По пальцам можно пересчитать. Объекты «Динамо», «Шахтера», «Металлурга»… Еще парочка – и все. И при этом доходит до таких казусов, что просто диву даешься!..
При банковой академии в Сумах построен прекрасный легкоатлетический манеж. Но, извините, какая надобность у Сум и банковой академии в этом сооружении?! В какой степени он будет там использоваться? Сооружение такого уровня первым делом должно находиться в центре, в столице, где будет эксплуатироваться на полную мощность. Вот и получается, вместо того, чтобы тренироваться у себя, сборная сидит за границей. Уж 40 лет идут разговоры о строительстве в Киеве, а воз и ныне там. Приведу пример, достойный всяческого подрожания…
Это Китай. В частности, Пекин и Ухань. В каждом вузе этих городов было построено столько, сколько во всей Украине не было построено за 10 лет. Подчеркиваю, речь идет только о вузах! Вот достижения «зодчества» в Уханьском институте: 15-этажная суперсовременная гостиница, спорткомплекс на 5 тысяч зрителей, столовая в три этажа на полторы тысячи, пять студенческих общежитий, несколько стадионов с искусственным покрытием для футбола и легкой атлетики, 12 теннисных кортов, столько же баскетбольных площадок… Всего и не перечислить. Плюс к этому научное оборудование. Вдумайтесь, сооружено только в одном институте за каких-то 10 лет! Вы можете сказать, что спортивного было построено в нашей стране за этот период? Вряд ли. Потому, что базовые документы, разговоры и благие намерения нужно подкреплять бюджетом и действиями.
Сейчас много говорят о том, что надо самим крутиться и искать спонсоров. Дескать, на госбюджет не рассчитывайте…
Совершенно уверен, что основную нагрузку должно нести государство. Иначе толку не будет. Что касается спонсоров?.. А что это такое? У нас таких я не припоминаю. Есть разного рода бизнесмены, вкладывающие деньги в спорт. Но их мало. Первое, что приходит в голову – пивные компании, Шевченко, Кличко… Тут есть элементы реального спонсорства. Так, скажем, деньги, взятые из одного источника, переложенные на спорт людьми, которые являются энтузиастами. Либо вкладывают те, у кого собственные структуры. Так возникли элементы профессионального спорта. Покупают команды, в первую очередь, футбольные, превращают их в частные. А к ним уже «прикладываются» частные стадионы и прочие объекты. Но не назвал бы это спонсорством. Это просто покупка видов спорта и перевод его в профессиональное русло.
Если говорить об олимпийском спорте, то, за исключением легкой атлетики – это высший уровень обеспечения себя деньгами – все остальное без государственной поддержки нежизнеспособно. Поэтому, развитие детско-юношеского спорта, физкультуры в школах, кадры – забота государства. Не будет ее – о молодом поколении «позаботится» улица. Давайте подведем некоторый итог тому, что мы получили на сегодня…
Уже порядка десяти лет активно работают пивные компании. Этого напитка выпускаем на всю Европу. Реклама идет с утра до ночи. В результате, все дети, которых бы хотелось видеть в залах, бассейнах, на спортплощадках, сидят в скверах с банками пива. Пройдитесь в вечернее время по городу. Утром пустую тару можно машинами вывозить. Реклама работает, напиток дешевый, да еще под эдаким ореолом романтики… И вот мальчики-девочки с бутылками. То есть, вложили силы, деньги, запустили рекламу и воспитали, к большому сожалению, поколение не спортсменов, а любителей пива. Считаю, что это трагедия страны.
Вы полагаете, что катастрофы не избежать?
Почему? Избежать можно и для этого многого не потребуется. Надо только по-настоящему уделить внимание этой проблеме. Не так уж и дорого обойдется ее решение. Давайте, наконец, учиться у истории! Возьмем 20-е годы или послевоенный период: нищета, беспризорники, детская преступность… Тем не менее, проблему решили и в кратчайшие сроки. Создали разветвленную сеть профессиональных училищ – ремесленных, суворовских, нахимовских и т.д. Из которых вышли целые поколения прекрасных рабочих, офицеров. С другой стороны, государство создало такие условия, благодаря которым миллионы, а то и десятки миллионов, пошли в спорт. Сделали его популярным, вышли на международную арену, почти безостановочно проводили соревнования. Мобилизовали все силы на строительство спортивных объектов. Небольшая иллюстрация к тому периоду: спартакиада народов СССР 1956 года по своей массовости значительно превзошла Олимпийские игры того же года. Кажется, так еще недавно подростки чуть ли не сутками проводили в «Динамо», спортшколах. А теперь – на Майдане и в скверах.
Скоро добьемся того, что города станут напоминать самые жуткие районы Нью-Йорка, если государство не проникнется по-настоящему и не начнет работать. Главное – желание.
По-вашему, никто из госчиновников такого желания не имеет?
Пока у них, похоже, другие желания. Люди, имеющие власть и деньги, предпочитают толпой нестись на тот же чемпионат мира по футболу и там имитировать свою любовь к спорту. Правдами и неправдами рвутся на Олимпийские игры, на другие крупные спортивные праздники. И что же они там делают? Соревнования наблюдают от случая к случаю и краем глаза. И вообще не очень в этом разбираются. Но быть там престижно. Такая вот престижная тусовка. Ради того, что бы потом - в светской беседе - небрежно бросить – был я, дескать, на Олимпиаде… Такая извращенная система взглядов и ценностей. Что ни руководитель, то пытается поплотнее прижаться к большому спорту – посидеть, скажем, рядом с Блохиным, Кличко, Бубкой, на стадионе «засветиться». Это не любовь к спорту. Это имитация неизвестно какой деятельности. Они ею занимаются напропалую годами, вместо того, чтобы заняться законами, бюджетом, контролем за строительством, созданием условий для вовлечения детей в спорт.
Возьмем Киев… Казалось бы, город развивается, все замечательно. Лавок и магазинов настроили. Прочитал как-то, что в столице имеются 14 программ развития. Думаете, в них заложен хоть один пункт, касающийся постройки спортивных сооружений? Ничего подобного. Все есть, кроме этого. В то время как в любой цивилизованной стране спортивная инфраструктура является важнейшей составной частью социальной программы. Говорят, что все познается в сравнении… Давайте сравним, допустим, с Колумбией, которую считают гораздо менее развитой, чем Украина. Ее столица Богота – многомиллионный город. В самом центре его – на плоскогорье – центральный парк в 900 гектаров. И все эти гектары отданы спорту и отдыху – футбольные поля, площадки, бассейны, велогородок и прочее. В выходные все население Боготы – там. Попробовал бы там кто-нибудь покуситься на эту территорию! И в голову такое не придет.
Зато в такой развитой стране как наша, 25 лет только и слышно разговоров о строительстве объектов в районе центрального стадиона. А действий - никаких. У нас на спорт в бюджете заложено, если мне память не изменяет, одна треть процента. Почему бы не принять « на вооружение» мировую практику и не поднять этот процент до полутора-двух? Давно просчитано, что 1 доллар, вложенный в массовый спорт, по эффективности соответствует 6 долларам, вложенным в медицину. Получается, что мы предпочитаем вкладывать в больных. Добились того, что инвалидов уже чуть ли не треть населения. Нездоровый образ жизни, продукты плохие, питание не контролируем, спорта нет… Естественно, к 25 годам молодых людей одолевают хронические болезни.
Есть такое понятие – «качество жизни». Весь мир стремится к тому, чтобы иметь высокое качество жизни. Умудряются великолепно сохраняться до 80-85 лет. В Америке, например, громадное количество людей, которым уже перевалило за 80, подтверждают права на управление автомобилем. То есть, в столь преклонном возрасте люди способны сами себя обслуживать. У нас же порог – в районе 70 лет, а то и младше. А, так сказать, «качество жизни» начинают терять с 40 лет. Ходят с трудом, сон нарушен, без таблеток жизни не представляют и т.д. и т.п. И это все на фоне крайне низкой активности. Возвращаясь к нашему бюджету, скажу – пока не заложим в нем на спорт эти пресловутые два процента – как, например, в Германии – ни о каких обнадеживающих перспективах не стоит даже заикаться. А два процента – это достаточно серьезные деньги. Такая сумма позволит ежегодно строить до сотни спортивных объектов. Тем более, что потребность и спрос в них огромные. Родители прекрасно понимают, что чад своих надо увлекать спортом. И готовы за это платить. Да что там дети! Молодые люди, которые уже растратили здоровье в кабаках и ночных клубах, понимают, что срочно надо восстанавливаться. Физическая нагрузка для человека такая же естественная потребность, как прием пищи или сон. Это необходимая составная нормальной жизнедеятельности.