И снова спорт поддержит… водка

Казалось бы, многие в нашей стране считают, что пора положить конец бесконтрольному спаиванию народа, одной из главных причин которого является агрессивная и общедоступная реклама алкогольной продукции...

Украинский футбол входит в новый сезон







Каждый раз, начиная или заканчивая сезон, задаемся мы извечным вопросом: так что же такое футбол – спорт или возможность сделать бизнес, игра или способ выжить, политический рычаг или стыдливое желание прикрыть идеологическую наготу? Наверное, и то, и другое, и третье… И уж, во всяком случае, – не обычная физкультура. А вот серьезные специалисты утверждают даже, что тот футбол, о котором мы не перестаем дискутировать – смоделированная жизнь во всех ее проявлениях…







Уже не первый год наша страна не сходит с первых полос центральных газет мира, а телевидение только тем и занимается, что тешит любопытство своих зрителей пикантными видеороликами из Киева… Один скандал сменяется другим. Компроматами устилается путь на державный Олимп, кто-то кого-то «кидает», кому-то в борьбе за позицию «пускают юшку», разваливаются некогда сплоченные компании и «люби друзи» один за другим меняют ориентацию… Но это все игры политиков.







А вот в той игре, которой посвящен этот обзор – в футболе – украинцы на зависть всем своим недоброжелателям пока что преуспевают: нынешний футбольный сезон прошел под нашими жовто-блакитними кольорами.







В полной мере воспользовавшись благополучным стечением обстоятельств, легендарный форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин, сумел не только с успехом переквалифицироваться в успешного тренера, но вдохновил при этом своих подопечных по сборной страны на неожиданно высокий результат. Впервые оказавшись в финальном турнире, украинцы пробились в восьмерку сильнейших сборных мира. Честь и хвала украинским футболистам! С удовольствием снимаем шляпу перед украинскими футбольными специалистами и спортивными функционерами!







Суркис: «Выступление сборной оцениваю как замечательное!»







«Футбол – это великая игра, которая всколыхнула и объединила всю Украину. Я восхищаюсь игрой наших футболистов и мудростью наших тренеров, и хочу сказать нашим ребятам только одно - так держать!» Этим призывом-тостом Президента компании «Киевстар» Игоря Литовченко завершилось плодотворное сотрудничество «телефонистов» и футболистов, принесшее украинскому футболу немалый успех на чемпионате мира.







Восемь с половиной миллионов долларов было обещано команде Блохина, и первые поступления на банковские счета уже, вроде бы, произведены. Последним в этом привлекательном списке оказался ведущий украинский оператор мобильной связи, который был титульным спонсором национальной и молодежной сборных страны на чемпионате мира. На днях Президенту федерации футбола Григорию Суркису был вручен сертификат на 2.525 тысяч гривен.







Бесспорно, даром такие большие деньги никто платить бы не стал – вся страна была призвана в свидетели торжества случая над логикой. Но результат игры, высвеченный на табло, всегда выше самой игры – такова футбольная философия и никуда от этого не деться!







Поможет ли футболу водка? И какая?







Не успели отгреметь фанфары, как пред светлы очи охочих до сенсаций журналистов представили нового титульного спонсора, взявшего на себя ответственность не только за процветание сборных Украины, но и за поддержку детско-юношеского футбола, популяризацию пляжного футбола, техническое обеспечение стадионов команд-участниц чемпионата и повышение качества телетрансляций...







Группа компаний «Союз-Виктан», Федерация футбола и Профессиональная футбольная лига скрепили подписями Меморандум о сотрудничестве в области развития украинского футбола на 2006-2008 годы – впервые в своей истории чемпионат страны получил титульного спонсора.



Этот инвестиционный проект может быть пролонгирован до 2012 года, когда в Украине ожидается чемпионат Европы, и водочные короли рассчитывают «влить» в бюджет ФФУ и ПФЛ не менее 15 миллионов долларов. Теперь на эмблеме чемпионата Украины будет красоваться новое официальное название – «Союз-Виктан». Чемпионат Украины по футболу».





На пресс-конференции, посвященной этому событию, были высказаны вполне понятные сомнения относительно «несовместимости» продукции «Союз-Виктан» и футбола. Однако представитель компании не без юмора парировал эти доводы: «Мы ведь не пропагандируем пьянство или алкоголизм, и уверены, что стране не нужны дешевые сорта водки. Да и вообще, пьющий человек нам совсем не интересен – пьяницы нам не друзья! Поэтому 70 % средств, получаемых от продажи алкоголя, сразу же идут в бюджет страны. Остальные, 30 %, направляем на развитие спорта и социальные программы».





Что ж, вполне, вроде бы, оптимистическое заявление… В народе по этому поводу обычно шутят: «Пьяницы нам не друзья, но и не враги!» Выходит, что чем больше мы выпьем замечательной горилки, тем, чего греха таить, больше средств поступит …в детские дома и исправительные заведения?







Кто-то, возможно, выскажется в том смысле, что не только же водку выпускают спонсоры. Есть еще слабоалкогольные напитки. Но «слабоалкоголка» – всевозможные «лонгеры», «шейки» и «джин-тоники», в изготовлении которых преуспел как раз вышеназванная компания – на самом деле, относятся к самой коварной группе напитков, спиться которыми не труднее, чем пивом и даже водкой! Пьянящий эффект наступает уже через 30 секунд после употребления, что в несколько раз быстрее по сравнению с водкой. Крепость 7-10 градусов – это не так уж мало, а углекислый газ способствует быстрому всасыванию алкоголя. Что ж, посмотрим, что получится из этого крутого коктейля из футбола и «Виктана»!







Слово – за властью







Сегодняшняя Украина занимает одно из первых мест в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции. Полтора десятка лет «диких танців» капитализма привели к тому, что среднедушевое потребление алкоголя, постоянно увеличивалось и достигло, как минимум десятка литров в год. А ведь по оценке Всемирной организации здравоохранения, даже если этот показатель равен 8 литрам, ситуацию в обществе уже можно считать опасной. А может быть, даже – «смертельно опасной»?







Никто не знает точно, сколько в стране хронических алкоголиков. А сколько пьяниц оказались вне поля зрения статистики, да и как их вообще можно пересчитать?.. Сколько граждан безвозвратно потеряно для общества или почти не имеет шансов вернуться к нормальной жизни?.. Как известно, пьют миллионы, а излечиваются единицы... И каждый из этих миллионов уже никогда ничего не произведет своими руками и, тем более, не создаст мозгами. И не будет у него ни полноценной семьи и детей, а если и будут, то такие, что лучше бы вовсе не было! Так как у бедного этого ребенка, один из родителей которого – алкоголик, есть огромнейший шанс заболеть этой же страшной болезнью.







«Школьные годы – чудесные»…







Стоит покопаться в старых тетрадках, найти пожелтевшую фотографию и попытаться вспомнить изображенных на ней школьных друзей – родные когда-то лица… Один из этих симпатяг сейчас, наверное, валяется, не в силах подняться, где-нибудь в подворотне или, может быть, оборванный и грязный, устало плетется к ближайшему ларьку за бутылкой дешевой бормотухи… Другой, дрожа от нетерпения, погруженный в замутненную дрему, ждет окончания постылого рабочего дня, чтобы побыстрее за углом откупорить заветную пляшку... Третий, уже не хоронясь от соседей, занимается раскопками в мусорных ящиках…







Пожалуйста, опровергните меня – вашему классу повезло и половина ваших дружбанов имеют собственное «дело». А девчонки, одна за другой, взгромоздились «на подиум»: кто-то подался в «бизнес-леди» – на Троещинском рынке, кому-то повезло, минуя бордели Польши и Германии, перебраться в Португалию… Это из «Б» класса двое стали «доходягами», а трое из «Г» – в местах не столь отдаленных… Статистику не обманешь!







Сделайте еще одну попытку и вспомните, кого в далеко не пенсионном возрасте уже успели проводить в небытие на Байковом или Лесном… Десятки тысяч человек ежегодно умирают от отравления спиртным или его суррогатами, еще больше – от «сопутствующих» болезней печени, почек и даже воспаления легких... Много это или мало? Вспомним Европу, куда мы так безнадежно стремимся: населения там намного больше украинского, и все же за те же двенадцать месяцев в автокатастрофах погибает намного меньше людей, чем в странах СНГ от алкоголизма.







Доступные цены на алкоголь, практически неработающие механизмы контроля по продаже алкоголя несовершеннолетним, отсутствие полноценной системы антиалкогольной программы, состоящей из профилактического информирования и обучения, рассчитанного на разные возрастные и социальные группы населения – все это способствует тому, что производители алкоголя все больше забирают над нами, «пересічними українцями», неограниченную власть.







О «вреде» рекламы







Производство алкогольной продукции – это колоссальный бизнес, доходы от которого сопоставимы с прибылями нефтяников и наркоторговцев (да простят нам такое сравнение). Доходы приносит торговля, а ее двигателем, как известно, является реклама.







С рекламой алкоголя необходимо бороться! И с ней борются, но как-то странно… Если водку на телевидении рекламировать запрещено, то в газетах и журналах – можно. Пива в телеэфире – хоть залейся! И никто ведь не возьмется запретить акции, концерты и фестивали, спортивные трансляции, где «спонсоры» размещают рекламу – нет, не водки, а одноименной минеральной воды или конфет. Но каждому понятно, что речь идет именно о ней, «оковитой»... В итоге, эффективность всех этих запретов – нулевая.







Считается, что, если какая-то идея несет угрозу обществу, ее стараются запретить, не разрешают пропагандировать ни на каких бы то ни было условиях. Так, запрещены пропаганда нацистской идеологии и расовой ненависти, разжигание социальной вражды и призывы к свержению конституционного строя... Тогда почему же в этот список до сих пор не попала не менее опасная с общественной точки зрения пропаганда пьянства, ведущего, в конце концов, к преждевременной смерти?.. Кому взбрело в голову рекламировать самоубийство? Это должно быть запрещено везде, не разрешено никогда, никак и нигде! Необходимо ввести полный запрет на рекламу любого алкоголя.







Алкогольные «лоббисты» приводят лишь один аргумент: реклама повышает продажи, а доходы от них приносят прибыль государству в виде налогов. Каждая рекламная акция в среднем повышает суммы продаж на 30%. Но нужны ли нам такие доходы! Мы получим гораздо больше в будущем, если сейчас сэкономим и вложим эти деньги в здоровье нации. А эти 30% – это каждый третий из нас, который может спиться из-за водочной рекламы.







Так что, пить нам, ребята, в нашей демократической стране никто запретить не может, вот только нести свои «деревянные» теперь придется не в круглосуточный ларек, а в «монопольку» – а уж господа из бюджетных органов сами разберутся, как перераспределить налоги…







Есть повод выпить!..







В парламенте ожидает второго чтения проект закона «Об основных принципах государственной политики предупреждения алкоголизма в Украине». Однако данный законопроект не ставит перед собой глобальных стратегических целей, связанных с вмешательством в процесс производства алкоголя, не вводит ограничений на его поставки… Пар будет выпущен в свисток: снова, вместо кардинальных мер – занудная «жвачка» об идеологической пропаганде здорового образа жизни. Впрочем, само название проекта говорит об этом: не борьба с алкоголизмом, а предупреждение.





В этом законопроекте имеется один интересный пунктик: в случае принятия закона производители алкогольных напитков не смогут выступать в качестве спонсоров спортивных или культурных мероприятий. А как же тогда долгосрочная связка украинского футбола с«Союз-Виктан»?.. А футбольные трансляции или Олимпийские игры, рекламирующие производителей лучшей в мире водки! Как то не очень верится в мудрость народных избранников…







Футбол и бизнес играют на одном поле…







Словно в подтверждение этого финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент», крупнейшая компания Украины, владеющая и управляющая активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики, выступила партнером футбольного клуба «Шахтер» – лидера украинского футбола. Какое отношение имеет к ЗАО «СКМ» бизнесмен, нардеп Украины и экс-президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, никому объяснять не надо. Все прекрасно осведомлены.





Уже на матч с криворожским «Кривбассом» подопечные Мирчи Луческу вышли в футболках с логотипом нового официального спонсора и крупно победили – 5:0.





И наконец, собственно, о футболе. Мы видели, как вся Украина, разведенная до этого по разные стороны разноцветных «баррикад», болела за национальную сборную. Не знаю, что нужно было бы сделать, например, в традиционно космополитичной Одессе, чтобы в многочисленных видеобарах люди пели Гимн СВОЕЙ страны на государственном УКРАИНСКОМ языке!.. А вот во время чемпионата мира то, что долго не удавалось добиться политикам, сумела совершить сборная Украины по футболу – объединила людей!.. Политики могут любить или игнорировать футбол – их личное дело, но то, что эта детская игра подтвердила свой статус социального явления, и теперь они просто обязаны поддерживать и развивать футбол – неоспоримый факт.



Первыми начали чемпионат киевские динамовцы, которым уже 26 июля предстоит отборочный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Лиепае, и одесский «Черноморец». Подопечные Семена Альтмана, завоевавшие в прошлом году «бронзу», на этот раз не сумели подтвердить свой высокий рейтинг – 4:1 победили хозяева поля. Наверное, сказалось длительное пребывание главного тренера в Германии, в отрыве от команды…







Нельзя сказать, что киевляне уже на старте чемпионата избавились от прошлогодних «белых пятен»: по-прежнему медленно входит в форму Ринкон, продолжает транжирить голевые моменты Шацких, не чувствуется пока согласованности у играющих «в линию» Саблича и Родриго… И, кажется, как это ни прискорбно, доигрывает свои последние дни в Большом футболе бывший лидер команды Валентин Белькевич. Перенесли непростые операции Федоров, Ващук, Клебер и Родольфо. Но нет худа без добра: внушает оптимизм игра крайних защитников Марковича и Эль Кадурри и, что особенно радует, находит общий язык новоиспеченная связка Юссуф и Корреа…







Главное, Анатолию Демьяненко удалось в процессе подготовки к новому сезону вывести команду на тот уровень, который, по всей вероятности, позволит без форсажа войти в затяжной марафон. Ведь, кроме всего прочего, уже в сентябре Украине стартовать в отборочном турнире чемпионата Европы, а это повлечет за собой кадровые перестановки.







Чуть было не забыл: в «Динамо» вернулся из зарубежных командировок Олег Лужный, который возьмет на себя роль строгого «дядьки» – очевидно, после Лобановского вопросами дисциплины в команде никто не занимался.

