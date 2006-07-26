«Аврал»: стадион в Запорожье «достраивают» журналисты

«Терпеть» в городе и дальше старый стадион не позволила достаточно успешная игра местного футбольного клуба «Металлург», пробившегося, к слову, на Кубок УЕФА. Чтобы не пугать Европу более чем ветхим внешним и внутренним видом сооружения, взялись за перестройку…



Реконструкция центрального стадиона Запорожья началась еще в 2000 году. Прежде всего, пытались исправить положение с гидроизоляцией. Поскольку даже небольшой дождь для этого спортивного объекта превращался в настоящее стихийное бедствие. Год спустя Совет ПФЛ Украины обязал ФК «Металлург» завершить реконструкцию в марте 2002 года.



Правда, потом стадион передали в коммунальную собственность города, а спустя некоторое время реконструкцию вообще заморозили – не хватало средств. Зато в 2004 году на самой реконструкции поставили крест, начав масштабное строительство. Иными словами, старый стадион разломали и на его месте принялись «созидать» новый. Причем, процесс контролировал лично мэр Евгений Карташов.



На строительство было отведено пару лет, и сдачу объекта в строй запланировали на 29 июля нынешнего года – т.е., в ближайшее воскресенье. Кстати, аккурат перед самым матчем «Металлурга» с киевским «Динамо» в чемпионате страны. В общем, график выдерживали. Но вот в частности - к сроку, видимо, не поспевали. И где-то стороной мы услышали, что будто бы городские власти придумали неожиданный ход для ускорения процесса. Мол, к заключительному этапу строительства решено привлечь местных журналистов. Дескать, каковы ж «акулы пера» с метлой и лопатой? Пусть повкалывают на субботнике. Хотя и небескорыстно.



По этому поводу исчерпывающий комментарий корреспонденту «Главреда» дал один из авторов «ноу-хау» - глава пресс-службы Запорожской горгосадминистрации Татьяна Гузенко…



Действительно, достраивать стадион поручено журналистам?



По поводу «достраивания» стадиона – информация неточная. Речь идет о работе по благоустройству. А ее предостаточно. Уборка мусора, например, ну, и прочее… Во-вторых, никто к этому никого не обязывал. Просто в пресс-службе мэрии возникла идея, которую и решили воплотить в жизнь. Мы вышли с инициативой к представителям СМИ помочь в завершении работ на стадионе. Только к тем, кто пожелает.



А почему именно к журналистам?



Дело в том, что строительство объекта велось под пристальным наблюдением работников масс-медиа. Писали и говорили разное… При этом, многие журналисты, не устававшие судить о строительстве и давать советы, так ни разу не удосужились побывать на стадионе. Зато теперь у них эта возможность появилась. Два дня - сегодня и завтра - они смогут потрудиться на благо родного спорта. Мы и приглашения специальные разослали.



И много набралось желающих?



Пожалуй, число их превзошло наши ожидания. Сегодня вызвались поработать двадцать человек. На завтра уже двадцать три. Причем, звонки и заявки продолжают поступать.



Прошел слух, что «работяг» вы простимулировали…



Не без этого… Проявившие себя на этих «субботниках» журналисты получат приглашения на воскресный матч чемпионата страны между «Металлургом» и киевским «Динамо». Думаю, что стимул очень значительный.



На ваш взгляд, к сроку успеете?



Конечно. Сегодня, кстати, стадион приняла государственная комиссия. Хотя и с некоторыми оговорками. Но последнее слово будет за комиссией УЕФА, которая, во главе с Борисом Воскресенским, прибудет к нам в пятницу. Ударить лицом в грязь мы не имеем права. Положение запорожского «Металлурга», который пробился на Кубок УЕФА, теперь обязывает…



Как мы узнали, местная власть определилась и с названием стадиона. Называться он будет «Арена «Славутич». Такое имя стадион получил по двум причинам… Во-первых, от древнего названия Днепра. Ну, и ПБК «Славутич» будет не в обиде. Как никак, выделил почти 2 миллиона долларов на покупку суперсовременного табло и прочего оборудования.



Торжественное открытие стадиона запланировано 18.00 в воскресенье. А уже в 19.00 арбитр даст сигнал о начале матча «Металлург» - «Динамо».

