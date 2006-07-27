Нонсенс! Фанаты «Спартака» не устроили погром в Молдове

После игры никаких серьезных инцидентов с участием гостей из Москвы не произошло.

В день матча Лиги чемпионов «Шериф» – «Спартак» Тирасполь ожидаемо преобразился. К полудню впервые за последние четыре дня на небе над городом появились облака. И примерно в это же время болельщики московского клуба, добравшиеся до столицы Приднестровья накануне, организованной группой двинулись к пляжу.



Скандируя по пути «красно-белые» речевки, фанаты вызывали на лицах горожан сдержанные улыбки или недоуменные смешки, сопровождаемые вытянутыми указательными пальцами. Тем не менее многие местные жители предпочитали скорректировать свой маршрут, чтобы не встретиться с возбужденными гостями из Москвы.



На берегу Днестра стекавшиеся из разных мест спартаковские болельщики расположились ярким красно-белым лагерем и, развернув знамена и баннеры, принялись по-своему готовиться к матчу, разминая глотки и желудки. В качестве тренажера пока использовалось пиво, но время было раннее, так что это простительно.

Искупавшись и освоившись окончательно, фанаты принялись дружно и громко скандировать рифмованные лозунги в поддержку родной команды.

Через несколько часов многие отдыхающие на пляже уже до тонкостей разобрались в концептуальных проблемах поклонников «Спартака» и только время от времени спрашивали друг друга, кто такие «кони» и «мусарня» и почему последних, судя по кричалке, должна постигнуть более суровая кара, чем первых.

Традиционные фотографирования спартачей с местными болельщиками на фоне красно-белого знамени с Лениным в уголке лишь укрепляли дружбу народов России и Приднестровья. Хотя не всем туземцам резкие промосковские лозунги приезжих гостей и их нарочито шумное поведение пришлись по вкусу. Какой-то радостный старичок с бородой и велосипедом убедительно поведал корреспонденту «Газеты.Ru»: «Что это за такое? Собралась шобла горлапанов. Ходят по городу, шелабудят, орут. А

«Шериф» этот «Спартак» раскатает как миленький. Наваляют москалям сегодня. Больно много гонору у ребят».

А седовласый тираспольчанин еще постарше хозяина велосипеда, с удивлением узнав, что в этот день ожидается футбольный матч, возбужденно спросил: «Спартак»? Это что, тот самый старый «Спартак»? А во сколько игра? Жаль, что у меня телевизор уже пять лет не показывает, но мысленно буду болеть за наших. Хотя желаю вашим победы».

Чем ближе время подходило к началу игру, тем более возбужденными становились спартаковские болельщики. Понаблюдав несколько минут за посетителями фирменного магазина Тираспольского винно-коньячного завода, несложно было убедиться, что почти все они одеты в красно-белые цвета.

Милиционеры, которых в этот день в городе собралось как никогда много, шутили, что вечером в Тирасполе стражей порядка будет больше, чем болельщиков из Москвы. И действительно, около двух тысяч милиционеров следили за порядком в тот вечер. «Наших ребят будет побольше, чем ваших болельщиков, – пообещал корреспонденту «Газеты.Ru» один из бравых молодцев, одетых в милицейскую форму. – У нас вообще такая республика, что на каждого гражданина приходится по три милиционера, а после теракта и по четыре».

Никаких происшествий до матча зафиксировано не было, хотя очевидцы утверждают, что в одном или двух случаях попытки более тесного знакомства москвичей с Тирасполем вылились в небольшие потасовки с местными жителями. По крайней мере, сотрудник спорткомплекса «Шериф», проверявший билеты при входе на стадион, заверил, что как минимум у двух болельщиков «Спартака» «фингалы были ой-ой-ой».

Сам матч прошел упоительно весело, чему в немалой степени способствовал духовой оркестр с двумя массивными барабанами, разместившийся за одними из ворот. Как оказалось, это обычное явление на матчах с участием «Шерифа», и, хотя репертуар болельщиков от духовой музыки сложно было назвать слишком разнообразным, играли они слаженно и громко, заставив даже гостей из Москвы уважительно аплодировать».

Болельщиков «Спартака» на этом матче было намного меньше ожидавшихся двух тысяч, причем многие поклонники команды, по слухам, не доехали до Тирасполя, застряв на таможне.

Самый интересный нефутбольный инцидент во время игры случился во втором тайме, когда на полупустой спартаковской трибуне случилось-таки более тесное знакомство москвичей с местным ОМОНом. Как рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» один из участников событий, все началось с того, что кто-то из болельщиков уронил с трибуны спартаковский флаг. Не раздумывая, он прыгнул за ним вниз (а было до земли метров 5–6) и попал в цепкие объятия спецназовцев, которые ногами вперед вынесли парня, одетого лишь в шорты и кроссовки, за территорию стадиона.



За несколько минут до гола москвичи призывно зажгли файеры. Они успели потухнуть, не вызвав приступа гнева у стоявших стеной милиционеров. Но, когда почти сразу после этого огни вспыхнули вновь, стражи порядка оживились и попытались наказать виновных, поднявшись на верхние ряды трибуны. «Спартак» гол забил! Зажигаю я файер, а тут эти менты лезут вверх, чтобы меня с корешем выцепить, – рассказал один из болельщиков. – Ну, понятно, махач начался. Короче, получилось так, что только мы им и наваляли. Знатно отмудохали».



После игры в городе было на удивление спокойно. Спартаковские болельщики мирно гуляли по ночному Тирасполю, а милиция не мешала гостям культурно отдыхать. Нередко можно было увидеть и традиционные церемонии братания фанатов с обменом атрибутикой. Одним словом, ничьей остались довольны все болельщики.