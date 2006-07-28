Татьяна Кузина: Наши рекорды, похоже, никого не интересуют

Если легкая атлетика – «королева спорта», то марафон можно назвать «королем» легкой атлетики. Казалось бы, заниматься этим тяжелейшим видом – удел мужчин. Но женщины догнали и здесь. Почти в прямом смысле – их результаты на сверхдлинных дистанциях все больше подпирают «мужские». Украина вполне может гордиться своими марафонками – по меньшей мере, несколько из них входят в мировую элиту. Лидером же на сегодняшний день по праву считают Татьяну Кузину, которая, собственно, и покорила столь долго державшийся рекорд. Корреспондентам «Главреда» удалось встретиться со спортсменкой сразу по окончании чемпионата страны по легкой атлетике…







«На старте отключилась – на финише проснулась»







Справка. Татьяна Кузина (Гладырь), 1975 года рождения, г. Николаев. Первый тренер – Татьяна Добровольская. Неоднократная победительница внутренних и международных соревнований. Образование высшее – окончила Николаевский пединститут им. Сухомлинского. Сегодня живет в Киеве, где тренируется под руководством Игоря Осьмака.







Таня, кто первым высмотрел у тебя талант бегуньи?







Началось, в общем-то, все с отца. Он сам человек физически очень развитый. И нас с братом с детства заставлял делать зарядку и бегать. Потом я еще и подружку свою к этому приобщила. На одной из таких пробежек встретила своего первого тренера Татьяну Добровольскую. Она сразу предложила ходить к ней заниматься. Мне тогда было около одиннадцати. А еще через несколько лет тренироваться стала, можно сказать, профессионально – по три-четыре раза в день. Потом был еще и спортинтернат.







Когда пришли первые успехи?







Надо сказать, что как-то сразу полюбила длинные дистанции. Все потому, что в школе всегда проигрывала короткие. Зато, когда бежали, скажем, два километра, то я боролась за первое место с мальчишками. Потом уже были, пять километров, десять… В конце концов, поняла, что этим можно зарабатывать на жизнь. Что касается успехов… Достаточно рано выполнила норматив мастера спорта – лет в девятнадцать. Бегала тогда два километра с препятствиями. Выиграла соревнования по юниорам с очень хорошим результатом, а через пять лет узнала, что это был рекорд.







Позже начала бегать полумарафон. Ездила даже на чемпионат мира в Кошице в 1997 году. Потом получила травму, был перерыв. После этого решила попробовать себя в марафоне.







И надо сказать, удачно… Покорить рекорд – такое счастье не каждому улыбается! Кстати, когда это произошло? Весной?



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Установила рекорд 26 марта на марафоне в Риме. До этого он принадлежал Тане Джабраиловой и продержался 17 лет. Ее результат был 2.27.49. Я выиграла на той дистанции с результатом, так сказать, «три в одном»… Это был рекорд Украины, рекорд трассы и мой личный рекорд. Подготовка к нему проходила тяжело. Самочувствие было - не очень… Температурила. Надо отдать должное организаторам римского марафона. Создали все условия для спортсменов. Видно было, что им очень нужен рекорд. Там, знаете, есть свои нюансы, связанные с конкуренцией… Чем выше результат, тем выше рейтинг марафона, а отсюда - и спонсоры. Поэтому создали достойные условия. И «зайцев» предоставили («зайцами» называют плейс-мейкеров – спортсменов, которые «ведут» участников соревнований на результат – авт.). Сразу после старта как будто отключилась, а «проснулась» на финише.







Это был единственный международный успех в этом году?







В Америке участвовала в пробегах, в основном, на десять километров. Почти каждую неделю стартовала, личные рекорды устанавливала. В Канаде бежала «десятку» и выиграла.







Что впереди?..







Теперь уже только весной. Наташа Беркут (еще одна ведущая марафонка Украины – авт.) приедет на эти старты. Поначалу я планировала выступить на чемпионате страны (по легкой атлетике, с 21 по 23 июля). Но приехала уставшая, организм начал сдавать… Поэтому решила не рисковать, чтобы не травмироваться.







Да, вот еще… В конце октября – начале ноября буду участвовать в марафоне, который пройдет, скорее всего, в Нью-Йорке. Это один из самых сильных марафонов – группы «А». В прошлом году бежала эту дистанцию.







Кстати, по поводу чемпионата Украины, который только что завершился… Как ты его оцениваешь?







О спринте ничего сказать не могу – не знаю. Но вот пять километров бежали не с лучшим временем. Результаты на выносливость в этом году слабые. С чем это можно связывать? Может быть, на подготовку выделяют не достаточно денег… Кроме того, из-за введения возрастного ценза более старшие уходят на вольные хлеба. А молодые пока не дотягивают.







Но основа сборной формируется по итогам чемпионата страны?







Это как сказать… Выиграть чемпионат Украины – не значит стопроцентно попасть на Европу. Нужно еще выполнить определенный норматив. Если федерация посчитает норматив достойным, тогда спортсмена возьмут в сборную. В общем-то, такая практика отбора существует везде.







Хотя, если честно, в нашей стране, даже если выполнил норматив, это еще гарантий не дает… Попадание в сборную, к сожалению, не всегда зависит от кондиции спортсмена. Да и наши рекорды, похоже, никого интересуют. Вероятно, большие начальники об этих достижениях не слышали и в помине.







С другой стороны, пару месяцев назад руководители министерства семьи, молодежи и спорта заявили, что легкая атлетика, наряду с плаванием, является приоритетным среди всех видов спорта в Украине…







Возможно, какие-либо отдельные виды. Например, ядро... На марафон, мне кажется, никакие приоритеты пока не распространяются.







Недавно мы общались с нашей украинской спортивной легендой – Татьяной Поздняковой, которая в свои 51 остается действующей бегуньей. А какой срок ты себе отвела для выступлений?







Ну, это как Бог здоровья даст! И зависит от разных обстоятельств… Во-первых, у меня в планах – родить ребенка. Когда? Здесь опять будем решать с оглядкой на мои результаты. Если в следующем году они окажутся достаточно приличными, то буду готовиться к Олимпиаде. А вообще думаю лет до сорока побегать.







Не связаны ли твои спортивные успехи этого года с успехами в личной жизни?







Знаете, очень возможно. Когда в личном плане все хорошо, то выходишь на тренировку с радостью и работаешь с таким же настроением. А когда дела обстоят не лучшим образом, то так и бегаешь.







Пришло время открыть маленький секрет… Таня совсем недавно, перед самым чемпионатом Украины, вышла замуж за…







«Мы люди порядочные…»







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… известнейшего украинского бегуна, тоже марафонца, Александра Кузина.







Справка. Александр Кузин, 1974 года рождения, г. Днепропетровск. Бегом увлекся, занимаясь в детстве футболом. За первый свой кросс получил приз – пластмассовые ласты. Сегодня – один из лучших марафонцев Украины. Многократный чемпион страны. Офицер органов внутренних дел.







Саша, вы с Таней лишний раз подтвердили давнее правило – спортсмены предпочитают искать спутников жизни в своем кругу. Если можно, поподробнее об истории вашего знакомства…







Знакомы уже лет десять. Виделись на разных стартах, жили там по-соседству. Но поначалу встречались так – поговорить, чайку попить. У каждого была своя личная жизнь. Таня в тот период была замужем. Естественно, все это наши чувства сдерживало. Мы же приличные люди! (Смеется) Наверное, судьба «подбросила» нам этот барьер, чтобы мы его преодолели. И преодолели… Началось все с Кисловодска, где мы готовились к Олимпиаде. Вскоре своих чувств уже не скрывали. Роман, знаете ли…







Довольно долго ухаживали…







Честно говоря, свадьбу планировали на 2007 год. Но когда сидел в Италии, планы пересмотрел. Подумал: чего тянуть до следующего года? И экспромтом, в короткие сроки организовал все так, чтобы Таня до последнего момента была в неведении. Подключил к процессу еще четверых товарищей… В результате, все уже было готово и назначен день свадьбы. Дело оставалось за малым – известить невесту. Момент для этого выбрал удачный – во время нашего совместного отдыха в Евпатории. На пляже подготовку начал, а вечером в ресторане продолжил. Можете себе представить реакцию девушки, которой говорят, что через пару недель у нее свадьба! Сначала решила, что розыгрыш.







Расписались мы в Днепропетровске. И тоже очень быстро. Никаких нарядов у нас с собой не было. Как были в джинсах – так в ЗАГС и пошли.







Семейная жизнь – работе не помеха? Или наоборот. Последнее время что-то в Италию зачастил…







Не в последнее время, а довольно давно. В один прекрасный момент, вдруг, начинаешь осознавать, что на одном месте ничего не высидеть. Обратил внимание, что коллеги по спорту куда-то ездят, зарабатывают. Вот и сам подался – Словакия, Чехия, Германия... В конце концов, устроился в итальянский клуб. С тех пор я там. Правда, членство в клубе денег не приносит. Но зато оформляют все документы, визы открывают. От меня же практически ничего не требуют. Ну, разве что изредка кросс пробежать. А так, выступаю сам за себя.







Кстати, что думаешь о женском марафоне? Похоже, мужчинам уже на пятки наступают…







Не то слово! Результаты растут со скоростью звука. Сегодня уже «слабый пол» бегает с хорошим «мужским» временем 2.19 (2 часа 19 минут). А теперь еще грядет Олимпиада. Уверен, китаянки там такое вытворят! Ну, да ничего – наши с ними поборются.

