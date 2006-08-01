Нефтяники проведут испытания на спортсменах

В ближайшее время эксперты одного из научно-исследовательских институтов РФ, специализирующегося на нефтепереработке, в рамках Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФК) будут привлечены к научным исследованиям восстановительных возможностей человеческого организма. Об этом Агентству спортивной информации "Весь спорт" сообщил ректор РГУФК профессор Александр Блеер.



"Специалисты этого НИИ разработали метод ускорения химических процессов на примере нефтепереработки, - рассказал Александр Блеер. – Наша общая идея заключается в том, чтобы адаптировать это ноу-хау к человеческому организму. Чтобы было понятно: в процессе физических нагрузок в мышцах накапливается молочная кислота. Период ее полного распада – до нескольких суток, и до этого времени о полноценном восстановлении спортсмена не может идти и речи. Мы хотим ускорить этот химический процесс настолько, чтобы период полного распада молочной кислоты сократился до нескольких минут".



По мнению Блеера, для многих циклических видов спорта – бега, гребли, велоспорта, лыжных гонок - это будет революционный прорыв в теории и практики восстановления организма.

