«Звезда» велоспорта обвенчается с итальянкой в Украине

Лучший велогонщик Украины Ярослав Попович везет из Италии молодую жену на родину – венчаться. Не исключено, что девушка едет с некоторой опаской. Прошлый приезд на Львовщину оставил не самые приятные воспоминания…
Справка. Уроженца Дрогобыча Львовской области Ярослава Поповича считают сильнейшим на сегодня велогонщиком Украины. Он – призер «Джиро д’Италия», обладатель Кубка мира и многих других титулов. Сам легендарный Ленс Армстронг пророчит ему великое будущее. Год тому назад женился на итальянке Синди Бароне – они встретились на островах Новой Каледонии. Ее отец там организовал велогонки, в которых принимал участие и Попович. Живут молодые недалеко от Флоренции – в Поджио-Акаяно.
Синди Мария Бароне сначала профессионально занималась велоспортом, но сменила «специальность» на продавца обувного магазина. После решила повысить образование и стать преподавателем французского языка и литературы. В Украине была несколько раз и прониклась глубокой симпатией, как к самой стране, так и к живущим здесь людям. Мать Синди – француженка, отец – итальянец.
Гонщику напакостил угонщик
В апреле, незадолго до начала гонки «Тур де Франс», Ярослав Попович «нанес визит» в родной Дрогобыч, где его уже ожидала супруга Синди. Отправившись вскоре по делам во Львов, припарковался там у железнодорожного вокзала и вышел, оставив ключи в машине. Такую неосторожность, наверное, можно объяснить восьмилетним пребыванием спортсмена за границей – отвык от здешних особенностей. Понятно, что когда вернулся, то любимого «БМВ» на месте не было. Угонщики не дремлют.
Милиция сразу связалась с итальянской противоугонной компанией. Скоро местонахождения автомобиля определили – благодаря спутниковой сигнализации. Машина находилась в одном из гаражей. Оперативники устроили засаду, но злоумышленник так и не появился. Видимо, почувствовал неладное. Тогда гараж взломали и авто «освободили». Правда, выяснилось, что из салона пропали ключи, деньги и кредитные карточки.
Эта неприятность не прибавила спортивной формы Ярославу Поповичу, поскольку нарушила график его подготовки к «Тур де Франс» - пришлось лететь в Италию за вторыми ключами. Как знать, может быть, в этом кроется причина не столь удачного выступления украинского велогонщика в последней французской многодневке… Хотя один из этапов он все же выиграл.
По словам Ярослава, в еще большем шоке от произошедшего была его жена. Для предстоящего венчания она собиралась покупать платье во Львове. Но теперь наотрез отказалась ехать сюда на своей машине. Заодно отказалась и от покупки местного наряда. Действительно, казалось бы, какая может быть Украина после таких переживаний! Но прошло чуть более трех месяцев…
Из-под венца – на старт
…Сегодняшнее утро для корреспондентов «Главреда» началось с приглашения на церемонию венчания знаменитого соотечественника-велогонщика и его суженой. Венчание, как указывалось, пройдет 12 августа в православной церкви «Святая Троица» Дрогобыча. Дружками Ярослава будут двое его украинских товарищей, а Синди «представят» ее 15-летняя сестра и 23-летняя подруга-итальянка.
Вспомнив о «львовских неприятностях» четы, мы заинтересовались, почему же молодых снова так потянуло в Украину. Поскольку сам Ярослав Попович сейчас находится очень далеко от родины, связались с его представителем – Максимом Розенко…
Чем вызвано желание Ярослава и Синди венчаться на родине спортсмена?
В прошлом году – 9 августа – они узаконили свои отношения в Италии. Но, как объяснил сам Попович, на семейном совете приняли решение обязательно обвенчаться на родине мужа. Для них это очень важный шаг в жизни. Кстати, Ярослав приезжает уже в ближайший вторник…
А Синди по-прежнему не хочет приезжать сюда на личном авто и покупать здесь платье?
По поводу машины – да. Что касается платья, то Синди недавно наведывалась в Украину и вопрос с нарядом решила именно здесь.
К слову, столь радостное событие, наверное, позволит Ярославу прийти в себя после неудачного выступления на «Тур де Франс»… Он очень переживал?
Конечно, был расстроен. В спорте все бывает – и удачи, и неудачи. Но жизнь на этом не прекращается. Будут новые старты и новые победы. Такого же мнения, кстати, и руководство команды Поповича. Там считают, что ничего страшного не произошло – проигрывать тоже надо уметь. И готовиться к будущим гонкам. А они не за горами…
То есть, отдыха после венчания, практически, не будет?
Почти. Уже 16 августа - Ярослав стартует в семидневных велосоревнованиях в Нидерландах. А почти сразу после этого – в однодневной гонке во Франции.
Синди Мария Бароне сначала профессионально занималась велоспортом, но сменила «специальность» на продавца обувного магазина. После решила повысить образование и стать преподавателем французского языка и литературы. В Украине была несколько раз и прониклась глубокой симпатией, как к самой стране, так и к живущим здесь людям. Мать Синди – француженка, отец – итальянец.
Гонщику напакостил угонщик
В апреле, незадолго до начала гонки «Тур де Франс», Ярослав Попович «нанес визит» в родной Дрогобыч, где его уже ожидала супруга Синди. Отправившись вскоре по делам во Львов, припарковался там у железнодорожного вокзала и вышел, оставив ключи в машине. Такую неосторожность, наверное, можно объяснить восьмилетним пребыванием спортсмена за границей – отвык от здешних особенностей. Понятно, что когда вернулся, то любимого «БМВ» на месте не было. Угонщики не дремлют.
Милиция сразу связалась с итальянской противоугонной компанией. Скоро местонахождения автомобиля определили – благодаря спутниковой сигнализации. Машина находилась в одном из гаражей. Оперативники устроили засаду, но злоумышленник так и не появился. Видимо, почувствовал неладное. Тогда гараж взломали и авто «освободили». Правда, выяснилось, что из салона пропали ключи, деньги и кредитные карточки.
Эта неприятность не прибавила спортивной формы Ярославу Поповичу, поскольку нарушила график его подготовки к «Тур де Франс» - пришлось лететь в Италию за вторыми ключами. Как знать, может быть, в этом кроется причина не столь удачного выступления украинского велогонщика в последней французской многодневке… Хотя один из этапов он все же выиграл.
По словам Ярослава, в еще большем шоке от произошедшего была его жена. Для предстоящего венчания она собиралась покупать платье во Львове. Но теперь наотрез отказалась ехать сюда на своей машине. Заодно отказалась и от покупки местного наряда. Действительно, казалось бы, какая может быть Украина после таких переживаний! Но прошло чуть более трех месяцев…
Из-под венца – на старт
…Сегодняшнее утро для корреспондентов «Главреда» началось с приглашения на церемонию венчания знаменитого соотечественника-велогонщика и его суженой. Венчание, как указывалось, пройдет 12 августа в православной церкви «Святая Троица» Дрогобыча. Дружками Ярослава будут двое его украинских товарищей, а Синди «представят» ее 15-летняя сестра и 23-летняя подруга-итальянка.
Вспомнив о «львовских неприятностях» четы, мы заинтересовались, почему же молодых снова так потянуло в Украину. Поскольку сам Ярослав Попович сейчас находится очень далеко от родины, связались с его представителем – Максимом Розенко…
Чем вызвано желание Ярослава и Синди венчаться на родине спортсмена?
В прошлом году – 9 августа – они узаконили свои отношения в Италии. Но, как объяснил сам Попович, на семейном совете приняли решение обязательно обвенчаться на родине мужа. Для них это очень важный шаг в жизни. Кстати, Ярослав приезжает уже в ближайший вторник…
А Синди по-прежнему не хочет приезжать сюда на личном авто и покупать здесь платье?
По поводу машины – да. Что касается платья, то Синди недавно наведывалась в Украину и вопрос с нарядом решила именно здесь.
К слову, столь радостное событие, наверное, позволит Ярославу прийти в себя после неудачного выступления на «Тур де Франс»… Он очень переживал?
Конечно, был расстроен. В спорте все бывает – и удачи, и неудачи. Но жизнь на этом не прекращается. Будут новые старты и новые победы. Такого же мнения, кстати, и руководство команды Поповича. Там считают, что ничего страшного не произошло – проигрывать тоже надо уметь. И готовиться к будущим гонкам. А они не за горами…
То есть, отдыха после венчания, практически, не будет?
Почти. Уже 16 августа - Ярослав стартует в семидневных велосоревнованиях в Нидерландах. А почти сразу после этого – в однодневной гонке во Франции.