«Динамо» - «Металургс»: игра в одни ворота

Еще накануне матча главный тренер лиепайского «Металургса» Беньяминас Зелькявичус заявил, что его команда никаких иллюзий не строит – киевское «Динамо» значительно выше классом. Тем не менее, наставник гостей пообещал, что игроки приложат максимум усилий, чтобы показать достойную, красивую игру. По всей видимости, главная задача была – как можно меньше пропустить мячей. В первой половине игры латышским футболистам более-менее удавалось с этой задачей справляться. Но на весь матч сил не хватило…







Первый тайм







Как и обещал за день до матча Анатолий Демьяненко, нескольким игрокам «основы» дали отдохнуть. В том числе, и Александру Шовковскому. Вместо него динамовские ворота защищал Александр Рыбка. Хотя случаев показать свое мастерство соперник предоставлял ему не часто.







Было вполне ожидаемым, что киевляне без всякой разведки бросятся в атаку. Казалось, в первые же минут 10-15 должны «наклепать» пару-тройку голов. Но, было ощущение, что голкиперу латышей Круца помогает ангел-хранитель…







Максим Шацких получает великолепный пас от Верпаковскиса и пробивает в левый угол. Круц каким-то чудо дотягивается до мяча. Вскоре сам Верпаковскис имел две реальные возможности отличиться. Но в одной из них неточно пробил, во второй – попал в защитника.







Михалик и Белькевич также могли «распечатать» ворота гостей, не единожды мощно пробивая со средней дистанции. Но по нереализованным возможностям у киевлян пальма первенства несомненно принадлежала Шицких. Так, в одном из случаев он зачем-то отдал пас, когда пробей сам – и Круцу пришлось бы вытаскивать мяч из сетки.







Если судить по игре, то уже к середине первого тайма счет вполне мог быть 6:0, а то и больше. Но порадовать болельщиков голом динамовцам удалось только на 37 минуте… Долгая атака на ворота «Металургса», Чернат подает с левого угла штрафной и тут ловчее всех оказался Руслан Ротань – головой пробил с метра от линии ворот. «Динамо» повело – 1:0.







Почувствовав, что «пошло», динамовцы продолжают штурмовать ворота соперника. Получив пас от Ротаня, Верпаковскис показал чудный дриблинг, оставив позади себя нескольких своих бывших одноклубников. Но потом сам запутался, как говорится, в трех соснах. Михалик сильно пробил с достаточно близкого расстояния, но немного не хватило точности. Что касается игроков «Металургса», то они полностью сосредоточились на обороне и решили несколько активизироваться только после пропущенного мяча. Зирнис пробил из-за штрафной. Мяч летел в створ ворот, но Рыбка был на месте и непринужденно отвел опасность от своих «границ». Затем гости едва не вышли вдвоем на динамовского голкипера. А перед самым свистком Рыбку «на прочность» проверил Римкявичус.







Второй тайм







Максима Шацких, которому сегодня явно не фартило, на поле вышел Сергей Ребров. Он и стал самой заметной фигурой. Да еще, пожалуй, Верпаковскис, активность которого превзошла все ожидания – так уж ему хотелось «вколотить» мяч в ворота земляков.







Именно с него и начались динамовские атаки второй половины игры. Опасные моменты в штрафной площади «Металургса» обрели постоянное «место жительства»… Латвийский защитник отбивает отбивает мяч после удара Реброва. Тут же следует прострел с фланга и снова Ребров едва не отличился – в невероятном шпагате дотянулся до мяча. Но тот прошел рядом со штангой.







Угловой… Чернат пробивает – рикошет. К мячу успевает Ребров, удар – мяч у вратаря.



Несомненно, что если бы учредили медаль «героя матча», то ее больше всех заслуживал латвийский голкипер Круц. Если бы не он, скорее всего, был бы двузначным.







Даже стороннему наблюдателю бросалось в глаза, что игра «Металургса» мало напоминает коллективную. Кроме того, игроки гостей почему-то увлеклись поперечными передачами вблизи своей штрафной. Естественно, киевские футболисты не могли этим не воспользоваться.







Началом разгрома, наверное, можно считать тот момент, когда на поле вышел – на место Гусева – Карлос Корреа. Вскоре, на 66 минуте матча, он пробивает по мячу слета. Круц был бессилен что-либо сделать – 2:0.







Ближе к концу игры – на 87 минуте – в воротах гостей наконец-то «расписался» неутомимый Ребров. После подачи углового Сергей оказался удачливее защитников «Металургса» - 3:0.







Победную же точку на 91 минуте матча поставил Ротень, забивший свой второй гол – 4:0.



Конечно, нельзя не сказать о том, что в актив киевлянам вполне можно записать удачно вступившего в игру 20-летнего Виталия Мандзюка (заменил Родриго). Это был его дебют в основном составе «Динамо».







По этапам…







По итогам двух встреч с «Металургсом», динамовцы выиграли со счетом 8:1 и вышли в следующий этап. Можно сказать, размялись. К сожалению, такое количество голов не дает преимуществ в последующих играх, где соперники будут куда посерьезнее. Напомним, что уже через неделю «Динамо» принимает у себя дома одного из лидеров турецкого чемпионата – клуб «Фенербахче». Через пару дней наставник киевлян Анатолий Демьяненко, как он сам сообщил, отправится в Турцию на «живой просмотр» матча с участием будущих соперников киевлян – «чтобы бить врага, надо знать его оружие».

