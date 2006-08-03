«Динамо» - «Металургс»: игра в одни ворота

3 августа 2006, 12:36

Чуда не произошло… Случилось то, что должно было случиться. У себя дома динамовцы Киева не дали соперникам из Латвии шанса даже на один единственный гол.

Еще накануне матча главный тренер лиепайского «Металургса» Беньяминас Зелькявичус заявил, что его команда никаких иллюзий не строит – киевское «Динамо» значительно выше классом. Тем не менее, наставник гостей пообещал, что игроки приложат максимум усилий, чтобы показать достойную, красивую игру. По всей видимости, главная задача была – как можно меньше пропустить мячей. В первой половине игры латышским футболистам более-менее удавалось с этой задачей справляться. Но на весь матч сил не хватило…



Первый тайм  



Как и обещал за день до матча Анатолий Демьяненко, нескольким игрокам «основы» дали отдохнуть. В том числе, и Александру Шовковскому. Вместо него динамовские ворота защищал Александр Рыбка. Хотя случаев показать свое мастерство соперник предоставлял ему не часто.



Было вполне ожидаемым, что киевляне без всякой разведки бросятся в атаку. Казалось, в первые же минут 10-15 должны «наклепать» пару-тройку голов. Но, было ощущение, что голкиперу латышей Круца помогает ангел-хранитель…



Максим Шацких получает великолепный пас от Верпаковскиса и пробивает в левый угол. Круц каким-то чудо дотягивается до мяча. Вскоре сам Верпаковскис имел две реальные возможности отличиться. Но в одной из них неточно пробил, во второй – попал в защитника.



Михалик и Белькевич также могли «распечатать» ворота гостей, не единожды мощно пробивая со средней дистанции. Но по нереализованным возможностям у киевлян пальма первенства несомненно принадлежала Шицких. Так, в одном из случаев он зачем-то отдал пас, когда пробей сам – и Круцу пришлось бы вытаскивать мяч из сетки.



Если судить по игре, то уже к середине первого тайма счет вполне мог быть 6:0, а то и больше. Но порадовать болельщиков голом динамовцам удалось только на 37 минуте… Долгая атака на ворота «Металургса», Чернат подает с левого угла штрафной и тут ловчее всех оказался Руслан Ротань – головой пробил с метра от линии ворот. «Динамо» повело – 1:0.    



Почувствовав, что «пошло», динамовцы продолжают штурмовать ворота соперника. Получив пас от Ротаня, Верпаковскис показал чудный дриблинг, оставив позади себя нескольких своих бывших одноклубников. Но потом сам запутался, как говорится, в трех соснах. Михалик сильно пробил с достаточно близкого расстояния, но немного не хватило точности. Что касается игроков «Металургса», то они полностью сосредоточились на обороне и решили несколько активизироваться только после пропущенного мяча. Зирнис пробил из-за штрафной. Мяч летел в створ ворот, но Рыбка был на месте и непринужденно отвел опасность от своих «границ». Затем гости едва не вышли вдвоем на динамовского голкипера. А перед самым свистком Рыбку «на прочность» проверил Римкявичус.



Второй тайм  



Максима Шацких, которому сегодня явно не фартило, на поле вышел Сергей Ребров. Он и стал самой заметной фигурой. Да еще, пожалуй, Верпаковскис, активность которого превзошла все ожидания – так уж ему хотелось «вколотить» мяч в ворота земляков.



Именно с него и начались динамовские атаки второй половины игры. Опасные моменты в штрафной площади «Металургса» обрели постоянное «место жительства»… Латвийский защитник отбивает отбивает мяч после удара Реброва. Тут же следует прострел с фланга и снова Ребров едва не отличился – в невероятном шпагате дотянулся до мяча. Но тот прошел рядом со штангой.



Угловой… Чернат пробивает – рикошет. К мячу успевает Ребров, удар – мяч у вратаря.

Несомненно, что если бы учредили медаль «героя матча», то ее больше всех заслуживал латвийский голкипер Круц. Если бы не он, скорее всего, был бы двузначным.



Даже стороннему наблюдателю бросалось в глаза, что игра «Металургса» мало напоминает коллективную. Кроме того, игроки гостей почему-то увлеклись поперечными передачами вблизи своей штрафной. Естественно, киевские футболисты не могли этим не воспользоваться.



Началом разгрома, наверное, можно считать тот момент, когда на поле вышел – на место Гусева – Карлос Корреа. Вскоре, на 66 минуте матча, он пробивает по мячу слета. Круц был бессилен что-либо сделать – 2:0.



Ближе к концу игры – на 87 минуте – в воротах гостей наконец-то «расписался» неутомимый Ребров. После подачи углового Сергей оказался удачливее защитников «Металургса» - 3:0.



Победную же точку на 91 минуте матча поставил Ротень, забивший свой второй гол – 4:0.

Конечно, нельзя не сказать о том, что в актив киевлянам вполне можно записать удачно вступившего в игру 20-летнего Виталия Мандзюка (заменил Родриго). Это был его дебют в основном составе «Динамо».



По этапам…



По итогам двух встреч с «Металургсом», динамовцы выиграли со счетом 8:1 и вышли в следующий этап. Можно сказать, размялись. К сожалению, такое количество голов не дает преимуществ в последующих играх, где соперники будут куда посерьезнее. Напомним, что уже через неделю «Динамо» принимает у себя дома одного из лидеров турецкого чемпионата – клуб «Фенербахче». Через пару дней наставник киевлян Анатолий Демьяненко, как он сам сообщил, отправится в Турцию на «живой просмотр» матча с участием будущих соперников киевлян – «чтобы бить врага, надо знать его оружие».  

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