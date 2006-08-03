Бездонный карман Абрамовича

3 августа 2006, 13:09

Владельцы футбольных клубов должны оценить, оправдались ли средства, вложенные в того или иного игрока. Абрамович за три года потратил на новичков «Челси» более 300 млн. фунтов стерлингов.

Журналисты решили разобраться, насколько рентабельными оказались его покупки.

ЛЕТО-2003

Дэмьен ДАФФ («Блэкберн»)

17 миллионов фунтов стерлингов*

В первый год Абрамовича в «Челси» Дафф с лихвой отрабатывал деньги, которые были за него заплачены, став одним из лучших крайних хавбеков в мире. Затем к нему привыкли, а его игра постепенно начала тускнеть. Низшей точкой падения стала вторая половина прошлого сезона, когда ирландец перестал попадать в основной состав. Теперь он примеряет черно-белые цвета «Ньюкасла», а клуб выручил за него сумму, более чем в три раза меньшую его первоначальной стоимости.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 6

(по десятибалльной шкале)

* 1 фунт стерлингов = 49,66 рубля.

Эрнан КРЕСПО («Интер»)

16,8 миллиона фунтов стерлингов

Креспо, учитывая вбуханные в него деньги, был призван стать главной ударной силой нового «Челси». Однако лучшим бомбардиром аргентинец, забивавший по 30 мячей за сезон в Италии, так и не стал. Хотя ряд важных голов на свой счет все же записал, да и в наступающем сезоне, не сомневайтесь, запишет.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 6

Клод МАКЕЛЕЛЕ («Реал»)

16,6 миллиона фунтов стерлингов

Пожалуй, самая удачная покупка Абрамовича. Неизвестно, где был бы сейчас «Челси», не будь у него в рядах опорного полузащитника, перекрывающего все подступы к штрафной, да еще и стабильно играющего на высочайшем уровне.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 10

Адриан МУТУ («Парма»)

15,8 миллиона фунтов стерлингов

Деньги, заплаченные за Муту, через год оказались выброшенными на ветер. Если в первом сезоне румын еще выдерживал конкуренцию с Креспо, Гудйонсеном и Хасселбайнком, то при Моуриньо Муту прочно сел на лавку. Конец истории был плачевным – Адриана уличили в употреблении наркотиков и уволили из клуба.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 1

Хуан Себастьян ВЕРОН («Манчестер Юнайтед»)

15 миллионов фунтов стерлингов

Самая первая покупка Абрамовича оказалась провальной: английский период карьеры Верона явно не задался. Сделавший себе имя в Италии, аргентинец в «Челси» лишь изредка напоминал «итальянскую» версию самого себя. Моуриньо, пришедший в клуб годом позже, видеть у себя Верона не пожелал. «Челси» пришлось продать его за символические деньги в «Интер».

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 3

ЖЕРЕМИ («Мидлсбро»)

7 миллионов фунтов стерлингов

Камерунец, успевший засветиться в «Реале», так и не стал в «Челси» примой. При Моуриньо и вовсе попадает в состав только по большим праздникам. Португальский наставник затыкает им дыры, образующиеся при травмах или дисквалификациях кого-то из группы обороняющихся игроков.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 4

Гленн ДЖОНСОН («Вест Хэм»)

6 миллионов фунтов стерлингов

Считается, что прогресс многообещающего защитника притормозил Моуриньо, который привел с собой из «Порту» на место Джонсона своего любимца Паулу Феррейру. В моуриньовском «Челси» Гленну места не нашлось. Хотя при Раньери правый защитник, который был призван сменить в сборной Англии стареющего Гари Невилла, выходил на поле регулярно. В этом сезоне отдан в аренду «Портсмуту».

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 4

Джо КОУЛ («Вест Хэм»)

6,6 миллиона фунтов стерлингов

Одна из лучших покупок Абрамовича. При Клаудио Раньери, да и в первый год правления Моуриньо, Коул в основном сидел на лавке. Но в прошлом сезоне раскрылся и не только завоевал место в стартовом составе «Челси» и сборной Англии, но и назывался в числе главных претендентов на звание лучшего игрока премьер-лиги.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 8

Уэйн БРИДЖ («Саутгемптон»)

7 миллионов фунтов стерлингов

Та же история, что и с Джонсоном. Разница в том, что Бридж для «Челси» сделал все же больше – его гол «Арсеналу» вывел лондонцев в полуфинал Лиги чемпионов-2003/04. Наступающий сезон Уэйн проведет в «Фулхэме» на правах аренды.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 5

Алексей СМЕРТИН («Бордо»)

3,45 миллиона фунтов стерлингов

Вряд ли Абрамович рассчитывал на Смертина, как на главную звезду своей команды. Вклад Алексея в успехи в «Челси» вполне соизмерим с затраченными на него средствами. В начале сезона-2004/05 капитан сборной России и вовсе регулярно выходил в стартовом составе. А Моуриньо всегда отзывался о нем только в превосходной степени.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 5

ЗИМА-2004

Скотт ПАРКЕР («Чарлтон»)

10,5 миллиона фунтов стерлингов

Английская пресса до сих пор не может простить Абрамовичу, что тот купил стремительно прогрессировавшего полузащитника и усадил его на скамейку запасных, тем самым приостановив его рост. Впрочем, в «Челси» Паркер задержался недолго. Через полтора года его продали в «Ньюкасл» за 6,5 миллиона фунтов.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 3

ЛЕТО-2004

Дидье ДРОГБА («Марсель»)

24 миллиона фунтов стерлингов

Как говорят в Англии, Дидье Дрогба бесценен. В одних матчах он играет так, что за него не жалко никаких денег, в других – так, что его не возьмешь даже бесплатно. В целом же покупка удалась – Дрогба действительно стал лучшим форвардом «Челси». Но как на ивуарийца подействует приход Андрея Шевченко, никто не возьмется предсказать…

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 7

Рикарду КАРВАЛЬО («Порту»)

19,85 миллиона фунтов стерлингов

Ставка на дуэт Терри – Рикарду Карвальо в центре обороны дает сбои лишь изредка. Моуриньо полностью доверяет своему соотечественнику, а значит, кажущаяся запредельной сумма, заплаченная Абрамовичем за однофамильца плеймейкера ЦСКА, не пропала даром.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 8

Паулу ФЕРРЕЙРА («Порту»)

13,2 миллиона фунтов стерлингов

Паулу Феррейра не всегда оправдывает ожидания Моуриньо, который и привел правого защитника в «Челси» из «Порту», однако свою роль в команде он добросовестно выполняет. По крайней мере, позицию Феррейры «Челси» пока укреплять не намерен.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 6

Арьен РОББЕН (ПСВ)

12 миллионов фунтов стерлингов

Роббен еще полностью не сыграл своей роли в «Челси». Постоянные повреждения мешали «летучему голландцу» показать все, на что он способен. Оправдает ли один из самых талантливых игроков «Челси» вложенные в него деньги, мы увидим в наступающем сезоне.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 7

ТЬЯГУ («Бенфика»)

10 миллионов фунтов стерлингов

Еще один португалец, которого привел с собой Моуриньо, так и не стал в «Челси» основным игроком, хотя игру показывал добротную. В итоге центральный полузащитник был продан в «Лион» за 6,82 миллиона фунтов…

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 4

Петр ЧЕХ («Ренн»)

7,1 миллиона фунтов стерлингов

Чех полностью окупил те деньги, которые за него заплатили. Чешский голкипер превратился в «Челси» из многообещающего в одного из лучших вратарей мира. Свою команду Петр не подвел, пожалуй, ни разу.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 10

Матея КЕЖМАН (ПСВ)

5 миллионов фунтов стерлингов

За один сезон, который Кежман провел в «Челси», сербский форвард не запомнился ничем. Правда, продажа в мадридский «Атлетико» покрыла расходы на игрока – лондонцы получили свои 5 миллионов фунтов назад.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 5

ЗИМА-2005

Иржи ЯРОШИК (ЦСКА)

7 миллионов фунтов стерлингов (по неофициальным данным)

Многие так и не поняли, зачем «Челси» понадобился бывший армейский хавбек. Говорили, что он должен был стать дублером Лэмпарда. Но вожак «Челси» обладает уж слишком богатырским здоровьем – и шансов у Ярошика закрепиться в составе не было. После года аренды в «Бирмингеме», где чех играл в целом неплохо, «Челси» продал Ярошика в «Селтик» (сумма сделки, правда, пока умалчивается).

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 3

ЛЕТО-2005

Микаэль ЭССЬЕН («Лион»)

24,4 миллиона фунтов стерлингов

В «Челси» Эссьен редко играет так, как играл в «Лионе» или в сборной Ганы на чемпионате мира в Германии. Деньги, которые за него заплатили, ганцу еще отрабатывать да отрабатывать.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 5

Шон РАЙТ-ФИЛЛИПС («Манчестер Сити»)

21 миллион фунтов стерлингов

Талантливый крайний полузащитник пока отработал лишь тысячную долю своего контракта. Может, конечно, он еще напомнит о себе английским болельщикам, но пока это, наверное, одна из самых неудачных покупок Абрамовича.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 2

Асьер ДЕЛЬ ОРНО («Атлетик»)

8 миллионов фунтов стерлингов

Дель Орно должен был занять в «Челси» вакантную позицию левого защитника. Однако Моуриньо не устроила игра перспективного испанца, и Дель Орно несолоно хлебавши отправился в «Валенсию». «Челси» же потерял на его переходах порядка трех миллионов.

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 4

ЛЕТО-2006

Андрей ШЕВЧЕНКО («Милан»)

30 миллионов фунтов стерлингов

Тяжело предсказать, как сложатся дела у Шевченко в «Челси». Тратить 30 миллионов фунтов на игрока, которому скоро самому стукнет 30, всегда большой риск. Но босс «Челси», как вы уже поняли, рисковать не боится…

ЦЕННОСТЬ ПОКУПКИ - 7

(ПРОГНОЗ):

Михаэль БАЛЛАК («Бавария»)

Бесплатно

Большая удача приобрести такого игрока, как Баллак, бесплатно. Так что, даже если капитан сборной Германии провалится, пенять на выброшенные деньги никто в «Челси» не будет. Собственно, а пеняли ли там когда-либо раньше?

ЦЕННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ - 10
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