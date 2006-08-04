Овчинников: «Расстреляйте меня, посадите в тюрьму!»

4 августа 2006, 10:34

Вратарь московского «Динамо» Сергей Овчинников, удаленный в игре против «Москвы» за попытку физического воздействия на арбитра, дисквалифицирован на пять матчей. Кроме того, голкипер наказан условной дисквалификацией до конца сезона. После оглашения вердикта футболист вновь сильно нервничал.

За два дня до заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Сергей Овчинников дал интервью российской прессе, в котором горячо извинялся за свой поступок. А пресс-атташе «Динамо» позвонил корреспонденту «Газеты.Ru» и попросил прощения за Сергея, который пригрозил «дать в лоб» журналисту за весьма невинный вопрос. Извинения были выслушаны, но, естественно, не приняты. Ведь вратарь угрожал не через пресс-службу, а в личной беседе. Почему он не мог позвонить сам? Номер телефона не является тайной.

Была надежда на то, что футболист скажет нужные слова перед заседанием КДК. Но ничего подобного. Овчинников, видимо, считает, что оскорблять журналистов, угрожать им – это вполне нормально.

Об этом можно забыть, ведь на наказание это не повлияет.

До начала заседания Овчинников, раздававший интервью направо и налево, был в ударе. У него спросили, не опасается ли он пожизненной дисквалификации. «Нет, а за что? – удивился вратарь. – Ну, давайте, расстреляйте меня, посадите в тюрьму за это!» Было видно, что голкипер уже выходит из себя. Стало страшно за коллегу, и я решил взять огонь на себя.

– Правда, что вас не оштрафовали в клубе?

– Не знаю, – простодушно ответил вратарь. – Я еще свой счет в банке не проверял.

Как выяснилось, Овчинникова действительно не оштрафовали, но технический директор «Динамо» Николай Гелюк во время заседания КДК заверил, что Сергей понесет денежное наказание. Тем временем, голкипера продолжали пытать.

– На какое наказание вы рассчитываете? – поинтересовалась девушка.

– Я уже пропустил одну игру, – у Овчинникова был невинный взгляд. – Этого достаточно. Какой вариант худший? Я даже не знаю.

Стоит поаплодировать смелости арбитра Игоря Захарова, который во время заседания не побоялся находиться в одной комнате с вратарем «Динамо». Впрочем, по нашим данным, рефери сам попытался наладить испортившиеся отношения и подарил вратарю свисток. Надеясь, видимо, что Сергей перестанет бросаться на судей. В ответ голкипер вручил Захарову сувенирную бутсу (а ведь мог и ударить ей в лоб). В общем, отношения снова стали дружескими.

Но стоило чиновникам объявить вердикт, как вратарь снова стал опасным для общества. Он рванул от журналистов, стараясь побыстрее сесть в автомобиль.

Репортеры, по вполне понятным причинам, держались от него подальше, но все же попытались спросить, как нарушитель оценивает свое наказание. «Нормально», – внезапно обернулся Овчинников. Журналисты остановились – приближаться было уже опасно. Сергей воспользовался заминкой и быстро оторвался от преследователей.

Такую же оценку решению дал Захаров. А Виктор Марущак, глава КДК, объяснил, почему на заседании не рассматривался эпизод, когда вратарь едва не напал на журналиста. «А у нас не было заявления от пострадавшего, – сказал он. – Если бы было, мы бы его рассмотрели. А так могу посоветовать обратиться в суд».

Марущак подтвердил, что если Овчинников получит еще одно удаление в чемпионате за такую же провинность, то будет дисквалифицирован до конца сезона. Кроме того, нарушитель оштрафован на 100 тысяч рублей. По словам руководителя КДК, никто из членов комитета не настаивал на жестком наказании (максимально требовали 6 матчей). Отметим, что вратарь будет иметь право играть за дубль.

Таким образом, повезло только тем арбитрам, которым предстоит работать на четырех ближайших играх «Динамо». А вот остальные по-прежнему рискуют.

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