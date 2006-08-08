Яна Клочкова: Я узнала, что стала молодой счастливой мамой

В клуб «Арена» сборная команда по плаванию и прыжкам в воду прибыла, практически, в полном составе. Плюс тренеры. Было, кого чествовать – чемпион на чемпионе. Наставник украинских пловцов Иван Сивак сразу доложил, что программу на континентальном первенстве выполнили с лихвой. Особенно порадовали молодые, для которых Будапешт был дебютом. Действительно, еще совсем недавно имена Анны Хлыстуновой, Ирины Амшенниковой и других были известны только очень узкому кругу специалистов. Теперь их в одночасье узнала вся страна. Да что страна – вся Европа. И признанный лидер – Олег Лисогор – лишний раз подтвердил, что является сильнейшим.







Но если общий успех команды можно было в какой-то мере ожидать, то факт, что Яна Клочкова осталась на чемпионате без награды, большинство оценивают не иначе как сенсацию. Тем не менее, с первых минут встречи в «Арене» именно она «сорвала» настоящий шквал аплодисментов и гору цветов. Яна, как обычно, улыбалась и выглядела вполне счастливой. У нее – день рождения.







Справка. Клочкова Яна родилась 7 августа 1982 года в Симферополе. Заслуженный мастер спорта Украины. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр. Многократная чемпионка Европы и мира. Герой Украины. Награждена, также, орденами «За заслуги» III степени, «Княгини Ольги» I степени.







Из-за количества желающих поздравить «новорожденную», вокруг сразу образовалось настоящее столпотворение. Каким-то чудом нам удалось «блокировать» Яну Клочкову и увести ее для «задушевного и откровенного» разговора…







Яна, как настроение после «Европы»?







Сегодня нормальное. А так, конечно, расстроилась. Было из-за чего. Впервые за десять лет не привезла медаль! Если совсем откровенно, сейчас у меня такое внутреннее ощущение, что сижу как чужая на этом празднике жизни.







Чего греха таить, больше всего медалей ждали от тебя…







Сейчас я так, для себя, пытаюсь разобраться в причинах… Наверное, к этому чемпионату готовилась не так, как обычно к серьезным соревнованиям. Думала, ничего – сойдет, смогу выиграть. А не получилось. Оказалась на четвертом месте.







Тут есть еще один момент, скорее, психологический… Может быть, происходящее вокруг похоже на прессинг. Попытаюсь объяснить… Да, выигрывала чемпионаты, Олимпиады, к которым упорно готовилась. Но у нас же много других звезд. И я, честно говоря, не понимаю, почему результатов и рекордов ждут только от меня. Тяжело постоянно находиться под таким психологическим грузом. Очень устала от этого.







В Будапеште (на чемпионате Европы – прим. авт.) возможно было завоевать медаль. Это понимала. Могла, в принципе, зацепиться за бронзу. Но в какой-то момент увидела соперниц, и себя - где-то там, в их брызгах… Будто что-то надломилось. Вдруг исчезло желание бороться, что со мной редко бывает. А с таким настроением сложно выигрывать.







Признаюсь, когда наблюдал заплыв, показалось, что задания во что бы то ни стало выигрывать, ты себе не ставила…







В определенной степени, да. В Будапеште выступала на одной дистанции, хотя раньше всегда - минимум на двух. А вообще, прошедший чемпионат Европы был очень утомительным. Не знаю, может быть, мы туда слишком рано приехали… К тому же, погода была плохая – ливни.







Бывает, одна неудача способна сломать дух спортсмена на долгие годы… Как ты относишься к такому утверждению?







Я, во всяком случае, не из таких. Это точно. С 3 сентября у нас начинаются сборы. Буду «вкалывать». Если серьезно возьмусь, то добьюсь еще многого. Ведь я знаю себя и своего тренера. Хотя будет нелегко. Уж очень быстро плавает молодая американка Кэти Хофф. Чтобы с ней бороться, надо превзойти саму себя. Тем более, что есть возможность проверить свои силы на международных соревнованиях… В декабре будет проходить чемпионат Европы на короткой воде и я намерена там участвовать.







А как оцениваешь соперниц, которые с тобой конкурировали на прошедшем европейском первенстве?







С ними столкнулась впервые. Они для меня совершенно новые, поскольку я два года не выступала. Тем не менее, не считаю, что их нельзя обогнать. Потому, что к моим результатам они еще и близко не подошли. А мое время думать о завершении карьеры еще не пришло. Хотя, к моему огромному изумлению, откуда-то появились слухи, что я заканчиваю выступления.







Что-то не слышал…







Действительно, такие слухи ходят. И не только о завершении карьеры. Но и по другому поводу…







По какому, если не секрет?







Спортивная карьера - это еще что! Доводилось о себе такое слышать! Один российский комментатор сказал, что Яна Клочкова стала молодой счастливой мамой. Об этом мне написали друзья из Швейцарии. Причем, они не первые, кто мне сообщил такую «новость». Как выяснилось, в Германии ходит такая же сплетня. Представляете?! Я была просто в шоке.







Напоследок, давай вернемся к прошедшему чемпионату… Как бы ты его охарактеризовала?







Это был очень сильный чемпионат. Как никак – три мировых рекорда установили. Это о чем-то говорит. Очень сильное первенство. Пловцы здесь выкладывались, думаю, потому, что это были единственные серьезные старты в этом году. Года два назад чемпионат был послабее. В какой-то мере, в этом оказались виноваты Олимпийские игры в Афинах. Все помыслы спортсменов были связаны именно с ними.







Для подготовки к пекинской Олимпиаде осталось не так уж много. С другой стороны, думается, за два года вполне можно набрать форму.







Конечно. Правда, здесь есть одно «но», которое стало уже притчей во языцех… Это наши бассейны. Они – предмет для отдельного разговора. За границей никогда не поверят, что наши пловцы умудряются показывать результаты, тренируясь в таких, мягко говоря, не лучших условиях. Хотя не все так безрадостно. Наконец-то, в стране будут построены Центры водных видов спорта, о чем сообщил министр. А это уже вселяет надежду на то, что ситуация изменится к лучшему.







Кроме того, хотелось бы затронуть еще одну проблему… Она касается уже медицинской сферы. Когда на 40 спортсменов приходится всего один доктор, думаю, что это не нормально.

