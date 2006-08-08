Узбекский фанат добрался в Германию на велосипеде

...чтобы попасть на чемпионат мира по футболу в Германии и взять автограф у знаменитого вратаря немецкой сборной и мюнхенской "Баварии" Оливера Кана.



"Земляки собрались на митинг, звучал оркестр, с речью выступил хоким (мэр) города, - сообщил седобородый марафонец. - Дни расписаны наперед - встречи с молодежью, спортсменами, все приглашают в гости, просят рассказать о путешествии".



В марте Маруфджонов на дамском велосипеде, купленном по случаю, и 56-летний инженер-строитель Муса Хамидов на рижском "железном коне" еще советской сборки стартовали из родного Маргилана. В казахской степи под Кзыл-Ордой грабители оставили их без копейки денег. Это, однако, не остановило друзей.

"Мы думали, что после развала Союза отношения между людьми изменились, но ошиблись, - делится Акрам. - В пути мы встретили много добрых людей. Особенно радушно нас встречали в России и Белоруссии. Закормили вареной картошкой, целыми сумками дарили соленья и варенья".



Даже суровые российские милиционеры и те частенько давали по 50-100 рублей двум узбекам "на дорожку".

Чтобы попасть в Польшу, под Брестом нанялись строить дачу, подрабатывали грузчиками. В Варшаве путешественников ждал новый удар. Пока молились Аллаху, воры украли оба велосипеда. Один местная полиция нашла через час, а другой канул как в воду. Благо один из поляков купил велосипед на свои кровные, чтобы, как он выразился, не позорить страну.



Еще в Маргилане путешественники припасли листы с немецкими текстами. Стоило любому немцу прочитать, что узбеки едут поболеть за германскую сборную, перед ними открывались все двери. Так, одна из местных фирм совершенно бесплатно восстановила рассыпавшийся было велосипед Акрама и даже дала гарантии на 17 месяцев на каждую покрышку.



Долгожданная встреча с ошарашенным Каном произошла 12 июня. Оливер поселил узбеков в пансионат с четырехразовым питанием и массажистом. На стадион путешественники ходили в национальных халатах, тюбетейках и с узбекским флагом. Маруфджонову спекулянты предложили продать билет на финальный матч за 3000 евро, но он гордо отказался.



Возвращался Акрам самолетом через Санкт-Петербург в Ташкент с кучей подарков и сувениров. Его друг Хамидов до сих пор гостит в стране, где у него осталось много друзей еще с тех пор, как он служил в Группе советских войск в Германии.



Кстати, подобное путешествие - не первое для Маруфджонова. В 1995 году он на велосипеде совершил хадж в Мекку. Маруфджонов человек в Маргилане уважаемый, настоящий аксакал. У него две дочери, четверо внуков. Но ветер странствий бередит его душу.



"Хочу поехать и на чемпионат мира в Южную Африку в 2010 году. Правда, мой новый друг Кан меня отговаривает, дескать, опасно, как бы не съели по дороге", - поведал о своих планах неутомимый путешественник.