Звездный матч: «Динамо» (Киев) в финале уступило «Локомотиву» (Москва)

Но все же, наверное, рано хоронить наш футбол – и, безусловно, правы те, кто продолжает всеми силами его пропагандировать. В первых рядах энтузиастов, конечно же, – «не стареющие душой ветераны», которые все никак не соберутся вешать бутсы на гвоздь… Тут и участие в первенстве Украины, и «внутренние» чемпионаты городов и сел. Кроме того, существуют «выставочные» команды профсоюзов и «Динамо», которые, время от времени формируют свои «агитпоезда» для поездок по футбольным глубинкам...







С одной такой командой на днях мне удалось побывать на «Мемориале Б. П. Бещева». Футбольный клуб «Локомотив» при поддержке ОАО «Российские Железные Дороги» провел в Москве, на стадионе «Локомотив», Пятый Международный турнир по футболу среди команд ветеранов, посвященный памяти легендарного министра путей сообщения СССР Бориса Павловича Бещева.







«В Москву …за песнями»







Перрон Киевского вокзала был забит пассажирами из Украины, объемистые сумки которых предназначались для многочисленных московских рынков. Так что, на нашу плотную группу никто особого внимания не обратил, никого не смутили и синие динамовские спортивные костюмы – звезды украинского футбола появляются в Белокаменной не чаще одного раза в год. Отвыкли…







Когда заселялись в гостиницу, я переписал себе в блокнот состав команды – когда-то эти фамилии вселяли страх в сердца любых соперников...







Андрей Биба – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион СССР – 1961, 1966, 1967 гг. Главный тренер.







Виктор Грызлов – мастер спорта. Менеджер.







Игорь Зайцев – мастер спорта, чемпион СССР – 1961 г. Почетный гость.







Евгений Рудаков – заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион СССР – 1966-68, 1971, 1974-75, 1977 гг.







Виталий Самохин – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР – 1974, 1975 гг.







Владимир Бессонов – заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион СССР – 1977, 1980-81, 1985-86, 1990 гг.







Владимир Лозинский – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион СССР – 1977, 1980, 1981 гг.







Сергей Кузнецов – мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР – 1972, 1975, 1977 гг.







Андрей Баль – заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион СССР – 1981, 1985, 1986, 1990 гг.







Сергей Журавлёв – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР – 1980, 1981 гг.







Сергей Веселов – мастер спорта.







Василий Рац – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион СССР – 1985,1986,1990 гг.







Игорь Якубовский – мастер спорта.







Иван Шарий – мастер спорта.







Виктор Насташевский – мастер спорта.







Олег Хоружий – мастер спорта.







Владимир Мукомелов – мастер спорта.







Александр Бойко – мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР – 1975, 1980, 1981 гг.







Виктор Хлус – мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР – 1980, 1981, 1985 гг.







Виталий Хмельницкий – заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион СССР – 1966, 1967, 1968, 1971 гг.







Такой заслуженной «обоймы» не было ни в одной команде! А ведь сюда, в случае необходимости, вполне могли бы приехать и такие заслуженные мастера спорта, как: Владимир Мунтян, Владимир Трошкин, Виктор Матвиенко, Стефан Решко, Анатолий Коньков, Михаил Фоменко, Владимир Онищенко, Владимир Веремеев, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Леонид Буряк, Олег Блохин, Игорь Беланов… Вот это было бы представительство!







«Локомотиву» – 70!







В нынешний, юбилейный для «Локомотива» год состав участников турнира особенно изобилует «звездными» именами. Цвета своих команд и сборной СССР представляют великие мастера футбола: Валентин Бубукин, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, Георгий Ярцев, Федор Черенков, Владимир Кесарев, Виктор Царев, Андрей Якубик, Виктор Лосев, Михаил Гершкович, Отар Габелия, Александр Чивадзе, Леван Нодия, Манучар Мачаидзе, Эдуард Маркаров, Евгений Лядин, Валерий Маслов, Евгений Рудаков, Андрей Биба, Виталий Хмельницкий, Андрей Баль, Владимир Бессонов и многие-многие другие, чьи имена как и прежде вызывают трепет в сердцах миллионов любителей футбола.





На отличных полях стадиона «Локомотив» 4 и 5 августа мерялись силами, демонстрируя неувядающее футбольное мастерство и волю к победе, клубы, в разные годы завоевавшие звание чемпиона СССР: «Динамо» (Киев), «Динамо» (Тбилиси), «Арарат» (Ереван), московские команды – «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо», а также хозяин турнира – «Локомотив» и сборная СССР, составленная из игроков «Зари», «Днепра», «Зенита» и минского «Динамо».







Cостав команд-участниц турнира по сравнению с предыдущими годами не очень изменился, хотя время неумолимо – то в одной, то в другой газете нет-нет да и появляются горькие сообщения в траурной рамке... Вот и на этот раз нескольких дней не дожил до Праздника футбола в Черкизово один из тренеров армейских ветеранов Владимир Семенов!







Очень трогательным было посещение Ново-Девичьего кладбища, где покоится Б.П.Бещев. Почти три десятка лет возглавлял Министерство путей сообщения Борис Павлович – с 1947 по 1977. Восемью орденами Ленина и Звездой Героя Соцтруда отметило государство его заслуги! Возлагая цветы, ветераны «Локомотива» искренне скорбили по своему «футбольному» министру, благодаря немалым усилиям которого, собственно, и был создан клуб, построены красавец-стадион и отличная тренировочная база.







Нельзя не отметить, что Мемориал Б.П. Бещева стал событием в футбольной жизни России и стран ближнего зарубежья. Год от года участники и гости турнира отмечают возрастающий организационный и спортивный уровень соревнования. Недаром не только футболисты, которых, независимо от результата, щедро награждают, но и зрители, и представители СМИ – все с большим желанием и интересом посещают этот праздник футбола, где царит удивительная и ни с чем не сравнимая атмосфера единения и дружбы.





Как и положено, накануне открытия турнира, в Черкизово была проведена пресс-конференция, на которой вице-президент «Локомотива» Евгений Устинов рассказал об особенностях турнира.





– Целью проведения Мемориала является напоминание людям о легендарном Борисе Павловиче Бещеве, так много сделавшем для МПС и «Локомотива». Но не менее важным для нас является общение «футбольных людей» с постсоветского пространства, десятилетиями выходивших вместе на зеленый газон и прославлявших наш футбол. Мы собираем не просто ветеранов, а команды, завоевавшие в разные годы звание чемпиона СССР! Для них эта радость встреч и тёплого человеческого общения особенно желанна сейчас, когда таких возможностей очень мало. В этом плане наш турнир не имеет аналогов не только в России.





Немного истории







Как известно, «Мемориал Б.П. Бещева» проводится в пятый раз: в 1993 году участвовало шесть клубных команд, и победил «Локомотив», переиграв ЦСКА – 2:1. Динамовцы Киева заняли четвертое место, уступив торпедовцам Москвы – 0:1, а московское «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» – 2:1.







Второй турнир состоялся через 10 лет и был посвящен 100-летию со дня рождения Бориса Бещева. На этот раз организаторы включили две ветеранские сборные, а также пригласили гостей с Украины, Грузии и Армении. В финале сборная СССР со счетом 3:1 победила сборную Москвы. Третьими стали железнодорожники по пенальти переигравшие киевлян. В традиционно принципиальном поединке между «Динамо» (Тбилиси) и «Араратом» победили грузинские футболисты – 3:0.



Владимир Лозинский стал лучшим защитником турнира.







Соревнования решено было сделать регулярными и в 2004 году, в Черкизово, собрались все те же соперники, что и годом ранее. Вот только призеры оказались иными. В первой подгруппе киевляне победили сборную СССР (1:0) и сыграли вничью с одноклубниками из Тбилиси (2:2) и заняли первое место. Во второй подгруппе победителями стал «Локомотив» (со сборной Москвы – 1:1, с «Араратом» – 6:1). В финале украинцы по пенальти переиграли «Локомотив». Третьим призером стала сборная Москвы, далее – сборная СССР, тбилисское «Динамо» и «Арарат».



Виктор Насташевский стал лучшим нападающим, а самым полезным игроком – Василий Рац.







В 2005 году состав участников расширили до восьми команд, при этом соревновались только клубные команды – сборная СССР в товарищеском матче встречалась со сборной организаторов и спонсоров.







Группа «А».



Набрав семь очков, «Торпедо» заняло первое место, обыграв «Локомотив» и «Арарат» м одинаковым счетом – 1:0 и разделив очки со «Спартаком» – 0:0. Вторым с пятью очками стал «Спартак» («Локомотив» – 0:0, «Арарат» – 2:0). Третьим был «Локомотив» – 4 очка («Арарат» – 4:0). Армянские футболисты не набрали ни одного очка.







Группа «Б».



«Динамо» (Киев), победив московских одноклубников – 1:0 и тбилисских динамовцев – 3:1 и сыграв вничью с ЦСКА – 1:1, набрало 7 очков. «Динамо» (Москва) набрало 6 очков (ЦСКА – 2:0, «Динамо» (Тбилиси) – 2:1. ЦСКА, победив тбилисское «Динамо», стало третьим – 4 очка. Грузины так и не набрали ни одного очка.







В финале киевляне уверенно победили «Торпедо» – 2:0. С таким же счетом в борьбе за третье место «Спартак» обыграл московское «Динамо». Пятым стал «Локомотив», победивший ЦСКА – 3:1. А в борьбе за седьмое место «Динамо» (Тбилиси) по пенальти переиграло «Арарат».



Виктор Насташевский стал лучшим бомбардиром.











Валерий Самохин берет реванш







Нынешний год для «Локомотива» юбилейный – клуб отмечает свое 70-летие. И этот факт имеет большое значение, так как организаторы сделали все возможное, чтобы пятый турнир Б.П. Бещева стал запоминающимся событием в череде торжественных мероприятий, проводимых «Локомотивом» в течение всего года. Кроме того, в этом году футбольная общественность России отмечает ещё три славные даты – 50 лет победы сборной СССР на Олимпийских Играх в Мельбурне, 25 лет победы «Динамо» (Тбилиси) в Кубке кубков, а также 20 лет победы «Динамо» (Киев) в Кубке кубков.





В первый игровой день киевлянам, как и в 2005 году, достался «Арарат». Присматриваясь к элегантным, подтянутым армянам, мы слегка побаивались: а вдруг перебегают… Но, оказалось, что как раз с «физикой» у наших соперников не все в порядке: они медленно выходили из атаки и, когда нападающие, натыкаясь на мощных защитников «Динамо», теряли мяч, то быстрые Рац и Хоружий своими скоростными проходами сеяли панику в их обороне. Кроме этого, на переднем крае украинской атаки постоянно «караулили» свой шанс лучший голеадор прошлогоднего Мемориала Виктор Насташевский и мощный Виктор Хлус. Но первым отличился Иван Шарий, который, подхватил мяч в центре поля и, видя, что его партнеры находятся в офсайде, решительно помчался к воротам. Опытный Алеша Абрамян ничего не сумел противопоставить мощному удару в «девятку»!..







А вот Евгений Васильевич Рудаков, по-моему, всего лишь один раз вступил в игру – да и то, отпасовав докатившийся до него мяч, защитнику… Если бы организаторы «не позаботились» о солнечной погоде, наш прославленный голкипер вполне мог бы замерзнуть!.. Но совсем не поэтому во втором тайме «в рамку» встал Валерий Самохин – 33 года тому назад именно ему пришлось трижды вынимать мяч из сетки собственных ворот, когда «Арарат» вырвал у «Динамо» победу в финале Кубка СССР.







А во втором тайме армяне совсем остановились и, как ни старался Эдуард Маркаров «завести» своих партнеров, ничего у него из этого так и не получалось… И все закончилось тем, что Насташевский, подкараулив таки свой шанс, дважды «обокрал» нерасторопных защитников – 3:0. Неплохое начало.







Впереди финал…







А наши соперники по подгруппе, московские спартаковцы, в довольно таки равной борьбе сумели победить земляков из «Динамо» – 2:0. Голы забили Шавло и Ярцев.







Во втором туре нашими соперниками были московские одноклубники, которые так расстроились проигрышу красно-белым, что практически ничего не сумели противопоставить быстрым киевским атакам. Пытался было таранить нашу оборону неувядающий Михаил Гершкович, но всякий раз натыкался на «непроходимого» Сергея Журавлева… «Убаюканные» своим неоспоримым преимуществом нападающие и полузащитники «Динамо» так расточительно транжирили голевые моменты, что в какой-то момент даже показалось, что еще немного и сработает коварное футбольное правило: «не забиваешь ты – забивают тебе!»… Слава Богу, что Ване Шарию наконец-то удалось с острого угла «пробить» опытнейшего Николая Гонтаря!







А в это время «Спартак» за счет неожиданного гола Хидиятуллина «вымучил» победу над «Араратом» – 1:0. И теперь для того, чтобы выйти в финал, киевлянам достаточно было сыграть со спартаковцами вничью… Игра началась с разведки: во-первых, многое стоит на кону, а, во-вторых, на поле сошлись слишком опытные и хорошо знающие друг-друга соперники.







Мне удалось подслушать предматчевую тренерскую установку Андрея Андреевича Бибы: «Не спешите запускать мяч в переднюю линию – у них опытные защитники. Контролируйте мяч, делайте как можно больше передач, заставляйте их двигаться – они уже набегались, пешком ходят…»



Но даже передвигающиеся «пешком» Черенков, Хидиятуллин и Шавло таят в себе такую скрытую угрозу, что лучше с ними играть поплотнее. И стоило защитникам «забыть» на дальней штанге Гаврилова, как тот едва не открыл счет – мяч прокатился в нескольких сантиметрах от штанги…







После перерыва киевлянам пришлось перестраиваться: слишком уж велик был риск в долгом розыгрыше «зевнуть» спартаковскую «стеночку» или скоростной рывок Эдгара Гесса. Наконец-то заработали динамовские «бровочники» Василий Рац и Олег Хоружий, которые своими рывками так задергали оборону москвичей, что Виктор Самохин уже не успевал страховать партнеров… В одной из таких атак мяч отскочил к Ивану Шарию, и тот был точен. Времени отыграться у москвичей уже не осталось.







И хоть спартаковцы проиграли, но обе команды уходили с поля обнявшись: не соперники – друзья. Футболками не обменивались, потому что завтра динамовцам предстоял финал и не было известно, в какой форме выйдет соперник… И потом еще долго в раздевалке «Хидя» с Балем вспоминали Львов, где будущему чемпиону СССР и России пришлось «тянуть солдатскую лямку».







Основной соперник «Локомотива» – армейцы столицы, несмотря на блестящую игру 53-летнего Отара Габелии, сумели победить – 1:0. И теперь в последнем матче первого игрового дня железнодорожники, которые в первых двух турах разошлись миром с ЦСКА и «Динамо» (Тбилиси), настойчиво штурмовали ворота «Торпедо», так как для выхода в финал им необходимо было не только победить, но и непременно при этом забить не меньше двух мячей. Так оно, впрочем, и вышло: Билялетдинов и Зюзин забили по голу, а Кобзеву удался гол престижа…







Финал







И хоть продолжительность каждого матча не превышала сорока минут (два тайма по 20 минут), а опытные игроки умело дифференцировали свои усилия, все-таки на следующий день некоторые из динамовцев чувствовали себя явно «не в своей тарелке». А тут еще неожиданно «выпали из обоймы» два опытных защитника Владимир Лозинский и Сергей Кузнецов – злополучные «пахи»… Срочно вызвали подкрепление: самолетом из Киева прибыл Сергей Веселов. А, если учесть при этом, что на уколах играл Сергей Журавлев и обострилась боль в левом колене у Виталия Хмельницкого, то впору было выпускать на поле самого Андрея Бибу…







Финал проводился на главной арене «Локомотива» и, не знаю, почему, но на динамовской скамейке, заметно волновались... То ли потому, что центральные трибуны оккупировали пару тысяч болельщиков, то ли оттого, что в VIP-ложе собралось самое высокое железнодорожное начальство, а военный духовой оркестр, гремя сталью, выдавал ностальгическое попурри из песен советских композиторов…







«Ребята, главное, чтобы вертикаль, от центрального защитника до центрального нападающего, была постоянно заполнена, – напутствовал своих парней перед выходом на поле Андрей Биба. – И, если даже кто-то оказался там случайно, то не спешите покидать «территорию» – пусть видят синюю футболку и …боятся вас. Вы сделали основное – вышли в финал, и теперь осталось всего лишь поставить точку…»







Поначалу игра складывалась неплохо: хозяева отдали инициативу и сгруппировались вокруг своей штрафной площадки, а их полузащита, опасаясь мобильных соперников, лишь изредка пересекала среднюю линию поля. Зато, стоило мячу оказаться на киевской половине, высокий и неуступчивый Зюзин, «собрав» вокруг себя четверку киевских защитников, то и дело оказывался вблизи ворот Самохина. Приходилось отбиваться любой ценой, и тут во всей красе проявил себя Александр Бойко – крупный специалист в области «подката». Помнится, еще во времена Лобановского Саня мог лишь за один тайм выполнить по десять-пятнадцать таких «растяжек», которым могла бы позавидовать любая гимнастка…







По всей вероятности, боязнь «стандартов» присуща всем украинским командам: вот и на этот раз каждый угловой, а, тем более штрафной, вызывали серьезное волнение в стане бело-голубых. Особенно усердствовал при этом Евгений Мелешкин, несколько мощных выстрелов которого заставили поволноваться киевского вратаря… Но большую часть времени динамовцы все же чаще владели инициативой, однако свежести в их атаках заметно не было : скоростные «крайки» Рац и Хоружий практически ни разу не выиграли в спринтерских забегах у своих оппонентов. Неуютно чувствовали себя на передней линии атаки и Хлус с Насташевским, плотно опекаемые многочисленными защитниками… Однажды, правда, киевскому голеадору удалось проскочить к воротам Ракитского, но забить ему так и не удалось – «скосили»… Однако арбитр в поле Валерий Бутенко повел себя в этой ситуации более, чем странно: остановив игру, он назначил свободный удар от ворот, забыв при этом наказать Насташевского за «симуляцию». Ничего не поделаешь – как говорится: «судьи – местные»!..







Пока динамовцы разбирались что к чему, москвичи, ободренные поддержкой арбитра, провели быструю контратаку и добились углового. И вот тут-то и совершил свою единственную ошибку в турнире киевский вратарь: вместо того, чтобы выбить мяч кулаком, Самохин решил его зафиксировать, забыв, наверное, о том, что моросит дождь и перчатки изрядно намокли… Леонид Зюзин оказался расторопнее всех, протолкнув «беспризорный» мяч в пустые ворота…







А вот отыгрываться мы еще не привыкли… Поэтому пришлось «раскрываться» и идти в нападение большими силами: то и дело рядом с Насташевским и Хлусом оказывались центральные защитники Андрей Баль и Александр Бойко, оставлявшие свои позиции на Владимира Мукомелова и травмированного Сергея Журавлева. За грамотными тактическими ходами «Локомотива» чувствовалась уверенная рука заслуженного тренера СССР Евгения Лядина…







Минут за пять до конца матча счет стал 2:0 – это подключившийся в контратаку Евгений Мелешкин метров с тридцати решился на удар и был награжден за храбрость – мяч с силой вонзился в верхний угол ворот!.. Динамовцы бросились в атаку и тут уже нервы не выдержали у безупречно до этого игравшего Александра Ракитского: его бросок в ноги Насташевскому, который в этот момент никак не мог угрожать воротам, «потянул» на пенальти. «Приговор» привел в исполнение Иван Шарий, и этот гол вывел его в главные бомбардиры Мемориала. А вот Насташевскому для того, чтобы догнать товарища не хватило времени – свисток судьи международной категории Валерия Бутенко возвестил о второй победе «Локомотива» в этом турнире.







Итак, в год своего 70-летия команда ветеранов московского «Локомотива» под руководством Евгения Лядина и Валерия Маслова, обыграв легендарное киевское «Динамо» – победителя прошлогоднего турнира – со счетом 2:1 заняла на «Мемориале Б.П.Бещева» первое место.





Итоги второго игрового дня:





матч за 7-е место

«Арарат» (Ереван) – «Динамо» (Тбилиси) 0-0 – (1-4 по пенальти)





матч за 5-е место

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Москва) 2-0 – (Матюнин, Гершкович)





матч за 3-е место

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0-1 (Фомин)

Сборная чемпионов СССР – Сборная спонсоров турнира – 2-1



Финал

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Киев) – 2-1 (Зюзин, Мелешкин, Шарий – с пенальти).



Индивидуальные номинации





Лучшие игроки команд: «Локомотив» – Леонид Зюзин, «Динамо» (Киев) – Олег Хоружий, ЦСКА – Виктор Колядко, «Спартак» – Вагиз Хидиятуллин, «Динамо» Москва – Владимир Басалаев, «Торпедо» – Леонид Пахомов, «Динамо» (Тбилиси) – Леван Нодия, «Арарат» – Оганез Заназанян.





Лучшие игроки турнира: Лучший вратарь – Отари Габелия («Динамо» Тбилиси), лучший защитник – Александр Новиков («Локомотив»), лучший полузащитник – Андрей Баль («Динамо» Киев), лучший нападающий – Валерий Матюнин («Динамо» Москва), лучший бомбардир – Иван Шарий («Динамо» Киев), лучший тренер – Виктор Царев («Динамо» Москва), лучший игрок – Александр Трусов («Локомотив»), приз зрительских симпатий – Юрий Гаврилов («Спартак»), приз за самый красивый гол – Евгений Мелешкин («Локомотив»), приз «Вечно молодой» – Эдуард Маркаров («Арарат» Ереван).





Все участники и почетные гости турнира получили памятные призы и подарки от «Локомотива».





На Аллее славы «Локомотива» – «Звездный путь «Локо» – была произведена закладка трех новых памятных плит: к именам Бориса Бещева и заслуженного тренера СССР Евгения Лядина добавились звездные имена бывшего начальника Московской железной дороги Ивана Паристого, бывшего министра МПС СССР Николая Конарева и одного из лучших нападающих в истории «Локомотива» и советского футбола Виктора Ворошилова.





Церемония, которую открыл президент «Локомотива» Валерий Филатов, собрала более 200 гостей, среди которых: ветераны «Локомотива» прошлых нет, тренеры Виталий Шевченко, Валерий Газзаев, Михаил Гершкович, представители ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» и многие другие почётные гости.







Им еще рано писать мемуары...







Андрей Биба:







- Мы с удовольствием приезжаем в Москву на Мемориал Бещева: где еще встретишь столько старых друзей!.. Не перестаю удивляться отличной организацией турнира – «Локомотив» в этом вопросе дает всем нам огромную фору. И еще. С удовольствием бы и сам вышел на поле: так хочется продолжить спор с великолепными мастерами из Москвы и Тбилиси, посоревноваться с нестареющими Аликом Мамедовым и Эдиком Маркаровым. Что касается результата: и хоть проигрывать в «Динамо» не любят, однако, по большому счету, справедливость восторжествовала – «Локомотив» перед своими зрителями очень хотел победить.







Евгений Рудаков:







- Большую часть турнира мне пришлось провести на скамейке для запасных – Валера Самохин хорошо подготовился к турниру. Но так хотелось выйти на финальный матч – не успел!..







Виталий Хмельницкий:







- Это был интересный финал. Что касается «ребят», которые на поле показали, что рано вешать бутсы на гвоздь, то им очень повезло, что есть на свете такой клуб как «Локомотив», где так преданы футболу...







Иван Шарий:







- Жаль, что турнир так рано закончился: мы с «Настей» только начали входить во вкус… Завидую московским ветеранам, которых не только не забывает пресса и болельщики, но и всесторонне поддерживают родные клубы.







Виктор Насташевский:







- Мне трудно сейчас что-нибудь говорить, потому что результат считаю несправедливым: наверное, у нас с арбитром разное понимание футбола. В таких, по-настоящему, финальных матчах не следует бояться принимать ответственное решение... Впрочем, счет – по игре... Поздравляю «Локомотив». Но в следующем году, если нас пригласят, бы постараемся взять реванш.







Ну, что ж, как говорилось в одной известной кинокомедии, встретимся на стадионе...