Украинское «Динамо» обыграло турецкий «Фенербахче» по-бразильски

10 августа 2006, 11:36

Накануне матча квалификации Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) – «Фенербахче» (Стамбул) тренер турецкой команды заявил, что его игрокам стоит особо опасаться бразильских легионеров, выступающих за украинский клуб. Как в воду смотрел…

Наставники команд-соперников – старые знакомые. Еще в 1982 году они встречались на поле, когда Демьяненко играл за сборную СССР, а Зико – за Бразилию. Дух соперничества, наверное, остался на всю жизнь… Теперь у экс-игроков появилась возможность сразиться друг с другом в качестве тренеров. Обоим в честолюбии не откажешь.



Еще до этой встречи динамовцам  стали известны главные козыри «Фенербахче» - высокое индивидуальное мастерство ряда игроков. Но и о слабых сторонах тоже узнали. Анатолий Демьяненко, понаблюдав с трибун стамбульского стадиона за игрой «Фенербахче» в турецком чемпионате, сделал вывод – эти футболисты «боятся» скоростных соперников. Поэтому, скорость и стала главным козырем киевлян…



Первый тайм



«Реализацию» наставлений главного тренера динамовские игроки решили не откладывать в долгий ящик и сразу сотворили небывалое... «Небывалое», поскольку в истории клуба столь быстрого гола, действительно, еще не было. На первой же минуте встречи – болельщики не успели и глазом моргнуть – турецкий голкипер вынимал мяч из своих ворот…



«Виновниками» этого чуда стали двое… Получив мяч в центре поля, Ребров прошел вперед и мощно пробил. Рюшту Речбер парировал, но команду не спас. Быстрее всех к мячу подоспел «динамовский бразилец» Ринкон – 1:0.



Не желая оставаться в долгу, турки ринулись в атаку. Самым активным у них, безусловно, был ветеран французского футбола Анелька. Благодаря его действиям игроки «Фенербахче» имели реальную возможность сравнять счет уже на пятой минуте. С левого фланга он сделал великолепный пас на Аппиа и тот пробил. Будь он «на несколько сантиметров» точнее, то очень огорчил бы украинских болельщиков. К счастью, больше в первом тайме таких острых моментов у ворот Шовковского гости не создали. Разве что в самом конце тайма, когда Анелька едва не переиграл динамовского голкипера.



А киевские футболисты, тем временем, настолько взвинтили темп, что их соперники забыли о своем индивидуальном мастерстве. Отыграли первую половину встречи на одном дыхании… Массу возможностей отличиться имел Максим Шацких. Бразильцы Корреа и Ринкон не давали покоя турецкой защите. Маркович бал настолько активен, что остановить его соперник мог только с нарушением правил.



Свисток на перерыв застал динамовцев в атаке. Казалось, все – игра сделана и противник сломан. Но не тут-то было!..



Второй тайм



На 48-й минуте матча гости получают право на штрафной – пробивает Алекс. Аурелио, почти с линии вратарской, головой вонзает мяч в сетку – 1:1.



Поняв, что победа ускользает, киевские футболисты снова включают высокие скорости. Шацких «продрался» в штрафную площадь противника, «уложил» защитника и… Пробил по мячу неудобной левой ногой, попав прямо во вратаря.



Неугомонный Ринкон показал чудеса дриблинга, «собрав» в штрафной почти всю турецкую команду. Ему бы отдать пас находившимся рядом партнерам… Но он «заигрался» и, в конце концов, растянулся на газоне.



Не в силах совладать со скоростью динамовцев, стамбульские футболисты вынуждены были фолить. В результате, следует череда штрафных ударов и желтых карточек. Штрафные исполняют Корреа, Ребров, но в обоих случаях противника спасает «стенка».



У «Динамо» в бой вступают «свежие силы»… Реброва заменяет Милевский, а через некоторое время вместо Гусева выходит Белькевич. Такой ход оказался очень полезным, поскольку позволил сохранить в игре скорости. Что, собственно, и принесло свои плоды…



Корреа пробивает угловой. И настолько точно, что «притаившемуся» рядом с правой штангой Ринкону оставалось только сделать короткое движение головой – 2:1. Такой вот бразильский дубль. Это произошло на 67 минуте.



Надо отдать должное игрокам «Динамо» - они не ушли в оборону, а продолжили активно развивать успех. К тому же, турки «постарались» создать для этого дополнительные предпосылки. Получившего второй «горчичник» Серкана Балчи удаляют с поля и «Фенербахче» доигрывает в меньшинстве.



И на 83-й минуте гол-шедевр забил Юссуф. С лета ударил по мячу, вложив в это всю силу. Удар получился пушечным. Срикошетивший от рук голкипера мяч, едва не сломал перекладину и вонзился в землю за линией ворот. Победа – 3:1!



«Show must go on»



После завершения матча наставники команд поделились с представителями СМИ своими впечатлениями об игре…



Главный тренер «Динамо» (Киев) Анатолий Демьяненко:



- Не все получалось с реализацией. Опасных моментов было так много, что могли забивать еще. Да, ошибались. Несколько раз неудачно действовал Шовковский. Хотя я, в общем, удовлетворен сегодняшней игрой, но в ответной встрече – в Турции – нам будет гораздо тяжелее.



Главный тренер «Фенербахче» Зико:



- Сразу скажу, что игроки команды не выполнили в полной мере тех задач, которые я перед ними ставил. Не за таким результатом мы приехали в Украину… Главная причина того, что команду надломило – быстрый гол. Вообще, должен сказать, что все мячи мы пропустили из-за собственных ошибок. Но в Стамбуле, я уверен, у нас будет шанс отыграться. Надеюсь, что именно наша команда пройдет в следующий тур.

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