Андрей Биба: «Отмазать» от шпаны могла только футбольная известность»

Сегодня день рождения у знаменитого футболиста киевского «Динамо» и сборной СССР Андрея Бибы. Именно его стараниями, как тренера-селекционера, в динамовской команде появлялись парни, становившиеся звездами…

Досье. Андрей Биба. Полусредний нападающий и полузащитник. Уравновешенный, с широким диапазоном действий, хорошо технически подготовленный, был организатором атак, диспетчером команды. Тонко разбирался в игре, владел точным пасом, умело руководил партнерами. При необходимости выдвигался вперед, выполнял обязанности центрфорварда. Владел сильным ударом, много забивал с дальних дистанций... (Энциклопедический справочник «Российский футбол за 100 лет»)







Футбол был неотъемлемой частью нашей жизни и замещал нам практически все. Мы играли в футбол постоянно, играли везде. Играли всем, что могло перемещаться по земле: сначала консервными банками, потом чем-то тряпичным – настоящий футбольный мяч был сказочной роскошью... Играли сразу после школы (или вместо нее) и... до кромешной темноты. Домой приползали «без задних ног», получали от матерей по заслугам и… начинали делать уроки... И, что удивительно, несмотря на такое отношение к школьной «карьере», из того послевоенного поколения вышло столько замечательных ученых, поэтов, кинорежиссеров, артистов. И …футболистов!







Андрей Биба, великий игрок, в ряду великих игроков великого «Динамо» времен Ошенкова-Соловьева-Маслова, появился в основном составе столичного клуба в 1957 году, когда ему уже шел двадцатый год. Казалось бы, это была очередная смена поколений, однако Ошенкову удалось попадание в «десятку» – сплав опыта и молодости, почти сразу начал приносить плоды. Сначала это произошло в 1961 году – первое «золото» в чемпионатах СССР, затем в 64-м был завоеван Кубок страны. И наконец – золотой дубль в 66-ом.







Это был его год! Именно тогда футбольная общественность страны с удовольствием поздравляла Андрея со званием лучшего футболиста СССР! В 1967 – «Динамо» снова победило в чемпионате! А, когда в 68-ом эта славная традиция была продолжена, никто уже не сомневался, что гегемонии московских команд пришел конец...







Мне довелось немало писать об Андрее Бибе, и поэтому, когда возникает его очередной день рождения, я пытаюсь в очередной раз выведать у него что-нибудь ускользнувшее от моих любопытных коллег. Однако в киевском «Динамо» селекционеры не сидят на месте: интересы клуба простираются далеко за пределы Украины – вот и сейчас, едва вернувшись с международного турнира в Москве, уже он собирает чемодан в далекую Бразилию… Приходится пользоваться старыми наработками.







Не знаю, удастся ли мне из вопросов и ответов составить образ знаменитого футболиста из той первой киевской команды победителей, которая преобразовала украинский футбол из мальчишеского увлечения в соревнование высоких профессионалов. Но не попробовать я не мог…







Андрей Андреевич, вы являетесь Президентом Всеукраинского Клуба «Кожаный мяч» и, конечно же, знаете о детском футболе лучше всех...







В конце 40-х годов по всей стране был необычайно популярным «дикий» дворовой футбол: всюду – на пустырях, во дворах – пацаны гоняли мяч... С массовостью тогда проблем не было: в футбольные секции можно было попасть, пройдя серьезный отбор… Тот дворовой футбол был одним из трех «китов», на которых держался футбол мастеров, который позже переродился в «профессиональный».







А остальные два?







Главный «кит» – это отношение полуразрушенного государства к воспитанию физически здорового поколения: спорт был повсеместным и бесплатным. И третий, наверное, – та пресловутая славянская ментальность, на которую сейчас многое сваливают. Тогда пацаны, воспитанные обстоятельствами, играли так, словно за их спинами была Родина, будто «детская» игра в мяч и не игра вовсе, а битва за жизнь… И пресса этому способствовала.







Почему вы выбрали футбол, а не бокс, ручной мяч, баскетбол – помню, в вашей 35-ой школе учились не только футболисты?







Из нашей школы была прямая дорога в институт физкультуры – надо было только площадь перейти… Юра Выставкин стал знаменитым баскетболистом, Толя Ивахин – не менее известным гандболистом... И с тем, и с другим мы на равных сражались на площадке. Но футбол все же был привлекательнее всего: среди уличной шпаны на Бессарабке футболисты котировались выше всех! И если случайно оказывался в других, не менее «проблемные» районы города, то «отмазать» могла только футбольная известность!



Почти все свои голы вы забили правой ногой – были проблемы с левой?







Нет, левая у меня была «не только для ходьбы»: обе ноги с самого детства «стреляли» одинаково.







А сильный удар – тоже с детства?







Нет, это уже в «Динамо» – старался, отрабатывал после тренировок. У нас в то время было принято «работать над ошибками» – оставались после тренировок и отрабатывали излюбленные приемы... Сейчас почему-то это в диковинку.







Если можно, пару слов о знаменитой киевской ФШМ, через которую прошли многие футболисты «Динамо»…







Она дала мне очень много. Наша ФШМ (футбольная школа молодежи) в Союзе была на первых ролях. Это была настоящая кузница кадров для всей Украины и, в первую очередь, конечно, для «Динамо»: Трояновский, Базилевич, Терлецкий, Лукашевич, Крощенко, Русланов, Лобановский, Балакин, Богачек... Я могу этот список продолжить, но давай лучше поставим многоточие – боюсь кого-нибудь обидеть.







Помните свой первый гол?







Ты имеешь в виду забитый за «основу»? Мне повезло: потому что я его забил как раз в своей первой игре за основной состав. Это случилось в 1957 году, в матче против ленинградского «Зенита», который почему-то был для нас неудобным соперником. Вот тогда-то и «случился» мой первый гол, который принес нам ничью – 2:2.







Сейчас на трибунах много говорят о безволии нынешних футболистов… Как в ваше время воспитывали будущих чемпионов?







Характер у ребят был что надо! Неизвестно, правда, откуда силы брались – жили-то впроголодь, да и техника отставала, однако за счет сильного характера все-таки побеждали... После поражения стыдно было появляться в городе – прятались...







А сегодня ребята прячутся от прохожих за тонированными стеклами своих «мерсов»... Такое впечатление, что интерес к деньгам заменил им все!.. И что, исправить уже ничего нельзя?







Можно, если на первый план выйдет жесткая дисциплина. Разве мало на нашей памяти игроков, которые себя явно переоценивали?







В недавнем интервью президент клуба сказал, что у него был «очень серьезный разговор с командой и отныне в киевском «Динамо» никто не будет отбывать номер...







Раз Игорь Михайлович пообещал, так оно и будет.







Какой матч врезался в память? Хотя, наверное, за вашу карьеру таких наберется не один десяток...







Запомнился, пожалуй, весь сезон 1966 года – пролетел, как песня – мы ведь сделали «золотой дубль»! А игры как проводили: 6:1 – в Ростове, и тут же разгром минчан – 4:0. В том году в команде царил такой боевой дух, что нас просто невозможно было обыграть: молодежь, сменившая уехавших в Англию, на чемпионат мира, «рвала и метала»!..







А неужели не помните матч со «Спартаком» в Киеве, когда на последней минуте встречи вы забили гол?







Был такой. Игра получилась отличная: мы победили 1:0 и вопрос о будущем чемпионе был снят. В том году мы в третий раз завоевали Кубок СССР. Финальный матч как всегда проводился в Москве. Нашими соперниками были торпедовцы, с которыми мы уже несколько лет «рубились» на всех фронтах... Но к тому времени «Динамо» уже набрало такие обороты, что даже фактор чужого поля нас не смущал. И уже в самом начале игры Анатолий Бышовец раскачал своими финтами хваленую торпедовскую оборону и открыл счет... Кстати, на обложке еженедельника «Футбол» была классная фотография, на которой «Быш» сажает на «пятую точку» Виктора Шустикова!.. После перерыва мне удалось забить второй гол.







Тот год стал для вас «звездным», хотя на чемпионат мира вас не взяли…







В то время в Союзе было очень много хороших игроков: таких составов, как тот, что завоевал «бронзу» в Англии, можно было бы составить еще два-три... Но я не жалею – отдав пятерых игроков в сборную, мы, тем не менее, здорово провели сезон и выиграли золотые медали... А по итогам сезона меня определили в «лучшие футболисты страны»? Может потому, что был капитаном команды, сделавшей «золотой дубль»? А, может, и за что-то другое...







Кого бы вы назвали своим кумиром?







Кумиров в то время хватало: все, правда, свои, местные – телевидение ведь тогда было «учебным»... Разве что великий Пеле был у всех на устах. Мне очень нравился Валентин Иванов – шикарный футболист. От Бога! Не даром Эдик Стрельцов, который вообще был самый великий, рядом с ним так здорово играл. А Валера Воронин – его футбол надо было видеть! В киевском «Динамо» всегда завидовал неповторимым финтам Виктора Каневского, симпатизировал «Трофимычу» – Фомину, Жоре Грамматикопуло...







А как обстояли дела с тренерами?







Мне на них всю жизнь везло: Балакин, Ошенков, Соловьев, Маслов, Родос, Лобановский – это были интеллигентные, «до мозга костей» футбольные люди. Они учили нас не только футболу, но и поведению в обществе. Ведь большинство из нас были в детстве, так называемыми, «трудными подростками»: как держать вилку и нож, сморкаться в платок или еще что – учились уже будучи взрослыми людьми... Нас начали водить в театр, заставляли учиться, знакомили с артистами, художниками, уважаемыми людьми... Чудесное было время!







Игровая квалификация мастеров «Динамо» у болельщиков сомнений не вызывала… А как оценивали вас руководители?







Имеешь в виду нашу зарплату? В то время народ жил достаточно скромно... Но футболистов не обижали: за чемпионский титул по расценкам Спорткомитета СССР каждому полагалось по 500 рублей (это были большие деньги!), за победу в матче премировали – от 40 до 80 рублей...







А сегодня футболисту могут подарить автомобиль за... один гол. Или, скажем, по 20 тысяч долларов – за победу в матче Лиги чемпионов!..







Нам такое могло лишь присниться: в 60-е годы обыкновенный телевизор считался «царским подарком»!







Как вы относились к своей популярности?







Нормально. Не любил только, когда приставали пьяные. Автографов раздал, наверное, миллион. Но ведь это – в прошлом. Сегодня другие знаменитости в ходу...



Не скажите: вас еще и сегодня узнают на улице… Сам видел, как в Москве, на «Мемориале Б.П.Бещева», знаменитости стояли в очереди, чтобы с вами расцеловаться!







Это были мои друзья и коллеги. Молодцы железнодорожники: вот уже в пятый раз собирают на «Локомотиве» ветеранов футбола, проводят интересный международный турнир, поддерживают нас, стариков, и морально и материально.







Не наговаривайте на себя: знаю, что и в Москву вы брали с собой бутсы…







Иногда приходится выйти минут на двадцать – показать, что еще кое-что умею…







Видел, как пару лет назад вас чуть ли силой сажали на скамейку – не хотели меняться… А вообще-то до сих пор жива среди ветеранов поговорка, которую приписывают гениальному Виктору Маслову: «Не знаешь, что делать с мячом, отдай его Бибе!» Спасибо за откровенную беседу! Крепкого вам здоровья и побед вашему «Динамо». С днем рождения!





