Эльбрус Тедеев: «В Партии регионов оказался по приглашению»

Встретиться с Эльбрусом Тедеевым оказалось задачей не из легких. Ибо наше желание совпало с затянувшимся политическим кризисом, непосредственно повлиявшим на занятость новоиспеченного парламентария. Но как только ситуация благополучно разрешилась, знаменитый борец улучил пару часов для встречи с корреспондентами «Главреда»…







Досье. Эльбрус Тедеев родился 5 декабря 1974 года в столице Северной Осетии- г. Орджоникидзе (ныне - Владикавказ). Борец вольного стиля. Чемпион Европы 1999 года. Чемпион мира 1995, 1999, 2002 годов. Бронзовый призер Олимпиады в Атланте (1996 год). Олимпийский чемпион 2004 года в Афинах. Тренер – Борис Савлохов. Окончил Национальный институт физического воспитания и спорта в Киеве. Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. Женат, имеет дочь.







В спорте…







Эльбрус, помнится, еще во времена СССР основу сборной страны всегда составляли уроженцы Кавказа - и, наверное, не случайно… Что это, генетика, традиции?..







Скорее всего, и то, и другое. Так уж исторически сложилось. Вспомните аланов – древних предков осетин… Всем известно, что у кавказцев воинская доблесть была в чести с незапамятных времен. Со временем, видимо, выработался такой воинский дух. Может быть, и соответствующая структура тела. Вот и повелось, что борьба на Кавказе – традиционно любимый вид спорта. У нас уже в первом классе пацаны ходят со сломанными ушами. Им только дай побороться! Могут днями напролет тузить друг друга на песке, а то и прямо на асфальте.







Должен сказать, сама жизнь порой поворачивается так, что детям достается небольшой выбор – подворотня и спортзал… Когда, как и всю страну, Кавказ охватила массовая безработица, это, естественно, создало благодатную почву для преступности и наркомании. С этой эпидемией и по сей день не справились – наркоторговцы просто нацию убивают. Чтобы спасти своих чад, родители ведут их либо в зал, либо в храм. Хотя нередко в семьях бывает и так – двое пацанов тренируются, а двое других - траву курят.







А сам как ступил на борцовскую стезю?







Во-первых, мне очень повезло, что рядом жил Артур Базаев – призер первенств СССР, победитель Кубка мира. Было кому подражать. И боролись целыми днями. Я с моими братьями – Спартаком и Артуром, все соседские мальчишки… Всей оравой себе такие турниры устраивали! Бывало, в школе на большой перемене старшие ребята нас «стравливали»… И Боже упаси отказаться! Можно было прослыть трусом. А вот проиграть не считалось позорным. В хорошей, честной борьбе это не стыдно.







А потом оказался в спортзале. Знаете, у нас всегда были люди разного достатка… Многих моих товарищей их состоятельные родители отправляли на лето, например, в Артек. У меня такой возможности не было. Поэтому избрал для себя другое место «отдыха» - борцовский ковер.







Я тоже больше всего любил борьбу. В детстве, кстати, моим кумиром был Сослан Андиев. Тебе, наверное, о многом говорит это имя…







Еще бы! Сослан Петрович – великий борец. Наблюдать за ним было громадным удовольствием. Он не просто боролся, он исполнял на ковре настоящие шедевры. Наверное, у многих в памяти осталась его победа над гигантом Крисом Тейлором…







А Арсен Фадзаев!? Это же просто уникальный спортсмен. За четыре года не то, что поединка – ни одного очка сопернику не отдал! Такого в истории борьбы больше не было. В международной федерации не могли придумать, какой же приз для него учредить. В конце концов, отлили из золота борцовку и подарили. Да, было и есть много выдающихся мастеров, но достижения Фадзаева никто никогда не повторит. Очень горжусь, что мы с ним земляки.







Говорят, «язык до Киева доведет»… А тебя вот спорт довел. Как это произошло?







Закончил школу, потом училище… Но учеба всегда была только формальностью. Спорт поглотил полностью. Он, к слову, дал мне гораздо больше, чем физическую силу и ловкость. Он сформировал во мне определенное отношение к жизни, к ее ценностям. А главная ценность – тот круг, в котором я «варился»… Друзья, с которыми делили кусок хлеба, тренировались. А тренировались с настоящим фанатизмом и готовы были этим заниматься круглые сутки. Бывало, что и в еде себе отказывали. В короткой передышке булку пожуешь – и все. Потом, конечно, этот фанатизм на организме сказался – межпозвоночные диски постирались, связки рвались несколько раз… Но без борцовского ковра жизни себе не представлял. Знаете, какими книгами я тогда зачитывался? Прежде всего, Яном Дымовым, лучше которого, на мой взгляд, о борьбе никто не писал. Читал также книги знаменитых мастеров - Пинигина, Мате, Белоглазова. Вот с такой литературой я засыпал и просыпался. Другой альтернативы в жизни у меня не было. Только спорт… Стал вторым на чемпионате России по молодежи. Чуть позже, еще не выйдя из молодежного возраста, занял четвертое место на первенстве России среди взрослых. Эти соревнования проходили в Москве. Там меня и приметили специалисты с Украины…







Кто именно?







Борис и Руслан Савлоховы. Борис Сосланович тогда возглавлял Ассоциацию борьбы в Украины и селекционная работа тоже лежала на нем. Искал талантливых ребят. Не знаю, может, особым талантом я не обладал, но Савлохову указали на меня – вот, дескать, очень трудолюбивый парень. Он подошел ко мне и предложил переехать в Киев. Я принял предложение с удовольствием, поскольку слышал об этом городе от моих земляков. От того же Джамбулата Тедеева. Причем я был не один. Нас отправилась целая группа. И, как оказалось, очень вовремя… Был период, как раз после распада Союза, когда в Украине произошел провал в таком виде, как вольная борьба. Но с приездом кавказских борцов удалось преодолеть этот барьер и выйти на очень высокий уровень в мире. Удалось даже стать одними из лидеров.







Старшие ребята в дальнейшим передавали опыт своим младшим товарищам – Саше Захаруку, Жене Бусловичу… Многие вышли в мастера на примере того же Зазы Зозирова. Происходило смешение стилей, направлений, что должно было дать очень мощный эффект. Борис Савлохов это хорошо понимал. В результате, вот вам только небольшая часть достижений – Буслович и Федоришин стали призерами Олимпиад, Захарук пять раз выигрывал первенство Европы, кроме того, мы стали трехкратными чемпионами континента, вторыми призерами на Кубке наций, трехкратными призерами чемпионата мира… Всего и не перечислить. Плюс к этому два олимпийских золота. И сегодня в Украине вольная борьба считается самым приоритетным видом, в соответствии с рейтингом олимпийского комитета.







Эльбрус, на Олимпийде 1996 года в Атланте ты завоевал «бронзу», а через восемь лет решился выступить на Играх в Афинах… Внутреннее чутье подсказывало, что можешь победить?







Не забывайте, что между этими Играми была еще Олимпиада в Сиднее. Честно говоря, именно там думал превзойти предыдущий – бронзовый – результат. Но уже после первой схватки понял, что ничего не светит. Был очень далек от своей лучшей формы. Мы тогда приехали в Австралию за девять дней до начала игр и пахали, как ненормальные. А надо было адаптироваться к местным условиям, прежде всего, к климатическим. Вот, в результате, все и «пролетели», кроме Бусловича.







А между олимпийскими циклами были чемпионаты мира, которые я выигрывал, хотя противники были и посильнее, чем потом, на Играх в Афинах. В Греции, положа руку на сердце, не было особо талантливых, выдающихся борцов. А я набрал свою самую лучшую форму. Поэтому была и уверенность в победе. Чувствовал, что по силам выиграть даже у соперников на два веса выше. Хотя перед самой Олимпиадой, одна за другой, навалились беды. Ушли из жизни дорогие мне люди – семнадцатилетний брат жены, мой наставник Борис Савлохов… Но старался держаться изо всех сил, чтобы не выбиться из колеи и не сорвать подготовку.







Ну, а после Афин решил завершать спортивную карьеру. Потому что добился всего, о чем мог мечтать. Кроме того, светлые времена прошли. Бориса Савлохова посадили, потом эта трагедия с ним… А он, будучи у руля сборной, придавал очень важное значение материальной обеспеченности борцов. Ведь у каждого из нас семьи…







Борис Савлохов действительно был настолько щедр, как об этом ходили легенды?







Он реально помогал спортсменам. Подарил семьдесят машин и около сорока квартир. Я не знаю больше ни одного такого президента федерации, который делал бы подарки с таким удовольствием. Если в сборной было два состава, то еще три он готовил за свой счет. У кого же, после этого, не будет стимула выкладываться на тренировках? Ребята действительно были хорошо защищены.







А теперь кресло Савлохова занимаешь ты…







Да, в прямом смысле. Кабинет, где мы сейчас беседуем – его. Но в качестве президента Ассоциации я еще не могу похвастаться тем, чего достиг Борис Сосланович. Не в состоянии сегодня так финансировать спортсменов, как он. Хотя сейчас финансирование гораздо лучше, чем, скажем, пару лет назад. По крайней мере, и мальчишки, и девчонки у нас получают премии.







Кстати, о девчонках… Лично я не сторонник женской борьбы, женской штанги и т. д. Как ты относишься к освоению «слабым полом» таких силовых видов?







По моему глубокому убеждению, женщина должна быть матерью, сестрой… Она должна быть «хронически беременной». В этом ее природа и предназначение. Вообще, ничего нет на свете красивее беременной женщины. И обязательно много детей.







Хотя иногда с присутствием женщин в мужских видах отношусь с пониманием… Особенно, когда смотрел, как борется наша олимпийская чемпионка Ира Мерлени. Исполняет так, что и парням не снилось.







А свою дочь, когда вырастит, рискнете отдать на борьбу? Кстати, сколько ей сейчас?







Дочке три с половиной годика. Но отвести ее в борцовский зал – на за что! Этого не будет никогда.







А в какой-то другой вид спорта?







Мне бы хотелось, чтобы она плавала. Конечно, вторая Яна Клочкова из нее вряд ли получится. Да и не нужно этого. Пусть плавает для себя, для своего здоровья. Хотя и против гимнастики я ничего не имею. Какой вид спорта красивый, и какие гимнастки! Серебрянская, Подкопаева…







С другой стороны, спорт высших достижений – это настоящий ад. Насколько тренера по гимнастике жестки с девчонками – словами не передать. Лично видел. Но без этой жесткости, наверное, не было бы и высоких результатов. Не было бы и Серебрянских, Витриченко, Подкопаевых. Это единственный путь конкурировать на мировом уровне.







В политике…







После завершения карьеры ты мог уйти на тренерскую работу или в бизнес. Но ушел в политику, став депутатом Верховной Рады. Этот шаг был полной неожиданностью для многих… С чем он был связан?







Не скажу, что об этом мечтал давно. А предыстория такова… Раньше, имея множество спортивных титулов – и олимпийских, и мировых, и европейских – спортсмены, в том числе и я, получали зарплату в 400 гривень. И президентскую стипендию – не поверите! - 60 гривень. Это что, нормально? При учете того, что у всех семьи и дети. Но когда премьер-министром стал Виктор Янукович (в тот еще, первый раз - Авт.) он пообещал нам нормальные, достойные зарплаты и стипендии. Вообще, чувствовалось, что к спорту он неравнодушен. Знал хорошо обо всех наших проблемах, постоянно на соревнованиях присутствовал. И вскоре – перед афинской Олимпиадой - зарплату нам подняли до 1700, а президентскую стипендию назначили в размере 9 тысяч гривень. И спортсменам-ветеранам тоже денег добавили. То есть мы на себе ощутили, что у премьера слова не расходятся с делом. Такая черта мне всегда импонировала. А на будущее пообещали, что за победу на Олимпийских играх спортсмен может рассчитывать на 100 тысяч долларов, машину и квартиру. Это уже достойная оценка тяжелого спортивного труда.







Но вот, после революции, экс-премьера стали таскать в УБОП, прокуратуры в связи с нашими олимпийскими премиями. Вменяли нецелевое использование денег. Получалось, что спортсмены, отстаивающие честь страны, не имели права получать хорошее вознаграждение за свой труд. Было очень обидно. Появилось ощущение, что спорт в стране занесли в список занятий, не заслуживающих внимания. Выходит, пусть дети стремятся не в залы, а в подворотни, компьютерные клубы, клей нюхают…







Выжидать, что произойдет дальше – моя хата с краю! - мы не стали. Собрались с коллегами и решили от наших денег отказаться. Распространили об этом информацию, и нас поддержали. В заявлении подписались выдающиеся спортсмены – Гончаров Валера, Билоног Юра и многие-многие другие. Это событие имело огромный резонанс.







И после этого дорога вывела тебя на Партию Регионов?







Я затрудняюсь ответить, что именно побудило их взять меня в команду. Но пригласили.







Пригласил лично Янукович?







Нет. Решение все-таки принял политсовет. Предложение я принял без особых раздумий.







Полагаю, что если бы голосование в Раду шло не по партийным спискам, а по мажоритарной системе, ты все равно имел бы большой шанс пройти. При той-то популярности, которую имеешь!







Я не уверен, что прошел бы. Но посчастливилось, что голосовали по спискам. И пусть не сочтут это лестью, но я рад работать в команде Януковича. Поскольку - уже об этом говорил – он человек, который словами не бросается. За словом следует дело.







Ты состоишь в каком-либо парламентском комитете?







Да, и легко можно догадаться, в каком. В Комитете по молодежной политике, спорту, туризму и физической культуре. Нас там человек пятнадцать.







Какие вопросы в первую очередь собираетесь поднимать?







Конечно, начнем с детей. В стране уже практически не осталось детских спортшкол. Да и вся прочая инфраструктура развалена. Тренерами не идут работать. Кто же захочет за 400 гривень вкалывать, как проклятый? А работать с группой, в которой сотня детей – труд очень тяжелый.







Проблема существует достаточно давно, но вокруг нее идет сплошное топтание на месте. Говорят, говорят, а дела нет. Да, жизнь сегодня недешевая. Но есть инвесторы – и немало – которые согласны были бы вкладывать деньги в строительство спортивных объектов. Есть желающие строить эти объекты. Но нет возможности взять под это землю. По этому поводу мы сейчас готовимся внести соответствующие изменения в законопроекты. Попробуем также достучаться и до киевского мэра… Надеемся, что он нас поймет. Уже с ним можно разработать стратегию развития спорта в Киеве. А начинать нужно именно со столицы и области. Это, в дальнейшем, станет примером для других регионов.







Но есть еще проблема, связанная с тем, что огромная часть спортсооружений в стране используется не по назначению…







Такое творится сплошь и рядом. Недавно был в Одессе, где проходил Кубок Черного моря, заглянул во Дворец спорта и пришел в ужас. Это не Дворец спорта, а настоящий рынок! Лотки, будки, горы товара… Торговля идет полным ходом. При таких делах, о каком оздоровлении нации можно вести речь?! Опять-таки, вокруг – и на высших уровнях - только и разговоров, что о развитии спорта, патриотическом воспитании. Только дело с мертвой точки никак не сдвинется. Но нет физкультуры – нет и здоровья. Я убежден, что больной человек не может быть патриотом. Все-таки верна старая истина: в здоровом теле – здоровый дух.







Недавно в Верховной Раде рассматривался вопрос по поводу подписания международной Резолюции о борьбе с допингом… Действительно ли в украинском спорте применение запрещенных препаратов настолько распространено?







Такой факт имеет место - у целого ряда наших спортсменов, в том числе и олимпийских призеров, пробы на допинг дали положительный результат. Есть в стране уже и лаборатория по проверке на допинг. Теперь вот Резолюция… Мы же хотим выглядеть достойно в мировом спортивном сообществе. Да, этой проблемой надо заниматься, поскольку безмерное применение препаратов часто приводит к печальным последствиям для спортсменов. Попросту, гробит. Кстати, Украина стала тринадцатой страной, подписавшей Резолюцию. Но тут есть и другая сторона, о которой нечасто говорят…







Какая именно?







Такая, что проблему допинга часто излишне раздувают. Дело в том, что международное антидопинговое агентстство - WADA - абсолютно коммерческая организация, которая стремится подчинить себе все и всех. Это же заработок сумасшедший. Поэтому специально нагнетается обстановка, вплоть до панической. И действия этих специалистов порой ничего, кроме возмущения, не вызывают. Очень уж любят будить наших спортсменов в 2-3 часа ночи, «срывать» их с беговых дорожек перед самым стартом – иди, мол, помочись для анализов. Такие действия буквально ломают психологически спортсмена, а в конечном счете лишают его медали. Причем, как все мы замечаем, медали забирают не у американцев, а у россиян, украинцев…







Но мы спокойно за подобным наблюдать не собираемся… Уже подготовили несколько проектов, которые в дальнейшем, надеюсь, позволят предотвращать такие, мягко говоря, некрасивые действия по отношению к нашим спортсменам.

