Почему киевское «Динамо» проигрывает «донецким»?

Всего два дня гостили в Донецке киевские журналисты, однако этого оказалось достаточным, чтобы узнать массу интересного о «Шахтере»… Теперь у менее устойчивых из них столичной продинамовской спеси заметно поубавилось!

«За поражением придет победа! Если этого очень хочешь..»







Чем не жизненная позиция! И десятки тысяч «донецких», собравшихся на праздничный концерт на стадионе «Шахтер» бурей аплодисментов приветствовали премьер-министра Украины Виктора Януковича, который вернулся в Донбасс «на белом коне»! И разделил свою победу с земляками-футболистами – наверное, это было знаменательно...







Семидесятилетняя история «Шахтера» была далеко не безоблачной: трудовые победы перемежались обидными поражениями... В далеком 1936 году в группе «В» по решению Всесоюзного комитета физкультуры место для участия в соревнованиях было предоставлено команде угольщиков Донбасса. Команда получила гордое имя «Стахановец» в честь знаменитого новатора шахтерского движения Алексея Стаханова.



Костяк команды составили футболисты горловского и сталинского «Динамо». Первый матч «Стахановца» в первенстве УССР состоялся 12 мая 1936 года в Горловке. Соперником стало одесское «Динамо», которое и победило – 3:2. Усилив состав лучшими футболистами Донбасса, «Стахановец» в 1938 году добился права представлять свой край в группе сильнейших. И хотя последующие три года команда стабильно занимала 11-12 места, пресса давала их игре высокую оценку. И уже по результатам сезона 1940 года звания мастеров спорта были присвоены Николаю Кузнецову, Николаю Кононенко, Георгию Мазанову, Георгию Бикезину, Григорию Балабе и Антону Яковлеву.





Война застала «Стахановец» на пятом месте турнирной таблицы: горняки победили в Москве чемпионов страны московское «Динамо», выиграли в Минске и снова в Москве – у второй профсоюзной команды. 24 июня, спустя два дня после начала Великой Отечественной войны, уступили дома «Трактору»…







Спустя два месяца после освобождения столицы Донбасса – Сталино – благодаря усилиям Георгия Бикезина состоялся первый послевоенный матч. Из довоенного состава остались лишь трое – Бикезин, Кузнецов, Юрченко... Команду пришлось создавать заново, наверное, поэтому «Стахановец», несмотря на успехи 1941 года, включили лишь во вторую группу.





В июле 1946 года общество «Стахановец» было преобразовано и получило название «Шахтер», которое отныне объединяло коллективы физкультуры угольных предприятий всех бассейнов страны. Сильнейшая команды Донбасса стала именоваться «Шахтер» (Сталино)...







С тех пор прошло 60 лет!







Политические изменения в стране не обошли и футбол. В последнем советском чемпионате «Шахтер» провел на хорошем уровне первый круг, не проиграв ни одного матча, и только на промежуточном финише уступил «Днепру», но провалил второй, что вылилось в 12-е место среди 16 участников.



Первые три чемпионата независимой Украины и половину четвертого «Шахтер» провел под руководством Валерия Яремченко. Состав команды существенно изменился. Лидеры команды отправились на поиски лучшей жизни. Ушли Канчельскис, Ребров, Виктор Онопко, Гошкодеря, Сопко и другие.



В первом чемпионате Украины «Шахтер» по своему составу вполне мог претендовать на «золото». Однако досадная домашняя ничья с симферопольской «Таврией» оставила «горнякам» возможность бороться лишь за 3-е место. В «бронзовом» матче они уступили футболистам «Днепра» – 2:3.



Первые серебряные медали «Шахтер» заработал в сезоне 1993-94. В чемпионате 1994-95 «горняки» заняли четвертое место, а сезон 1995-96 остался в украинской истории команды как самый неудачный – десятое место. Зато в Кубке «Шахтер» оказался верен своему характеру и по серии пенальти в 1995 году одолел «Днепр» – 7:6 (основное время – 1:1). Эту победу донецкая команда одержала вместе со своим новым «старым» главным тренером – Владимиром Сальковым.



Десять лет тому назад, 11 октября 1996 года, президентом футбольного клуба «Шахтер» стал Ринат Ахметов, с именем которого связано дальнейшее развитие и процветание клуба. С тех пор команда не опускалась ниже второго места в национальных розыгрышах, дважды становилась чемпионом страны (2002, 2005), выигрывала Кубок Украины в 1997, 2001, 2002, 2004, Суперкубок Украины в 2005. Поставив цель создать в Донецке футбольную команду европейского уровня, ее президент год за годом делал все для реализации этой задачи.



В 1999 году создается детско-юношеская школа ФК «Шахтер». В этом же году на месте старой тренировочной базы открывается современная СТБ «Кирша» – одна из лучших в Европе. В соответствии с требованиями УЕФА модернизируется стадион «Шахтер».



Весной 2000-го в «Шахтере» появился первый легионер из дальнего зарубежья – румын Мариан Алиуце. И вскоре команда стала пополняться игроками национальных сборных Нигерии, Хорватии, Румынии, Чехии, Польши, Сербии и Черногории, Македонии.



К первым золотым медалям в украинской истории «Шахтер» привел иностранный тренер. Невио Скале понадобилось полгода, чтобы «Шахтер» наконец взошел на «золотой» пьедестал. После итальянца с командой работал немец Бернд Шустер, а ныне – румын Мирча Луческу.



Современный «Шахтер» не скрывает амбициозных планов. Его президент Ринат Ахметов поставил перед командой новую задачу – выиграть европейский Кубок. Второй год подряд «горняки» проходят в весеннюю стадию европейских баталий. И пока на горизонте мерцает свет Кубка УЕФА, в новом сезоне в Донецке по-прежнему ждут Лигу чемпионов.



В планах клуба – построить пятизвездочный стадион, сменив свою прежнюю арену – РСК «Олимпийский». Строительство нового стадиона «Шахтер», бюджет которого составляет 200 млн. долларов, должно закончиться в 2008 году.



Мечтает клуб (а его болельщики верят в то, что их надежды станут явью) о создании детской футбольной Академии, где будут растить собственных воспитанников, а также о современном реабилитационном Центре для футболистов.







«На протяжении многих лет «Шахтер» демонстрировал быструю, волевую, с очевидным силовым оттенком игру, принесшую ему славу одной из лучших кубковых команд Советского Союза. Энциклопедический справочник. «Российский футбол за 100 лет»











Ринат Ахметов: «После каждого матча я теряю 2,5 килограмма…»





И это при том, что чемпион Украины заранее известен: то ли «Шахтер», то ли «Динамо»… Остальные – не конкурентоспособны. А ведь в футболе должен быть «средний класс», который и создает нормальную конкуренцию. Ох, как хочется, чтобы чемпион определялся только на финише чемпионата – в «золотом» матче!..



В последние несколько лет в стране не перестают обсуждать легионерскую тему в футболе – чаще, наверное, говорят только о противостоянии Тимошенко-Янукович… Да еще, пожалуй, о судействе в футболе…







– Не важно, какой ты национальности, важно, что ты работаешь на наш футбол, на Украину, – утверждает Ринат Ахметов. – Из-за лимита на легионеров «Динамо» и «Шахтер» вынуждены скупать более-менее способных игроков со всей Украины, чтобы иметь их под рукой. Остальные клубы довольствуются теми, кто нам не подходит… Я, кстати, стал первым президентом, который пригласил в качестве тренера иностранного специалиста. Ведь раньше мы Лобановскому проигрывали еще до матча, а со Скалой – впервые стали чемпионами страны… Потом моему примеру последовали и другие президенты клубов. Во всем нужна здоровая конкуренция.





– Кто вам посоветовал заняться футбольным бизнесом?





– В 1995 году погиб мой друг Александр Братин, президент «Шахтера». И я в течение года думал, прежде чем принять решение... Ведь это была большая ответственность. Тогда клуб находился на балансе города, и надо было его оттуда «вызволять»… Первый наш «профессиональный» бюджет составлял около трех миллионов долларов, сейчас, кстати, – 84,5 миллиона…







– Этого было достаточно, чтобы конкурировать с киевским «Динамо»?





– Нет. И хоть на то время это были очень даже неплохие деньги, но приоритетом для практически любого интересующего нас игрока было только киевское «Динамо». Стоило киевлянам предложить даже меньшую сумму, как футболист мог передумать… Кто в мире знал Донецк, и мало, кто слышал о «Шахтере»!







Сегодня в области селекции «донецкие» намного опережают киевлян… И, наверное, «виной» этому жизненный девиз Рината Ахметова: «Мой жизненный девиз состоит из трех составляющих – любить, верить и знать».











Тем не менее, Ринату Леонидовичу категорически возражает Олег Блохин.







На пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Азербайджана, как водится, возник вопрос о засильи легионеров в отечественном футболе. Олег Блохин, являющийся ярым приверженцем ужесточения квоты на легионеров, не скрывал своих чувств…







– Напомните мне, кто из игроков национальной сборной играет в основных составах своих клубов? Семь человек наберем? Не наберем. Пять? Я думаю, что только – четыре. Так вот проанализируйте, кто играет в национальной сборной. Это действительно, как реанимационное отделение. И при этом, футболисты играют на приличном уровне. Все говорят, что Несмачный неважно выглядит в составе «Динамо» и поэтому не попадает в «стартовый» состав. А меня устраивает, как он в сборной играет…



Итак, четыре? Вот супер! А сколько в сборной Италии играет? Все! А сколько в сборной Франции? Все! Сколько в сборной Шотландии? Все! В сборной Грузии – практически все. Так давайте смотреть в корень: что у нас происходит с украинским футболом.?. Но мы все равно не уходим от ответственности. Видите, я сижу и отвечаю на вопросы, принимаю критику. Проиграли – проиграли, выиграли – выиграли. А в основных составах играют только четыре человека!.. Все остальные даже играют не в дубле, не в «Динамо-2», не в «Шахтёре-2», не в «Днепре-2». Вот вам и национальная сборная…







Ситуация однако…











День первый. Встреча с легендой







Для того, чтобы праздник был освещен как можно ярче, «Шахтер» затребовал из Киева журналистов ведущих СМИ. Чартерным рейсом из Жулян в «столицу украинского футбола» отправились не только репортеры и обозреватели из насквозь пропитанных динамовским духом «Спорт-экспресса», «Команды» и «Фактов», но и фрондирующих «Киевского телеграфа», «Газеты по-киевски» и «Комсомолки», а также длиннющего списка набирающих силу интернет-сайтов и россыпи толстых глянцевых журналов, в которых на строчку текста приходится с десяток «изобличительных» фотографий… Такое вавилонское столпотворение обычно наблюдается во время аккредитации на матчи «Динамо» с лидерами Лиги чемпионов.







В предвкушении праздника даже скромный сервис ЯК-42 не смог испортить нам впечатление от полета. А «сосательные» карамельки и утренний кофе оказались как нельзя кстати… Правда, настораживали сообщения экипажа, обещавшие африканскую жару в аэропорту Донецка…







Что еще нужно журналисту, кроме неистощимого «мобильника», заряженного аккумулятора для «цифровой» камеры и безотказного диктофона!.. А когда тебя без проволочек расселяют «в номера» приветливой гостиницы в центре города и предупредительные хозяева своевременно объявляют о том, что содержимое работающего холодильника – за счет принимающей стороны, хочется работать. Оперативно и продуктивно!







Пресс-центр РСК «Олимпийский» возбудил во мне нездоровую зависть: и. в первую очередь, удивил исправно работающий кондиционер, что немаловажно, когда «за бортом» – плюс 35!.. Большой и удобный зал для пресс-конференций, прекрасно оборудованный Интернетом и междугородним телефоном… И никогда не пустующие столы «для перекуса», заставленные фруктами, аппетитными бутербродами и прохладительными напитками… И никакой тесноты и толкучки!







И хоть Донецк намного компактнее Киева, передвижение по городу между спортивными объектами занимает достаточно времени, так что постоянно находящиеся под рукой микроавтобусы – лишнее свидетельство того, что нас здесь ждали и не собирались уповать на случай… Очевидно, что сотрудничество «PRP – Україна» с «Шахтером» выстраивалось не один день.











Донецк и его команда







Затем наступила очередь гостиничного комплекса «Виктория», где состоялась церемония награждения ветеранов и тренеров команды «Шахтер». На экране несколько минут демонстрировались фрагменты нового 4-серийной документальной ленты «Донецк и его команда», созданной известным российским режиссером Василием Пичулом специально к 70-летию «Шахтера»…



Давно уже «Шахтер» олицетворяют с Донецком – для многих это – единое целое. Так что не удивительно, что городской голова Александр Лукьянченко был на этом празднике вполне уместен – лаконичен и образен… «Не выпали» из сценария и председатель Донецкого областного совета, болельщик со стажем Анатолий Близнюк, и председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко, который отметил, что «Шахтер» – не просто клуб, а целая страница в истории украинского футбола».



Подвел итог выступлениям представителей властных структур министр угольной промышленности Сергей Тулуб :



– «Шахтер» знают многие болельщики мира и восхищаются той игрой, которую команда показывает в настоящее время. Спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что он создал такое чудо футбола». И прежде, чем на сцене появился президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, министр вручил ордена «Шахтерская слава» прославленным ветеранам «горняков» Сергею Ященко, Юрию Дегтереву и Виктору Грачеву.



{1-} Для мня огромная честь вручать награды людям, которые заложили традиции клуба, которые обыграли «Ювентус» и не уступили «Барселоне», – начал Ринат Леонидович. – В том, что «Шахтер» – чемпион Украины – огромная заслуга не только действующих футболистов, но и ветеранов клуба...



Почетный знак «За заслуги перед клубом» II степени, инкрустированный серебром и бриллиантами, достался выдающимся игрокам «Шахтера», людям, которые создавали его славу. В оформление знака были использованы элементы украшения Кубка Украины, ведь успехи команды начинались именно с кубковых завоеваний.



Это: Михаил Соколовский, Сергей Ященко, Юрий Дегтерев, Виктор Грачев, Игорь Петров, Валерий Рудаков, Александр Сопко, Владимир Пьяных, Сергей Попов, Геннадий Зубов, Алексей Варнавский, Виталий Старухин (за него на сцену поднялся сын), Михаил Старостяк, Сергей Ателькин, Юрий Дудинский, Валерий Кривенцов, Геннадий Орбу, Виктор Кондратов, Валерий Гошкодеря, Владимир Роговский, Александр Коваль, Станислав Евсеенко, Иван Бобошко, Николай Федоренко, Владимир Сорокин, Алексей Дрозденко, Виктор Звягинцев, Александр Васин, Олег Матвеев, Олег Смолянинов, Виктор Смигунов, Анатолий Раденко, Сергей Онопко, Владимир Пархоменко, Геннадий Снегирев, Валентин Елинскас, Борис Стрелков, Анатолий Родин, Сергей Акименко, Сергей Морозов, Юрий Коротких, Сергей Кравченко, Виталий Савельев, Владимир Захаров, Виктор Фомин, Виктор Чанов, Петр Буянов, Олег Жуков.





Награду I степени «За заслуги перед клубом», изготовленную с использованием золота и бриллиантов, получили легендарные тренеры команды: Олег Петрович Базилевич, Юрий Владимирович Захаров, Михаил Васильевич Калинин, Виктор Васильевич Носов, Виктор Евгеньевич Прокопенко, Валерий Иванович Яремченко, Невио Скала, а также Мирча Луческу.



В Донецк не смогли прибыть еще несколько наставников «горняков» – Владимир Сальков, Анатолий Коньков, Анатолий Бышовец и Бернд Шустер. Юбилейный «орден» им будет вручен позже.



Позже награды будут вручены тем, кто не смог присутствовать на церемонии: Игорю Леонову, Валентину Сапронову, Вячеславу Алябьеву, Юрию Ананченко, Александру Алпатову, Сергею Ковалёву.







От имени награжденных с ответным словом выступил один из самых успешных тренеров в истории «Шахтера» Виктор Носов: «Для меня «Шахтер» – это жизнь. Я горд тем, что когда-то мне доверили работать в этой команде».



Трогательно прозвучало признание капитана команды Анатолия Тимощука: «Наша команда сильна тем характером, бойцовским духом, который вы донесли до нас. Спасибо вам за это и низкий поклон».



Несколько двусмысленно прозвучал перевод выступления Мирче Луческу: «Несмотря на то, что я в клубе человек проходящий, но здесь останется моя душа!..» Неужели мэтра так напугали поляки, что он уже готов собирать чемодан?..



Ну, а дальше в течение двух часов журналисты имели неограниченные возможности в неформальной обстановке общаться с героями горняцкого футбола. Вот уж где было разгуляться «папарацци»!..







Мне удалось увлечь эксклюзивным разговором Анатолия Тимощука, а чуть позже, когда официанты уже порядком подустали, разговорить Олега Петровича Базилевича. «Лобановский вчера, сегодня и завтра» – эта тема еще долго будет интересовать небезразличных к футболу журналистов…







Шоу, достойное юбилея







Концерт, посвященный 70-летию «Шахтера» пригласили вести столичную «штучку» Машу Ефросинину, которой изо всех сил пытался подыгрывать давний сторонник украинского футбола Виктор Гусев. И хоть у этой «сладкой парочки» не все и не всегда выходило складно, на дружеской атмосфере «матча» это не отразилось.





Прямо на поле была установлена сцена, в самой непосредственной близости от которой расположились места для почетных гостей праздника и журналистов. Так что, когда София Ротару, переполненная чувствами, ринулась «в народ», пытаясь растормошить «президиум», разогретые болельщики легко преодолели сопротивление стюардов.





{2-} На празднование приехали известные люди: Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, София Ротару, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Александр Градский, Тамара Гвардцители и Александр Пономарев. Как нельзя кстати прозвучали их хиты: «Команда молодости нашей», «Виват, король!», «День победы»... А когда Иосиф Кобзон затянул «Вышел в степь донецкую парень молодой», к нему, не мешкая, присоединился Виктор Янукович. И куплет исполненной премьер-министром Украины вместе с земляком песни был воспринят публикой на ура.



А когда двух больших экранах появились фамилии и фотографии футболистов донецкой команды, которых, к сожалению, уже нет в живых, и Игорь Крутой оформил это захватывающее зрелище живым исполнением на рояле своих поминальных сочинений, по всему стадиону зажглись огоньки зажигалок, заблаговременно разложенных на зрительских местах – в городской темноте выглядело очень эффектно. И трогательно…



{-3} В финале Ринату Ахметову был вручен знак почетного гражданина города Донецка и лента через плечо… Апофеозом концерта оказался торт с эмблемой футбольного клуба с 70 свечами, которые удалось задуть лишь с помощью «оранжево-черных» футболистов «Шахтера». Точку в празднике поставил салют.







Немного подтпортило настроение «путешествие» по пристадионной «полосе препятствий»: в темноте толпа с трудом «обтекала» замусоренные холмы, вяло подтрунивая над организаторами «действа». А когда долгожданные автобусы были найдены и вскоре впереди замаячила иллюминированная, словно новогодняя елка, «Виктория» – праздник продолжился…







«Шведский стол», боулинг, биллиард, приличная винная карта, оглушительная музыка и неспешные застольные беседы – это мероприятие так и называлось «вечеринка» для журналистов!.. Где-то к полуночи народ потянулся по винтовой лестнице в подвал, где «отрывался» местный «Грин Грей»…







День второй. Делу время – потехе час!..







В воскресенье, когда прочие участники праздника, преисполненные чувств, приходили в себя, в пресс-центре РСК «Олимпийский» состоялись несколько пресс-брифингов – журналисты, отвергнув всяческие предложения, принялись за работу. Первым нас «экзаменовал» создатель нового фильма об истории донецкого клуба «Донецк и его команда» Василий Пичул:







– Документальное кино многим отличается от кино художественного. Это прежде всего возможность пообщаться с людьми спорта. Это доставляет огромное удовольствие, после общения с пьющими артистами и другими радостями игрового кино. Здесь все гораздо веселей. Это друга жизнь, в которую ты приходишь и узнаешь массу нового.







Мои представление о футболе до 2002 года были на уровне 14-летнего мальчика, который мечтал играть в футболке сборной СССР с длинными развивающимися волосами на стадионе «Уэмбли». Когда я в 2002 году близко столкнулся со сборной России, которая готовилась к чемпионату мира и увидел, о чем игроки сборной мечтают, о чем разговаривают, у меня была большая психологическая травма. Но потом я преодолел это, и понял, что профессиональный футбол значительно отличается от моих детских представлений. Я делал этот фильм с точки зрения болельщика, с точки зрения человека, который любит эту команду, но не с точки зрения профессионала. Я постарался дать возможность рассказать о «Шахтере» людям, с которыми эта команда ассоциируется. Гораздо интересней делать фильм о том, как у кого сложилась жизнь, как люди шли к достижению своей цели. Это не учебное пособие о том, как играли в 30-е, 50-е годы, это рассказ о том, о чем мечтали, из-за чего страдали разные поколения футболистов.







Работая над фильмом, я нашел огромное количество хроники о Донецке разных времен – 30-х, 40-х, 50-х годов. И вот эта хроника в какой-то мере и дала название фильму. Загадка «Шахтера» заключалась в том, что команда ничего серьезного не выигрывала, но при этом была невероятно популярна. Ее любили не только в Донецке, но и в других городах страны.







Фильм – это, прежде всего, рассказ футболистов разных эпох, о том, как это все происходило, хроника и рассказ о современной команде... Надо было создать интересный фильм, чтобы он имел хороший рейтинг. Но, не рассказывая о современной команде, трудно было заинтересовать современного зрителя. Что касается хроники – то, что-то мы нашли в архиве кинохроники в Красногорске, что-то в Белых Столбах, что-то в архиве телевидения. Сложнее всего было с материалами по команде эпохи Виталия Старухина. Матчей этого периода в истории «Шахтера» очень и очень мало. Пытались мы найти записи матчей с «Ювентусом» и «Барселоной», которые были ключевыми для этого периода, но их не оказалось ни в Турине, ни в Барселоне, ни на канале «Евроспорт. К большому сожалению, их найти не удалось нигде, хотя для меня это было очень важно. Все это было из открытых источников, но найти какие-то новые видеоматериалы, которые мы надеялись использовать в своем фильме, нам не удалось







Фильм о «Шахтере» заканчиваться с огромной надеждой, что «Шахтер» станет не просто великим клубом, но и клубом к которму прийдут большие победы, и все мы мечтаем не просто выйти в групповой турнир, но со временем и выиграть это соревнование.







Самая большая неожиданность для меня, это – современная история команды. Мотивация людей которые добиться тотального успеха меня удивила. Некоторое время я не мог понять, зачем и ради чего все это делается. Я надеюсь, что и в фильме мне удалось передать эту страсть нынешнего президента и его людей, к победе в глобальном масштабе. Я очень осторожно к этому подходил, так как понимал, что у людей могут быть слишком различные взгляды. У большинства из нас советская ментальность и мы дико закомплексованные люди. Мы считаем себя ущербными, и считаем что счастье есть не там, где мы живем, а где-то далеко, где есть молочные реки, прекрасный футбол и красные помидоры. А у нас этого нет, и не может быть никогда. И вот здесь в Донецке, я встретился с людьми, которые вот этот миф отодвитнули и сказали: «Вот здесь все будет!». И они прилагают колоссальные усилия, чтобы вот эта духовная закрепощенность, закомплексованость в обществе уходила. Это невероятная духовная миссия, которую несет ФК «Шахтер» в обществе, и вот это меня больше всего удивила. Задачи решаются не лолкально-спортивные, а прежде всего духовные.







Скала надежно спрятал чемпионские медали «Шахтера»







Бывший наставник «Шахтера» Невио Скала был вторым в расписании пресс-брифингов на 13 августа. И он оправдал ожидания журналистов, рассказав немало интересного.



– В данный момент я нахожусь в отпуске, если поступят серьезные предложения, я снова погружусь в футбол. В период отдыха у меня было достаточно вариантов по поводу возможного трудоустройства, но я предпочел еще немного подождать. В данный момент я работаю на одном сельскохозяйственном предприятии – мне доставляет огромное удовольствие управлять трактором. Посмотрим, что произойдет в будущем...



– Сравните «Шахтер» вашего периода с нынешним?





– Дело в том, что в Италию поступает недостаточно информации о «Шахтере» и украинском футболе в целом. Для меня сложно рассуждать о донецком клубе в настоящий момент. В команде произошли кардинальные изменения. В сегодняшнем составе «горняков» осталось не более 4-5 игроков, которых мне доводилось тренировать. Президент клуба и Мирча Луческу провели глобальную работу по усилению состава, в результате – наступил период успеха. А моя работа, думаю, осталась прочным фундаментом для будущего «Шахтера».



– Анатолий Тимощук стал капитаном горняков под вашим тренерским руководством. На ваш взгляд, сможет ли Анатолий сегодня заиграть на более высоком уровне?





– Я очень уважаю этого игрока, как большого профессионала. Более того, он мне, как сын. Считаю, Тимощук имеет шансы играть в любой точке футбольной Европы. Но единственная проблема, что президент клуба Ринат Ахметов не хочет его продавать и поэтому, установил за него очень высокую цену. Трудно думать, что в таких условиях Тимощук сможет оставить «Шахтер». Я бы его с удовольствием забрал, но у меня нет таких возможностей.



– Не кажется ли вам, что в украинском чемпионате этот футболист может деградировать как профессионал?





– Очень много клубов и в Италии, и в Европе, которые хотят Тимощука. Многие мне звонили, чтобы я дал информацию об этом футболисте. Толик. в самом деле, исключительный игрок, и «Шахтеру» поступает очень много предложений о приобретении капитана… Думаю, что Тимощуку все же было бы нелишне поиграть в одном из ведущих клубов Европы, но все зависит только от президента.





- Проведите параллель между московским «Спартаком» и «Шахтером»?







-Это два совершенно разных клуба, прежде всего, по своей инфраструктуре. Донецкий «Шахтер» отличается хорошей организацией, чего не скажешь о московском клубе. В «Спартаке» очень много недостатков и недоработок. Но, несмотря на это, время, проведенное в Москве, имеет для меня большое значение.



– Неудачный опыт в «Спартаке» и быстрое расставание с «Шахтером» не заставляют вас с опаской смотреть на славянские клубы?





- В Украину и Россию я бы вернулся с большим удовольствием, здесь я приобрел хороший профессиональный опыт...







- Прокомментируйте, пожалуйста, нашумевший скандал в итальянском футболе. Были ли подобные инциденты в то время, когда вы активно занимались футболом у себя в стране?





- Я был очень удивлен, когда узнал об этом скандале. Я достаточно долгий срок не работал в итальянском футболе, поэтому у меня никогда не было прямых контактов с людьми причастными к этим неприятным событиям. Думаю, что клубы, которым были вынесены наказания, получили хорошее предупреждение на будущее.



- Чего, на ваш взгляд, не хватило сборной Украины, в матче против Италии?





- Это не тот вопрос, на который можно легко ответить. Итальянская сборная хорошо организована, она сыграла очень темпераментно, агрессивно. А Украина, я думаю, была уже довольна тем, что пробилась в 1/4 финала. В любом случае, ваша сборная достигла хорошего результата. Думаю, что в Украине и России есть футбольное будущее.







- Хороший урожай собрали на табачных плантациях?





- Мой табак очень хороший и качественный. Мы начали собирать его на прошлой неделе. Я вчера звонил домой, узнать, как идет сбор урожая в мое отсутствие, меня заверили, что все в порядке.



– А что приносит больше денег: футбол или сельское хозяйство?





- Выращивание табака не дает больших денег, но зато приносит удовольствие. Футбол более денежное дело.











Оазис «Кирша»



Это было нечто! Посреди донецкой степи. километрах в двадцати от города, находится самый настоящий оазис – СТБ «Кирша». Такое, наверное, можно встретить лишь где-то там, за морями-океанами, во владениях какого-нибудь эмира или султана… Здесь не стесняются роскоши – она «прет» из всех «щелей»!







База начинается с корпуса детско-юношеской школы, от крыльца которой спускается каскад каскад фонтанов. Во время приема гостей, заглушая шум воды, струится музыка. Вся территория озеленена – ни сантиметра «голой» земли.







Президент «Шахтера» встретил нас у воды и, не обращая внимания на заглушающую его рассказ музыку, обстоятельно поведал о том «откуда есть пошла» эта замечательная спортбаза… Удивительно, но демонстрируя на каждом шагу помпезность и, в какой-то степени, нескромность, господин президент в своих откровениях предельно корректен, обстоятелен и, практически, избегает употреблять в своем лексиконе личное местоимение «я».





Все это великолепие надо видеть! Широкие аллеи, заботливо возделанные тренировочные поля, живописное озеро – одиннадцатиметровая глубина, прожорливые щуки… Благодать! Когда-то Геннадий Зубов вытащил из зарыбленных глубин девятикилограммовую щуку – ее голова до сих пор ждет открытия музея рыболовства…







Вряд ли мне удастся «всухомятку», без видеоматериалов – техника подвела – убедить читателей в том. что только в таких условиях добиваться каких бы то ни было успехов в футболе… Скажу лишь одно: в таких сказочных условиях только и можно добиться чего-нибудь существенного. Нужно быть Ахметовым, чтобы, вкладывая запредельные деньги в «Киршу», без видимого огорчения воспринимать преждевременные «пролеты» команды в еврокубках.







«Отель», в котором приходит в себя и готовится к играм основной состав, снаружи напоминает заурядный 5-звездочный отель, хотя, зайдя внутрь, я тут же добавил на его «погоны» еще парочку генеральских звезд. Широкие коридоры, высоченные потолки, просторные комнаты – идеальный и продуманный быт… Зал для теоретических занятий, ультрасовременная медицинская аппаратура – холодноватая прагматично-профессиональная обстановка… Вот только, как здесь, среди всего этого мраморной «инфраструктуры» чувствуют себя игроки?







Пока утомленная экскурсией пресса, добравшись до зимнего сада, набрасывается на «шведский стол» – удивительный, оказывается, урожай королевских креветок «подняли» в этом году в Донецке – Президент, окруженный наиболее любознательными журналистами, все продолжал и продолжал свое бесконечное интервью!.. Опорожнив очередную тарелку, я несколько раз пытался вклиниться в их беседу, но плотное кольцо вокруг Хозяина разомкнуть было невозможно… А темы-то одна другой интереснее и откровеннее, тон обворожительный – бедные оппозиционеры из Верховной Рады даже и не подозревают, какой их ждет на осенней сессии «облом»!







Покидая пределы этого футбольного королевства, я наконец-то понял, что не выиграть чемпионат Украины «Шахтер» просто не мог! И, если так пойдет и дальше, «Динамо» еще долго будет осваивать вторую ступеньку пьедестала…







И все же именно на последнем брифинге мы впервые по-настоящему занялись делом: поработали с Хенком ван Стеем, директором футбольной Академии «Шахтера». Это был семинар закоренелого футбольного профессионала и одновременно – мастер-класс для начинающих разбираться в премудростях футбола журналистов. Интересной информации было так много, что Хенка забросали вопросами, и когда наконец-то был задан последний, голландца еще долго не отпускали из зала. Кстати, для желающих познакомиться с методическими рекомендациями, по которым обучают будущих донецких «звезд», можно заказать через пресс-службу клуба. Кстати, динамовская школа тоже уже полгода работает по новой методике, близкой к той, по которой работают в «Фейеноорде»…







Улетали мы из Донецка нагруженные подарками, забитые по завязку впечатлениями… Уверен, теперь вряд ли кто-нибудь из пассажиров нашего пресс-чартера, придя на матч «Шахтера» с «Динамо» или «Арсеналом», никогда не произнесет презрительно: «кроты»!..

