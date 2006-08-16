Сборная Азербайджана попала Украине «под горячую ногу»

Буквально перед самым началом товарищеской встречи Украина-Азербайджан, проходившей на столичном стадионе «Динамо», украинских болельщиков порадовали известием, что Андрей Гусин остается в сборной. Напомним, что этот ветеран команды, выступающий ныне за самарские «Крылья Советов», на днях сделал заявление о завершении своей карьеры в национальной сборной. Матч с Азербайджаном должен был стать прощальным. Тем не менее, президенту федерации футбола Украины Григорию Суркису удалось найти аргументы, заставившие Гусина изменить решение. Он остается. Поэтому команда выходила на поле с «чувством глубокого воодушевления»…







Стартовые составы



Украина: Кернозенко, Несмачный, Тимощук, Кучер, Русол, Гусев, Воронин, Ткаченко, Назаренко, Белик, Ротань.



Азербайджан: Велиев, Гаджиев, Бахшиев, Гулиев, Кяримов, Султанов, Аббасов, Садыгов, Гурбанов, Имамалиев, Набиев.







Первый тайм







Последнее время украинские футболисты «завели» хорошую традицию «быстрого гола» (вспомним игру с турками). Так вышло и на сей раз. Уже на третьей минуте матча Андрей Воронин, оказавшись в штрафной площади гостей, получил точный пас и не замедлил с ударом – 1:0.







В принципе, исход встречи ни у кого сомнений не вызывал. Оставалось только делать прогнозы, сколько мячей влетит в ворота гостей. Украинцы играли легко и непринужденно. Нанося удары с разных позиций, не забывали баловать зрителей дриблингом на любой вкус…







Капитан команды Тимощук «проверил» азербайджанского вратаря Велиева. Тут же Гусев выскочил на ударную позицию, но не стал рисковать, дабы не травмировать голкипера гостей. Гусев подает с правого фланга… Назаренко от души «приложился» – выше ворот. «Дорвавшийся» до мяча Белик заставил изрядно поволноваться азербайджанскую оборону…







На 12 минуте украинские футболисты получают право на штрафной. Его эффектно исполнил Назаренко, послав мяч точно в правую «девятку» - 2:0.







Нельзя сказать, что гости ничего не предпринимали. Они старались. Пожалуй, особенно выделялся Имамалиев. К середине тайма азербайджанские игроки, наконец, смогли «отметиться» дальним ударом. Но слишком уж высоко. Это все, что им удалось сделать в первой половине игры. Тогда как украинцы продолжали без удержу атаковать… Назаренко проходит по правому флангу и выкладывает мяч точно на Ротаня – тому оставалось только подставить ногу. 3:0!







На последней минуте тайма слева навешивает Ротань и Гусев подставляет голову – мяч в четвертый раз оказывается в сетке ворот Велиева.







Второй тайм







Составы команд претерпели значительные изменения. В украинской сборной поле покинули Воронин, Гусев, Несмачный, Ротань, Назаренко, Тимощук, дав возможность показать себя Гусину (к великой радости болельщиков), Михалику, Свидерскому, Воробею, Рыкуну, Шелаеву. Но изменения в составах никак не повлияли на ситуацию. Эта половина игры практически ничем не отличалась от предыдущей. С первых же секунд последовали удары, навесы, проходы в штрафную площадь гостей. Оставалось только воплотить все это в очередной забитый гол…







На 71 минуте вырывается вперед и пробивает Воробей – мяч срикошетил у самых ног голкипера, сотряс перекладину и «вонзился» в землю за линией ворот. Какая боль – 5:0!







Встреча подходила к концу, арбитр добавил только одну минуту. Представители СМИ уже оповещали по телефонам свои редакции о результате, как вдруг… На последних секундах добавленного времени подает Воробей, а оказавшийся на месте Белик в шестой раз огорчает азербайджанского голкипера. Свисток судьи – матч окончен.







Думается, его итогом больше других были раздосадованы вратари команд. Если с Велиева за два часа игры сошло семь потов, то Кернозенко так и простоял без работы.







С песнями и салютом







Стоит особо отметить, что прошедший матч оказался не просто товарищеской игрой… Сборная Украины – сама того не ожидая – установила собственный рекорд. Впервые за время участия в турнирах и товарищеских встречах, ей удалось выиграть с таким крупным счетом – 6:0.







Кроме того… В истории мирового футбола, по всей видимости, это был первый товарищеский матч, завершившийся грандиозным шоу – выступлением танцевальных коллективов, певцов (в том числе, «Братьев Карамазовых») и потрясающим салютом. Азербайджанские гости, наверное, были немало удивлены. На самом же деле, виновником столь громкого праздника оказался Андрей Гусин. Прослышав о прощании игрока со сборной, футбольные структуры страны решили устроить по этому поводу достойные проводы. Праздник состоялся даже после заявления Гусина о продолжении карьеры в сборной. Не отменять же его, коль затрачены силы и средства…







«Сильный» и «слабый»







Под грохот салюта наставники команд «уединились» с журналистами в пресс-клубе, где прокомментировали завершившийся поединок…







Главный тренер сборной Украины Олег Блохин:







- Да, играли ребята хорошо. Но с другой стороны – соперник был очень слабым. Позволял нам делать на поле все, что захотим. Поэтому мне трудно давать оценку, как самому матчу, так и отдельным игрокам. Замечу, правда, что счет мог быть гораздо большим.







Главный тренер сборной Азербайджана Шахин Дыниев:







- Хочу поздравить сборную Украины с отличной, содержательной игрой. Мы проиграли во всем параметрам. Надо признать, что подготовка наших футболистов была бездарной. Кроме того, отсутствовали двое наших ведущих защитников. Отсюда и такие провалы в обороне. Тем не менее, во всяком плохом всегда есть что-то хорошее… Сегодняшний матч стал для нас холодным душем перед отборочной игрой с Сербией. Он позволил нам выявить у себя особо слабые стороны, определить направления дальнейшей работы. Как говорится, что ни делается – все к лучшему.

