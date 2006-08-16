Футболисты выигрывают «войну» у Adidas

Протест спортсменов, уже получивший название "обувная забастовка", был связан с их нежеланием выполнять спонсорский контракт DFB.



По условиям соглашения футбольного союза с Adidas, все футболисты сборной должны выходить на поле в бутсах этой фирмы, однако многие игроки имеют личные контракты с другими производителями спортивной обуви. 15 августа издание Bild сообщало, что сборная может отказаться играть товарищеский матч со Швецией, который пройдет в среду в Гельзенкирхене.



Ситуация разрешилась только после переговоров между руководителями DFB и ведущими игроками команды - Мирославом Клозе, Йенсом Леманном, Берндом Шнайдером и Торстеном Фрингсом. Вечером во вторник футбольный союз выпустил специальный пресс-релиз, в котором сообщалось, что на матч со Швецией все немецкие футболисты выйдут в бутсах Adidas.



В то же время представители DFB пообещали спортсменам, что к началу отборочного турнира Евро-2008 условия соглашения с Adidas будут изменены. Первый матч квалификационных соревнований немцы проведут 2 сентября против Ирландии. Что касается игры со Швецией, то она станет дебютом нового главного тренера команды Йоахима Лева.

