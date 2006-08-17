Матч Украина-Болгария: кошмарный сон вице-чемпионов

Молодежная сборная Украины сотворила настоящую сенсацию. В ранге вице-чемпионов Европы у себя дома проиграть с крупным счетом, не забив ни одного мяча в ответ!.. Не хотелось употреблять слово «позор», поэтому - «сенсация»…
«Сухой» разгром
Игра с болгарами имела особое значение. Напомним, что УЕФА изменила схему европейского молодежного первенства (U-21). В отборочном туре Украине противостоят, кроме болгар, еще хорваты. Команды должны сыграть друг с другом по одному матчу. Т.е., всего две игры. Поэтому, каждый поединок имеет очень высокую цену. Достаточно один раз проиграть, как шансы на выход из группы становятся призрачными. Противостоявшие на поле стадиона им. Банникова в Киеве команды об этом были прекрасно осведомлены…
Стартовые составы. Украина: Пятов, Допилка, Кицута, Яценко, Оберемко, Фещук, Алиев, Кривошеенко, Фомин, Ярмаш, Максимов.
Болгария (мол): Михайлов, Миланов, Христов, Занев, Николов, Янков, Атанасов, Паланков, Домовчийски, Божинов, Манолев.
Матч обслуживала бригада арбитров из Уэльса во главе со Стивеном Марком Уитби.
Украинские болельщики были обескуражены. В первом тайме гости не только не давали нашим ребятам завладеть территориальным преимуществом, но, пожалуй, выглядели на поле хозяевами.
С первых же минут болгары дали понять, что отсиживаться в обороне не будут и намерены играть в атакующий футбол. «Разметав» украинскую оборону, несколько раз подряд проверили на прочность вратаря Пятова.
Хотя были моменты, когда казалось, что украинцы вот-вот наладят игру и распечатают ворота Михайлова… Алиев со штрафного навешивает мяч – Фомин принимает его головой метров в пяти от ворот. Каким-то чудом мяч летит не в створ, а рядом со стойкой. Затем – один за другим - последовали дальние удары Максимова и все того же Алиева. Но каждый раз болгарский голкипер оказывался на месте.
В целом же, игру нельзя было назвать скоростной. Потому как было безумное количество брака, особенно, в передачах. В этом отношении украинские футболисты значительно «превосходили» противника. Болгары позволяли себе ошибаться гораздо реже. И это, в конце концов, не могло не отразиться на счете…
Под занавес первого тайма – на 42 минуте - прорвавшийся в штрафную площадь Атанасов мощно пробил в левую «девятку». Болгары повели – 1:0.
Второй тайм не изменил соотношения сил. Даже, несмотря на замены в украинской сборной – Кривошеенко и Фомин уступили место Кравченко и Ярошенко. Эта половина игры уже окончательно обнажила все недостатки и огрехи сборной. Невооруженным глазом было видно, что на поле отсутствует команда. Между игроками не было ни взаимодействия, ни взаимопонимания. Похоже, больше полагались на авось. Больше других пытались проявить активность Алиев, Кицута, изредка – Фещук. Но что толку…
Хозяевами положения оставались болгары. В их рядах «обозначился» явный лидер – Боженов. Да и могло ли быть иначе? Как-никак, игрок итальянского «Ювентуса». Он и стал автором второго гола…
На 57 минуте гости подают угловой и расторопнее других в сутолоке у ворот Пятова оказался Боженов – 2:0 в пользу болгарской «молодежки».
Прошло всего 7 минут, как Пятову вновь пришлось вынимать мяч из сетки. После пенальти, который сам и заработал – за снос болгарского форварда. Хотя с трибун показалось, что одиннадцатиметровый был весьма сомнительным. Но, как говорится, судье виднее… Пенальти четко реализовал «итальянец» Боженов.
Матч так и закончился – 3:0. Победу празднует Болгария.
«Проиграли характер»
После игры своими впечатлениями о «футбольном спектакле» поделились руководители команд…
Наставник болгарской сборной Александер Станков имел сдержанный вид и в своих оценках был достаточно скуп:
- Пользуясь возможностью, хочу, прежде всего, поздравить молодежную сборную Украины с «серебром» европейского первенства в Португалии. Что касается сегодняшней игры… Мы с тренерским штабом достаточно долго изучали манеру украинской команды. Все плюсы и минусы. Должен сказать, что сегодня результат не отвечал соотношению сил. Украинцы играли неплохо, имели много возможностей для взятия ворот. Хотя, в принципе, я ожидал победы. Дело в том, что вслед за успехом всегда идет спад. Это почти закон. Так получилось и с украинскими ребятами, ставшими вторыми на чемпионате Европы. Кроме того, в нынешней команде отсутствовали несколько игроков, проявивших себя на молодежном первенстве.
Что дальше?.. Постараемся выиграть у Хорватии.
Главный тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко своих эмоций не сдерживал:
- Прошу прощения за эту игру, за это безобразие, которому все вы были свидетелями. Да, мы не исключали всякого результата. Но то, что произошел – не могло присниться даже в самом кошмарном сне. Показывать такой футбол дома – нельзя.
Мы потерпели поражение по игре. Проиграли характер, самоотдачу. На поле у нас не было лидера. Это очень важная причина поражения. У игроков отсутствовали мотивация, желание. Вроде бы и делали все то же самое, что и болгары, только с запозданием.
Безусловно, я осознавал, что после взлета будет падение. Старался сделать все, чтобы его, по возможности, смягчить. Но… У игроков после чемпионата Европы наступило эмоциональное опустошение. А с ним – желание играть по-настоящему. От некоторых футболистов остались только фамилии.
С другой стороны, во всех неудачах можно найти положительные стороны… Стресс, который мы получили, наверняка, кому-то из игроков поможет снова стать на ноги. А сегодня у команды лица не было. Разве что, гримаса…
Признаю, что вина полностью лежит на мне. Да, ребята перегорели, нет у них сейчас той искры азарта, с которым только и можно победить. Я виноват в том, что не смог эту искру в них зажечь.
Что сейчас предпринимать? Оставить бы ребят здесь еще на несколько дней… Но они разъедутся по клубам. А сейчас нам надо посмотреть в глаза друг другу.
На вопрос корреспондента «Главреда», есть ли надежда, что к предстоящему 6 сентября матчу с хорватами наша сборная выйдет из «спада», Алексей Михайличенко ответил:
- Если бы можно было вычислить, какими рамками ограничивается тот или иной спад в игре команды, то было бы гораздо проще отвечать на этот вопрос. Мы не хотели спада и в игре с Болгарией. Но так уж получилось. Мы знали, что эта игра будет самой тяжелой для нас. Все-таки, первый матч после континентального первенства. Но ребята так до конца и не смогли понять, что против них будут играть как против вице-чемпионов Европы. При этом они не имеют права играть как вице-чемпионы, потому что все начинается с нуля. К сожалению, мои подопечные не смогли вернуться к исходной точке.
Игра с болгарами имела особое значение. Напомним, что УЕФА изменила схему европейского молодежного первенства (U-21). В отборочном туре Украине противостоят, кроме болгар, еще хорваты. Команды должны сыграть друг с другом по одному матчу. Т.е., всего две игры. Поэтому, каждый поединок имеет очень высокую цену. Достаточно один раз проиграть, как шансы на выход из группы становятся призрачными. Противостоявшие на поле стадиона им. Банникова в Киеве команды об этом были прекрасно осведомлены…
Стартовые составы. Украина: Пятов, Допилка, Кицута, Яценко, Оберемко, Фещук, Алиев, Кривошеенко, Фомин, Ярмаш, Максимов.
Болгария (мол): Михайлов, Миланов, Христов, Занев, Николов, Янков, Атанасов, Паланков, Домовчийски, Божинов, Манолев.
Матч обслуживала бригада арбитров из Уэльса во главе со Стивеном Марком Уитби.
Украинские болельщики были обескуражены. В первом тайме гости не только не давали нашим ребятам завладеть территориальным преимуществом, но, пожалуй, выглядели на поле хозяевами.
С первых же минут болгары дали понять, что отсиживаться в обороне не будут и намерены играть в атакующий футбол. «Разметав» украинскую оборону, несколько раз подряд проверили на прочность вратаря Пятова.
Хотя были моменты, когда казалось, что украинцы вот-вот наладят игру и распечатают ворота Михайлова… Алиев со штрафного навешивает мяч – Фомин принимает его головой метров в пяти от ворот. Каким-то чудом мяч летит не в створ, а рядом со стойкой. Затем – один за другим - последовали дальние удары Максимова и все того же Алиева. Но каждый раз болгарский голкипер оказывался на месте.
В целом же, игру нельзя было назвать скоростной. Потому как было безумное количество брака, особенно, в передачах. В этом отношении украинские футболисты значительно «превосходили» противника. Болгары позволяли себе ошибаться гораздо реже. И это, в конце концов, не могло не отразиться на счете…
Под занавес первого тайма – на 42 минуте - прорвавшийся в штрафную площадь Атанасов мощно пробил в левую «девятку». Болгары повели – 1:0.
Второй тайм не изменил соотношения сил. Даже, несмотря на замены в украинской сборной – Кривошеенко и Фомин уступили место Кравченко и Ярошенко. Эта половина игры уже окончательно обнажила все недостатки и огрехи сборной. Невооруженным глазом было видно, что на поле отсутствует команда. Между игроками не было ни взаимодействия, ни взаимопонимания. Похоже, больше полагались на авось. Больше других пытались проявить активность Алиев, Кицута, изредка – Фещук. Но что толку…
Хозяевами положения оставались болгары. В их рядах «обозначился» явный лидер – Боженов. Да и могло ли быть иначе? Как-никак, игрок итальянского «Ювентуса». Он и стал автором второго гола…
На 57 минуте гости подают угловой и расторопнее других в сутолоке у ворот Пятова оказался Боженов – 2:0 в пользу болгарской «молодежки».
Прошло всего 7 минут, как Пятову вновь пришлось вынимать мяч из сетки. После пенальти, который сам и заработал – за снос болгарского форварда. Хотя с трибун показалось, что одиннадцатиметровый был весьма сомнительным. Но, как говорится, судье виднее… Пенальти четко реализовал «итальянец» Боженов.
Матч так и закончился – 3:0. Победу празднует Болгария.
«Проиграли характер»
После игры своими впечатлениями о «футбольном спектакле» поделились руководители команд…
Наставник болгарской сборной Александер Станков имел сдержанный вид и в своих оценках был достаточно скуп:
- Пользуясь возможностью, хочу, прежде всего, поздравить молодежную сборную Украины с «серебром» европейского первенства в Португалии. Что касается сегодняшней игры… Мы с тренерским штабом достаточно долго изучали манеру украинской команды. Все плюсы и минусы. Должен сказать, что сегодня результат не отвечал соотношению сил. Украинцы играли неплохо, имели много возможностей для взятия ворот. Хотя, в принципе, я ожидал победы. Дело в том, что вслед за успехом всегда идет спад. Это почти закон. Так получилось и с украинскими ребятами, ставшими вторыми на чемпионате Европы. Кроме того, в нынешней команде отсутствовали несколько игроков, проявивших себя на молодежном первенстве.
Что дальше?.. Постараемся выиграть у Хорватии.
Главный тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко своих эмоций не сдерживал:
- Прошу прощения за эту игру, за это безобразие, которому все вы были свидетелями. Да, мы не исключали всякого результата. Но то, что произошел – не могло присниться даже в самом кошмарном сне. Показывать такой футбол дома – нельзя.
Мы потерпели поражение по игре. Проиграли характер, самоотдачу. На поле у нас не было лидера. Это очень важная причина поражения. У игроков отсутствовали мотивация, желание. Вроде бы и делали все то же самое, что и болгары, только с запозданием.
Безусловно, я осознавал, что после взлета будет падение. Старался сделать все, чтобы его, по возможности, смягчить. Но… У игроков после чемпионата Европы наступило эмоциональное опустошение. А с ним – желание играть по-настоящему. От некоторых футболистов остались только фамилии.
С другой стороны, во всех неудачах можно найти положительные стороны… Стресс, который мы получили, наверняка, кому-то из игроков поможет снова стать на ноги. А сегодня у команды лица не было. Разве что, гримаса…
Признаю, что вина полностью лежит на мне. Да, ребята перегорели, нет у них сейчас той искры азарта, с которым только и можно победить. Я виноват в том, что не смог эту искру в них зажечь.
Что сейчас предпринимать? Оставить бы ребят здесь еще на несколько дней… Но они разъедутся по клубам. А сейчас нам надо посмотреть в глаза друг другу.
На вопрос корреспондента «Главреда», есть ли надежда, что к предстоящему 6 сентября матчу с хорватами наша сборная выйдет из «спада», Алексей Михайличенко ответил:
- Если бы можно было вычислить, какими рамками ограничивается тот или иной спад в игре команды, то было бы гораздо проще отвечать на этот вопрос. Мы не хотели спада и в игре с Болгарией. Но так уж получилось. Мы знали, что эта игра будет самой тяжелой для нас. Все-таки, первый матч после континентального первенства. Но ребята так до конца и не смогли понять, что против них будут играть как против вице-чемпионов Европы. При этом они не имеют права играть как вице-чемпионы, потому что все начинается с нуля. К сожалению, мои подопечные не смогли вернуться к исходной точке.