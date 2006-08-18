Анатолий Тимощук: «Нет такого футболиста, который не мечтает сыграть в Париже»

Капитан донецкого «Шахтера» чрезвычайно предан своему клубу. Но слухи о его скором отъезде в другой клуб и другую страну постоянно будоражат футбольную общественность…

«Общение с журналистами, это не только моя профессиональная обязанность, но и дополнительная возможность высказать свое мнение.Иногда, особенно, после проигрыша или неудачной игры, от досады нет желания давать интервью. Но всегда помню, что по ту сторону телеэкранов, газетных полос, радиодинамиков и компьютерных мониторов сидят такие как я, кто, независимо от времени суток и километров расстояния, с нетерпением ждет этого общения. Ну, а после побед, еще на поле, начинаешь искать глазами журналистов, чтобы поделиться своей огромной радостью с миллионами болельщиков!» (со страниц официального сайта Анатолия Тимощука)

Едва гости и юбиляры вышли из зала, где Ринат Ахметов торжественно вручал ордена, игроков «Шахтера» тут же «разобрали» журналисты... Я успел уже побеседовать с Лешей Беликом, потолкаться с коллегами возле Матузалема, перекинуться шутками с Юрием Дегтяревым и Виктором Звягинцевым... И даже поднять рюмку за здоровье ветеранов Виктора Фомина, Олега Базилевича, Владимира Сорокина и Стаса Евсеенко... А Тимощук все еще пребывал в плотной осаде желающих поучаствовать в фотосессии. Улучив мгновение, я «заказал» беседу: «як люди розійдуться» – пообещал Анатолий...



Но стоило мне включить диктофон, как подлетел весь расцвеченный праздничными улыбками корреспондент какого-то женского журнала: «Можно буквально один вопрос?» – Не больше одного...



Удивительно, но вместо того, чтобы разузнать у Анатолия, нравятся ли ему брюнетки или как он относится к разнополой любви, «женский» журналист не нашел ничего интересней «мовной» проблемы.



- Мовного питання для мене не існує. З батьками, друзями, товаришами, що виросли на Західній Україні, спілкуюся українською, в команді – із донецькими та іноземцями, що не знають української, розмовляю російською... З тренером – більш-менш пристойною англійською: нібито розуміємо один одного. А якщо виникає якийсь «ступор» – поруч завжди є Спиридон... Коли викликають до збірної, звісно, якщо не встигаю «перемикатися», спілкуюся російською.



Теперь Анатолий Тимощук оказался в полном моем распоряжении...



Раз проблемы не существует, то, распрашивая Вас для русскоязычного издания, уж извините, буду задавать вопросы «на региональній мові»… Во-первых, большой Вам привет от Паши Богоделова – знаю, что он «работал» с Вами еще в школьные годы...



Большое спасибо. Павел Георгиевич – великий селекционер и мой хороший друг. Только вот давно почему-то его не слышно...



У него были небольшие проблемы с сердцем: у селекционеров работа – не сахар... Сейчас он проходит реабилитацию у себя на даче. Пару слов, если можно, о тех временах, когда Вы познакомились с динамовской селекцией…



В Киевский городской интернат я попал в восьмом классе и, если честно, не все мне там понравилось… Сплошные организационные проколы: часто даже оставался без ужина, когда возвращался после игр. Сами знаете, как у нас относились тогда к детско-юношескому футболу – нищета! Сейчас, наверное, намного лучше. Во всяком случае, в нашей, донецкой, школе…



Это сейчас, когда я появляюсь в Киеве – конечно же, желанный гость, а тогда мне пришлось тяжело. Может быть, поэтому, когда предложили попробоваться в «Динамо-2», мой амбициозный характер воспротивился. Хотя, понятно, в команде было бы все иначе, чем в интернате… И в 16 лет я вернулся в родной Луцк – хотелось играть в высшей лиге. К сожалению, в 96-м «Волынь» оттуда вылетела и я снова оказался перед выбором… Предпочел Донецк, и никогда об этом не пожалел.



И что, даже такой обходительный человек, как Павел Георгиевич, Вас не сумел переубедить?



Представьте себе – нет. Он жил у меня дома, подружился с родителями… Но переломить мой максимализм не смог. Так уж повелось с самого детства, что мне постоянно приходилось «ломать» обстоятельства, доказывать свою правоту, «пахать» на тренировках… И, если я чего-то добился в этой жизни, то лишь потому, что выкладывался полностью: не даром ведь говорят, что в общей сумме успеха твои способности, занимают только десять процентов, остальное – трудолюбие. И упрямство, и тот же максимализм, и стремление утверждаться на каждом шагу…



А гены не участвовали в становлении футболиста Тимощука?



Отец немного играл в футбол, сестра – в баскетбол…



А Ваша хваленая «физика» – откуда она? Глядя на Вас, никогда не скажешь, что такой изящный молодой человек может полтора часа пластаться в подкатах по всему полю, вступать в борьбу и зачастую даже выигрывать у откровенных атлетов…



Все время тренируюсь, работаю... И, если чувствую, что нахожусь не в той форме, на которую рассчитываю, остаюсь после тренировки..



Свистопляска в прессе насчет Вашего ухода из «Шахтера» вызвана желанием поменять клуб или это – PR-акция Вашей личной пресс-службы? Кстати, считают, что роль пресс-атташе исполняет Ваша жена?



Жена выполняет роль моего имиджмейкера. А что касается пресс-атташе, то из-за того, что я неоднократно сталкивался с тем, как журналисты, то ли по неопытности, то ли из желания выделиться перед коллегами, искажали мои слова, пришлось обратиться за помощью к друзьям… Ведь люди, читая искаженные факты, составляют неверное представление обо мне. А в Интернете вообще можно столкнуться с такими домыслами, что уши вянут!.. Сейчас постоянно работает мой вэб-сайт, который тоже нужно поддерживать и регулярно обновлять...



Что касается перехода, о котором пока еще рано говорить… Действительно, есть клубы, которые интересуются мной: направляют предложения руководству, торгуются… С моей стороны – никаких инициатив, я полностью доверяю президенту, за которым последнее слово: цена или трансферные соглашения – его «территория»... Мое дело играть, не снижая качества.



И все-таки, с чем связано ваше стремление уехать: с желанием сменить обстановку, с профессиональной неудовлетворенностью или с семейными обстоятельствами? Может Вашей жене хочется во что бы то ни стало перейти на английский?..



В профессиональном плане «Шахтер» в состоянии удовлетворить любого игрока. Но всегда в жизни надо ставить перед собой самые высокие цели, стремиться прогрессировать – в конце концов, бросать вызов самому себе…



Хочется испытать себя в других, более серьезных условиях. А этого можно сполна «хлебнуть» только в каком-нибудь ведущем европейском чемпионате. Но я понимаю, что не может «Шахтер», у которого тоже есть немалые амбиции, просто так меня отпустить. Поэтому я не могу ставить личные интересы выше интересов клуба. Жена, конечно же, может высказывать предложения и мы их совместно обсуждаем, но в футболе я разбираюсь все-таки лучше…



А может быть, Вам просто надоело жить в провинции и хочется в Европу?



Что для человека важнее всего в жизни? Наверное, знать, что ты реализовал себя, чего-то добился, что тебя уважают... В Донецке есть все, чтобы взрослый человек чувствовал себя комфортно. А, если говорить красиво, то мы здесь, как Вы говорите, в провинции, делаем часть истории – не только украинской – европейской. И в футболе в том числе. Но каждый человек, если остаются неудовлетворенные амбиции, стремится подняться выше: оперному солисту, например, очень хочется попробовать себя в миланской «Ла Скала», футболисту – поиграть в миланском «Интере»… Помните, как когда-то говорили: «Все дороги ведут в Рим!»



Или: «Увидеть Париж и… умереть!» Вас волнует, какие суммы за Вас просят?



Нет такого футболиста, который не мечтает сыграть в Париже… Современный футбол и деньги – эта тема постоянно на кончике языка журналистов. Продешевить не хочет никто: ни клуб, ни я. И, если Президента в конце концов устроит сумма трансфера, то мне в дальнейшем придется здорово «попахать» в новом клубе, чтобы доказать, что я, в самом деле, стою серьезных денег.



А, может, если Вам так хочется уехать – почему бы, как когда-то Шевченко и Каладзе, не пойти к Президенту и стукнуть кулаком?.. Или, может быть, сыграть несколько игр на низком уровне…



А я что-то не помню, чтобы Андрей, «спустя рукава», играл в «Динамо»!.. Профессионал не может позволять себе такого. Не имеет значения, за какую команду ты играешь, всегда надо дорожить своим именем. Поэтому я и выкладываюсь на поле... Нет, такие «игры» – не для меня. Есть еще библейская истина: «Предавши раз, кто тебе поверит!» – какой солидный клуб станет рассчитывать на такого игрока!



Наши отношения с Ринатом Леонидовичем – идеальны. Такого человека невозможно обмануть, зная, сколько он делает для команды, для города и региона. Не мне судить о его политической карьере, но события последних лет показали, что «Шахтеру» просто повезло! Здесь все работают на перспективу и за эти дни вы, киевляне, наверное, сумели в этом убедиться.



В Киеве тоже немало делается для «Динамо» и футбола, но донецкий размах, конечно же, потрясает. Можете представить себе ситуацию, что Суркис и Ахметов «сторгуются» относительно Вас. Как же тогда расценивать Ваши слова, что даже за 25 миллионов долларов Вы в Киев не пойдете?



Во-первых, меня на трансфер никто не выставлял, так что с моим желанием «на торгах» надо будет считаться. А раз так, то предложение о переходе в «Динамо» я даже рассматривать не буду – меня никогда не поймут болельщики «Шахтера». Не хочется говорить высоких слов, но я – патриот «Шахтера», это – мой клуб, и пока я здесь играю, буду стараться добиваться вместе с ним самых высоких почестей в Украине и за ее пределами.



Но из-за того, что Вы «заиграны» в Лиге чемпионов, цена на футболиста Тимощука будет ниже и, соответственно, это Вас «ударит по карману»…



Не думаю, что цена существенно уменьшится... Но, поймите, если бы я так сильно переживал за трансфер и не переживал за команду, я смог бы не выйти на поле против поляков – медицина всегда найдет повод поберечь нужного игрока. Но я вышел и играл так, как это делаю во всех матчах, независимо от их уровня.



Как Вы думаете, кто в этом году будет чемпионом Украины?



Трудно сказать – уже с первых туров обе команды демонстрируют не только хорошую подготовку, но и нежелание терять очки…



А Вас не пугает, что киевляне как-то неожиданно «понеслись» – так резво они давно не начинали?



Что значит – «понеслись»? Мы играли с «Динамо» в Суперкубке и ничего сверхестественного я не заметил – было желание, был настрой, была мотивация… Киевляне в трех матчах забили двенадцать мячей и пропустили два, а мы, забив столько же, вообще ничего не пропустили… Правда, они здорово выглядели против «Металлургса» и «Фенербахче» – но это другой турнир…



О чемпионате мира мы, пожалуй, говорить не будем – столько уже на эту тему наговорено... Да, и Вы, наверное, устали отвечать на самые разнообразные вопросы, в частности, о качестве игры?..



Как говорили в старину: игра забывается, результат остается... Мы вошли в восьмерку сильнейших команд мира и этим добились для Украины большого успеха. А, если в какие-то моменты специалистам игра не понравилась, с удовольствием подискутирую на эту тему, но лишь тогда, когда стану писать мемуары...



Есть и такое в планах?



Стараюсь после тренировок оставлять какие-то записи – хотя это случается не так уж часто… Чем бы я ни занимался после завершения карьеры, это будет связано с футболом.



Что касается критики. Пусть в узком кругу соберутся специалисты и на высоком профессиональном уровне проанализируют наши ошибки...



Когда журналисты начинают «пытать» тренеров, те, обычно, прерывая дискуссию, удивленно спрашивают: «А кто ты такой и где ты играл?..» Тогда отпадает всякое желание приходить на пресс-конференции, вести диалог… А ведь во всем мире принято «разбирать по косточкам» те или иные игры, и пресса не дает спуску тренерам, которые «закрываются» от общения.



Ничего не поделаешь – такова цена публичности нашей профессии…



Жаль, не все это понимают! Нам, журналистам, которых обвиняют в необъективности, непрофессионализме, в пристрастии к «жареным» фактам, необходим разговор со специалистами на равных. А от нас требуют лишь одного – безоговорочной поддержки команды. Независимо от того, как она играет! Кстати, Хенк ван Стее, голландский специалист, приглашенный в «Шахтер» воспитывать молодежь, заметил, что, если в некоторых странах увольняют тренеров, не выигравших чемпионат или, если их команды начинают проигрывать, то в Голландии – лишь за то, что команда показывает незрелищный футбол. «Когда я вижу людей, которые смотрят неинтересные игры на стадионе и по телевизору, я всегда говорю, что они зря тратят время». Вот это позиция!



Мне нечего вам возразить... Как говорится, no cоmmеnt!



А ведь мы так любим поговорить, так жаждем общения!.. Ведь, если журналистов чему-то где-то учат, то уж, во всяком случае, – не футболу… Так научите! Только не заставляйте сидеть на пресс-конференциях с закрытым ртом, не учите, как надо славословить «великую» команду – «продажными журналюгами» становятся по своей воле…



Видно, у вас накипело...



Давайте опустимся на землю: как Вам понравилась отборочная группа «на Европу»?



Состав серьезный. И, если перед Германией нашу группу считали непроходной, то эта нисколько не слабее...



Что, опять «группа смерти»?



Можно и так сказать... Две команды были в финале чемпионата мира, одна – четвертьфиналист!



Многие специалисты, из тех, кто любит докапываться до истины, утверждали, что, прежде, чем делать свое сенсационное заявление о выходе в финальную часть чемпионата мира с первого места, Олег Блохин просчитал, что и Греция, и Турция еще долго будут почивать на лаврах, а Дания – давно уже не та...



Только не говорите, что нам с греками и турками повезло!.. Слышал, что успех в Германии тоже «сваливают» на везение... А как Вы относитесь к футбольной аксиоме: «Везет сильнейшему»?



Вы сами сказали, что это – аксиома. Но ведь Вы же не расскажете, что сделал с командой Блохин, не приоткроете занавесочку, каким это образом сборная, на которую никто не ставил, вдруг оказалась среди восьми сильнейших!.. Да и Олег Владимирович в свою «творческую кухню» чужих не пускает... А что будет теперь: раз состав остался прежний, значит, и задача будет стоять высокая – станет ли тренерский штаб применять новые методы подготовки?



Думаю, от добра добра не ищут! Феномен Блохина в том, что он очень сильный психолог… По-новому мы, очевидно, готовиться не будем, но постараемся сделать правильные выводы из выступления в Германии.



Известно, что сборная добивается успеха исключительно за счет характера и самоотдачи, в остальных компонентах игры мы ведущим футбольным странам уступаем...



Ничего в этом оскорбительного нет – каждая команда играет в «свой» футбол... А без бойцовских качеств вообще ничего не добъешься.



К сожалению, в футболе мастерство ценится выше самоотверженности и бойцовских качеств... Как Вы считаете, сборная Украины с Шевченко и без него – разные команды?



Андрей – лидер команды, признанный во всем мире. От него зависит очень многое. Но и без него команда способна побеждать, если проявит волю и характер. Думаю, прошли те времена, когда пусть даже выдающийся игрок мог в одиночку выиграть матч: в хорошей команде должно быть несколько лидеров.



Жаль, что в этом чемпионате, от которого зависела футбольная судьба многих игроков, в том числе и Шевченко, Андрей сыграл не в полную силу...



Были, видимо, причины. И, тем не менее, именно от игры Андрея во многом зависело наше успешное выступление.



«Шахтер» старается больше времени проводить в атаке, сборная – предпочитает играть «вторым номером». Каково Вам в подобной ситуации?



И хоть в своей команде я больше играю «на атаку», бывают разные ситуации… Да, и в матчах за сборную я иногда чаще иду вперед, чем в «Шахтере» – главное, выполнить тренерскую установку. Хотя, и Луческу, и Блохин, ждут от меня прежде всего разрушения атакующих замыслов соперника.



Безусловно, отрабатываются разные модели игры, так как на поле тебе противостоит реальный соперник. Приходится принимать интуитивные решения, но, желательно, делать это в рамках выбранной тренером тактики.



Раньше бытовало мнение, что сила команды – в ее полузащите: «Покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда!» Когда-то всего лишь два полузащитника контролировали середину поля, потом их стало трое, затем четверо… Сегодня в центре поля сходится по пять «хавов» с обеих сторон – не тесно ли?



И, тем не менее, только та команда, чьи полузащитники установят контроль над серединой поля, сможет победить. Именно в этом секрет командного успеха. Потому мы так отчаянно боремся за каждый мяч, и стоит расслабиться, не пойти в жесткий отбор – мяч тут же окажется у твоих ворот!



Такое, например, случилось в матче с Италией: секундная расслабленность, один не пошел в борьбу, другой не вовремя «выключился», защита вместе с вратарем «проспали» удар… И получили гол.



На этот счет у меня другое мнение...



Спортить не буду. А вот, если, не дай Бог, «Шахтер» не пройдет «Легию» – не послужит ли это сигналом к тому, что Вы станете теребить президента и своих агентов по поводу перехода?..



Такой мысли не допускаю: в первом матче мы победили поляков, хотя и могли сделать это намного убедительнее. Думаю, шансов у «Шахтера» побольше – где-то 60 на 40. В Варшаве мы будем играть на победу и я сделаю все, от меня зависящее, чтобы так оно и произошло..



Ваша жена еще не подобрала себе страну обитания?



Обычно, мы путешествуем вместе. Женам футболистов приходится «подстраиваться» под своих мужей... Думаю, Надя примет любой выбор, который сделаю я...



