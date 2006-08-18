Анатолий Тимощук: «Нет такого футболиста, который не мечтает сыграть в Париже»

18 августа 2006, 11:20

Капитан донецкого «Шахтера» чрезвычайно предан своему клубу. Но слухи о его скором отъезде в другой клуб и другую страну постоянно будоражат футбольную общественность…

«Общение с журналистами, это не только моя профессиональная обязанность, но и дополнительная возможность высказать свое мнение.Иногда, особенно, после проигрыша или неудачной игры, от досады нет желания давать интервью. Но всегда помню, что по ту сторону телеэкранов, газетных полос, радиодинамиков и компьютерных мониторов сидят такие как я, кто, независимо от времени суток и километров расстояния, с нетерпением ждет этого общения. Ну, а после побед, еще на поле, начинаешь искать глазами журналистов, чтобы поделиться своей огромной радостью с миллионами болельщиков!» (со страниц официального сайта Анатолия Тимощука)
Едва гости и юбиляры вышли из зала, где Ринат Ахметов торжественно  вручал ордена, игроков «Шахтера» тут же «разобрали» журналисты... Я успел уже побеседовать с Лешей Беликом, потолкаться с коллегами возле Матузалема, перекинуться шутками с Юрием Дегтяревым и Виктором Звягинцевым... И даже поднять рюмку за здоровье ветеранов Виктора Фомина, Олега Базилевича, Владимира Сорокина и Стаса Евсеенко... А Тимощук все еще пребывал в плотной осаде желающих поучаствовать в фотосессии. Улучив мгновение, я «заказал» беседу: «як люди розійдуться» – пообещал Анатолий...  

Но стоило мне включить диктофон, как подлетел весь расцвеченный праздничными улыбками корреспондент какого-то женского журнала: «Можно буквально один вопрос?» – Не больше одного...

Удивительно, но вместо того, чтобы разузнать у Анатолия, нравятся ли ему брюнетки или как он относится к разнополой любви, «женский» журналист не нашел ничего интересней «мовной» проблемы.

- Мовного питання для мене не існує. З батьками, друзями, товаришами, що виросли на Західній Україні, спілкуюся українською, в команді – із донецькими та іноземцями, що не знають української, розмовляю російською... З тренером – більш-менш пристойною англійською: нібито розуміємо один одного. А якщо виникає якийсь «ступор» – поруч завжди є Спиридон... Коли викликають до збірної, звісно, якщо не встигаю «перемикатися», спілкуюся російською.

Теперь Анатолий Тимощук оказался в полном моем распоряжении...

Раз проблемы не существует, то, распрашивая Вас для русскоязычного издания, уж извините, буду задавать вопросы «на региональній мові»… Во-первых, большой Вам привет от Паши Богоделова – знаю, что он «работал» с Вами еще в школьные годы...

Большое спасибо. Павел Георгиевич – великий селекционер и мой хороший друг. Только вот давно почему-то его не слышно...

У него были небольшие проблемы с сердцем: у селекционеров работа – не сахар... Сейчас он проходит реабилитацию у себя на даче. Пару слов, если можно, о тех временах, когда Вы познакомились с динамовской селекцией…

В Киевский городской интернат я попал в восьмом классе и, если честно, не все мне там понравилось… Сплошные организационные проколы: часто даже оставался без ужина, когда возвращался после игр. Сами знаете, как у нас относились тогда к детско-юношескому футболу –  нищета! Сейчас, наверное, намного лучше. Во всяком случае, в нашей, донецкой, школе…

Это сейчас, когда я появляюсь в Киеве – конечно же, желанный гость, а тогда  мне пришлось тяжело. Может быть, поэтому, когда предложили попробоваться в «Динамо-2», мой амбициозный характер воспротивился. Хотя, понятно, в команде было бы все иначе, чем в интернате… И в 16 лет я вернулся в родной Луцк – хотелось играть в высшей лиге. К сожалению, в 96-м «Волынь» оттуда вылетела и я снова оказался перед выбором… Предпочел Донецк, и никогда об этом не пожалел.

И что, даже такой обходительный человек, как Павел Георгиевич, Вас не сумел переубедить?

Представьте себе – нет. Он жил у меня дома, подружился с родителями… Но переломить мой максимализм не смог. Так уж повелось с самого детства, что мне постоянно приходилось «ломать» обстоятельства, доказывать свою правоту, «пахать» на тренировках… И, если я чего-то добился в этой жизни, то лишь потому, что выкладывался полностью: не даром ведь говорят, что в общей сумме успеха твои способности, занимают только десять процентов, остальное – трудолюбие. И упрямство, и тот же максимализм, и стремление утверждаться на каждом шагу…

А гены не участвовали в становлении футболиста Тимощука?

Отец немного играл в футбол, сестра – в баскетбол…

А Ваша хваленая «физика» – откуда она? Глядя на Вас, никогда не скажешь, что такой изящный молодой человек может полтора часа пластаться в подкатах по всему полю, вступать в борьбу и зачастую даже выигрывать у откровенных атлетов…

Все время тренируюсь, работаю... И, если чувствую, что нахожусь не в той форме, на которую рассчитываю, остаюсь после тренировки..

Свистопляска в прессе насчет Вашего ухода из «Шахтера» вызвана желанием поменять клуб или это – PR-акция Вашей личной пресс-службы? Кстати, считают, что роль пресс-атташе исполняет Ваша жена?

Жена выполняет роль моего имиджмейкера. А что касается пресс-атташе, то из-за того, что я неоднократно сталкивался с тем, как журналисты, то ли по неопытности, то ли из желания выделиться перед коллегами, искажали мои слова, пришлось обратиться за помощью к друзьям… Ведь люди, читая искаженные факты, составляют неверное представление обо мне. А в Интернете вообще можно столкнуться с такими домыслами, что уши вянут!.. Сейчас постоянно работает мой вэб-сайт, который тоже нужно поддерживать и регулярно обновлять...

Что касается перехода, о котором пока еще рано говорить… Действительно, есть клубы, которые интересуются мной: направляют предложения руководству, торгуются… С моей стороны – никаких инициатив, я полностью доверяю президенту, за которым последнее слово: цена или трансферные соглашения – его «территория»... Мое дело играть, не снижая качества.

И все-таки, с чем связано ваше стремление уехать: с желанием сменить обстановку, с профессиональной неудовлетворенностью или с семейными обстоятельствами? Может Вашей жене хочется во что бы то ни стало перейти на английский?..

В профессиональном плане «Шахтер» в состоянии удовлетворить любого игрока. Но всегда в жизни надо ставить перед собой самые высокие цели, стремиться прогрессировать – в конце концов, бросать вызов самому себе…

Хочется испытать себя в других, более серьезных условиях. А этого можно сполна «хлебнуть» только в каком-нибудь ведущем европейском чемпионате. Но я понимаю, что не может «Шахтер», у которого тоже есть немалые амбиции, просто так меня отпустить. Поэтому я не могу ставить личные интересы выше интересов клуба. Жена, конечно же, может высказывать предложения и мы их совместно обсуждаем, но в футболе я разбираюсь все-таки лучше…

А может быть, Вам просто надоело жить в провинции и хочется в Европу?

Что для человека важнее всего в жизни? Наверное, знать, что ты реализовал себя, чего-то добился, что тебя уважают... В Донецке есть все, чтобы взрослый человек чувствовал себя комфортно. А, если говорить красиво, то мы здесь, как Вы говорите, в провинции, делаем часть истории – не только украинской – европейской. И в футболе в том числе. Но каждый человек, если остаются неудовлетворенные амбиции, стремится подняться выше: оперному солисту, например, очень хочется попробовать себя в миланской «Ла Скала», футболисту – поиграть в миланском «Интере»… Помните, как когда-то говорили: «Все дороги ведут в Рим!»  

Или: «Увидеть Париж и… умереть!» Вас волнует, какие суммы за Вас просят?

Нет такого футболиста, который не мечтает сыграть в Париже… Современный футбол и деньги – эта тема постоянно на кончике языка журналистов. Продешевить не хочет никто: ни клуб, ни я. И, если Президента в конце концов устроит сумма трансфера, то мне в дальнейшем придется здорово «попахать» в новом клубе, чтобы доказать, что я, в самом деле, стою серьезных денег.

А, может, если Вам так хочется уехать – почему бы, как когда-то Шевченко и Каладзе, не пойти к Президенту и стукнуть кулаком?.. Или, может быть, сыграть несколько игр на низком уровне…

А я что-то не помню, чтобы Андрей, «спустя рукава», играл в «Динамо»!.. Профессионал не может позволять себе такого. Не имеет значения, за какую команду ты играешь, всегда надо дорожить своим именем. Поэтому я и выкладываюсь на поле... Нет, такие «игры» – не для меня. Есть еще библейская истина: «Предавши раз, кто тебе поверит!» –  какой солидный клуб станет рассчитывать на такого игрока!

Наши отношения с Ринатом Леонидовичем – идеальны. Такого человека невозможно обмануть, зная, сколько он делает для команды, для города и региона. Не мне судить о его политической карьере, но события последних лет показали, что «Шахтеру» просто повезло! Здесь все работают на перспективу и за эти дни вы, киевляне, наверное, сумели в этом убедиться.

В Киеве тоже немало делается для «Динамо» и футбола, но донецкий размах, конечно же, потрясает. Можете представить себе ситуацию, что Суркис и Ахметов «сторгуются» относительно Вас. Как же тогда расценивать Ваши слова, что даже за 25 миллионов долларов Вы в Киев не пойдете?

Во-первых, меня на трансфер никто не выставлял, так что с моим желанием «на торгах» надо будет считаться. А раз так, то предложение о переходе в «Динамо» я даже рассматривать не буду – меня никогда не поймут болельщики «Шахтера». Не хочется говорить высоких слов, но я – патриот «Шахтера», это – мой клуб, и пока я здесь играю, буду стараться добиваться вместе с ним самых высоких почестей в Украине и за ее пределами.

Но из-за того, что Вы «заиграны» в Лиге чемпионов, цена на футболиста Тимощука будет ниже и, соответственно, это Вас «ударит по карману»…

Не думаю, что цена существенно уменьшится... Но, поймите, если бы я так сильно переживал за трансфер и не переживал за команду, я смог бы не выйти на поле против поляков – медицина всегда найдет повод поберечь нужного игрока. Но я вышел и играл так, как это делаю во всех матчах, независимо от их уровня.

Как Вы думаете, кто в этом году будет чемпионом Украины?

Трудно сказать – уже с первых туров обе команды демонстрируют не только хорошую подготовку, но и нежелание терять очки…

А Вас не пугает, что киевляне как-то неожиданно «понеслись» – так резво они давно не начинали?

Что значит –  «понеслись»? Мы играли с «Динамо» в Суперкубке и ничего сверхестественного я не заметил – было желание, был настрой, была мотивация… Киевляне в трех матчах забили двенадцать мячей и пропустили два, а мы, забив столько же, вообще ничего не пропустили… Правда, они здорово выглядели против «Металлургса» и «Фенербахче» – но это другой турнир…

О чемпионате мира мы, пожалуй, говорить не будем – столько уже на эту тему наговорено... Да, и Вы, наверное, устали отвечать на самые разнообразные вопросы, в частности, о качестве игры?..

Как говорили в старину: игра забывается, результат остается... Мы вошли в восьмерку сильнейших команд мира и этим добились для Украины большого успеха. А, если в какие-то моменты специалистам игра не понравилась, с удовольствием подискутирую на эту тему, но лишь тогда, когда стану писать мемуары...

Есть и такое в планах?

Стараюсь после тренировок оставлять какие-то записи – хотя это случается не так уж часто… Чем бы я ни занимался после завершения карьеры, это будет связано с футболом.

Что касается критики. Пусть в узком кругу соберутся специалисты и на высоком профессиональном уровне проанализируют наши ошибки...

Когда журналисты начинают «пытать» тренеров, те, обычно, прерывая дискуссию, удивленно спрашивают: «А кто ты такой и где ты играл?..» Тогда отпадает всякое желание приходить на пресс-конференции, вести диалог… А ведь во всем мире принято «разбирать по косточкам» те или иные игры, и пресса не дает спуску тренерам, которые «закрываются» от общения.  
Ничего не поделаешь – такова цена публичности нашей профессии…

Жаль, не все это понимают!  Нам, журналистам, которых обвиняют в необъективности, непрофессионализме, в пристрастии к «жареным» фактам, необходим разговор со специалистами на равных. А от нас требуют лишь одного – безоговорочной поддержки команды. Независимо от того, как она играет! Кстати, Хенк ван Стее, голландский специалист, приглашенный в «Шахтер» воспитывать молодежь, заметил, что, если в некоторых странах увольняют тренеров, не выигравших чемпионат или, если их команды начинают проигрывать, то в Голландии – лишь за то, что команда показывает незрелищный футбол. «Когда я вижу людей, которые смотрят неинтересные игры на стадионе и по телевизору, я всегда говорю, что они зря тратят время». Вот это позиция!

Мне нечего вам возразить... Как говорится, no cоmmеnt!

А ведь мы так любим поговорить, так жаждем общения!.. Ведь, если журналистов чему-то где-то учат, то уж, во всяком случае, – не футболу… Так научите! Только не заставляйте сидеть на пресс-конференциях с закрытым ртом, не учите, как надо славословить «великую» команду –  «продажными журналюгами» становятся по своей воле…

Видно, у вас накипело...

Давайте опустимся на землю: как Вам понравилась отборочная группа «на Европу»?

Состав серьезный. И, если перед Германией нашу группу считали непроходной, то эта нисколько не слабее...

Что, опять «группа смерти»?

Можно и так сказать... Две команды были в финале чемпионата мира, одна – четвертьфиналист!

Многие специалисты, из тех, кто любит докапываться до истины, утверждали, что, прежде, чем делать свое сенсационное заявление о выходе в финальную часть чемпионата мира с первого места, Олег Блохин просчитал, что и Греция, и Турция еще долго будут почивать на лаврах, а Дания – давно уже не та...

Только не говорите, что нам с греками и турками повезло!.. Слышал, что успех в Германии тоже «сваливают» на везение... А как Вы относитесь к футбольной аксиоме: «Везет сильнейшему»?

Вы сами сказали, что это – аксиома. Но ведь Вы же не расскажете, что сделал с командой Блохин, не приоткроете занавесочку, каким это образом сборная, на которую никто не ставил, вдруг оказалась среди восьми сильнейших!.. Да и Олег Владимирович в свою «творческую кухню» чужих не пускает... А что будет теперь: раз состав остался прежний, значит, и задача будет стоять высокая – станет ли тренерский штаб применять новые методы подготовки?

Думаю, от добра добра не ищут! Феномен Блохина в том, что он очень сильный психолог… По-новому мы, очевидно, готовиться не будем, но постараемся сделать правильные выводы из выступления в Германии.

Известно, что сборная добивается успеха исключительно за счет характера и самоотдачи, в остальных компонентах игры мы ведущим футбольным странам уступаем...

Ничего в этом оскорбительного нет – каждая команда играет в «свой» футбол... А без бойцовских качеств вообще ничего не добъешься.

К сожалению, в футболе мастерство ценится выше самоотверженности и бойцовских качеств... Как Вы считаете, сборная Украины с Шевченко и без него – разные команды?

Андрей – лидер команды, признанный во всем мире. От него зависит очень многое. Но и без него команда способна побеждать, если проявит волю и характер. Думаю, прошли те времена, когда пусть даже выдающийся игрок мог в одиночку выиграть матч: в хорошей команде должно быть несколько лидеров.

Жаль, что в этом чемпионате, от которого зависела футбольная судьба многих игроков, в том числе и Шевченко, Андрей сыграл не в полную силу...

Были, видимо, причины. И, тем не менее, именно от игры Андрея во многом зависело наше успешное выступление.

«Шахтер» старается больше времени проводить в атаке, сборная –  предпочитает играть «вторым номером». Каково Вам в подобной ситуации?

И хоть в своей команде я больше играю «на атаку», бывают разные ситуации… Да, и в матчах за сборную я иногда чаще иду вперед, чем в «Шахтере» – главное, выполнить тренерскую установку. Хотя, и Луческу, и Блохин, ждут от меня прежде всего разрушения атакующих замыслов соперника.

Безусловно, отрабатываются разные модели игры, так как на поле тебе противостоит реальный соперник. Приходится принимать интуитивные решения, но, желательно, делать это в рамках выбранной тренером тактики.

Раньше бытовало мнение, что сила команды – в ее полузащите: «Покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда!» Когда-то всего лишь два полузащитника контролировали середину поля, потом их стало трое, затем четверо… Сегодня в центре поля сходится по пять «хавов» с обеих сторон – не тесно ли?

И, тем не менее, только та команда, чьи полузащитники установят контроль над серединой поля, сможет победить. Именно в этом секрет командного успеха. Потому мы так отчаянно боремся за каждый мяч, и стоит расслабиться, не пойти в жесткий отбор – мяч тут же окажется у твоих ворот!

Такое, например, случилось в матче с Италией: секундная расслабленность, один не пошел в борьбу, другой не вовремя «выключился», защита вместе с вратарем «проспали» удар… И получили гол.

На этот счет у меня другое мнение...

Спортить не буду. А вот, если, не дай Бог, «Шахтер»  не пройдет «Легию» – не послужит ли это сигналом к тому, что Вы станете теребить президента и своих агентов по поводу перехода?..

Такой мысли не допускаю: в первом матче мы победили поляков, хотя и могли сделать это намного убедительнее. Думаю, шансов у «Шахтера» побольше –  где-то 60 на 40. В Варшаве мы будем играть на победу и я сделаю все, от меня зависящее, чтобы так оно и произошло..

Ваша жена еще не подобрала себе страну обитания?

Обычно, мы путешествуем вместе. Женам футболистов приходится «подстраиваться» под своих мужей... Думаю, Надя примет любой выбор, который сделаю я...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять