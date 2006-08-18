Футболистам запретили «маскироваться»

Традиция отмечать успех, используя часть костюмов известных персонажей, установилась после чемпионата мира, где таким способом свой гол отпраздновал эквадорец Иван Кавьедес (хотя авторство идеи принадлежит не ему).



По новым правилам FMF, арбитр должен предъявить желтую карточку каждому футболисту, который наденет на голову маску во время матча. Как отмечает АР, с момента введения запрета прошло уже две недели, за которые ни один игрок не нарушил этот пункт футбольного законодательства.



Особой популярностью у игроков пользовались маски участников соревнований по рестлингу, пользующихся большим успехом у телеаудитории. Любопытно, что 11 игроков клуба "Чиапас" выразили свой протест по поводу новых правил, выйдя в масках на один из матчей и сняв их перед самым стартовым свистком.

