Почему украинское «Динамо» никогда не станет голландским «Аяксом»

В подчинении у голландского специалиста теперь находятся: футбольная школа, команды мастеров и дублирующий состав – одним словом, все клубное будущее. В довершение ко всему, новый директор станет заниматься также и вопросами подготовки детских тренеров...







Такое событие, разумеется, не могло пройти незамеченным: тренеры-легионеры в Украине не редкость – в том же «Шахтере» и сегодня работает румынский специалист, сменивший на этом посту итальянца… Однако воспитанием подрастающих звезд до сих пор занимались исключительно доморощенные специалисты: как-то страшновато было отдавать в чужие руки родное дитя!







«Бизнес» в клубе будут делать на всем!»







В конце января президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов представил журналистам нового директора Футбольной академии клуба, известного голландского специалиста Хенка ван Стее, который до этого работал в «Фейеноорде». «Всем давно ясно, что у нас, в Украине, большие проблемы с развитием детско-юношеского футбола. Профессия детского тренера не в моде. Талантливая молодежь теряется на пути к основному составу, и за это кому-то нужно отвечать. И не только в нашем клубе…» – отвечая на вопрос, будет ли «Шахтер» делать бизнес на молодых футболистах, которых в скором будущем должен воспитать голландец, Ахметов заверил, что «бизнес в клубе будут делать на всем»...





«Кто есть кто» Хенк ван Стее







- Я был профессиональным футболистом, но меня всегда интересовал детско-юношеский футбол, и я стал тренером Академии, работая в роттердамской «Спарте»... – рассказал Хенк ван Стее.







Как сообщает пресс-служба ФК «Шахтер», среди воспитанников голландского специалиста значатся: Робин ван Перси, который сейчас играет в «Арсенале». Эбби Смолярек – игрок национальной сборной Польши, выступающий за дортмундскую «Боруссию». Калу и Томас Буффель из «Глазго Рейнджерс». Один из самых больших молодых талантов в Европе в настоящее время – полузащитник «Фейеноорда» Джонатан де Гузман… И многие другие.





Какое-то время Хенк ван Стее работал в банке ABN AMRO и отвечал за маркетинговые исследования, изучал конкурентов. Но часть своего времени продолжал работать в клубе.







«Шахтер» - лучшее место в Украине!







Через месяц работы в Донецке Хенк ван Стее собрал прессу. «Пока я больше присматриваюсь,» – признается новоиспеченный «горняк»:







– Я сразу дал понять, что все решения, касающиеся команд любого уровня, должны приниматься на так называемом тренерском совете. И только если не будет принято какого-то общего решения в кругу этих людей, то последнее слово останется за мной...







Моего помощника зовут Патрик ван Леовен. Это не очень известное в Голландии имя. Но моя жизненная философия такова, что для меня известные имена не так важны. Ван Леовен в течение семи лет возглавлял детский департамент «Фейеноорда»... У него большой международный опыт работы с ребятами младшего возраста. Уверен, Патрик сможет многое дать нашим украинским ребятам... Мы должны знать, где находится каждый талантливый игрок, следить за ним. А он, когда его будут приглашать в Академию ФК «Шахтер», должен знать, что идет в самое лучшее место в Украине! – заявил новый директор Академии «Шахтера».







«Голландский гость» заявил, что изучение киевского опыта и соперничество с «Динамо» в его планы не входит – им руководит лишь желание создать самую лучшую футбольную Академию не только в Украине, но и в Европе…







Здесь работают даже на праздники!







Одно дело читать интервью в газете, другое – иметь удовольствие общаться со специалистом воочию. Во время празднования 70-летия «Шахтера» на РСК «Олимпийский» директор департамента детско-юношеского футбола ФК «Шахтер» Хенк фон Стей начал свое общение с прессой демонстрацией слайдов. Просмотр сопровождался комментариями голландского специалиста. Он также рассказал о том, что всеми тренерами работа с детьми ведется по единым методическим рекомендациям, иными словами, по Книге, автором которой он сам и является. После этого ознакомительного рассказа на голландца посыпались вопросы...



Кого бы из молодых и талантливых ребят академии вы могли бы отметить?





Я не хочу называть имена по той причине, что уже на следующий же день они появятся в газетах. И мальчишки станут «звездами». А это пока рановато... Пусть становятся звездами, когда попадут в высшую лигу. Также очень важно, чтобы все эти талантливые ребята получали свой шанс в первой команде. У меня хорошие отношения с господином Луческу, но, тем не менее, все должны пытаться больше проявить себя в игре.



Что для вас футбол – религия или наука?





Я просыпаюсь с футболом и ложусь с ним… Для меня это искусство, с которым я вырос и живу 24 часа в сутки. У нас, в Голландии, счет 1:0 для команды – это плохой результат. У меня на родине хотят видеть красивый, захватывающий футбол. И если в некоторых странах увольняют тех тренеров, которые не выиграли чемпионат или, если их команды начинают проигрывать, то в Голландии – лишь за то, что команда показывает незрелищный футбол. И я думаю, что это – правильный подход и, бесспорно, правильная философия. Потому что, когда вы идете на футбольный матч, в кино или в театр, вы хотите выйти оттуда удовлетворенным… В принципе, когда я вижу людей, которые смотрят неинтересные игры на стадионе и по телевизору, я всегда говорю, что они зря тратят время. Верю, что мы сможем породнить позитивные моменты украинского и голландского футбола. И уже из этого слепить что-то качественное и эффективное.



Если можно, скажите, пожалуйста, почему схема «1-4-3-3» вас так привлекает?





Для детско-юношеского футбола «1-4-3-3» с научной точки зрения – очень подходящая система. Потому что с ее помощью можно научить футболистов тактическим навыкам. Кроме того, такая система требует правильного позиционирования для игрока на поле и тактическая выучка происходит непосредственно на газоне. Во всяком случае, так считают в Голландии. И я хочу, чтобы юные игроки «Шахтера» поступали так же. Футболист должен не только играть – он должен думать, «читать игру». А это означает, что футболист должен быть очень хорошо тактически подкован. И система 1-4-3-3 позволяет воспитывать именно таких ребят.



В каждой группе у вас 18 человек. Но если в течение года ваши скауты обнаружили два-три новых дарования, могут ли они быть приняты в академию до истечения учебного года?





Это интересный вопрос. Когда я сюда только приехал, меня сразу поразило, что в каждом возрасте у нас было по 30 футболистов. Но наш девиз – «качество, а не количество». Мы выбираем лучших из лучших. Из-за этого первые месяцы прошли достаточно драматично: приходилось говорить 12-13-летним ребятам, их родителям, что им, к сожалению, придется покинуть ФК «Шахтер».



Такая процедура проводится два раза в год. В декабре и в июле мы встречаемся с футболистами, а, может быть, и с их родителями и тренерами групп, чтобы оценить результат. Во время таких собраний тренер сообщает, насколько игрок оправдывает ожидания, выполняет задачи, которые были поставлены перед ним. Если игрок соответствует уровню ФК «Шахтер», то он остается и переходит в следующую возрастную группу. Если же нет – тогда ему приходится покинуть нашу академию. Только в таком случае мы дополняем этот возраст.



Поверьте мне, если качественное воспитание футболиста начинается с восьмилетнего возраста, то, когда ему исполнится 14-15, его уровень уже будет достаточно высоким. И мы рассчитываем, что после выпуска из Академии, два футболиста должны попасть в первую команду «Шахтер».







А остальные 16?







Им придется уйти в другие команды: «Днепр», донецкий «Металлург» или другие клубы Украины.



Этим я хочу сказать, что мы работаем не только на благо нашего клуба, но и на благо украинского футбола. Потому что качественными футболистами будут усиливать украинский чемпионат. Я считаю, что такие клубы как «Динамо» (Киев) и ФК «Шахтер» в сотрудничестве с ФФУ и ПФЛ должны работать и воспитывать футболистов, которые могли бы поднять уровень украинского футбола. Если все будет идти именно так, то лет через десять уровень украинского футбола можно будет сравнить с уровнем футбола в Англии и в других ведущих европейских чемпионатах.



Судя по вашим взглядам, игра испанской «Барселоны» вам должна нравиться гораздо больше, чем игра того же английского «Челси»...





Конечно, ведь «Барселону» возглавляет голландский тренер.



Мы все уже давным-давно знаем, что украинский футбол в техническом плане отстает от европейского. Вы уделяете этому внимание в своей школе?







Хотелось бы сказать, очень поразило то, что я увидел, когда сюда приехал. Футболисты с 8 до 15 лет много внимания уделяют физической подготовке: они бегают различного типа кроссы и т.д. Вместо того чтобы час или полтора тренировочного времени провести с мячом, они занимаются другими какими-то упражнениями. И работа над техникой в футболе начинается только с 15-17 лет, до этого – «физика», «физика», «физика»...



Считаю, что в этом, наверное, есть какая-то вина федерации футбола Украины. Потому что тренерские курсы, которые проводятся здесь, краткосрочны. Этого времени явно недостаточно для того, чтобы обучить людей тренерскому ремеслу. Например, в Голландии, чтобы получить лицензию надо учиться 3-5 лет. И еще. В Украине многие тренеры детского и юношеского футбола просто пытаются копировать то, что делают наставники первой команды. А это не соответствует тренировочному процессу младших возрастных групп.



Еще один момент меня очень поразил. Когда я приехал сюда, один из тренеров нашей академии очень был расстроен. Его команда проиграла с крупным счетом, и он переживал, что я его уволю. Результат академии для меня всегда на втором месте, в первую очередь – это воспитание футболистов, так как только это дает возможность ребятам научиться тому, что они смогут использовать, когда станут профессионалами. Результат, конечно, важен, но из-за него я увольнять никого не собираюсь.



Кто-нибудь из украинских тренеров пожелал приобрести вашу книгу?

Не планируете ли выпустить свои рекомендации на дисках или видео?





В данный момент помимо этой книги, мы занимаемся разработкой диска и обучающего видео. Я уже не раз говорил тренерам других академий в Украине, что мы готовы проводить семинары, встречи. Я готов увеличить тираж этой книги, чтобы люди могли воспользоваться этой информацией. Я не считаю, что мы должны что-то друг от друга прятать, все уже давно и так известно.



В начале 70-х годов прошлого столетия в голландском футболе не было заметных результатов на международных турнирах, не было ярких игроков. И затем что-то произошло, появилось поколение выдающихся футболистов, которые стали показывать хорошие результаты. И до сих пор голландский футбол является одним из лидирующих. Как на ваш взгляд, благодаря чему в то время Голландия вышла в ведущие футбольные страны в мире?





Деньги! Появились большие деньги. В Большой футбол пришли финансы и коммерческое начало. И это сыграло важную роль. И до сих пор, наверное, является одним из главных аспектов современного футбола.





Что важнее: команда-звезда или звездная команда?







Сейчас, к сожалению, очень часто видишь на стадионах не хорошие команды, а хороших футболистов, просто отдельные личности на поле. Обычно, это – легионеры, которые стараются себя проявить, что-то доказать, а командного футбола, который мог бы принести результаты, как такового и нет. А я верю только в топ-команды и результаты, которые они достигают, а не в топ-футболистов, которые иногда могут дать результат.



Вы сказали о разгромных поражениях. А вот «Шахтер-2», который теперь стал играть за дублирующий состав, начал разгромно выигрывать. Возможно, команду стоило бы оставить играть в первой лиге, а не переводить в более слабые дублеры?





Если честно, то у нас очень много дискуссий по этому поводу с техническим персоналом, тренерским составом академии. Я могу сразу сказать, что я не верю в футболиста U-21, которому больше чем 21 год. Когда футболисту больше, чем 21 год, он должен идти и играть в профессиональную команду. Это может быть «Металлург», «Днепр» или любая другая команда. Все в ФК «Шахтер» должны понимать, что задачи академии – это воспитать своих футболистов для первой команды.



По окончании прошлого сезона мы дали статус свободного агента 25 футболистам из «Шахтера-2» и «Шахтера-3». Сейчас же команда «Шахтер-3» – это ребята, которым по 17 лет. Игроки, которые выступают в дублирующих составах, это парни 19-20 лет. Я уже сейчас могу сказать, что в дублирующем составе есть 2-4 футболиста, которые переросли этот уровень. В данный момент мы занимаемся тем, что подыскиваем команды для этих ребят. Чтобы они могли продолжать, свое воспитание, играя за профессионалов, постоянно имея игровую практику. Я считаю, что когда футболисту 20 лет, надо играть в первой команде, но не сидеть на лавке.



Если бы мы оставили «Шахтер-2» в первой лиге, уровень которой выше, то нам пришлось бы удержать этих «футболистов-переростков», для того, чтобы мы могли выступать достойно. Если бы мы их задержали, то просто бы не освободили место молодым перспективным ребятам, которые могли бы занять место и давать толчок развитию футбола нашей академии.



Бытует мнение, что техническая слабость украинского футбола взаимосвязана с отсутствием хороших футбольных площадок на улицах.





Хороший вопрос, потому что в Голландии это – тоже наболевшая тема. Многие говорят что уличный, дворовой футбол исчезает. Общий уровень футбола начинает падать. Ребята перестали интересоваться этим видом спорта. Их уводят от игры компьютеры и другие современные развлечения, которые могут заменить спорт. В Голландии всего лишь 17 миллионов жителей и очень тяжело привлечь достаточное количество людей к футболу. Я считаю, что такие люди, как мэр Донецка и его функционеры должны не только сами увлекаться футболом, но и попытаться все сделать для того, чтобы в городе было достаточное количество площадок.







Перестраиваться никогда не поздно!







Чувствуется, однако, что в истории взаимоотношений лидеров украинского футбола, «Шахтера» и «Динамо», наступает новый период. Как иначе расценивать заявление господина ван Стее, что самой первой задачей, стоящей перед скаутами Академии «Шахтера», должна быть: «знать каждого талантливого игрока в Украине».







Как по-вашему, что заставило Рината Ахметова начать перестройку системы подготовки молодых футболистов?– обратился я к главному тренеру ДЮСШ ФК «Динамо» (Киев) Анатолию Крощенко…







- Этот вопрос лучше задать непосредственно Ринату Леонидовичу. Я могу лишь рассказать, что заставило нас перейти на новую структуру…







А вот с этого места поподробнее: что это такое – ваша новая структура?







В сентябре прошлого года Игорь Суркис собрал тренеров школы совместно с тренерами первых трех команд и предъявил нам серьезные претензии в продуктивности нашей работы. «Можно по пальцам пересчитать молодых футболистов, которых школа воспитала для первой команды «Динамо» за последние десять-пятнадцать лет!» И нам трудно было ему возразить…







Я хорошо помню Ваш спецкласс – мальчишек 1975 годов рождения, который «делегировал» в первую и вторую динамовские команды Шовковского, Ващука, Федорова, Баланчука, Медведева…







Хороших ребят в том выпуске было больше, но ведь известно, что юноше трудно закрепиться среди взрослых – должно пройти пару лет… Через год из группы Шпакова-Лысенко пробились в дубль Шевченко, Костюк, Кернозенко, Голоколосов, Собкович, Продан… Еще через год Виктор Кащей «подарил» клубу Венглинского и Слюсаря… Все эти ребята и до сих пор играют. А вот 1977 год не дал никого. То же самое случилось и с ребятами 1979, 1980 и 1981 годов рождения… И лишь Лисицкий и Скоба, родившиеся в 1982 году, пытались как-то заявить о себе и даже какое-то время числились в кандидатах в различные сборные.







Кстати, почему они не заиграли на более высоком уровне и чья здесь недоработка – самих игроков или тренеров?







Пожалуй, это – тема отдельной публикации... Но пойдем дальше: 1983 и 1984 – снова не дали никого. И хоть в третьей и второй командах появились молодые игроки, но это были иногодние футболисты, приглашенные в сборные… Казалось бы, вот-вот в полный голос заявят о себе ребята 1985 года рождения – вместе с выпускниками динамовской Академии наша ДЮСШ дала клубу сразу нескольких способных игроков, которые по мнению специалистов должны были претендовать на место в «основе». Милевский, Алиев, Воробей, Максимов, Мусин, Яценко, Башлай – все они прошли через несколько юношеских сборных…







Сомневаюсь, что даже Милевский, от которого в течение нескольких лет ждали чудесного превращения, вряд ли вырастет в серьезного игрока, хоть его уже пробуют в национальной сборной... А вот его партнеры «разлетелись» кто куда набираться опыта, и, думаю, едва ли уже вернутся в «Динамо»! Эта тема – тоже для отдельной публикации?







Кстати, тема очень интересная и, наверное, назидательная… Так вот на том совещании президент клуба, выслушав нас, предложил собрать инициативную группу для проведения «перестройки» и, пока суть да дело, съездить за опытом за границу. «Выбирайте, куда хотите – Италия, Англия, Голландия…». Евгений Котельников, который возглавил нашу «группу захвата», предложил слетать в Голландию, в которой вот уже несколько десятков лет готовят «кадры» для всей Европы.







«Голландская система нам не указ!»







Кто был третьим?







Разве у нас есть более крупный специалист в области теоретических разработок, чем Олег Базилевич! Не стоит, думаю, рассказывать в подробностях о том, как мы перенимали в «Аяксе» голландский опыт… По возвращении руководству был представлен капитальный труд, и вскоре на основе глубокого анализа была создана новая структура подготовки юных футболистов, которая заработала у нас, начиная с 1-го в января этого года .







Вот так вот сразу – подготовили и она заработала?







Во-первых, у каждого из нас за плечами многолетний опыт работы и в командах мастеров, и в сборных различных возрастов, и непосредственная работа в школе…







Выходит, зерна новых знаний упали на благодатную почву?..







Мы, в «Динамо», к этому давно шли – просто нужен был толчок…







В чем же смысл новой структуры?







В Англии, например, в группах подготовки переход от тренера к тренеру производится по-разному: в одних клубах – через два года, в других – через три, встречаются клубы, в которых этот тренировочный этап растягивается даже на четыре года… В «Аяксе» используют «скоростной» метод подготовки молодых футболистов: каждый год у ребят, начиная с набора в девять лет, – новый тренер… При всем уважении к «Аяксу», голландская система нам не приглянулась: украинская ментальность не терпит таких резких смен обстановки. Дети, да и их родители тоже, хоть немного должны привыкнуть к своему учителю – особенно в начальных группах…







Но я помню, как несколько лет назад дебатировался вопрос как раз о чрезмерном привыкании тренера к …родителям, так как зачастую именно родители пытались вносить коррективы в работу тренеров!







С этим нам успешно удалось справиться… Учитывая ошибки прошлого и приобретенный опыт, мы разделили весь тренировочный процесс на четыре этапа. Отбор и селекция – 3 года, группа начальной подготовки – 2 года, начальная специализация – 2 года, углубленная специализация или академические группы – 3 года.







А как происходило закрепление тренеров за возрастными группами?







Пришлось над этим вопросом всерьез поработать: ведь «перестройка», по существу, происходила на ходу, и следовало постараться избежать поспешности... Перемещения, конечно же, происходили, но процентов шестьдесят тренеров остались со своими учениками. Распределяя тренеров по группам, мы руководствовались тем, что наиболее опытные тренеры должны работать с самыми маленькими: так группы ребят 1998, 1997 и 1996 годов рождения ведут Хмельницкий, Кащей, Новиченко, Ястребинский, Лень и Биба. Ведь это едва ли не самый ответственный участок: селекция, набор и закладываются основы технико-тактических навыков. Когда-то работа с малышами, почему-то считалась непрестижной и соответственным образом оплачивалась!.. Сегодня президент это положение пересмотрел.







Рад за ребят. А не могли бы Вы «огласить весь список»: ведь это одновременно будет «информацией к размышлению» для тех родителей, которые хотят связать судьбу своих детей с «Динамо»?







Пожалуйста. Шпаков и Дроценко работают с футболистами 1995 года рождения, 94-й год ведут Хвоя и Ястребинский, 93-й – Рудаков и Шабельников, Процюк и Кинашенко тренируют детей 1992 года рождения, за 1991 годом закреплены Семенов и Журавлев, Краснощек и Величко – за 90-м, и, наконец, выпускной, 1989 год ведут Лысенко и Крысан. Такое распределение нам кажется правильным, во всяком случае, за два с половиной месяца сбоев в тренировочном процессе не наблюдается.







Напомните, от чего Вы в своей новой технологии ушли?







Раньше тренер, набирая детей в группу, вел их десять долгих лет до выпуска. А потом снова «опускался» назад… В этом было много недостатков: начиная с возможных издержек тренировочного процесса, до затянувшихся взаимоотношений с детьми и, особенно, с родителями.







А разве так не бывало, что за десять лет тренер ни одного человека так и не давал в команду?







И какая гарантия, что в следующие десять лет он сумеет кого-нибудь выпустить! Наверное, такое отношение к воспитанию футболистов возможно в спортивных секциях старого образца, перед которыми никаких конкретных задач не ставилось. Мы же должны производить набор и в течение длительного срока готовить будущих футболистов для команд мастеров. Но, в первую очередь, естественно, – для профессионального футбольного клуба «Динамо».







Все это и способствовало тому, что мы вынуждены были заняться «перегруппировкой сил для будущего наступления». Руководство поставило перед нами ряд конкретных задач, так что уже в ближайшее время придется держать ответ…







«Пока все идет по плану»







Суркис Вас послал в Голландию, Ахметов, напротив, пригласил в Донецк голландских специалистов – не говорит ли это о том, что в скором времени вопрос с засильем легионеров будет снят с повестки дня?







Вполне возможно. Но уже сейчас наша профессиональная гордость не позволяет равнодушно наблюдать, как украинские ребята протирают скамейку запасных…







И, вместе с тем, разве не шокирует Вас, что на тех же скамейках просиживают иностранные легионеры, купленные за приличные деньги, из-за которых наши мальчишки даже в дубль пробиться не могут?







Вот именно поэтому, наверное, «Шахтер» и перестраивает работу своей школы, пригласив туда голландских специалистов для постановки детям и молодежи современной футбольной техники. Это, бесспорно, и стоит дешевле, и, думаю, толку будет больше для отечественного футбола... Но, как сказано выше, мы пошли другим путем.







И Вы рассчитываете, что переставив местами тренеров, школа уже в ближайшее время сможет перекрыть доступ в клуб иностранцев?







Как я уже сказал, с 1-го января наша «структура» начала работать и уже 1-го июля, после окончания чемпионата, произошла перестановка: Лысенко и Крысан, выпустив группу, принимают ребят 92-го года рождения, которых тренировали Кинашенко с Процюком... Лень и Биба передали свой 96-й год Шпакову и Дроценко, набирают 99-й. Кащей и Новиченко поднимаются выше… И так далее.







Что Вы скажете по поводу донецких нововведений: смогут ли продуктивно работать с детьми голландцы, не знающие ни русского, ни украинского языков?







Для меня в этом вопросе много неясного. Ведь общение тренер-футболист идет, в первую очередь, на «разговорном», уровне – немало недоразумений по этому поводу возникает даже в командах мастеров, где, казалось бы, можно «разговаривать на языке футбола», и есть переводчик.







Когда получите осязаемые результаты?







Мы их уже получили…







Каким это образом?..







Главное, что мы сумели не только повысить уровень профессионализма самих тренеров, но и увлечь их новыми подходами в вопросе подготовки молодых футболистов. Так что теперь ответственность ложится на самих тренеров.







А вы не обращались за помощью к специалистам из Университета физкультуры и спорта?







Когда необходимо было разобраться в вопросах совершенствования навыков скоростной техники, то пригласили специалистов из инфиза. Когда встал вопрос о переходе на новые игровые схемы игры в обороне, мы провели несколько семинаров с привлечением старших тренеров команд высшей лиги и ведущих специалистам: Грозного, Базилевича, Вихрова… Так что мы не замыкаемся в своем узком кругу. Сейчас работаем над программой для каждой возрастной группы: привлекаем наших опытных тренеров, ведущих футболистов страны, думаю подключим ученых с различных кафедр Университета физкультуры и спорта…







И все-таки, как скоро Ваши выпускники станут конкурентоспособны? Голландцы в Донецке предполагают каждый год давать в клуб по одному квалифицированному игроку…







В основном составе уже играет 17-летний Рыбка, уже стали полноправными игроками «Динамо-2» Федорив, Дедечко и Олейник, восстанавливается после тяжелой травмы Лысенко… Так что, если все пойдет по плану, лет через пять мы станем приглашать в «Динамо» лишь легионеров класса Зидана или Анри!







С нетерпением ждем этого момента. Жаль только, что к тому времени оба этих замечательных футболиста могут поменять профессию…





