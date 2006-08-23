«Маккаби» и «Ливерпуль» сыграли на стадионе команды, наказанной за антисемитизм

На киевском стадионе «Динамо» состоялось редкое для наших мест событие: во всяком случае, в истории украинского футбола такого еще не было. Но, учитывая, что обошлось без слегка ожидаемого скандала – можно ждать продолжения…

До игры







Как только стало известно, что из-за боевых действий, продолжающихся на Ближнем Востоке, УЕФА приняла решение не проводить матчи Лиги чемпионов на полях Израиля, тут же начались поиски подходящей «поляны». В этот момент очень оперативно сработало руководство ФК «Динамо» (Киев), предложившее свои услуги. В качестве нейтрального поля для проведения встречи «Маккаби» и «Ливерпуля» рассматривался один из стадионов Никоссии (Кипр), до которой от Израиля рукой подать, однако после нескольких консультаций стало известно, что местные власти не могут гарантировать безопасность футболистов. А вот столица Украина такую безопасность гарантировала, так что предпочтение было отдано Киеву.



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Когда 14 августа, на официальном сайте ФК «Динамо» (Киев) появилась информация о том, что ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между команадами «Маккаби» (Израиль) и «Ливерпуль» (Англия) пройдёт на стадионе имени Валерия Лобановского, за динамовцев можно было только порадоваться.







В пресс-службе «Ливерпуля» заявили, что забронировали для своих фанов одну тысячу билетов, из которых продали только половину. Правда, в Киеве готовились к приезду несколько тысяч англичан, многие из которых собирались прилететь самостоятельно. В свою очередь «Маккаби» заявила о приезде тысячи своих болельщиков.

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Киевская милиция отреагировала на эти заявления вполне профессионально: из-за бытующего стереотипа пугающей агрессивности английских болельщиков к их приезду отнеслись очень серьезно. Около тысячи сотрудников милиции, ГАИ и «Беркута» будут сопровождать болельщиков «Ливерпуля». Охранять их будут как в местах проживания, так и на тренировке и матче.



«Я не очень боюсь английских болельщиков, которые могут затеять между собой потасовку – заявил министр МВД Украины В. Луценко, – меня больше тревожат любые расистские или террористические проявления во время этого матча. Так что милиция приведена в специфический режим работы, и в этот раз наше присутствие будет гораздо большим, чем во время обычных футбольных матчей». Все бы ничего, да только…



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За несколько часов до начала матча на заседании Бюро Профессиональной Футбольной Лиги Украини киевское «Динамо» было оштрафовано на сумму, эквивалентную пяти тысячам долларов. Именно таким образом ПФЛ наказала киевлян за поведение их болельщиков во время домашнего матча против одесского «Черноморца». В течение игры фанаты «Динамо» выкрикивали антисемитские «кричалки» в адрес болельщиков и игроков команды гостей. В решении Бюро ПФЛ, в случае, если киевские болельщики еще раз будут пойманы на подобном, «Динамо» может быть оштрафовано уже на 25 тысяч условных единиц, а клубный стадион имени Лобановского может быть дисквалифицирован.







Честно говоря, вспоминая об этом прискорбном случае, кстати, не единичном на наших стадионах, мне показалось, что Игорь Суркис, приглашая израильтян, да еще и в придачу с ливерпульцами, несколько переоценил толерантность украинских болельщиков. Да и зачем вообще надо было так напрягаться?



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Невозможно ведь было предположить, что даже усиленный наряд в тысячу сотрудников милиции в состоянии заткнуть рот нескольким провокаторам из числа фанатов, если этого не в состоянии сделать непосредственные руководители фан-клуба, которые перед каждым матчем должны проводить соответствующий инструктаж?







Но, видимо, не только в милиции приняли все меры предосторожности: на этот раз стадион был вполне «управляем» – сюда, в самом деле, пришли смотреть интересный футбол, а не на «махач». Можем, когда захотим!







Жаль, но ответственные за проведение матча Лиги чемпионов не учли одного: стадион «Динамо» в состоянии вместить всего лишь семнадцать тысяч зрителей – во много раз меньше тех, кто рассчитывал посмотреть футбол в кругу семьи возле экрана телевизора. Дело в том, что матч транслировался лишь по каналу «спорт-1»! Не знаем, какую часть территории Украины «покрывает» этот платный канал, однако телевизионный «сюрприз» выглядел как рекламный трюк, кем-то проплаченный…



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Игра







Несмотря на сенсационность этого спортивного события, аншлага на стадионе «Динамо» не было. Нет, народу было много, но пару-тройку тысяч кресел пустовали. До начала игры организаторы радовали болельщиков музыкой. Над стадионом звучала, исполняемая на иврите, бодрая, заряжающая энергией песня про Хайфу и «Маккаби». Концовку хита заглушил рев трибун – на поле появились команды…



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«Маккаби»: Давидович, Харази, Магралишвили, Оларра, Кейнан (Мешумар, 65), Андерсон (Меликсон, 71), Хавьер, Бокколи, Масуди (Арбайтман, 80), Колаути, Катан. Главный тренер – Рони Леви.





«Ливерпуль»: Рейна, Финнан, Хююпя, Аггер, Уорнок (Аурелио, 28), Гонсалес, Алонсо, Сиссоко (Джеррард, 67), Пеннант (Беллами, 86), Луис Гарсия, Крауч. Главный тренер – Рафаэль Бенитес.





Матч обслуживала бригада итальянских арбитров во главе с Роберто Розетти.







В первом тайме ни одна из команд не владела подавляющим преимуществом. Игра проходила довольно ровно и при большом количестве брака. Минут через пять после начала англичане создали первый достаточно острый момент у ворот Давидовича, но тот оказался на высоте. Вскоре он отразил еще один дальний удар.







Израильтяне отвечали атакой на атаку. Наиболее активный у них – Янив Катан – пробивает штрафной… Теперь удачно вступил в игру голкипер ливерпульцев Рейна.



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С ходом времени «налеты» становились все острее и опаснее… В сутолоке в штрафной площади английской команды кто-то из игроков «Маккаби» успевает подставить голову – мяч в сетке ворот! Стадион утонул в радостной какофонии криков, аплодисментов… Но, оказалось, радость была преждевременной. Мяч засчитан не был. Возможно, кто-то оказался вне игры или сфолил.



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Свисток судьи на перерыв застал в атаке английскую команду – Луис Гарсиа совершил эффектный рейд по правому флангу.



Второй тайм… Израильтяне в очередной раз демонстрируют, что никаких авторитетов для них не существует. Дескать, ну, «Ливерпуль», ну и что?.. Все тот же Катан красиво обыграл нескольких противников и создал реальную угрозу у их ворот. Но англичане перехватывают мяч…







Пеннат навешивает в штрафную «Маккаби» - голкипер удачно действует на выходе. Еще одна атака с левого фланга – прострел. Давидович снова спасает ворота. Но не надолго… По правому флангу проходит Пеннат, подает… У мяча, срикошетившего от кого-то из игроков, оказывается долговязый Питер Крауч и пробивает – гол! «Ливерпуль» ведет 1:0. Это произошло на 54 минуте матча.



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Но преимущество в счете именитая команда имела недолго. На 63-й минуте Бокколи продрался в штрафную площадь Рейна, а через несколько секунд мяч в ворота добил Колаутти. Равновесие восстановлено – 1:1. Воодушевленные успехом, израильтяне принялись штурмовать ворота соперника с таким напором, что казалось – вот-вот забьют еще. Болельщики, надо сказать, их всячески поддерживали. По трибунам покатилась «волна». Причем, когда она доходила до сектора, где сидели английские фаны, те игнорировали всеобщее ликование, отказываясь подниматься с кресел.







Свисток судьи фиксирует «мирный» исход матча.







Честно, говоря, игра не произвела того впечатления, которое ожидалось. Порой, просто не верилось, что на поле находится одна из самых именитых в мире команд (это о «Ливерпуле», конечно). Недавняя встреча киевского «Динамо» со стамбульским «Фенербахче» была куда зрелищнее!



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Стоит заметить, что основная масса болельщиков на стадионе отдавала явное предпочтение «Маккаби». Может, сработал принцип болеть за слабого… А может и неравнодушие к ближневосточной стране – «ведь там на четверть бывший наш народ», как пел Высоцкий. Поэтому известие, что киевское «Динамо» оштрафовано за антисемитизм многие воспринимали, как парадокс.