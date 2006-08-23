Вьетнамцы жертвуют свои почки футбольному тренеру

В ближайшее время австрийскому специалисту, страдающему от почечной недостаточности, будет сделана операция, и одна из местных газет написала, что Ридль ищет донора.



Среди желающих отдать свои органы футбольному тренеру есть представители самых разных профессий - банкиры, водители грузовиков и даже один буддийский монах. В то же время местная футбольная федерация собирается заменить Ридля, если его состояние ухудшится.



"Все, кто хочет стать донором - большие футбольные болельщики, и они рассчитывают, что я помогу их сборной что-нибудь выиграть, - рассказал Ридль в интервью Reuters. - Однако такая реакция оказалась для меня неожиданной. Думаю, мне найдут подходящего донора, и я вернусь к работе не позднее, чем через месяц".



Большинство предложивших свои органы вьетнамцев имеют отличную от Ридля группу крови и массу тела (последний фактор также имеет существенное значение), поэтому подходящий донор пока не найден, и точные сроки операции не определены.



Альфред Ридль работает со сборной Вьетнама с 1998 года и дважды завоевывал с командой серебряные медали на Южноазиатских Играх. В 2007 году Вьетнам совместно с Таиландом, Индонезией и Малайзией примет футбольный Кубок Азии, поэтому на сборную страны возлагаются особые надежды.

