Спорт: итоги 15-ти лет

Действительно, здесь еще есть, чем гордиться. Из всех бывших республик Союза по числу спортивных достижений Украину опережает только Россия. А кое в чем, пожалуй, и отстает… Для наглядности попробуем «подбить» итоги «самостийного» спортивного творчества – и плюсы, и минусы…







Статистика







Пусть язык цифр и сух, зато объективен и производит впечатление. Любого скептика, безосновательно твердящего, что Украина плетется в хвосте мирового спортивного движения, цифра способна сразить наповал. (Данные специально для «Главреда» подготовили в Национальном олимпийском комитете и министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта) Итак…







Неолимпийские виды спорта. За пятнадцать прошедших лет в официальных международных соревнованиях (чемпионаты мира и Европы, ЧМ и ЧЕ среди молодежи, Кубки мира и Европы) спортсмены Украины завоевали 5922 медали. Из них: 1946 золотых, 1935 серебряных и 2041 бронзовых.







Плюс к этому, на Всемирных играх 2005 года по неолимпийским видам спорта представители нашей страны получили 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.







Паралимпийский спорт. Спортсмены-инвалиды отстаивали честь страны в период с 1994 по 2006 год, выступая на таких соревнованиях, как чемпионаты мира и Европы, зимние и летние Паралимпийские и Дефлимпийские игры. В их активе украинцев 1258 медалей, из которых 481 золотая, 414 серебряных и 363 бронзовых.







Олимпийские игры. За годы своей независимости Украина участвовала в четырех зимних и трех летних Олимпиадах. Всего на Играх украинские спортсмены завоевали 74 медали: 22 золотых, 18 серебряных и 34 бронзовых.







- 1994 год (зима), Лиллихаммер (Норвегия): 1 золотая, 1 бронзовая







- 1996 год (лето), Атланта (США): 9 золотых, 2 серебряных, 12 бронзовых







- 1998 год (зима), Нагано (Япония): 1 серебряная







- 2000 год (лето), Сидней (Австралия): 3 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых







- 2002 год (зима), Солт-Лейк-Сити (США) – без медалей







- 2004 год (лето), Афины (Греция): 9 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых







- 2006 год (зима), Турин (Италия): 2 бронзовые







А кто же принес Украине самую первое золото Олимпиад? Наверное, сейчас далеко не всякий это вспомнит. Хотя такие исторические факты забывать не следовало бы…







Первое «золото»







А счет украинскому олимпийскому золоту открыла и задала тон последующим поколениям Оксана Баюл. Сейчас как-то затерялось это имя в океане спортивных побед и новых героев. А ведь в том - уже далеком - 1994 году эта совсем юная девушка совершила настоящий подвиг. Вспомним, как это было…







Не ожидали на Играх в Лиллихаммере такой прыти от никому неизвестной фигуристки из мало кому известной страны. Ни один специалист не взялся бы тогда занести украинку в группу фаворитов. А она оставила позади даже самых именитых. Первое олимпийское золото независимой Украины! К слову, организаторы тоже никак не рассчитывали, что Оксана поднимется хоть на какую-нибудь ступень пьедестала. Поэтому, один за другим, последовали казусы… Без малого час искали фонограмму украинского гимна, «вверх ногами» повесили флаг. Но победу не омрачили даже такие промахи. Можно с уверенностью утверждать, что это был день, когда Украина впервые – во весь голос – заявила о своих честолюбивых притязаниях на мировой спортивной арене.







Завершив «любительскую» карьеру на родине, Оксана Баюл уехала у США – выступала на профессиональном льду. К сожалению, не все гладко было в ее жизни. Американские газеты тех лет только и пестрили заголовками по поводу Оксаны в рубрике «Криминальные хроники»… Повод к этому дало задержание фигуристки, в нетрезвом состоянии управлявшей автомобилем. Потом стало известно, что у Оксаны проблема «выпивки» действительно стояла довольно остро. Она прошла курс лечения от алкогольной зависимости. Не смотря ни на что, чемпионка сумела справиться с бедой – наверное, сказался твердый спортивный характер. Оксана вернулась в фигурное катание и выступает в шоу на льду.







«Четыре кита» украинского спорта







При всех успехах и достижениях, которых добились украинские олимпийцы и «неолимпийцы», надо сказать, что наш спорт сегодня – как, впрочем и последние лет шесть - узнают по бренду «о четырех лицах». Такие вот четыре «столпа», или «кита», которые «создали» и продолжают укреплять спортивный имидж Украины в мире. И слава Богу, что имеем целый квартет суперзвезд. У большинства стран и одной «звезды» не наберется. Любого подростка подыми ночью и попроси назвать «самых-пресамых» отечественных спортсменов, то и гадать не надо, кого он назовет в первую очередь…







Виталий Кличко. С детства, помимо бокса, увлекся кикбоксингом и достиг в этом виде значительных успехов - стал шестикратным чемпионом мира. Четыре раза среди профессионалов и два - среди любителей. Что касается бокса, то трижды выигрывал первенство Украины. Был чемпионом Первых Всемирных игр военнослужащих в супертяжелой весовой категории (Италия, 1995 г.), серебряным призером чемпионата мира. 16 ноября 1996 года в Гамбурге дебютировал на профессиональном ринге… И за свою профи-карьеру завоевал титулы:





- интерконтинентального чемпиона по версии WBО (2.05.1998 - 24.10.1998);



- чемпион Европы (24.10.1998 - 26.06.1999, 25.11.2000 - 29.09.2002);



- интерконтинентальный чемпион по версии WBA (27.01.2001 - 21.06.2003);



- чемпион мира по версии WBO (26.06.1999 - 01.04.2000),

- чемпион мира по версии WBC (декабрь 2005).





За это время он провел 27 поединков, преимущественно выигрывая их нокаутом.





11 ноября 1999 года имя Виталия Кличко было внесено в «Книгу рекордов Гиннеса» как первого Чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории, который выиграл нокаутом 26 поединков, затратив на это наименьшее количество раундов. Сегодня Виталий Кличко – депутат Киевского городского совета.



Владимир Кличко. В 17 лет завоевал звание чемпиона Европы по боксу среди юниоров, потом пять раз становился чемпионом Украины. Был победителем Первых Всемирных игр военнослужащих в тяжелой весовой категории (Италия, 1995 г.), серебряным призером чемпионата Европы по боксу (1996 г.). Наивысшее достижение на любительском ринге - золотая медаль в супертяжелой весовой категории на Олимпийских играх в Атланте (1996 г.).





Вскоре после Олимпиады ушел на профессиональный ринг и летом 1998 года начал покорение Америки. За три года Владимир умудрился с 200-го места в мировом боксерском рейтинге «прыгнуть» в мировую боксерскую элиту. Завоеванные титулы:



- Интерконтинентальный чемпион по версии WBC (1998 г.; 2000 г.)

- Интерконтинентальный чемпион по версии WBA (1999 - 2000 г.г., 2003 г.)

- Чемпион Европы (1999 - 2000 г.г.)

- Чемпион Мира по версии WBO (2000-2003 г.г.)

- Чемпион мира по версии IBF (2006 г.)



За это время он провел 32 поединка, большинство из которых выигрывал нокаутом. 11 ноября Владимир Кличко будет защищать чемпионский пояс IBF в бою против претендента – американца Шеннона Бриггса.



Андрей Шевченко. Обладатель многих титулов. Суперфорвард «Динамо» (Киев), «Милана» и сборной Украины. По итогам своего первого сезона в Серии А, Андрей Шевченко становится лучшим бомбардиром итальянского первенства. На счету нападающего 24 мяча. В 2000 году Андрей Шевченко вновь становится третьим по итогам опроса еженедельника «Франс Футбол».



Триумфальным для украинца становится 2004 год – вместе с командой выигрывает первенство Италии и становится лучшим бомбардиром Серии А. Еженедельник «Франс Футбол» вручает Андрею Шевченко «Золотой мяч» как лучшему игроку Европы. В мае 2006 года переходит в английский «Челси». Сумма трансфера – более 40 миллионов фунтов – оказалась рекордной для британского футбола. Летом 2006 года в составе сборной Украины играет в финальной стадии чемпионата мира. К слову, как раз в футболе украинцы достаточно уверенно обошли своих собратьев – россиян. Живы-таки еще традиции украинских клубов, чьи игроки составляли основу сборной СССР! (Напомним, что «украинская дружина» вошла в восьмерку сильнейших команд планеты).



Женат на фотомодели Кристен Паззик, с которой воспитывают сына Джордана. По последним данным, семья Шевченко ожидает скорого пополнения.



Яна Клочкова. Заслуженный мастер спорта Украины. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр. Многократная чемпионка Европы и мира. Герой Украины. Награждена, также, орденами «За заслуги» III степени, «Княгини Ольги» I степени.



К сожалению, на последних европейских стартах выступила неудачно. В беседе с нами Яна рассказала, что виной этому видит свои собственные промахи, а не силу соперниц: «Соперницы для меня совершенно новые, поскольку я два года не выступала. Тем не менее, не считаю, что их нельзя обогнать. Потому, что к моим результатам они еще и близко не подошли.» «Королева водных дорожек» сообщила, что все силы теперь сосредоточит на подготовке к Олимпиаде в Пекине 2008 года. Неплохо было бы и оттуда привезти медаль для родной страны.



Не без «ложки дегтя»…



К великому сожалению, за годы независимости Украина приобрела не только «спортивные успехи», но и «спортивные проблемы»… Причем, «проблемы» - это мягко сказано. Они достигли такого размаха и глубины, что некоторые специалисты – не последние в своей сфере – уже говорят о надвигающейся катастрофе в украинском спорте. Конечно, в этом есть значительное преувеличение. Но закрывать глаза на существующие проблемы – тоже «смерти подобно»…



Почти разрушена система детско-юношеского спорта. На всю страну остались единицы спорткомплексов и клубов, в которых размещались ДЮСШ. А уж достойных – и вовсе не найти. Работа тренера, занимающегося с детьми и подростками, спросом не пользуется. А ведь детско-юношеский спорт – это основа всего национального спорта, его будущее.



Другая беда - отсутствие более-менее сносной инфраструктуры. А та, что имеется, давно пришла в непригодность «по старости». За последние десять лет практически ничего не строилось. Вот, что по этому поводу говорит ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Владимир Платонов в интервью «Главреду»: «… Только и слышно разговоров о строительстве объектов. А действий - никаких. У нас на спорт в бюджете заложено, если мне память не изменяет, одна треть процента. Почему бы не принять « на вооружение» мировую практику и не поднять этот процент до полутора-двух? …Лавок и магазинов настроили. Прочитал как-то, что в столице имеются 14 программ развития. Думаете, в них заложен хоть один пункт, касающийся постройки спортивных сооружений? Ничего подобного. Все есть, кроме этого. В то время как в любой цивилизованной стране спортивная инфраструктура является важнейшей составной частью социальной программы.»



В тон Платонову вторит олимпийский чемпион, ныне депутат Верховной Рады Украины Эльбрус Тедеев: «Недавно был в Одессе… Заглянул во Дворец спорта и пришел в ужас. Это не Дворец спорта, а настоящий рынок! Лотки, будки, горы товара… Торговля идет полным ходом. При таких делах, о каком оздоровлении нации можно вести речь?!»



Учитывая такое положение с юношеским спортом и инфраструктурой, можно предположить, что именно с этим связан некоторый спад в результатах украинских спортсменов за последние несколько лет. Приведем ту же сравнительную статистику в неолимпийских видах спорта. Если за 2004 год было завоевано, в общей сложности, 862 медали, то в 2005-ом – 551 награда. За шесть месяцев текущего года украинские спортсмены «взяли» 179 медалей разного достоинства. Сумеют ли наши ребята за последующие шесть месяцев достичь хотя бы прошлогоднего результата? Есть сомнения…



Давно замечено, что о негативе можно говорить сколь угодно долго и без умолку. Но не хотелось бы завершать «подбивку» итогов на минорной ноте. Тем более, что, на наш взгляд, есть и повод для оптимизма…



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, клятвенно заверил, что совсем скоро будут построены суперсовременные центры для водных видов спорта. Уже намечены планы реконструкции и постройки многих спортивных объектов, в частности, и в районе Национального олимпийского комплекса. То же самое касается и детско-юношеских школ. Возможно, что ускорителем процесса станет такое важнейшее спортивное событие, как Олимпиада в Пекине. А она уже не за горами – осталось ждать всего-то пару лет.



Кроме того, напомним, что Украина имеет реальные шансы на проведение – совместно с Польшей – чемпионата Европы по футболу 2012 года. А это предполагает развитие громадной спортивной инфраструктуры и ей сопутствующих объектов. Так что, от широкомасштабного зодчества никуда не деться.

