Полузащитник «Динамо»-80-х Василий Рац: «Мы были артистами, а Лобановский – великим режиссером!»

После «неудачного», казалось бы, чемпионата мира в Мексике сборную СССР, в составе которой в финальной части турнира участвовало 14 (!) киевлян, пресса окрестила «командой XXI века». Затем в мае 86-го, в разгар Чернобыльской трагедии, был завоеван Кубок обладателей кубков европейских стран, еще через два года – звание вице-чемпионов Европы!..







Нельзя сказать, что судьба этих замечательных футболистов сложилась несчастливо… Однако, случись антигорбачевский «путч» хотя бы на пару лет раньше и приди в Украину долгожданная независимость году этак в 85-м, звездные имена Блохина, Беланова, Заварова, Раца, Бессонова, Яковенко и других – произносились бы с не меньшим уважением, чем Ван Бастена, Рууда Гуллита. Папена, Бергкампа, Клюйверта, Зидана, Роналдо, Нистельроя…







Мы встретились с Василием Рацем после матча национальных сборных Украины и Азербайджана. «Спектакль» был явно «выставочным»: гости проявляли полнейшее равнодушие к результату матча, а наши, играючись, создавали момент за моментом… Обсуждать было нечего и, узнав, что прославленный полузащитник живет в Конче-Заспе, мы договорились в ближайшие дни побеседовать.







Всегда пунктуальный, Ласло, так сейчас на венгерский манер зовут нашего Василия, вышел из ворот базы, едва мы зарулили на стоянку… Несмотря на достаточное расстояние, ошибиться невозможно: походка, стать – все, как и 20 лет назад… Впрочем, все игроки «золотого» состава Лобановского середины восьмидесятых легко узнаются даже с верхнего яруса «Олимпийского», независимо от того, что на них надето. С нынешними футболистами, играющими в чемпионате Украины, дело обстоит сложнее – то и дело приходится сверять фамилию с протоколом матча...







Практически все игроки основного состава команды, завоевавшей в Лионе Кубок Кубков, после завершения карьеры игрока, остались в футболе. Все постоянно на виду, и лишь две ключевые фигуры той команды до сих пор немного в стороне – Яремчук и Рац. Мы с интересом ожидали беседы с Василием…







Василий Рац и сыновья – спортивная семья







– Мы поселились на базе: пусть сын подышит настоящим футбольным воздухом… Ласло – 17. Четыре года он уже тренируется в МТК (Будапешт). Но условия там не самые хорошие: бывало так, что на одном поле, которое легко спутать с «огородом», одновременно «работают» четыре команды! А зимой, в маленьком зальчике, удается потренироваться всего лишь один час – расписание перегружено... Последний год он провел в юношеской команде 19-летних, которая выступает по второй лиге, и за это время немного окреп. Он уже выше меня – 179 сантиметров…







В Венгрии футбол менее организован, чем в Украине и, естественно, дети не получают той физической закалки и разнообразной подготовки, которую в свое время получали мои сверстники. Я привез Ласло сюда, чтобы он сам убедился, как самоотверженно надо работать на тренировках, чтобы играть в серьезный футбол, хочу, чтобы он почувствовал дух киевского «Динамо», через которое прошел его отец, чтобы окончательно утвердился в том, что готов жертвовать многим ради футбола. Наверное, можно было бы раньше отдать его в динамовскую школу, но сын рос медленно, был щупленьким, чересчур деликатным, мягким, хоть его «левенькая» мне сразу же понравилась.







Если помните, я никогда не был атлетом, но рос в селе, на природе, и учился, что называется, «выживать» в естественных условиях. А Ласло – городской мальчик… И, честно говоря, я боялся, что, оказавшись в Киеве, оторванный от семьи, он может «сломаться» – не столько физически, сколько психологически. Ведь здесь ему пришлось бы тренироваться с мальчишками, которые с детства привыкли играть в «агрессивный» динамовский футбол.







Во-вторых, ему надо заканчивать школу – не хочется вырывать ребенка из привычной среды. К тому же. непременно возникли бы проблемы с языком, что добавило бы комплексов…







Сейчас, пока есть запас в два года, мне нужно было убедиться, что, наряду с «рабочей» левой ногой и умением «соображать» на поле, он готов «пахать» на тренировках и по-настоящему настроен играть в футбол, отказывая себе в прочих радостях жизни… И я решился: мы приехали на 10-дневный «сбор», поселились в старом динамовском корпусе и живем рядом с той самой комнатой, в которой я провел несколько лет.







Чувствуется, что Ласло постепенно проникается моим настроением, видит, как «работают» его сверстники, понимает, что в футболе мелочей не бывает… В «Динамо-2», с которым он сейчас тренируется, ему пока еще рано. Но мы не форсируем подготовку…







Когда у них не было тренировки, мы с Ласло два часа уделили передачам с фланга, так как я заметил, что не все еще в этом плане у него получается. Уверен, что сумею довести его технику хотя бы до своего уровня.







Вернувшись в Венгрию, я буду больше времени уделять сыну. Когда мы выехали с Украины, болезнь помешала мне заниматься с ним… Но, думаю, время еще не упущено: главное, чтобы он очень хотел связать себя с футболом. Похоже, все к этому идет…







Информации к размышлению у него уже более, чем достаточно. Вполне возможно, что я отправлю его на две недели в Швейцарию – у меня есть знакомый менеджер, который 40 лет работает в «Грассхоперсе» – пусть попробует себя и там. Если все будет хорошо, начнем всерьез подыскивать ему клуб и …страну. Не исключено, правда, что через годик мы можем снова оказаться в Конче-Заспе







Младшему сыну, Атилле, пятнадцать. И хоть он занимается теннисом, но, как и все в нашей семье – фанат футбола. Смотрит все матчи, которые показывают по телевизору, и старается по своему комментировать. Но, когда он был еще маленьким, я заметил, что футболистом ему не быть – даже ногу ставит не так… Выбрали большой теннис. И сейчас, то мама, то я, ездим с ним на турниры. Большой теннис требует больших денег – нужны серьезные спонсоры! Но, если Аттила и не будет играть в АTP, то теннис, к которому он серьезно относится, поможет ему в жизни. Мне очень нравится этот вид спорта и, если бы не было футбола, непременно занялся теннисом.







Когда Аттила услышал, что мы собираемся в Киев, страшно завидовал старшему брату, который побывает на динамовской базе!.. «Повезло», что у него сейчас соревнования, так что серьезных проблем у нас по этому поводу не возникло.







Имея двух перспективных мальчишек, необходимо «держать руку на пульсе» и не только контролировать их спортивный рост, но и направлять по жизни – возраст-то сложный…







Меня радует, что сыновья разумно смотрят на вещи и не поддаются влиянию улицы, и мы с женой стараемся так распределять роли, чтобы дети постоянно были присмотрены. Раз в полтора месяца я отправляюсь по делам на неделю в Украину, все остальное время нахожусь в Будапеште… Жена следит за учебой детей и контролирует их тренировки. В субботу и воскресенье я переключаюсь на теннис и провожу время с Аттилой.







При таком графике Ваша жена не должна работать…







Так оно и есть: на Кларе – дом и школа… И тренировки.







Слышал, что она из футбольной семьи…







Она – дочь известного футболиста и тренера Иштвана Секеча, у которого я еще мальчишкой играл в «Карпатах». Они из Берегово, а я из Фанчиково… Когда после детско-юношеской школы в Виноградово поехал во Львов, то именно там мы с ней и познакомились: ей тогда было только тринадцать. Когда я перебрался в Винницу, мы созванивались… Потом судьба увлекла меня в Киев и здесь в 1987 году мы расписались – скоро будет двадцать лет.







Тонкости селекции







Что произошло в 1985 году, когда после провального сезона, «Динамо» вдруг «понеслось»?







Начну издалека. В 80-м, когда мне исполнилось 19 лет, Иван Терлецкий чуть ли не силой перетащил меня из «Карпат» в винницкую «Ниву», игравшую во 2-й лиге… Надо было набираться опыта, а не сидеть на скамейке. И я заиграл, начал забивать – болельщики любили. Вскоре мной заинтересовались селекционеры… Матвей Бобаль, с которым мы играли во Львове, даже пришел с билетами на самолет, чтобы лететь в запорожский «Металлург», который играл тогда в 1-й лиге. «Не торопись», – сказал Терлецкий, – твоя команда еще придет…» Наверное, у них с Лобановским существовала какая-то договоренность.







Иштван Секеч, который тоже ушел из «Карпат», звал в «Пахтакор», а из московского «Динамо» за мной в Винницу примчался бывший тренер киевского «Динамо», сподвижник Лобановского по «Днепру» – Петрашевский… С ним возникла смешная, почти анекдотическая, ситуация.







Возвращаюсь с тренировки в общежитие – еще не успел снять мокрую футболку – передают, что кто-то ждет меня у центрального входа. Подхожу. В «волжанке» сидит симпатичный молодой человек, который тут же начинает убеждать, что в Москве мне создадут все условия для хорошей жизни, что там меня ждут заманчивые перспективы… Не успел я и рта раскрыть, как распахивается дверь и Иван Иванович буквально вытаскивает меня за руку наружу!.. «Уходи отсюда!..» – мне... А сам чуть ли не с кулаками накидывается на Петрашевского!





И уже через пару дней он, чуть ли не за руку, отвозит меня в Киев. Михаил Иванович Фоменко, который тренировал «дубль», встретил нас на вокзале и отвез на базу. А Иван Иванович тут же отправился обратно… Но, расставаясь, я договорился с ним, что, если мне будет трудно, позвоню и попрошусь обратно…







Хожу по территории базы, а мне навстречу такие люди попадаются: Веремеев, Блохин, Буряк, Колотов, Коньков!.. Завели в комнату: здесь переночуешь. Лег и сразу «отрубился» – переволновался, видно… Утром меня разбудил чей-то голос: «Не понял! Меня, что, уже отчислили!» – это был Коньков, который ночевал дома, так как женатых распустили по домам.







Начались знаменитые динамовские тренировки – втягивался я с трудом. К тому же смущали «звезды», с которыми приходилось «рубиться» – спуску никто не давал. Прошла неделя и я набрал номер Терлецкого: «Иван Иванович, заберите меня отсюда – я еще не готов играть в «Динамо». Когда «созрею», может, снова приеду…» «Хорошо, – говорит Терлецкий, – попробую переговорить с Васильичем…»







На следующий день снова звоню: «Ну, как?» «Говорил с Лобановским – слушать не хочет!» «Я все равно уеду». «Не делай глупостей, иначе тебя «зарубят» – лучше попробуй сам с ним поговорить». Набрался я храбрости и постучал в дверь кабинета Лобановского. «Валерий Васильевич, можно мне вернуться в Винницу – чувствую, что еще не готов…» «А ты что, прямо в основной состав хотел! Сначала надо пройти школу «дубля». Работай!» И я остался.







Постепенно я втянулся в работу, но попрежнему играл за дубль. Мне, выросшему в маленьком селе, было одиноко в огромном городе. Я часто приходил на площадь Калинина и подолгу сидел там возле фонтана, разглядывая людей…







А «Пахтакор» меня все еще хотел… Секеч послал в Киев своего человека и мы тайно встречались с ним на Крещатике – как-то не верилось, что я смогу заиграть в этом «звездном» составе. По-моему, Валерий Васильевич о моих сомнениях и переговорах догадывался, потому что в конце сезона выпустил сначала против московского «Динамо» – пришлось биться в грязи не на жизнь, а на смерть… А потом и против «Спартака» – вышел на замену. И снова я бился. В итоге – мы выиграли «золото».







В следующем сезоне я уже стал полноценным игроком, перемежая игры за дублирующий состав с «основой»… Мы выиграли Кубок и стали вторыми. И тут Лобановского забирают в Москву, а вместо него в «Динамо» назначают Юрия Морозова. Они с Валерием Васильевичем не только работали рука об руку в сборной, но и, вроде бы, дружили. Говорят, Морозов был очень грамотным специалистом, но почему-то в «Динамо» у него ничего не получалось – седьмое место в чемпионате страны никого не удовлетворило…







Я главному тренеру явно «не приглянулся» и только ждал окончания службы – «Динамо», как известно, представляло внутренние войска… Сыграл в чемпионате всего один матч!







И меня снова начали «сватать»: на этот раз – Бесков. Мы тайно встретились в Москве и в его «мерседесе» провели переговоры. «Спартак» – твоя команда, здесь от игры ты будешь получать удовольствие, – убеждает меня великий тренер. – Зачем тебе этот антифутбол, это «Динамо», где только тем и занимаются, что бегают, сломя голову, прессингуют и гробят игроков? Подумай о том, что тебе уже пора играть в сборной – из Москвы туда попасть значительно легче!.. У тебя же в Киеве ничего, кроме общаги, и нет! А мы тебе и квартиру в центре дадим, и машину подгоним – подписывай».







«Константин Иванович», – сопротивляюсь я, – мне надо посоветоваться с Лобановским, который возвращается в «Динамо», и, если я ему не нужен, то ждите меня в Москве». Хотя, служба моя закончилась, год потерян, так что я вполне мог бы уходить, куда душа пожелает…







У Лобановского в сборной тоже ничего не получилось – из группы не вышли... Вернувшись в Киев, Валерий Васильевич, очевидно, решил «строить» новую команду. Как обычно, в конце сезона, мы проходили с тренером собеседование, заходя к нему поодиночке. Перед этим я решил посоветоваться с Михал Михалычем – все-таки земляк… Рассказал ему про Бескова, про свои сомнения. «Не спеши – все у тебя будет: и квартира, и машина», – успокоил Коман. – Потерпи немного, закрепись в составе. Зачем тебе в новой команде начинать с нуля, если здесь ты – уже почти свой. Знаю, что Лобановский рассчитывает на тебя».







Вы предполагали, что информация дойдет до Лобановского?







Конечно, знал, что на базе трудно что-либо утаить... И когда меня вызвали к Мэтру, я тут же выложил на стол все свои карты: играть не давали, уверенность пропала… Служба закончилась и меня приглашают в другую команду… «Только что мне позвонили: в «Спартак» набрали новых игроков, так что можешь там и не пробиться в состав, – говорит Лобановский. – Придется снова «пахать», завоевывать доверие… В «Динамо» ты уже получил образование – готовый игрок – только играй! А квартиру после сборов получишь…». Он все про меня знал!.. И я ему поверил: уж если Васильич что-то обещал – обязательно сдержит слово. Квартиру мне вскоре выделили. А перед Бесковым пришлось извиниться...







Лобановский и его команда







- В сезоне 84-го у нас начала формироваться новая команда: появились молодые игроки, которые постепенно, с трудом, притирались друг к другу. Процесс оказался болезненным и мы, экспериментируя, оказались …десятыми! Много было недовольных, и, думаю, руководство республики и футбольные чиновники еле сдерживались, чтобы не «принять меры»…







Так что же все-таки произошло в 1985 году, когда после провального сезона команда вдруг «понеслась»?







После хорошо проведенных сборов мы почувствовали, что игра получается: утвердились в составе Олег Кузнецов и Александр Заваров, вовремя подоспели Игорь Беланов и Ваня Яремчук. А «понеслись» мы, наверное, потому, что возросла командная скорость – быстрее начали выходить из обороны, поддерживая контратаку, и так же быстро успевали возвращаться в свои оборонительные порядки. Ну и, конечно же, прибавил темпа нашим атакам Игорь Беланов – настоящий спринтер, у которого, кроме этого, был хорошо поставленный удар с обеих ног. У нас с ним образовалась своеобразная связка: у меня получалось «вырезать» с левой на дальнюю штангу, а он, опережая всех, врывался туда на скорости и частенько забивал.







Наверное вопрос о переходе в «Спартак» неуместен?







Трудно после такого успеха поворачивать колесо истории назад: в футболе столько неожиданностей, столько, казалось бы, мелочей, от которых многое зависит… И все-таки я рад, что не запаниковал, когда безвылазно «сидел на банке», что послушал Комана и поверил Лобановскому… Хотя, может быть, моя игра как нельзя лучше подходила под спартаковский стиль, и, перейди я туда 22 года назад, неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, и дождалась бы меня моя Клара…







Мастер-класс Василия Раца







Свои голы помните?







Наиболее важные помню. И среди них – все свои четыре гола за сборную…



Один забил в товарищеской встрече болгарам, еще один – в отборочном турнире чемпионата Европы в ворота французов – на «Парк де Пренс». Тогда мы обыграли их. Потом в Мексике, на чемпионате мира – Батсу, и на чемпионате Европы-88 – голландцам.







А внутри чемпионата?







Два мяча в ворота Прудникова помню до сих пор. В 86-м мы играли в зале с московским «Динамо». Год выдался очень напряженным: и Кубок кубков, и чемпионат мира – мы были выжаты, как лимон… Если бы мы даже и уступили первое место, нас, думаю, не очень бы и ругали… В том матче нельзя было проигрывать, но мы пропустили гол и москвичи уже предвкушали победу… Малофеев ходил гоголем! Но за две минуты до конца матча Вадик Евтушенко сделал длинный навес на дальнюю штангу и я, неожиданно для всех, головой воткнул этот мяч Прудникову то ли между рук, то ли между ног… У нас оставалась одна пропущенная игра – кажется, с «Шахтером» и домашний матч с тем же «Динамо». И мне снова удалось «пробить» Прудникова! Мы победили со счетом 2:1 и снова стали чемпионами СССР. Потом был салют, факельное шествие по Крещатику и огромная общая радость…







Еще был красивый гол прямо от углового флажка – помните?







А как же – воронежскому «Факелу». В ближнюю «девятку»…







Такие удары Вы тренировали?







Почти после каждой тренировки я оставался и тренировал то с Белановым – передачи «на замыкание», то с Балтачой – длинные передачи метров с 40-50 на голову… То с углового навешивал Чанову… В игре я, обычно, закручивал своей «клюшкой» на ближнюю штангу – если мяч не попадал в ворота, то его переправляли дальше, а там уже ждали наши высокие защитники…







Хороша страна Испания







Прежде, чем осесть в Венгрии, Вы оказались в Испании – почему там не остались? Страна-то замечательная!







В 89-м, я узнал, что мной интересуются в барселонском «Эспаньоле»: в это время мы были на турнире в Швейцарии... Поинтересовался у Миши Ошенкова, который был при Лобановским переводчиком и «ответственным за связи с Европой» – менеджер по-современному. Тот говорит: «Да уже несколько месяцев ведутся переговоры – сам Клименте, тренер национальной сборной Испании, проявляет к тебе интерес… Вроде бы видел тебя в деле и ему как раз такой, как ты и нужен…». «Эспаньол», переживавший смену поколений, оказался под угрозой вылета из высшего дивизиона, и Клименте, призванный исправлять положение, затеял в команде «перестройку». Вот так и возникла моя кандидатура…







Но Лобановский не спешил меня отдавать в команду, которая вот-вот вылетит во вторую лигу – на носу у нас был чемпионат мира в Италии и он, видимо, не хотел, чтобы я терял квалификацию. Но испанцы не отставали и предварительный контракт с «Эспаньолом» ему все-таки пришлось подписать, хотя времени на это ушло слишком много… И когда в Кончу-Заспу приехал испанский менеджер, то до конца сезона оставалось всего лишь три месяца!







Валерий Васильевич вызвал меня к себе, чтобы прояснить ситуацию: «Есть возможность поехать в Испанию, но всего на три месяца. Второй вариант – трехгодичный контракт с «Глазго Рейнджерс», который потерял левого полузащитника… С шотландцами можем подписать контракт хоть сейчас и тогда ты сразу же после Испании отправляешься в Глазго…».







И я задумался. Жена ждет ребенка, жить придется в северной стране, где постоянно идут дожди… Чемпионат – явно не европейский: сильных клубов мало и звание чемпиона между собой оспаривают две команды. А в Испании – круглый год солнце, теплое море, веселые, легкие люди… Не подпишу с шотландцами – «Рейнджерс» навсегда утрачен… «Давайте пока «Еспаньол», а там видно будет!»







«Но учти, – говорит Лобановский, – что по истечению трех месяцев ты в обязательном порядке должен прибыть в Киев, так как надо готовиться к чемпионату мира. И не вздумай оставаться в Барселоне – как бы там ни понравилось – Спорткомитет моментально применит санкции и тебя «зарубят» минимум на год!..»







Я улетел в Испанию. И началась совсем удивительная жизнь: народ – другой, атмосфера – совершенно не похожая на нашу, тренировки – абсолютно отличаются от «системы Лобановского»… Мы упорно боролись «за выживание» и добились таки переходных игр. Но и это нас не спасло!.. И, тем не менее, испанцы предлагали мне трехгодичный контракт, квартиру и машину… И снова я начал думать – на дворе все-таки еще 89-й и Советский Союз – в силе! Пусть Спорткомитет меня дисквалифицирует на год, но ведь еще пару лет я смогу поиграть… А вдруг начнутся гонения на моих родителей, когда меня объявят «предателем»?..







А здесь все по прежнему…







Помучав себя и родных, я все-таки вернулся в «Динамо» и начал готовиться к чемпионату мира. Словно с Луны свалился – так там было хорошо, свободно, «без напряга»… Про нагрузки и говорить нечего! А здесь – все попрежнему... Но я сам для себя решил, что надо сыграть удачно, тогда снова могут возникнуть «покупатели».







Но, видимо, я прогневил своего ангела-хранителя, который до этого «вел меня по жизни»: в первом же матче чемпионата мира мы проиграли румынам и Валерий Васильевич нескольких игроков, и меня в том числе, сразу же посадил «на лавку». Эта игра стала моей последней в составе сборной СССР. Кстати, именно румыны, уже во второй раз «перебежали» мне дорогу: первый раз это случилось в первом же моем матче за сборную – тогда нами руководил Малофеев и мы тоже проиграли…







Интересный эпизод произошел перед той игрой: Эдуард Васильевич что-то долго нам рассказывал… Даже стихи читал. А когда распустил, я выхожу из комнаты и не могу понять, как играть надо: у Лобановского все было конкретно расписано и каждый досконально знал свою роль… Спрашиваю Протасова: «Олег, а что играть?» «Да играй в свою игру…»







Недаром, наверное, Вашу команду называли «динамомашиной», которая не может двигаться сама по себе…







Но мы не были роботами, скорее – артистами, которые отлично знали текст своих ролей, а Лобановский – великим режиссером. Импровизация, конечно же, допускалась, но не во вред общей схеме.







После возвращения в Киев ходили какие-то слухи о том, что мной, вроде бы, интересовались в Турции... Но начальство во всем разобралось без меня…







На родине предков!







- Когда я в 1991 году уезжал из Киева, в стране была на удивление запутанная ситуация – разброд и шатание… Клара ждала второго ребенка, и мы решили податься на родину предков. Надо отдать должное моим землякам: как у каждой маленькой нации, у них очень развито чувство Родины, патриотизма. И, если, венгр в любой другой стране сумел заявить о себе, его на Родине встречают с распростертыми объятиями. И я принял решение позаботиться о будущем своих детей – поманила стабильность…







Вы ехали в Венгрию, предполагая играть в футбол?







Для начала мне надо было привести себя в порядок: после непонятной и тяжелой болезни был частично парализован… Спасибо, медицина здесь оказалась получше украинской, да, и отношение в «Ференцвароше» ко мне, венгру, хоть и родившемуся в другой стране, зато игравшему за отличную сборную 250-миллионной страны на чемпионате мира в Мексике, было особенным. К тому же они гордились тем, что я выбрал именно их клуб, хотя приглашали многие. Это доброе расположение передалось и мне, и я, переполненный чувствами, терялся в догадках, как лучше помочь клубу. Кроме того, что я мог делать на поле… Решил поделиться своими записями, которые на протяжении нескольких лет вел в Киеве. Предложил второму тренеру ознакомиться с моими тетрадками, в которых накопилось много материала по проведению тренировок, различные упражнения – по существу, «ноу-хау» Лобановского. «Ой, конечно, мы обязательно этим воспользуемся!..» Но вскоре обо всем забыл. Думаю, он рассказал об этом Нилаши, а тот побоялся, что народ увидит, что мы тренируемся по другой «системе» – вдруг это не пойдет на пользу… Или побоялся, что я со своим «забойным» материалом стану на что-то особенное претендовать!







Очевидно, вы тогда еще не были «западным» человеком?







Но, кроме футбола, я, естественно, ничего не умел, поэтому рассчитывал после окончательного выздоровления, немного поиграть, а потом заняться тренерской работой. Но стоило мне оказаться в раздевалке «Ференцвароша» – понял, что вряд ли смогу переломить себя… Отношение к футболу в профессиональных командах здесь было откровенно любительское! Если в «Динамо», например, тренировка назначалась на 17.15, то мы уже в 17.16 бежали по кругу… Здесь же игроки могли опоздать на полчаса и это им сходило с рук. Помню, после какой-то совсем простой тренировки, которую проводил знаменитый Тибор Нилаши, игравший в 75-м за «Ференцварош» против киевского «Динамо» в финале Кубка обладателей кубков, мы зашли в раздевалку и тут игроки начали уговаривать его не проводить послеобеденную тренировку. «Тибор, что-то мы устали, ноги побаливают…» – обращаясь к коучу «на ты», заскулили они… Я слушаю и ничего не понимаю: если ноги «побаливают» – это ведь хорошо… Тренировка-то была совсем простая – на второй будет полегче... Потом вспомнил Лобановского – в «Динамо» такое даже во сне не могло привидеться!..







Второй случай. Перед какой-то игрой слышу на разминке: «Сегодня надо собраться – обещают премиальные…» И это на разминке перед игрой! В то время, когда надо сконцентрироваться, они говорят про деньги! Да, у нас о деньгах никогда разговора не было: играй, выкладывайся – деньги придут… Создается впечатление, что футбол для них – хобби. Как рыбалка или собирание марок… Попинал мячик на тренировке, принял душ, сделал несколько звонков по мобильному телефону и …исчез. До следующей тренировки. По контракту они, вроде бы, профессионалы, но на самом деле, – любители. А мы в советское время считались любителями, хоть «пахали» на тренировках побольше настоящих профи!







Но получали меньше… Представляю, как Лобановский, перебирая пальцами и отдуваясь, сказал бы: «Уф-ф, это – непрофессионально!»







Получали мы, если сравнивать с нашими болельщиками, неплохо – на машинах все же ездили и в неплохих квартирах жили… В Венгрии футболисты тоже не бедные, но делать то, что делают они, я бы не смог: за годы жизни в Украине у меня выработались какие-то принципы, и поступаться ими не хотелось. Я понял, что мне, воспитанному в совершенно другой системе, здесь работать будет очень сложно – для многих придется стать врагом... Великий венгерский футбол 50-х годов сошел на нет: прошлые «звезды» давно разъехались, а те, что остались в стране бывшей «народной демократии», развращены всенародной «бесплатной» любовью к футболу и довольствуются малым... Стоит какому-то клубу кого-нибудь где-то обыграть, газеты, радио и телевидение тут же раздувают этот успех до небес! Все ждут, что вот-вот «выстрелят» юноши… Но успех все не приходит!..







За те 15 лет, что я здесь живу, венгерский футбол так ни разу и «не проснулся». Как та сказочная принцесса у Андерсена, которую кто-то непременно должен разбудить…







Только вот когда придет этот королевич Елисей?.. А, может быть, венгры ждут нового Абрамовича?







Или легендарного Аттилу!.. Удивительно, богатые люди, вроде бы, есть, но вот деньги в футбол почему-то вкладывать не торопятся. А те, кто должен непосредственно заниматься футболом, ждут милостыни от Блаттера и Юханссона, словно Венгрия – слаборазвитая страна!..







Среди нас, претендентов…







А как же тогда Венгрия вместе с Хорватией претендует на проведение чемпионата Европы 2012 года?







В этом я вижу две причины. Во-первых, иначе мы ни за что не попадем в финальную часть этого престижного турнира, и, во-вторых, предполагается, что с помощью серьезных инвестиций, которые обязательно хлынут в страну, удастся обновить инфраструктуру, построив несколько стадионов, с десяток отелей для туристов и реконструировать аэродромы, вокзалы и дороги.







Вот только я боюсь, что после чемпионата Европы, если УЕФА все-таки сжалится над нами, все эти стадионы быстро придут в негодность из-за того, что народ отвык от футбола.







Да, инфраструктура должна работать. По большому счету, в Украине приблизительно та же ситуация, хоть федерация футбола и проявляет активность… Вся надежда на то, что тендер все-таки выиграем мы с поляками, а не Вы с Хорватией!







Жаль, что Украина выбрала себе в партнеры Польшу, а не Венгрию…







Помешали политики… Так каким же образом Вы ушли в бизнес – сами ведь говорили, что, кроме футбола, ничего не умели.







Разуверившись в том, что «мирным путем» мне удастся чего-нибудь добиться, с венгерским футболом я решил «завязывать». Однако возвращаться обратно в Украину не хотелось – сдаваться не умею… И тут нашлись люди, которые занимались серьезным бизнесом еще с Советским Союзом – вот они и предложили мне «поторговать» моим именем. Ничего в этом оскорбительного не было – меня все еще помнили в стране, с которой они вели бизнес. Уважали футбольные болельщики, среди которых было немало руководителей – почему бы этим не воспользоваться… И с 93-го я полностью ушел в бизнес.







И ни разу не вспоминали о футболе – руки разве не чесались?..







Бывало, что подходили люди и спрашивали, почему это я, пройдя такую «школу жизни» у самого Лобановского, не продолжаю дело своего учителя… Не знаю, с чего в Венгрии начинать: у руководителей футбола и богатых людей особого желания заниматься футболом нет, а уговаривать их я не могу. Да и мой бизнес не так уж велик, чтобы я мог на него опираться. Хотя даже моя Клара, видя, как я страдаю, и сейчас пытается предлагать какие-то варианты… Сейчас вы меня «пытаете» на супербазе в Конче-Заспе – в Венгрии о таком даже и не догадываются: там найти нормальное поле, где можно было бы тренировать детей – большая проблема! Правда, «Ференцварош» имеет неплоху базу для юношей, но клуб высоких задач не ставит, выступая во второй лиге…







Знаете, все познается в сравнении: недавно удалось побывать в Донецке на базе «Шахтера» в Кирше – такое впечатление, что это – не тренировочная база, а какой-то сказочный оазис. Сорок два гектара ухоженной территории, несколько «отелей», где живут игроки главной и второй команды, а также дети из Академии, которой, кстати, руководит голландец из «Фейеноорда». И девять великолепных полей, за которыми ухаживает целая бригада «агрономов»…







А «новые венгры» предпочитают строить собственные замки и держать деньги в кубышке…







Удивительно, но в Закарпатье, откуда Вы родом, отношение к футболу сродни венгерскому – там тоже замков хватает... Неужели виной этой недальновидности национальный менталитет?







Вполне возможно. Когда все мы жили намного хуже и границы были наглухо закрыты, из Закарпатья каждый сезон в ведущие команды Украины и России отправлялись десятки отличных футболистов. В одном только киевском «Динамо» играло несколько поколений наших закарпатцев – и каких!.. А сейчас!







Мне рассказывают, что руководитель местного значения может, не стесняясь, выпроводить пришедших к нему ветеранов!.. «Я у футболі нічого не розумію...»







Прискорбно, но уничтожается система, которая «при советах» давала классных мастеров...







Давайте предположим, что Суркис или Ахметов вдруг предложат Вам все бросить и заняться футболом: тренировать или чем-нибудь руководить – готовы оставить прежние занятия?







Трудно ответить. Даже, если бы такое случилось на самом деле, я бы надолго задумался… Как говорится: и хочется, и колется. Бесспорно, с футболом у меня могло бы получиться, но в бизнесе на мне завязано много людей – я, если так можно сказать, являюсь гарантом бесперебойной работы для обеих сторон.







И, тем не менее, заезжая в Киев и встречаясь с ветеранами-динамовцами, я по-хорошему завидую всем тем, кто сохранил верность футболу и тренирует детей или работает в профессиональных командах…







Живя на динамовской базе, в двух шагах от комнаты, в которой столько было пережито, я испытываю дикую ностальгию: и лампочка, которая висит над кроватью, вроде бы, та же самая, и те же обои, и тот же вкус пищи… Будто бы я и не уезжал отсюда. Просыпаюсь, а рядом спит мой семнадцатилетний сын, который приехал сюда учиться футболу, так как хочет пройти по пути своего отца. Может, ему и не суждено стать профессиональным футболистом, но пусть Ласло сам убедиться, что это – не просто игра в мяч, а настоящая мужская работа.







Почему бы Вам все-таки не заняться детским футболом: неужели трудно найти разумного человека, который инвестирует достаточные суммы на строительство школы и создание инфраструктуры?.. Успокойте душу…







В Венгрии уже такие попытки предпринимались: люди получали деньги, разворачивали рекламную кампанию, извлекали какую-то прибыль и вскоре становились банкротамиэти деньги заканчивались!.. Этот «недоразвитый» капитализм испортил людей, которые стремятся побыстрее заработать и куда-нибудь «свалить»… Богатые люди не торопятся вкладывать средства в «долгоиграющие» проекты. Пусть даже они преследуют самые благородные цели... «Динамо», «Шахтеру» и «Челси» просто повезло!..







Была когда-то такая поговорка: «дети – цветы жизни, но пусть они растут в чужом огороде!»







Что-то вроде этого… Все, вроде бы, – «за», а как приходится доставать кошелек – жалко!.. Уверен, если бы мне захотелось вдруг основать школу, то пришлось бы столкнуться с непониманием многих людей: от родителей учеников до руководителей футбола. На венгерскую почву трудно перенести украинские наработки…







Не потому ли не сумели надолго задержаться в Швейцарии Беланов с Перепаденко?







Швецария, по сути – закрытая страна, со своими вековыми традициями, со своим отношением к ведению бизнеса. И хоть «Виль» сумел впервые в истории выиграть кубок страны, серьезного впечатления на деловых людей это не произвело. В стране есть несколько сильных клубов, которые выступают в еврокубках и поставляют игроков в сборную, остальные, которых не меньше, чем в Украине, играют для своего удовольствия. И на футболе зарабатывать не собираются… А наши хотели произвести переворот в швейцарском сознании – такое там не проходит.







Футболисты способны на все







Вас пригласили в уже работающий бизнес или приходилось самому начинать?..







Начну издалека. Прокручивая всю жизнь, шаг за шагом, от маленького Фанчиково, села в тысячу человек, до ДЮСШ в Виноградово и дальше, понимаю, что меня вроде бы кто-то вел по жизни… Не попадись отцу в руки газета, в которой было напечатано объявление о наборе во львовский спортинтернат, как бы сложилась моя дальнейшая судьба – сказать трудно. Потом был сезон в «Карпатах»… Юра Бондаренко, с которым мы вместе играли, перебрался в Винницу и там рассказал Терлецкому обо мне. Тот, не долго думая – вот чутье у Ивана Ивановича! – тут же сел в машину и вывез меня из Львова, даже не предупредив родителей… Отыграл я сезон в «Ниве» и, если бы не появился «гонец» из Москвы, вполне мог бы, вместо Киева, оказаться или в Запорожье, или в Ташкенте… Получалось так, что я поступал по принципу: все, что не делается – к лучшему. Так произошло и с бизнесом: никогда ведь не думал, что буду заниматься чем-то, кроме спорта… Ведь с молодых лет, когда другие ходили на танцы, гуляли с девочками, курили и пили, я до седьмого пота «пахал» на тренировках! И нисколько об этом не жалею: знал, что только так можно чего-то достичь в жизни.







Когда по Будапешту распространилась информация, что я заканчиваю с футболом, два местных бизнесмена, которые вот уже много лет владеют крупной фирмой, связанной с химическим производством, обратились ко мне с предложением помочь им в установлении связей в Украине и России…







Когда я после этого звонил директору какого-то предприятия в Украине и представлялся, оказывалось, что многие меня хорошо помнят. Сделав несколько звонков, я отправлялся сюда в командировку, организовывал встречи, выступал в роли переводчика. И учился у профессионалов...







Раньше мы завозили материалы из Союза в Венгрию и дальше – в Европу, а сейчас, наоборот, полиэтилен, полистирол и полипропилен везем из Венгрии в Украину. Я создал свою фирму «Рац и сыновья» и под руководством своих учителей работаю с украинскими партнерами, которых у меня порядка 800. И так как я лично веду переговоры с партнерами и заинтересован в оперативности и четкости поставок, «проколов» пока что не было…







А украинские порядки сильно отличаются от венгерских?







Там больше порядка и меньше «внештатных ситуаций»… Венгрия вступила в Евросоюз и теперь руководствуется новыми порядками, которые проходили апробацию десятилетиями.







Что изменилось в Венгрии после вступления в ЕС?







Цены на газ, электричество, продукты питания растут, а зарплата остается на прежнем уровне – раз в десять ниже, чем у соседей по Евросоюзу!.. Мы нужны Европе для того, чтобы сбывать свою продукцию. Думаю, то же самое случится и с Украиной, если ее туда когда-нибудь примут. Правильно говорят умные люди: в Европу надо идти не с протянутой рукой, а со своей конкурентоспособной продукцией.







А украинский футбол уже там!.. Как Вы считаете, «засилье» легионеров тормозит развитие украинского футбола?







Легионерами сегодня никого уже не удивишь: они появляются даже в любительских командах. Наверное, нужен какой-то разумный баланс, реальная квота, которая бы с одной стороны – не мешала руководителям клубов решать свои амбициозные задачи, а тренерам сборных Украины – получать в свое распоряжение футболистов, имеющих достаточно игровой практики.







Но, наверное, было бы неправильно ставить в состав игрока, который по уровню своей игры уступает партнерам, однако имеет украинский паспорт? Украина стремится в Европу, а ведь жители стран, входящих в Евросоюз, имеют иммунитет на любые ограничения.







Футбол, прежде всего – зрелище, а потом уже все остальное. И зрители не ходят на стадион не потому, что билеты дорогие или начало матча назначено во внеурочное время – смотреть не на что!.. В Англии билеты стоят от 30 до 60 Евро, а трибуны переполнены… То же было и в Советском Союзе, когда на рядовые матчи на стадионе яблоку негде было упасть.







«Мы никогда не знали, какого цвета скамейки на трибунах…» – как-то сказал по этому поводу Владимир Трошкин...







Так вот лет тридцать назад английский футбол никакого интереса у меня не вызывал, потому что играли по принципу: мячик – налево, мячик – направо… Борьба по всему полю, навесы и удары головой. И все. Но нашлись умные люди и начали приглашать лучших французских, немецких и африканских игроков, а потом и тренеров. И это в Англии, которая славится своим консерватизмом… А сейчас английский футбол для меня намного интереснее и немецкого, и итальянского, и испанского…







Директор детской Академии футбола «Шахтера» Хенк ван Стее переводит школу на игру по схеме с тремя нападающими – для того, чтобы привить мальчишкам желание и умение обыгрывать защитников. Заботится о том, чтобы научить футболистов тактическим навыкам. В Донецке хотят, чтобы футболист не только играл – думал, «читал игру»... Может быть, когда-нибудь выпускники этой Академии насовсем вытеснят легионеров из основного состава?..







В Донецке не скупятся на эксперименты. В Украине все ждут, что их конкуренция с «Динамо» принесет в конце концов плоды. Живя в Конче-Заспе, наблюдая за тренировками вижу, что у киевлян есть немало перспективных молодых футболистов…







Непонятно только, куда они со временем исчезают… Мне кажется, что с детских лет с будущими динамовцами больше работают над тактикой, чем над техникой. Редко увидишь, как нападающий «один в один» обыгрывает защитника – предпочитает избавиться от мяча, перекладывая ответственность на партнера…







Сколько себя помню, советских футболистов обвиняли в неумении работать с мячом… И, тем не менее, техничных игроков всегда было достаточно. Вспомните киевлян: Каневского, Трояновского Мунтяна, Бышовца, москвичей: Стрельцова, Воронина, Маношина, Черенкова, Гаврилова, Добровольского и других… А какие технари играли в кавказских командах – вообще цирковые артисты!..







Каким-то обязательным техническим приемам можно обучить еще в детстве, почему же тогда от игрока национальной сборной мяч отскакивает, как от стенки! Видимо, его детский тренер предпочитал «напирать» на «физику»… А ведь таких специалистов можно понять: зарплата маленькая, а необходимо как можно чаще побеждать. Вот и приходится заниматься селекцией: собирать в команде высоких и сильных ребят – «желательно», переростков. А что будет с ними во взрослом футболе, уже никого не интересует…







Считается, что техничный футбол умер вместе с дворовым футболом. Хотя, казалось бы, из вчерашних босяков, обучающихся под руководством профессиональных тренеров да еще и в комфортных условиях, должны вырастать сплошные звезды…







Почему-то пока этого добиться не удается… Может быть, необходимо лет до 10-12 заниматься только техникой, и лишь потом переходить к остальным премудростям футбола…







Значит, будем ждать, пока подрастут техничные, обученные современной тактике, амбициозные футболисты?







Во всяком случае, и в «Динамо», и в «Шахтере» это понимают и пытаются что-то делать.







Спасибо, Ласло Карлович, за доверительную беседу и за Вашу искреннюю любовь к футболу, который всех нас давно уже объединил.





