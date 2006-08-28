Компартия Китая заказала погоду на Олимпиаду

Государственный Комитет по влиянию человека на погоду проводит учения не в последнюю очередь с прицелом на Олимпийские игры: их торжественное открытие через два года должно гарантированно пройти без дождя. сообщает Suddeutsche Zeitung .



37 тысяч крестьян и бывших солдат во всех частях страны находятся в боевой готовности. Как только метеорологи на фотографиях, полученных со спутника, видят дождевые облака, эта армия устремляется к пушкам. В распоряжении службы находятся 4000 пусковых ракетных установок, 7000 артиллерийских орудий и 30 самолетов. Они служат для обстрела облаков йодистым серебром, которое вызывает конденсацию влаги. Китай уже с 1958 года проводит эксперименты по вызыванию искусственного дождя и реализует крупнейшую в мире программу по влиянию на погоду, прежде всего в сельскохозяйственных целях. В настоящее время часть территорий провинций Сычуань, Гуйчжоу и Ганьсу подверглись опустошительной засухе. "Крестьяне требуют, чтобы мы что-то сделали", – говорит главный "повелитель дождя" в Китае профессор Мао Цзетай. Он также борется с лесными пожарами и работает над методами по предотвращению выпадения града. Как сообщает агентство "Синьхуа", в 2000-2005 годы "повелители дождя" обстреляли в общей сложности три тысячи дождевых облаков. При этом, по их собственным данным, они "произвели" 210 млн кубометров искусственного дождя.



Однако попытки повлиять на погоду в крупных городах относительно новы. "Они мечтают о том, чтобы очистить сильно загрязненный воздух и обеспечить хорошую погоду, – говорит бывший сотрудник этой службы из северо-восточного Китая, который предпочел сохранить анонимность. – Но это все чепуха. Никто научно не доказал, что можно вызывать искусственные дожди". Профессор Мао тоже проявляет осторожность: "Мы ничего не можем гарантировать, в том числе на время Олимпийских игр, – говорит Мао. – Это как обращение к врачу: он, возможно, не так уж много знает о болезнях, но, если к нему приходит пациент, он должен что-то делать".



США и другие страны после неудачных опытов распростились с мечтой повлиять на погоду. Но партийное руководство Китая, состоящее в основном из инженеров и технократов, по-прежнему верит, что все проблемы технически разрешимы. Оно приняло решение о строительстве на Янцзы крупнейшей на планете плотины. Оно непременно хочет отправить китайца на Луну. А во время Олимпиады оно хочет представить всему миру Китай с его наилучшей стороны. 8 августа 2008 года известнейшие режиссеры Чжань Имоу и Стивен Спилберг устроят одно из самых экстравагантных торжественных мероприятий в спортивной истории. Это накладывает определенные обязательства на "повелителей дождя". "Мы обсудили и решили, что можем хотя бы попытаться это сделать", – говорит профессор Мао.



"Если дождевые облака будут двигаться в направлении стадиона, мы будем перехватывать их, – пообещала недавно в одном интервью пекинская "повелительница дождя" Чжань Цан. – Однако, если приблизится большой грозовой фронт, не будет никаких шансов на успех". Август в Пекине всегда славится своими грозами.

