Виталий Кличко: «У брата есть возможность доказать, что он – сильнейший в мировом боксе»

31 августа 2006, 17:45

Завершивший свою звездную карьеру в боксе Виталий Кличко, похоже, с головой ушел в политическую и благотворительную деятельность. С другой стороны, он остается, пожалуй, единственным источником достоверной информации о спортивных планах своего младшего брата…

Не секрет, что, учитывая их громадную занятость, знаменитости страны, по большей части, неуловимы. В том числе, и звезды спорта. Тем не менее, в Киеве есть место, где многих из них можно «отловить» достаточно свободно. Это школа-интернат для детей сирот им. Мануильского. Сюда звезды наведываются достаточно часто и не с пустыми руками. На сей раз, накануне первого сентября, интернат посетил Виталий Кличко. Он прибыл с благотворительной миссией, как «представитель» Фонда братьев Кличко. Выдающийся украинский боксер, а ныне политик, привез для всех детей интерната школьную форму «с иголочки», пошитую фабрикой «Юность». И вдобавок к этому, не менее сотни коробок конфет.



После торжественной части и небольшого концерта, устроенного учащимися, появилась возможность побеседовать с чемпионом, так сказать, в неформальной обстановке. Виталий Кличко начал с того, что вспомнил свои «молодые годы»…



- Первое сентября для меня всегда ассоциировалось с цветами, белой рубашкой и праздничным настроением. Хотя я, в семь лет, шел в первый класс очень даже не радостно. Не хотел идти в школу по той причине, что со мной здесь не было моих товарищей по детскому саду. Поэтому и на фотографии рядом со своей учительницей получился весь зареванный. Но с годами многое изменилось, и каждый раз первого сентября в школу отправлялся с удовольствием. Интереснее всего было встретиться с одноклассниками, с которыми не виделся все лето. Сейчас вот смотрю на этих ребят – в интернате – и вспоминаю себя в их возрасте… Очень хочется пожелать, чтобы все их сегодняшние мечты сбылись.



А вы о чем мечтали в детстве?



Сначала о собаке. Потом о велосипеде… Вообще, малыши и подростки о чем только не мечтают! Неделю тому назад с братом Володей были в Намибии в рамках реализации проекта образования для нуждающихся детей. И знаете, о чем мечтают дети Намибии? Они мечтают потрогать снег.



Так ваш проект касается не только Украины?



Нет, и других стран тоже. Кстати, на днях вернулся из Харькова, где открывали спортивную площадку. Это наш совместный проект с компанией Кока-кола. Такая же площадка открылась в Днепропетровске. На очереди Одесса, Львов и Донецк.



Виталий, раз уж вы упомянули своего брата, то просветите по поводу его планов. Очень уж противоречивые слухи ходят… С кем же он все-таки будет драться?



Этот поединок организовать оказалось довольно непросто. Как, наверное, помните, он состоится 11 ноября. Имя соперника сейчас все еще под большим вопросом. Вообще, мы рассчитывали, что Володя будет боксировать против Олега Маскаева. Но тот, к сожалению, получил травму, которая не позволит восстановиться к намеченному сроку. Поэтому велись переговоры с Бриггсом. И, наконец, Брок – вполне реальная фигура из претендентов. В прессе много судачат по его поводу и, порой, принижают уровень этого спортсмена. А уровень, надо сказать, очень высок. Брок имеет в своем активе 28 побед, в том числе и нокаутом, и ни одного поражения! Это красноречивая характеристика мастерства. Брок – достойный соперник. Если поединок между ним и Владимиром состоится, то он будет очень зрелищным. А для Володи станет очередным экзаменом. Предоставляется прекрасная возможность доказать, что он сегодня является сильнейшим атлетом-супертяжеловесом в мировом боксе.



Сейчас большой ажиотаж развернулся вокруг российского супертяжа Николая Валуева… Особенно после того, как он стал чемпионом мира по версии WBA. Сам Дон Кинг неустанно твердит, что Валуеву равных нет. Россиянин, как известно, рассматривался в качестве возможного соперника Владимира Кличко. Если бы между ними бой состоялся, то, на ваш взгляд, кто имел бы большие шансы?



Если этот поединок состоится, думаю, что Володя у Валуева выиграет. А вообще, чем интересен спорт?.. Тем, что до последнего удара гонга в поединке никто не может со стопроцентной гарантией назвать победителя. Интрига сохраняется до самого конца. Поэтому и залы переполнены, и перед телеэкранами собираются десятки, если не сотни миллионов зрителей. Это же тяжелый вес! Здесь все возможно. Исход боя может решить один удар.



Виталий, на днях снова в прессе была поднята тема вашего возможного возвращения на ринг…



Да, тема была поднята, хотя, честно говоря, она не новая. О возможном возвращении я заявлял, когда, в связи с травмой, принял решение о завершении карьеры. Действительно, на ринг вернуться мог, но при условии, что на такой же шаг решился бы Леннокс Льюис. Только ради этого – одного единственного поединка - мог бы снова надеть перчатки. Потому, что после нашего прошлого боя осталось много вопросов. Но вряд ли этим мечтам суждено сбыться. Льюис закончил свою спортивную карьеру. Хотя наш с ним поединок, думаю, хотели бы увидеть многие любители бокса.

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