Андрей Шевченко: «Все, что приобретает «Челси» - это хорошо»

1 сентября 2006, 18:06

В первый день осени звезда отечественного и мирового футбола Андрей Шевченко поздравил киевских детей с началом учебного года и перед спортивной общественностью развеял слухи «о проблемах со здоровьем»…

Все-таки везет учащимся киевской школы-интерната имени Мануильского! Детей, еще находившихся под впечатлением вчерашнего визита Виталия Кличко, поджидал новый сюрприз….



Сегодня – в «День знаний» - интернат посетил Андрей Шевченко. Как глава своего же фонда он прибыл для проведения совместной с «Киевстар» благотворительной акции в рамках социальной программы «Разом переможемо».
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Поздравив детей с праздником, Андрей поделился с ними собственным «опытом учебы» в школе: «Очень важно уже в таком возрасте иметь мечту и цель. Я с детских лет видел свое будущее только в футболе. И цели добился, потому, что очень этого хотел и много в этом направлении трудился».



После того, как организаторы акции преподнесли детям подарки – спортивную форму, мячи и прочие спортпринадлежности – знаменитый украинский форвард провел мастер-класс.
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Тут же, в зале, он продемонстрировал свои коронные приемы и финты. Ребята из интернатской футбольной команды, со своей стороны, показали все, на что способны.
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Андрей остался доволен и дал высокую оценку мастерству ребят. И получил… награду! Специально для него подростки изготовили медаль.

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Когда в общении футболиста с учениками образовалось «окно», появилась возможность и журналистам «поприставать» к нему с насущными вопросами…

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Андрей, а у вас, лично, о школе остались хорошие воспоминания?



Конечно! У меня были замечательные учителя. Дело в том, что уже с 11 лет мой спортивный график был очень напряженным с частыми поездками. Поэтому нередко приходилось пропускать занятия в школе. Тем не менее, учителя относились к этому с пониманием и очень много помогали.



Поэтому все, что связано со школой, для меня особенно важно. Сюда – в интернат – я приехал сразу после тренировки, поскольку, у меня есть общественные обязательства. А к ним отношусь очень ответственно. Тем более, когда речь идет о детях.



Кстати, о детях… Как себя чувствует ваша жена? (Напомним, что семья Шевченко ожидает прибавленияавт.)    



Кристен чувствует себя хорошо. До родов осталось очень немного времени. Наконец-то нашли подходящую квартиру и скоро будем переезжать. И Джордан (сын Андрея – авт.) тоже в курсе, что скоро у него появится брат или сестра. Мы с женой его подготовили.



Андрей, что можете сказать по поводу информации, что вы после столкновения с Лэмпардом получили травму и ваше участие в игре со сборной Грузии под вопросом? Такой переполох наделала эта новость!..  



Эта информация не соответствует действительности. Затрудняюсь сказать, откуда растут ноги у этой «утки»… Никакого столкновения с Лэмпардом не было, и никакой травмы я не получал. На сборы приехал вовремя. Так что, по этому поводу можно не переживать.



Как вы оцениваете группу, в которую попала наша сборная на отборочном цикле чемпионата Европы? И каковы перспективы на предстоящую игру с Грузией?



Что тут говорить – группа очень тяжелая. Достаточно напомнить, что предстоит играть с двумя финалистами чемпионата мира. Да, поединки предстоят нелегкие – каждое очко будет на счету. Выкладываться надо будет до последнего.



Что касается игры 6 сентября с командой Грузии… Не стоит преуменьшать ее мастерство. Это очень хорошая команда. Необходимо принимать в расчет, что костяк этой сборной составляют футболисты, играющие в самых известных клубах Италии, Англии, Франции… Опять-таки вспомним, что игры с Грузией у нас всегда складывались тяжело.



Вы в курсе, что «Челси» приобрело «арсенальца» Эшли Коула? Можете дать оценку этому игроку?



Об этом приобретении мне сказали только сегодня. Что о Коуле можно сказать?.. Очень хороший игрок. А вообще, я не даю комментариев по поводу покупок клуба. Скажу так: все, что осуществляет «Челси» в плане приобретения игроков – это хорошо.



Кстати, как продвигаются ваши дела по изучению английского?



Дела идут, и в правильном направлении. И достиг уже определенных успехов. Но мне все-таки, в этом отношении, легче, поскольку моя жена – американка. Сейчас общаемся на этаком итальяно-английском языке.

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