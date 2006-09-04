Немцы озабочены русификацией футбола

Кроме того, он заявил о том, что планирует через три года оставить свой пост и стать президентом мюнхенского футбольного клуба, сообщает Frankfurter Rundschau.



"Мой контракт истекает через три года. Если все пойдет по плану, я сменю на посту президента клуба Франца Бекенбауэра", – заявил в интервью Kieler Nachrichten 54-летний Хенес, который с 1979 года отвечает за функционирование немецкого рекордсмена.



Менеджер подверг острой критике Аргентинскую федерацию футбола, которая продала права на свою национальную сборную российскому предпринимателю: "Я считаю, что это сумасшествие. Для меня это равнозначно началу конца футбола". Недовольство Хенеса вызывает влияние, которое имеют, например, предприниматель Роман Абрамович в английском футбольном клубе "Челси" или бизнесмен Виктор Вексельберг, который за 14 млн евро приобрел права по организации матчей сборной Аргентины в Европе и частично сможет теперь определять состав команды.



"Если процесс русифицирования футбола продолжится, то через 10 лет мы сможем сказать "на сдороффье", иными словами – до свидания, футбол". Такое развитие событий, по словам Хенеса, можно остановить лишь в том случае, если "нефтяные концерны разорвут, наконец, свои преступные связи с русскими и арабами, а мы станем развивать альтернативные виды энергии; тогда они прекратят свою грязную игру и станут сами пить свою нефть". Из-за таких инвесторов, а также из-за невысоких по европейским меркам доходов с телеэфира, менеджер не видит для "Баварии" шансов на получение международного титула.



"Поскольку ежегодно мы получаем на 80 млн евро меньше дохода от телевизионной трансляции, чем ведущие клубы, то, с моей точки зрения, нам вряд ли удастся в этой связи выйти в Лигу чемпионов". Чемпион мира и Европы не намерен изменять своей политике экономического здравого смысла. "Я бы не стал гордиться тем, что вышел в Лигу чемпионов, если бы для этого мне потребовалось понести 204 млн евро убытков, как это случилось с лондонским "Челси" в прошлом году".

