Украинский футбол: девять дней без Кучеревского…

Не прошло и месяца, как этот прославленный украинский футбольный мастер отметил свой юбилей. И вот миновала первая скорбная дата его памяти…

Справка. Кучеревский Евгений Мефодьевич. Заслуженный тренер СССР (1989). Родился 6 августа 1941 года в Херсоне, начинал играть в юношеской команде «Спартак» (Херсон) – с 1954 г. Вратарь. Команды: «Спартак» (Херсон) – 1958-1961, СКА (Одесса) – 1962-1965, «Судостроитель» (Николаев) – 1965-1967, «Авангард» (Желтые Воды) – 1971-1972, «Колос» (Баштанка) – 1972-1973. Тренер «Колоса» (Никополь) – 1974-1982, «Днепра» (Днепропетровск) – 1986, сборной Украины - 1995. Главный тренер «Колоса» (Никополь) – 1982-1983, «Судостроителя» (Николаев) – 1984-1985, «Днепра» (Днепропетровск) – 1987-1992 и 2002-2005, «Этуаль» (Сус, Тунис) – 1992, юнош. сб. России – 1992-1993, олимп. сб. России – 1993-1994, СК «Николаев» – 1994-1997, «Арсенал» (Тула) – 1999, «Ротор» (Волгоград) – 2000, «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – 2001. Затем – спортивный директор «Днепра» (Днепропетровск). Чемпион СССР 1988, второй призер чемпионатов СССР 1987 и 1989. Обладатель кубка СССР 1989. Погиб 26 августа 2006 года.



Незадолго до катастрофы, унесшей жизнь этого замечательного человека, мы встретились с президентом федерации футбола Днепропетровщины Андреем Павелко, совсем еще молодым бизнесменом, который, помимо всего прочего, содержит детский футбольный клуб. Значительная часть нашей беседы касалась Евгения Кучеревского…







О Кучеревском и чувстве благодарности…





В Указе Президента Украины № 697/2006 наградами отмечено около полутора десятка футболистов, которые в отборочном цикле к чемпионату мира в Германии выступали за «Днепр»… Выходит, что своим успехом национальная сборная в значительной степени должна быть благодарна именно «Днепру» и Кучеревскому?







Бесспорно. И мне кажется, что заслуга Евгения Мефодьевича, который, в буквальном смысле этого слова, с бору по сосенке собрал в «Днепре» способных ребят и довел их до уровня сборной, все-таки недостаточно оценена. Но никогда вы от него этого не услышали бы… Я глубоко уважаю Евгения Кучеревского, помощь которого в создании нашей детской футбольной школы «Днепромайн» трудно переоценить. С первых же минут нашего знакомства он сумел убедить меня в том, что я стою на правильном пути…







Мне казалось странным, что Кучеревского, который дал национальной сборной чуть ли ни весь основной состав своей команды, почему-то не использовали в главной команде страны даже в качестве консультанта… Может, окажись Евгений Мефодьевич в Германии, результат был бы еще значительнее!







Мне трудно об этом судить, но одно могу сказать: возвращаясь после каждого тренировочного сбора или официальных матчей, футболисты «Днепра» за свой клуб играли все хуже и хуже… Не думаю, что некоторые из них «поймали звездочку», однако это не могло не сказаться на взаимоотношениях. Уход Венглинского – лишнее тому подтверждение…







Не думаете, что игроки, «обиженные» излишней требовательностью тренера, просто-напросто «плавили» его?..







Во всяком случае, в разговорах со мной футболисты в этом не признавались… Но сделанного не переделаешь, и теперь остается уповать на высокую квалификацию Олега Протасова, которому предстоит вселить в своих подопечных уверенность в своих силах. Журналисты склонны считать, что наша сборная добилась столь высокого результата благодаря тому, что в команде создана исключительно рабочая атмосфера и окончательно изжит комплекс неполноценности…







Честно говоря, я ждал, что игроки, которые, по существу, вынудили руководство клуба пригласить вместо Кучеревского другого тренера, когда-нибудь попросят у своего учителя прощения...







Пусть это будет на их совести… Для меня же навсегда в памяти останется человеческий поступок Кучеревского, который перед тем, как принять «Днепр», целый год безвозмездно помогал нашей школе, консультировал молодых тренеров, ездил с нами на соревнования и даже ходил на базар, чтобы купить детям сладости…







О футбольной «мафии»







В отсутствие государственной поддержки ответственность за украинский футбол берут на себя «общественники» и меценаты. У Андрея Павелко я попытался выяснить, что к чему…







Вы стали президентом федерации в 25 лет – в этом возрасте еще, по-моему, ни один любитель не брался руководить профессионалами… Страшно не было?







Когда в 1999 году я занялся детским футболом, это было «непаханное поле» проблем, при полном отсутствии инфраструктуры: ни полей, ни мячей, ни формы – полнейший упадок!.. Но у меня уже был опыт работы в бизнесе и, кроме того я очень люблю футбол. Как говорится, если не мы, то кто?







И, тем не менее, на выборы из Киева прилетела «группа поддержки» в лице Шевченко и Ващука?







Был еще и Григорий Суркис… Прежнее руководство уходить добровольно не собиралось, но ситуация в областном футболе сложилась настолько критическая, что необходимо было применять самое оперативное «хирургическое» вмешательство… Ребята выступили перед коллегами, поагитировали за меня. Выступил Президент ФФУ… И вот я уже пять лет «у руля»…







Организовали футбольную «мафию»?







Скорее команду единомышленников…







Как жена относится к Вашим постоянным отлучкам, загруженности, вечным футбольным проблемам? Телефон ведь, наверное, не умолкает?







Кстати, с какого раза Вы дозвонились? Что касается занятости: так как мы часто общаемся с футбольными семьями, то Алена постепенно втянулась – а, может, просто смирилась. Она видит, как внимательна к проблемам Влада его прекрасная Маргарита, насколько умиротворяюще действует на Андрея его Кирстен… Футбол занимает процентов восемьдесят моего свободного времени!.. Спасибо Алене, что она с пониманием к этому относится. Я благодарен своим партнерам, помощникам, заместителям и менеджерам по бизнесу, которые меня «прикрывают» – иначе бы не потянул… Особенно сейчас, когда мы полным ходом готовимся к ЕВРО-2012. Сейчас, когда Украина вышла во второй раунд, нам все надо готовить по-новому и вводить в курс дела уже других начальников!







Как Вы оказались в футболе?







Семья у меня самая спортивная: отец – трижды мастер спорта – современное пятиборье, фехтование и служебное многоборье, чемпион Союза по служебному многоборью… Так что я не мог остаться в стороне и с пятилетнего возраста, пока что «для здоровья», занялся плаванием. Но, став чуть постарше, «проявил самостоятельность» и, вопреки воле родителей, удрал в футбол – скандал в семье был большой… К сожалению, в футбольной «школе» через год произошла «реконструкция» и тренер, не вдаваясь в подробности, «переполовинил» список группы… Пришлось в восемь лет вернуться в плавание. «Доплавался» до кандидата в мастера и… перешел в современное пятиборье. Снова плавал, но, кроме этого и бегал, скакал, стрелял, фехтовал… Тоже где-то на уровне «камээс»… Но футбол не отпускал – видимо, не доиграл…







Поэтому, наверное, и захотелось передать детям нашего региона частичку своей любви к футболу, дать им то, чем они обделены. Пока что, вроде бы, получается… Хотя, были и такие, которые многозначительно крутили пальцем у виска: побалуется и бросит... Но я с каждым днем утверждался во мнении, что футбол – мое дело, в чем, по прошестии шести лет еще больше утвердился.





Впрочем, если бы я не встретился с Евгением Мефодьевичем Кучеревским и Виктором Борисовичем Масловым, который сейчас тренирует днепродзержинскую «Сталь», ни о каких планах возрождения детского футбола в области не могло быть и речи. С их помощью мне удалось «заполнить эту нишу»…







С чего начинали?







Первые две команды набрали едва ли не с улицы, однако вскоре мы начали быстро разрастаться. Пришли Подорожняк, Мусиенко, Абаян – лучшие тренеры города, и вскоре вслед за ними потянулись и другие... Подключились бывшие игроки «Днепра» Кучеревский, Маслов, Лысенко – с первых шагов «Днепромайн» заявил о себе. За это время мы доказали, что по своим потенциальным возможностям наша школа не уступает, а где-то даже и превосходит школы ведущих украинских клубов: уже через три года мы выиграли в финалах и у «Динамо», и у «Шахтёра».







К сожалению, не удается охватить всех желающих заниматься футболом… Проводим селекционную работу, отбирая наиболее одаренных детей. За короткое время сумели подготовить несколько способных футболистов: Кравченко, Лукьянчук, Ефименко… Костя Кравченко уже играет в «основе» «Днепра» и очень нравится специалистам, на подходе – Артур Карноза…







И детская школа и «общественная организация» – областная федерация футбола – требуют серьезных финансовых инвестиций…







Я рано начал заниматься предпринимательством и теперь, кроме производства обоев на фабрике «Днрепромайн», мы с компаньонами развиваем и другие направления… По существу, на футбол я трачу собственные средства, которые сумел «умыкнуть» от жены и от детей. Остается надеяться, что мои компаньоны, и впредь будут моими единомышленниками…







Мы все любим детей. А что случится с этими детьми да и с областной федерацией, если экономическая ситуация в стране заставит Вас отойти от бизнеса?







Пока что к этому никаких предпосылок нет и, надеюсь, не будет. Вспомните, с каким недоверием было принято решение Федерации футбола Украины ввести урок футбола в школах. В чем только ни обвиняли Григория Суркиса – даже в том, что он детский спорт втягивает в политику!.. И даже сейчас, когда в школы отправлено сотни тысяч бесплатных мячей, когда в Украине за счет ФФУ построено свыше четырехсот площадок с искусственным покрытием, находятся люди, для которых успехи украинского футбола не в радость.







А что касается достижений федрации футбола области…







Мы вполне можем делиться опытом, как это нам удается не только удерживаться на плаву, но и делать упреждающие шаги. Главное, чтобы была создана система, которая бы «крутилась» и после нас… Так уже разработан план по привлечению генерального спонсора чемпионата области среди аматоров по минифутболу, в котором участвует тридцать шесть команд… По примеру Киева строим дом футбола площадью в семьсот квадратных метров: с актовым залом, музеем, спортбаром, просмотровым залом – все это хозяйство будет передано в коммунальную собственность городу…



Создаем детско-юношескую футбольную лигу, под которую практически нашли заинтересованные бизнес-стуктуры: иначе повиснет в воздухе первенство области, в котором участвует семьдесят две детские команды…







Ваша область имеет несколько профессиональных команд, в том числе два клуба в высшей лиге… Неужели они вам не помогают?







Они, бедные, сами жалуются на крайнюю ограниченность своих средств!.. У «Днепра», который был чемпионом СССР, никогда не было своей ДЮСШ – бюджет, оказывается, не позволял…







Как же он проходил лицензирование?







Мы подставили свое плечо: «Днепромайн» теперь полностью переключился на подготовку их резервов. Есть надежда, что с помощью Южмаша на «Метеоре», после того, как «Днепр» переберется на новый «Металлург», откроется еще одну крупную детско-юношескую школу…







Кстати, раз Вы уже начали собственными силами решать кадровую политику «Днепра», то, наверное, можно вести речь и о компенсации?







За Костю Кравченко мы получили аж три тысячи условных единиц! Больше половины из этой суммы перепало тренеру…







Но теперь «Днепр», в случае чего, легко может получить за него не меньше трехсот тысяч – считается, что это минимальная цена за отечественный «товар»…







Не нами разработана эта система: школа получает лишь компенсацию, продавать игрока может лишь профессиональный клуб… А за Карноза пока еще даже и копейки компенсации не дали: говорят, пусть сначала «пропишется» в составе.







Некоторые специалисты утверждают, что все беды нашего футбола в том, что отсутствует массовый, дворовой футбол…







Думаю, дворовой футбол, в том виде, в котором он существовал в о времена Советского Союза, возможен лишь тогда, когда в полной мере будут работать ЖЭКи или другие структуры непосредственно в местах проживания детей…







В «Кожаном мяче», который задумывался как раз под массовый футбол, играют не дворовые «любители», а профессионалы из ДЮСШ…







Наверное, настоящих аматоров можно найти разве что в селах, не охваченных «организованным» футболом… Главное, чтобы дети не выпадали из нашего поля зрения. Осталось решить вопрос с полями, которых в области катастрофически не хватает… Если бы стадионы, принадлежащие предприятиям, были отданы в коммунальную собственность, этот вопрос можно было бы решить быстрее. Планируется на городском стадионе положить искусственное покрытие – тогда можно будет большинство детских команд круглогодично «обкатывать» здесь. Есть еще один вариант: на базе «Днепропресс» ФК «Днепр» собирается строить три поля под свою школу… Жаль, что никак не можем найти общий язык с железной дорогой, которая не отдает стадион «Локомотив» городу – федерация имеет договоренность со спонсорами, желающими вложить деньги в строительство полей…







P.S. Когда пришло трагическое сообщение из Днепропетровска, я позвонил Павелко. Телефон долго не отвечал, а потом, когда нас все-таки соединили, Андрей Васильевич, извинившись, сказал:







- Мы планируем место под памятник Жиздику и Емцу. Эти два человека вывели «Днепр» в Высшую лигу, сделали команду чемпионом СССР, да и вообще, привели к славе днепропетровский футбол. Именно Евгению Кучеревскому они из рук в руки передали сначала никопольский «Колос», а потом и «Днепр». Думаю, памятник Евгению Мефодьевичу мы поставим рядом.





