Андрей Воронин: «Игра с грузинами легкой не будет - это не мальчики для битья»

5 сентября 2006, 10:32

До матча отборочного тура ЧЕ осталось два дня. Соперника сборной Украины многие склонны считать «темной лошадкой», от которой можно ожидать всего. Украинский форвард Андрей Воронин такого же мнения…

В рамках подготовки к предстоящему ответственному поединку, украинская национальная сборная провела товарищескую игру с командой ЦСКА. На базу в Конча-Заспу, где проходил матч, пригласили и журналистов…



На первую половину матча сборная Украины вышла в составе: Шовковский, Несмачный, Русол, Езерский, Ткаченко, Гусев, Тимощук, Ребров, Назаренко, Калиниченко, Шевченко.



Как оказалось, армейцы не собирались просто так «сливать» игру, и действовали в первом тайме со сборниками почти на равных. И счет открыли «красные» – с пенальти. Правда, этим довольно сильно разозлили игроков сборной и расплата последовала незамедлительно. Не прошло и минуты, как одиннадцатиметровый судья назначил в ворота ЦСКА. Шевченко пробил неудачно. Но именно после его скорой атаки мяч – на добивании – отправил в створ ворот Гусев. А под занавес первой половины игры сборная, благодаря Реброву, вышла вперед – 2:1.    

Второй тайм национальная сборная играла в составе: Кернозенко, Свидерский, Русол, Гусин, Ткаченко, Шелаев, Ротань, Рыкун, Воробей, Воронин, Белик.

Уже окончательно «поймав» свою игру, сборники показали, кто на поле хозяин. Не сказать, что действовали с большим напряжением – скорее, легко. Без особой опаски экспериментировали в комбинациях, дриблинге и ударах. Усилиями Воробея и Белика счет был доведен до 5:1.



…Еще до начала игры с поля был «выхвачен» форвард сборной Украины и леверкузенского «Байера» Андрей Воронин. С такой же уверенностью, как во владении мячом, он принялся «отражать» вопросы…  



После чемпионата мира успели отдохнуть и восстановиться?



Ну, в общем – да. Больше трех недель отдыхал дома в Одессе. Набрался сил и готов играть.  

Андрей, что вы можете сказать, как о нашей группе в целом, так и об ее участниках – в отдельности? Слышали, что ставится задача выйти в следующий тур с первого места?

Я что-то не помню, чтобы ставилась задача выйти из группы непременно с первого места… Наша задача – сыграть «на максимуме» и попасть в финальную часть чемпионата Европы.

Что касается нашей группы… Не открою секрета, если скажу, что группа намного сильнее, чем та, которая была на «отборе» к чемпионату мира. Предстоящий цикл будет гораздо тяжелее, чем прошлогодний. С другой стороны, не правы те, кто утверждает, что нам не по силам справится с поставленной задачей. Играли мы – и довольно успешно – и с Италией, и с Францией.

Ну, а Грузия… Эта команда очень неудобная, особенно, если учесть, что ее игроки представляют самые известные европейские клубы. Кстати, очень техничные ребята, ставящие перед собой самые высокие цели.

К тому же, никак нельзя игнорировать тот факт, что их начал тренировать такой известнейший наставник, как немец Клаус Топпмеллер. Это очень авторитетный в футбольном мире специалист. Вспомните, что под его руководством леверкузенский «Байер» пробивался в финал лиги чемпионов. Думаю, Топпмеллер будет очень стараться удовлетворить свои профессиональные амбиции и в сборной Грузии.

Поэтому, я уверен, грузинские игроки здесь – в Киеве – не будут выглядеть «мальчиками для битья». Давайте бросим взгляд в недалекое прошлое… В поединках с Грузией у нас в активе не только победа, но и ничья. Убедитесь. Что 6 сентября будет очень интересная и зрелищная игра.

Последнее время вас не видно в «основе» леверкузенского «Байера». По этому поводу ходит немало слухов и кривотолков…

Вся эта ситуация связана с тем, что я приехал на подготовительный сбор команды на три недели позже остальных игроков. Плюс к тому еще до чемпионата мира получил травму, которая давала о себе знать. Поэтому не играл. Кроме того, свои первые игры «Байер» провел очень удачно, выигрывал. Но, в любом случае, я не переживаю. Буду усиленно работать. Футбол – такая штука, где надо упорно тренироваться и постоянно доказывать, что ты чего-то стоишь.

Но, кажется, ваш контракт с «Байером» подходит к концу…

Еще перед чемпионатом мира мне предложили продлить контракт с этим клубом. Я отказался. Правда, сейчас опять возобновились переговоры. Но я уже сказал, что никаких контрактов до зимы подписывать не буду. Пока остается действующим контракт с «Байером». Поэтому – никаких переходов. А через год я уже – свободный агент.

После того, как станете свободным, где предпочли бы играть?

Пока еще не хотелось бы об этом говорить… Хотя определенные соображения имеются. Уже есть два-три клуба, с которыми ведутся переговоры.

В Германии?

И в Германии, и за ее пределами. Где именно, пока уточнять не буду. Зимой, по всей видимости, многое прояснится.  

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