Сборная Украины поиграла на нервах у болельщиков

6 сентября. Киев. Отборочный матч чемпионата Европы-2008 между национальными сборными Украины и Грузии. Составы команд:



Украина: Шовковский, Несмачный, Русол, Тимощук, Ротань, Шелаев, Гусев, Ребров (Воронин, 57), Гусин (Езерский, 46), Ткаченко (Воробей, 86), Шевченко.





Грузия: Чантурия, Кобиашвили, Асатиани, Хизанейшвили, Имедашвили (Канделаки, 35), Канкава, Гогуа, Квирквелия (Муджири, 85), Ментешашвили (Ашветия, 81), Деметрадзе, Арвеладзе.





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Матч обслуживала судейская бригада из Чехии. Арбитр – Ярослав Яра. Ему помогали Патрик Филипек и Антонин Кордула.







Первый тайм







Уже через минут десять после стартового свистка украинские футболисты провели хорошую атаку, которая могла завершиться взятием ворот соперника. Ротань навесил в штрафную гостей, а Гусев подправлял. С большими усилиями грузинский вратарь Чантурия отбил мяч рукой.



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В целом первая половина игры проходила в неплохом темпе. Правда, при изрядном количестве брака, как с одной, так и с другой стороны. Особенно в передачах. Возможно, в какой-то степени виной этому послужил начавшийся дождь.







Украинцы продолжали атаковать. Создали несколько опасных моментов, хотя до ударов дело не доходило. Запомнился только Тимощук, пробивший мощно, но гораздо выше ворот. Что касается игроков команды-соперника, то вспомнились слова Андрей Воронина, сказанные им за несколько дней до матча: «Грузинские футболисты – не мальчики для битья.» Действительно, бросалась в глаза их великолепная техника, индивидуальное мастерство. В этом отношении они, пожалуй, не уступали украинцам. Особенно выделялись Арвеладзе и Деметрадзе.



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На 31 минуте, наконец, свершилось!.. Украина выходит вперед - 1: 0. После навеса Ткаченко, Шевченко опередил своего «соотечественника по Британии» Хизанишвили и точно пробил головой под перекладину. К слову, этот матч был для Андрей юбилейным. Он провел свою 70-ю игру за сборную. А забитый гол стал 32-м.







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Но «недолго музыка играла»… Через каких-нибудь пять минут радостное настроение украинских болельщиков сменилось тревогой. Рядом со штрафной площадью мяч получил грузинский «голландец» Арвеладзе. Гусин бросился ему в ноги, но «промахнулся». Опытный форвард с разворота врезал по мячу. Шовковский был бессилен что-либо сделать. Счет равный - 1:1.







Второй тайм







Травмированного Гусина заменил Езерский. Чуть позже были проведены две тактические замены. Вместо Реброва и Ткаченко на поле вышли Воронин и Воробей.



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Штурм ворот соперника украинцами пополнил статистику двумя подряд угловыми. И казалось, вот-вот забьют. И забили. Только не хозяева поля, а грузины… На 60-й минуте со штрафного пробил Деметрадзе и мяч оказался в воротах. Авторство этого гола с форвардом вполне мог разделить Хизанишвили. В момент удара он неожиданно выскочил вперед и всем видом показал, что собирается «приложиться к мячу». Это и сбило с панталыку Шовковского. Грузины повели – 2:1. Победа Украины становилась весьма призрачной.



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Но не прошло и минуты, как хозяева отыгрались. Ротань переправил мяч в сетку ворот Чантурии после изящного навеса Шевченко – 2:2.



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Сделанные ранее замены обострили игру. Заметной фигурой на поле был Воронин. Блестяще пройдя к воротам, обыграв нескольких грузинских игроков, он мощно пробил… Чантурия отразил мяч с величайшим трудом. Запомнился и прорыв по центру Шевченко – в самом лучшем его стиле.



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До конца матча остается 10 минут. Большинство, наверное, стали свыкаться с мыслью о ничьей. Украинские футболисты зарабатывают угловой. Навешивает Ротань и… Русол опережает грузинскую оборону и вратаря! Украина впереди – 3:2!







После этого гости приложили немало усилий, чтобы вновь восстановить равенство. И пару раз были к этому совсем близки. Но удача в этот день была на стороне Украины. Победа.







Тренерские оценки







{9-}Довольно возбужденным и взволнованным вышел для «послематчевого» общения главный тренер сборной Украины Олег Блохин:







- Еще накануне я говорил, что первые игры в отборочной группе всегда тяжелы и нервозны. Так и получилось. У нас было достаточно много огрехов, которые мы по ходу игры пытались «залатать». Да, проблемы есть. Особенно в защите. Увязли в поперечных передачах на вязком поле. Очень медленно переходили от обороны к атаке. Много брака. Еще одно упущение – мало били по воротам.







И все же, задачу свою выполнили – выиграли и взяли так необходимые очки. И игру показали зрелищную. Хотя Грузия была также достойна сегодня победы, как и Украина. Очень хорошо показали себя грузинские игроки, выступающие в украинских клубах. Получается, мы готовим футболистов для сборных наших соперников.







{10-}Своим мнением о завершившемся поединке поделился наставник сборной Грузии Клаус Топпмеллер:







- Мы проиграли в честной борьбе, и поздравляю украинцев с победой. После игры с Францией, где мы пропустили глупые голы, постарались исправить ошибки. Готовились тщательно – просматривали записи матчей украинской команды за последние три месяца. И сегодня сборная Грузии показала хорошую, достойную игру. Переломным в игре мог стать момент, когда удалось сравнять счет. Но, к сожалению, ситуация разрешилась не в нашу пользу. Кроме того, приходиться сожалеть, что не играл Каладзе. Будь он на поле, команда не пропустила бы три гола.







Что касается перспектив в нашей отборочной группе… Думаю, что Италия должна занять в группе первое место. А Франция с Украиной разыграют второе.

