«Челси» становится государством без границ

8 сентября 2006, 13:12

«Политика – это паршивый мир, – сказал в прошлые выходные Андрей Шевченко. – Я хочу держаться от него подальше».

Как пишет «The Guardian», если в развитии английского футбола что-то и понятно, а понятно тут мало что, так это то, что место в премьер-лиге перешло из разряда спортивных вопросов в сферу геополитики.

Когда российский олигарх явно стремится заключить еще более коварные сделки для одного из клубов, традиционные формы спекуляций о национальной игре уже устарели. Сегодня встают вопросы типа: когда "Челси" приобретет баллистическую ракету дальнего действия и обзаведется собственным оборонительным щитом?

Но там, где речь идет о невероятных сделках и нетрадиционных продавцах, лучше не задавать лишних вопросов.

Тренер российской сборной Гус Хиддинк во вторник дал интервью, в котором признался, что с предложением возглавить сборную России к нему обратился как раз Роман Абрамович, за чем последовал ряд встреч, на которых также присутствовал исполнительный директор "Челси" Питер Кеньон. Возможно, тут не стоит надумывать лишнего. В конце концов, у Кеньона есть поразительный дар случайно оказываться в компании различных людей – было время, когда стоило ему выйти из дому, как он обязательно натыкался на Свен-Горана Эрикссона или Эшли Коула.

Однако, если встречи в России не были очередным примером таких поразительных совпадений, которые характеры для Питера, то логично предположить, что в какой то степени – формально или неформально – он выступает в качестве консультанта Российского футбольного союза – разумеется, совершенно независимого от Кремля – вместе со своим боссом, чьи отношения с Путиным в стиле квипрокво остаются мучительно непонятными.

Если попытаться найти в общественной жизни персонажа, подобного Питеру Кеньону, взор невольно обращается к лорду Леви, партнеру премьер-министра по теннису, который сумел нанести вред премьер-министру, послушно исполняя роль его специального посла на Ближнем Востоке. Конечно, очень радует тот факт, что человек, который занимался переводом Эшли Коула, приближается к орбите Кремля. На этом этапе всего каких-то пара десятилетий отделяет нас от того момента, когда "Челси" будет восприниматься как государство без границ, обладающее достаточным весом, чтобы требовать вступления в "большую восьмерку" или, по крайней мере, офис в штаб-квартире ООН.

В основном, разумеется, нас должна тревожить судьба несчастных, оказавшихся в центре этих махинаций. Казался ли Жозе Моуриньу более значительным, чем в контексте потрясений прошлой недели? В паре с эмоционально уязвимым соперником Арсеном Венгером они уже напоминают командиров под Сталинградом, которые за время битвы дошли до нервного истощения. Немецкий генерал Паулюс страдал от глазного тика, а у его противника с советской стороны Чуйкова была настолько тяжелая экзема, что ему постоянно приходилось бинтовать руки. Возможно, в этом сезоне Венгер и Моуриньу дойдут до такого же состояния.

Футбол, вероятно, будет интригующим побочным сюжетом.

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