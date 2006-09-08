Российский футбол – худшее, что могло случиться с Хиддинком

8 сентября 2006, 14:55

На протяжении последних двух месяцев – по мере того, как шла подготовка к новому этапу в жизни российской сборной, – то и дело заходила речь о том, насколько везуч ее новый главный тренер Гус Хиддинк.

Учитывая результаты двух матчей, проведенных командой под его руководством, эти досужие разговоры вполне можно было бы продолжить. И то верно: с Латвией победу вырвали на последних секундах, с Хорватией добились ничьей при подавляющем преимуществе соперника. Что же это, если не везение?

Бросьте! Если вы помните, ваш покорный слуга с самого начала ставил под сомнение тезис об исключительной везучести Хиддинка и вспоминал некоторые примеры явной неблагосклонности фортуны к его командам. Хотя, конечно, можно было вспомнить и обратные примеры, но что бы они доказали? Только то, что в жизни любого человека, и вовсе не обязательно футбольного тренера, удачи чередуются с неудачами, черные полосы с белыми, везение с невезением. Лично мне покамест известен только один тренер, которому удача до сей поры не изменяла, – Олег Блохин. Вот и в среду ему в очередной раз повезло: украинская сборная по игре явно не заслуживала победы над грузинской и даже могла проиграть (по крайней мере, в течение нескольких секунд уступала в счете), но в итоге выиграла. Но Блохин – тренер начинающий, и если впереди его ждет долгая карьера на этом поприще, то со временем везение последних лет компенсируется. Иначе и быть не может: закон жизни.

Но вернемся к Хиддинку и дадим себе зарок больше не развивать тему его везучести. Не знаю, как вы, а лично я твердо убежден: человек, попавший в российский футбол, везучим быть не может, ибо российский футбол – это самое неудачное, что может с ним приключиться. Как, боюсь, приключилось с Хиддинком.

Чем одарил наш футбол главного тренера сборной накануне матча с Хорватией? Давайте по пунктам:

а) травмами сразу нескольких игроков, которые могли считаться игроками основного состава. Дело житейское, но не в той ситуации, когда более или менее приличных футболистов наперечет;
б) приветом от Андрея Чернышова и его хамоватой "молодежки". Можно было бы рассчитывать, скажем, на Жиркова или Быстрова, да поди ж ты, дисквалифицированы наши вояки за прошлогодний беспредел в Дании, когда ими, с позволения сказать, "усилили" молодежную сборную. Вот после этого и вопрос: существует ли первая сборная для того, чтобы усиливать молодежную, или все-таки наоборот?
в) совершенно "убитым" полем стадиона "Локомотив", не выдержавшим двух воскресных девичьих матчей под проливным дождем, отчего перед игрой на нем даже тренироваться было нельзя;
г) и, наконец, почти полным отсутствием мастерства российских футболистов, которое стало очевидным в первые же 10 мин. матча, когда хорваты делали на поле все, что угодно, демонстрируя полное превосходство в каждом эпизоде и в каждом компоненте игры.

Вот вам и везение! "Еврейское счастье", могли бы сказать мы, не будь Хиддинк голландцем.

Наблюдая за игрой, оставалось только ужасаться. Одно дело, если бы это была клубная команда. Тогда тренер, работая с ней день за днем, начал бы обучать игроков всему с самых азов: как делать офсайдную ловушку, как перекрывать зоны, как страховать друг друга, как выходить из обороны. Но тренер сборной ничему игроков учить не может, так как в лучшем случае он встречается с ними раз в месяц на три-четыре дня, и не должен, так как этому учат в клубах. Его задача – распределить роли и функции, а игроки должны выполнять указания в силу своего умения. Вот тут-то собака и зарыта…

При тех вопиющих просчетах, какие допускали прежние тренеры сборной в определении состава, тактики и стратегии, казалось несправедливым критиковать игроков: мол, что они могут сделать, если поставлены в такие условия? Теперь же, когда все в команде было выстроено четко и понятно, стало ясно: игроки наши попросту не соответствуют… Чему? Да ничему!

Думаю, вы, как и автор этих строк, были разочарованы, не увидев на поле двоих нападающих. Все-таки можно было от Хиддинка ждать более активной созидательной игры. Но, видя, как раз за разом создаются моменты у наших ворот, рискнули бы вы убрать кого-то из полузащитников и выпустить еще одного форварда? Вот Билич мог рискнуть, потому что он в мастерстве своих игроков, отвечающих за оборонительные действия, был уверен. Хиддинк же ослабить среднюю линию, и без того проигрывавшую по всем статьям, не имел права. Единственное, что он был в состоянии сделать, - это оживить игру в атаке за счет свежего Погребняка. И оживил, минут на десять. А потом хорватские защитники разобрались, что к чему, и прикрыли его наглухо. И хотя к тому времени они уже могли почувствовать усталость, учитывая качество поля, их мастерства на нейтрализацию нового форварда хватило с лихвой.

Глупо сравнивать молодого, необстрелянного тренера Славена Билича с выдающимся и многоопытным мастером Гусом Хиддинком. Но столь же глупо и сравнивать ситуацию одного с ситуацией другого. Хорват сам еще недавно играл в этой команде, был третьим призером ЧМ-1998. С тех пор сборной руководили разные тренеры, кто-то был более удачлив, кто-то – менее, но они неизменно держали команду на высоком уровне. Она участвовала почти во всех крупных турнирах и всегда имела (как имеет и сейчас) игроков высокого класса, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах. Так что Билич пришел в СВОЮ команду, пришел, чтобы ПРОДОЛЖИТЬ дело, начатое еще им самим в качестве игрока.

А куда пришел Хиддинк? С одной стороны, на огромную зарплату, а с другой – на руины того, что некогда могло называться сборной России. Да и когда в последний раз у нас действительно была сборная? Ей-богу, так и хочется сказать, что Хиддинк не пришел в российский футбол, а угодил в него…

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять