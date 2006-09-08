Российский футбол – худшее, что могло случиться с Хиддинком

Учитывая результаты двух матчей, проведенных командой под его руководством, эти досужие разговоры вполне можно было бы продолжить. И то верно: с Латвией победу вырвали на последних секундах, с Хорватией добились ничьей при подавляющем преимуществе соперника. Что же это, если не везение?



Бросьте! Если вы помните, ваш покорный слуга с самого начала ставил под сомнение тезис об исключительной везучести Хиддинка и вспоминал некоторые примеры явной неблагосклонности фортуны к его командам. Хотя, конечно, можно было вспомнить и обратные примеры, но что бы они доказали? Только то, что в жизни любого человека, и вовсе не обязательно футбольного тренера, удачи чередуются с неудачами, черные полосы с белыми, везение с невезением. Лично мне покамест известен только один тренер, которому удача до сей поры не изменяла, – Олег Блохин. Вот и в среду ему в очередной раз повезло: украинская сборная по игре явно не заслуживала победы над грузинской и даже могла проиграть (по крайней мере, в течение нескольких секунд уступала в счете), но в итоге выиграла. Но Блохин – тренер начинающий, и если впереди его ждет долгая карьера на этом поприще, то со временем везение последних лет компенсируется. Иначе и быть не может: закон жизни.



Но вернемся к Хиддинку и дадим себе зарок больше не развивать тему его везучести. Не знаю, как вы, а лично я твердо убежден: человек, попавший в российский футбол, везучим быть не может, ибо российский футбол – это самое неудачное, что может с ним приключиться. Как, боюсь, приключилось с Хиддинком.



Чем одарил наш футбол главного тренера сборной накануне матча с Хорватией? Давайте по пунктам:



а) травмами сразу нескольких игроков, которые могли считаться игроками основного состава. Дело житейское, но не в той ситуации, когда более или менее приличных футболистов наперечет;

б) приветом от Андрея Чернышова и его хамоватой "молодежки". Можно было бы рассчитывать, скажем, на Жиркова или Быстрова, да поди ж ты, дисквалифицированы наши вояки за прошлогодний беспредел в Дании, когда ими, с позволения сказать, "усилили" молодежную сборную. Вот после этого и вопрос: существует ли первая сборная для того, чтобы усиливать молодежную, или все-таки наоборот?

в) совершенно "убитым" полем стадиона "Локомотив", не выдержавшим двух воскресных девичьих матчей под проливным дождем, отчего перед игрой на нем даже тренироваться было нельзя;

г) и, наконец, почти полным отсутствием мастерства российских футболистов, которое стало очевидным в первые же 10 мин. матча, когда хорваты делали на поле все, что угодно, демонстрируя полное превосходство в каждом эпизоде и в каждом компоненте игры.



Вот вам и везение! "Еврейское счастье", могли бы сказать мы, не будь Хиддинк голландцем.



Наблюдая за игрой, оставалось только ужасаться . Одно дело, если бы это была клубная команда. Тогда тренер, работая с ней день за днем, начал бы обучать игроков всему с самых азов: как делать офсайдную ловушку, как перекрывать зоны, как страховать друг друга, как выходить из обороны. Но тренер сборной ничему игроков учить не может, так как в лучшем случае он встречается с ними раз в месяц на три-четыре дня, и не должен, так как этому учат в клубах. Его задача – распределить роли и функции, а игроки должны выполнять указания в силу своего умения. Вот тут-то собака и зарыта…



При тех вопиющих просчетах, какие допускали прежние тренеры сборной в определении состава, тактики и стратегии, казалось несправедливым критиковать игроков: мол, что они могут сделать, если поставлены в такие условия? Теперь же, когда все в команде было выстроено четко и понятно, стало ясно: игроки наши попросту не соответствуют… Чему? Да ничему!



Думаю, вы, как и автор этих строк, были разочарованы, не увидев на поле двоих нападающих. Все-таки можно было от Хиддинка ждать более активной созидательной игры. Но, видя, как раз за разом создаются моменты у наших ворот, рискнули бы вы убрать кого-то из полузащитников и выпустить еще одного форварда? Вот Билич мог рискнуть, потому что он в мастерстве своих игроков, отвечающих за оборонительные действия, был уверен. Хиддинк же ослабить среднюю линию, и без того проигрывавшую по всем статьям, не имел права. Единственное, что он был в состоянии сделать, - это оживить игру в атаке за счет свежего Погребняка. И оживил, минут на десять. А потом хорватские защитники разобрались, что к чему, и прикрыли его наглухо. И хотя к тому времени они уже могли почувствовать усталость, учитывая качество поля, их мастерства на нейтрализацию нового форварда хватило с лихвой.



Глупо сравнивать молодого, необстрелянного тренера Славена Билича с выдающимся и многоопытным мастером Гусом Хиддинком. Но столь же глупо и сравнивать ситуацию одного с ситуацией другого. Хорват сам еще недавно играл в этой команде, был третьим призером ЧМ-1998. С тех пор сборной руководили разные тренеры, кто-то был более удачлив, кто-то – менее, но они неизменно держали команду на высоком уровне. Она участвовала почти во всех крупных турнирах и всегда имела (как имеет и сейчас) игроков высокого класса, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах. Так что Билич пришел в СВОЮ команду, пришел, чтобы ПРОДОЛЖИТЬ дело, начатое еще им самим в качестве игрока.



А куда пришел Хиддинк? С одной стороны, на огромную зарплату, а с другой – на руины того, что некогда могло называться сборной России . Да и когда в последний раз у нас действительно была сборная? Ей-богу, так и хочется сказать, что Хиддинк не пришел в российский футбол, а угодил в него…

