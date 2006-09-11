Владимир Мунтян: «В Италии мне помог Андрей Шевченко»

Не всякий из нас к круглой дате в своей биографии приходит с таким великолепным послужным списком: Владимиру Мунтяну, одному из самых ярких футболистов за всю историю советского футбола, с игрой которого мы долго еще будем сравнивать футболистов нынешних – титулов не занимать! Непосвященным кажется, что все 60 лет великолепного динамовца вело по жизни само Провидение… Но вот обходить «рифы», хоть это и не всегда удавалось, приходилось ему самому. Насыщенная удивительными событиями биография Владимира Федоровича неизменно связана с футболом, которому он ни разу не изменил...







Закрепившаяся за ним кличка «Муня» была не только производным от фамилии, но и несла в себе уменьшительно-ласкательные нотки – его любили все... Почему же любили – любят до сих пор! И даже те, кто довольно смутно помнит его на поле! И, тем не менее, постараемся познакомить читателей «Главреда» с малоизвестными фактами из биографии легендарного динамовца. Итак, с самого начала…







ИЗ «БЛИЖНЕЙ» ИСТОРИИ...







Только начался 2000 год, как случилась нелепейшая трагедия – совершенно неожиданно ушел из жизни великий Колотов. А ведь еще в ноябре 99-го Виктор Михайлович по приглашению самого Президента Шаймиева летал на родину, вел там переговоры и даже дал предварительное согласие возглавить казанский «Рубин», с которым у него было немало связано в молодости. Оказывается, его патриотически настроенным землякам очень уж хотелось к 2004-му году создать в республике команду, способную пробиться в еврокубки – это был бы неплохой подарок к 1000-летнему юбилею своей столицы...







Когда в начале декабря у Виктора Михайловича случился инфаркт и из Татарии посыпались звонки, он предложил землякам прежде встретиться с Владимиром Мунтяном… «Думаю, за три месяца я приведу себя в порядок, а пока пусть Володя подготовит команду к сезону...». Вряд ли стоило убеждать казанских друзей в том, что выбор Колотова не случаен – Мунтян ведь был как раз из той славной плеяды динамовских игроков, легенды о которых передавались из уст в уста вот уже без малого 40 лет...







Чтобы не погрешить против исторической достоверности, я решил тогда встретиться с Владимиром Мунтяном... Это удалось сделать на тренировочном поле Республиканского спортинтерната. Когда-то одна из лучших в городе, база оказалась, на удивление, безлюдной: учащихся распустили по домам – нечем кормить!.. На «гарьке», скользя и падая, но успевая при этом внимательно прислушиваться к указаниям строгого тренера, самоотверженно сражались «синие» и «желтые»...







Владимир Федорович, Вы вроде бы на отдыхе – что это за ребята?..







Решил тряхнуть стариной и начать с «первого класса»... Правда, парни уже прошли какую-то «школу», но эту «целину» еще пахать – не перепахать!.. Хотя, думаю, месяца через три при удачном стечении обстоятельств и их безусловном желании учиться настоящему футболу – мы выйдем на достаточно приличный уровень.







А ведь совсем недавно Вы едва не оказались в Татарии...







Да, был такой замечательный план – поработать в Казани вместе с Виктором Колотовым, с которым нас связывала многолетняя дружба. Мы давно планировали поработать «в спарке». Я всегда считал Витю профессионалом самого высокого уровня: и тогда, когда мы с ним бок о бок под знаменами Лобановского «пробивались» в Европу, и потом, позже, когда молодыми тренерами пытались работать с «молодежкой»... И хоть нам не повезло со сборной, но я и сейчас уверен, что, сложись обстоятельства иначе, все могло быть по-другому – и у него, и у меня... Может быть именно Казани суждено было стать нашим трамплином к успеху... Жаль, что судьба распорядилась по-своему – сейчас же мне просто надо придти в себя – я до сих пор никак не могу поверить в то, что случилось с Витей.







В Черкассах Вам тоже приходилось «раскрывать глаза» игрокам на современный футбол...







А знаешь, там было труднее, хотя и подобралась серьезная компания, претендовавшая на выход в высшую лигу... Этих же ребят не надо «ломать» – для них все в диковинку, и поэтому пока они мне верят, внимательно слушают и, кажется, понимают, чего от них хочу.







Так что же это все-таки за команда?







В Киеве всегда был настолько большой футбольный потенциал, что наших земляков можно было встретить едва ли не в самых отдаленных уголках необъятного Союза. Идея увеличить число столичных команд, выступающих в высших лигах Большого футбола, давно уже беспокоила украинское спортивное руководство. Но при советской власти многими вещами руководила Москва, почему-то тормозя решение не только этого вопроса… Сегодня же нам никто не может запретить иметь, кроме «Динамо» и ЦСКА, еще и «Оболонь»... А там, глядишь, появятся и другие желающие попробовать «на зуб» футбольный бизнес – не только ведь Богам «горшки обжигать»...







Говорят, хозяева этого, неизвестно откуда взявшегося, футбольного клуба заявили о своем «скромном» желании пройти «все круги ада» и прорваться чуть ли не в высшую лигу...







Как ты понимаешь, о таких «наполеоновских» планах говорить пока рано. До начала следующего первенства страны еще есть время разобраться, что к чему – там посмотрим, «на каком мы свете». Пока тренируемся и в зале, и на «гарьке». Мне помогают мои давние друзья: заслуженный тренер Украины Ефим Школьников и серебряный призер Олимпиады в Мюнхене, заслуженный мастер спорта Евгений Аржанов – на нем ответственность за функциональную подготовку. Всю административную работу взвалил на свои плечи Юра Трушковский, несколько лет деливший с Виктором Колотовым все тяготы тренерской жизни... Остальное – в стадии предварительных переговоров.







По городу ходят слухи, что пора «свергать» монополию киевского «Динамо», которая-де мешает футболу... А наиболее отчаянные головы идут еще дальше: требуют ввести в действие чуть ли не антимонопольный закон...







Глупости, при чем тут антимонопольный закон? Кто мешает любому другому клубу замахиваться на самые высокие регалии!.. Что получается – киевское «Динамо», с которым, кстати, связана вся моя жизнь, должно кому-то уступать лишь только потому, что слишком долго задержалось на самой вершине?.. В спорте должен побеждать сильнейший – в этом его особенность. Мне очень симпатичен донецкий «Шахтер», я знаком с его тренерами и по хорошему завидую им, но это не значит, что только лишь потому, что у них самые лучшие финансовые условия, горняки должны побеждать всех подряд!.. И пусть «Динамо» еще долго будет впереди на радость миллионам его болельщиков, если никто не может посягнуть на их «монополию»!







«И уже через месяц, на турнире памяти известного футболиста, тренера и судьи Николая Кирсанова, Владимир Мунтян подтвердил свои слова. Дебют новой команды, возникшей неожиданно для всех, неизвестно откуда, словно «чертик из табакерки», удивил всех... А появление на тренерском мостике любительской команды, какие бы фантастические задачи она перед собой ни ставила, специалиста с такой высокой репутацией – прямо таки взбудоражил футбольную общественность!.. И получилось так, что именно здесь состоялось «возвращение» в киевский футбол прославленного динамовца. Об этой команде заговорили, увязывая два «звездных» слова – Мунтян и «Орион»!..







Владимир Федорович, все же насколько серьезно это «предприятие» – «Орион»?







В конце концов захотелось осесть в родном городе – во всяком случае, жена на этом давно уже настаивала. «Орион» – достаточно заманчивое приложение приобретенного опыта и нерастраченного еще желания работать. Правда, я привык заниматься с командой, в которой уже налажена футбольная инфраструктура, подобраны профессионалы из любой футбольной области – начиная от сторожа дяди Васи...







В «Орионе» пока еще не закрыты многие сугубо технические позиции: выходя с командой на тренировку, я должен быть уверен, что ребята хорошо выспались, что никакие бытовые мелочи не помешают нам тренироваться по заранее составленному плану, что автобус приедет вовремя, что в перерыве уставшим игрокам будет чем промочить горло, что после игры в душевых будет горячая вода и вечером можно будет посмотреть по телевизору трансляцию матча евролиги, а на утреннем занятии – видеозапись нашей последней игры...







«Появление в одной подгруппе вместе с «Динамо-3» никому неизвестного пока «Ориона» уже предполагало интригу, а этого ведь так не хватает нашему футболу в последнее время... И многочисленным специалистам не пришлось скучать, когда уже в первой встрече мемориала встретились подопечные Владимира Мунтяна и Юрия Еськина. Игра проходила в высоком темпе: что называется, – на встречных курсах – совсем как в недавних контрольных матчах более опытных соперников из «Динамо» и ЦСКА...»







Я решил попробовать разговорить Ефима Школьникова:







Обычно перед игрой я никогда интервью не даю, но, наверное, придется на этот раз сделать исключение – всех, повидимому, интересует, что же это за «зверь» такой – «Орион»... Независимо от того, с каким результатом закончится этот матч, специалисты смогут убедиться, что и за такой короткий период вполне возможно даже из собранных «с бору по сосенке» игроков создать вполне боеспособную команду... Конечно, при одном условии: если за дело берется настоящий Мастер – я имею в виду, конечно же, Владимира Мунтяна.







Ефим Григорьевич, Вам, такому опытному человеку, неужели не страшно было ввязываться в очередную «авантюру»?







Авантюрой это не считаю. Хоть все задают примерно одинаковый вопрос: «Как вы дошли до жизни такой?..» После нескольких месяцев нашей совместной работы с Владимиром Федоровичем, начиная с Черкасс, могу с полной уверенностью утверждать, что он – именно тот человек, которого так не хватает нашему футболу... Мы все помним великолепного игрока Мунтяна, но лишь немногим повезло убедиться в его огромном тренерском потенциале. Хорошо, что африканский период уже позади – уверен, настала очередь украинских команд знакомиться с творческой лабораторией Владимира Федоровича. И еще. Я очень уважаю Валерия Лобановского и считаю, что только ему под силу было справиться сегодня с «неподъемными» проблемами национальной сборной. Однако, если бы наш мэтр вдруг решил передать бразды правления Владимира Мунтяну – думаю, для многих серьезных специалистов и миллионной армии болельщиков этот выбор не явился бы неожиданностью!







«…Подопечные Мунтяна уже с первых минут продемонстрировали свое желание не уступать динамовцам ни пяди своей «территории», своевременно перекрывали все возможные направления атак и плотно разбирали «своих» игроков – повидимому, строго придерживаясь тренерской установки... Постепенно гости перехватывают инициативу, плотно овладевают центром поля и лишь острые индивидуальные выпады российского легионера динамовцев Пупонова не дают возможности защитникам «Ориона» расслабляться... А их коллеги из «Динамо» вдруг совершенно неожиданно, буквально «на ровном месте», теряют активного Галицкого и тот, оказавшись с глазу на глаз с Михайловым, со второй попытки открывает счет. Это случилось уже на 17-й минуте матча...







А еще через 8 минут не успевшие еще придти в себя динамовские защитники позволяют Алексеенко «выстрелить» метров с 20, и... мяч влетает в самую «девятку»!..







После перерыва «Динамо» заметно прибавило в активности, «Орион» же, очевидно, решил сыграть «от обороны»... Постепенно инициатива перешла к хозяевам поля и они все чаще начали угрожать воротам, в которых появился Владимир Цыткин. За десять до финального свистка центральные защитники «Ориона», так же неожиданно, как и динамовцы в первом тайме, «теряют» в штрафной площадке Петровского и тот отквитывает один гол. Казалось бы, стоило проявить характер, и появятся шансы свести игру к ничьей, однако Мунтян очень своевременно делает двойную замену и его команда спокойно и уверенно доигрывает матч, лишив динамовцев такого шанса. Победа! Отличный дебют молодой команды!..»







Павел Неверов, второй тренер «Динамо», после матча на мой вопрос, чем объяснить поражение, сказал:







- Мы проиграли из-за нескольких незапланированных ошибок защитников, над анализом которых нам еще предстоит поработать – не хотелось бы делать этого «по горячим следам»...



Команда, особенно в первом тайме, понравилась: чувствуется хорошая организация игры, великолепный настрой – очевидно, «Динамо» явилось для ребят отличным раздражителем. Хотелось бы, чтобы этот боевой дух не иссяк в них и в дальнейшем – не так много в Украине Мунтянов и Школьниковых!..







«Орион» с триумфом вышел в четвертьфинал, а затем и в полуфинал – где снова победил!.. На торжественном закрытии турнира памяти Николая Кирсанова главному тренеру «Ориона» Владимиру Мунтяну красивый кубок и конверт с «призовыми» вручал его многолетний партнер по «Динамо» и сборной СССР Владимир Трошкин.







ДАЕШЬ КРЫМ!







«Тут бы принимать поздравления и устраивать банкеты, однако... на головы воспрянувших было руководителей новоиспеченной «грозы авторитетов» неожиданно свалилось ошеломляющее сообщение: Владимира Мунтяна 1-го марта принимает Леонид Грач, руководитель Верховного Совета Крыма!..»







Владимир Федорович, поздравляю с блестящей победой в в этом симпатичном турнире. Для многих, наверное, это – огромная неожиданность, может быть даже сенсация... Хотя, думаю, сенсацию следует искать в другом... Владимир Мунтян, Ефим Школьников, Евгений Аржанов, Владимир Цыткин – пожалуй, даже в «Динамо» не могут похвастаться таким подбором опытных специалистов!.. Не жаль бросать эту «звездную» команду?







Конечно, жаль. Но я постараюсь «перетащить» их в Симферополь… Похоже, наконец-то в Крыму власть всерьез «поворачивается лицом» к футболу...







Последний перед началом второго круга футбольного сезона «week-end» Владимир Федорович провел в Киеве, и первые вопросы, которые я успел задать новому тренеру «Таврии», едва он переступил порог своей квартиры, мы по обоюдному согласию перенесли на следующий день в комфортабельный салон неброской корейской «Leganz»ы...







Владимир Мунтян:







- Когда мне было предложено съездить в Краснополье, я ни секунды не колебался: «стоять у истоков» будущих успехов крымского футбола – о таком можно лишь мечтать... И пусть кому-то может показаться излишне патетическим это мое отношение к происходящему, однако, оказавшись невольным свидетелем возвращения великого футболиста Мунтяна в практический украинский футбол (а ведь поговаривали, что после Черкасс он в тренеры – ни ногой!), я с каждой тренировкой никому неизвестного любительского «Ориона», с каждой игрой – а ведь это были сплошные победы! – убеждался, что в недлинном списке украинских тренерских авторитетов снова зазвучало это знатное имя. Трудно даже представить себе, что этого могло и не случиться, согласись Владимир Федорович на настойчивые уговоры принять городскую федерацию! Мунтян – чиновник?.. Подобное может привидеться лишь в бреду... Во всяком случае, «Таврия» бы такого не пережила!







Если можно несколько общих впечатлений о Крыме и «Таврии»...







В самом деле, мне так убедительно и красочно расписывали необходимость возглавить киевскую федерацию футбола, так умело играли на «тонких струнах» моего самолюбия, что, окажись менее настойчивыми ребята из «Ориона», – мог бы вторично «вступить в одну и ту же реку»... Сработал своевременный «перехват»!.. Ведь я уже когда-то имел честь работать в должности председателя этой федерации и одновременно преподавал в танковом училище, носил майорскую форму, обучал курсантов и офицеров футболу... В те далекие времена от меня требовалось лишь одно: после затяжной полосы неудач выстоять во что бы то ни стало!.. Да и сейчас происходит что-то похожее...







Да, «Орион» помог Вам не «копить зло» на футбол и заняться благородным, хоть и не всегда благодарным делом – созданием новой команды... Опыт «Черкасс» для Вас, в самом деле, был отрицательным?







Я довольно-таки долго отсутствовал в Украине, не очень хорошо был знаком с ее футболом, однако быстро успел убедиться, что, по большому счету, у нас мало что изменилось за это время – разве можно считать переменой еще более значительное упрочение позиций киевского «Динамо» и «Шахтера» и обнищание региональных клубов?.. Совсем немного поработав в Черкассах, я очень быстро все «вспомнил» и напрочь избавился от многих иллюзий. К тому же молодой судейский корпус, который стал не менее «управляем», чем во времена «московского диктата», оптимизма не внушал... Огорчили и бывшие однокашники, успевшие «акклиматизироваться» в не всегда «прозрачной» атмосфере современного Большого футбола...







О том, что наш футбол болен, кто только ни утверждал!.. И хоть мы уже не живем в «стране советов», на свой свежий взгляд не могли бы Вы «выписать рецепт» нашему «больному»?







Вряд ли стоит становиться в позу, предлагая какие-то сверхрадикальные методы: надо ведь просто доказать право на свой собственный путь. Рецептов существует множество, но все они касаются «чистого футбола», а так, как в природе это явление – крайне редкое, то предпочитаю молча «пахать» на тренировках, делиться остатками опыта и волноваться «в свое удовольствие» у кромки поля...







Давайте вернемся к Вашим первым шагам в Симферополе – встретили хорошо?







Встретили чудесно – на уровне главы зарубежной делегации! Повезли на стадион, где «Таврия» играла с винницкой «Нивой»... Ну, и венец всего этого мероприятия: Верховный Совет Крыма! А там его спикер, Леонид Грач, встретил меня на пороге своего президентского кабинета... Сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, начал «грузить» присутствующих своей расширенной программой...







И как она воспринималась: на слух или Вы предложили им развернутые тезисы?







Какие тезисы! Я давно, еще в Гвинее, в духоте и грязи Конакри, когда душными тропическими ночами мучила бессоница и болели ноги, столько передумал о нашем футболе, столько исписал бумаги, что вполне мог бы при желании наскрести на какую-нибудь завалящую диссертацию?







А это – идея! Вот сделаете «Таврию» чемпионом Украины – сразу же «по совокупности» Крымский университет присвоит Вам звание кандидата педагогики...







Думаю, они бы и на Нобелевскую раскошелились!.. Ну, а если всерьез, то, видно, речь у меня получилась убедительная, потому что крымчане моментально воспрянули духом и едва не начали тут же радужными красками рисовать свое будущее...







После «вручения верительных грамот», воодушевленный приемом, Вы, наверное, «рвались в бой» – представляю, с каким интересом ждала встречи с Вами команда?







Но на следующий день, 2-го марта, я с командой все еще не познакомился: начальник команды Рувим Аронов целый день «погружал» меня в проблемы, которые преследуют клуб на протяжении нескольких лет, анализировал внутреннюю жизнь команды, а потом уже я рисовал ему проблемы, с которыми обязательно придется столкнуться, если в Крыму собираются культивировать серьезный футбол...







Понятно, авторитет Мунтяна простирается далеко за пределы Киева...







Ясно, что в Крыму получили «не кота в мешке»... Конечно, приятно, когда вчерашние заслуги помогают сегодня. Но хотелось бы, чтобы мое желание помочь «Таврии», основанное, как мне кажется, на достаточном тренерском опыте, удалось реализовать.







Как Вы можете оценить обстановку в клубе, в городе, в Крыму?







В команде, по-моему, обстановка вполне рабочая... Хотя немного непонятно, почему с такой настороженностью ребята отнеслись к первым тренировочным занятиям – создается впечатление, что многие упражнения, известные уже даже юношам из киевского «Ориона», для них в диковинку... Ничего – привыкнут! В городе я, по существу, еще не был, хотя на крымском телевидении уже успел выступить – в прямом эфире со мной знакомились поклонники «Таврии».







Уверен, многие на Украине будут внимательно следить за новой «Таврией» с Мунтяном «за рулем»!







Очень успешно выступив в первом круге чемпионата, второй круг команда Мунтяна, к сожалению, начала с двух досадных поражений – причины лежат на поверхности, и остается лишь беречь нервы... Тренерская доля – тема настолько серьезная, что давно уже стала общим местом – не каждый может усидеть на «электрическом стуле», который из под него норовит выбить следующий в списке «камикадзе»... Авторитета великого футболиста хватило лишь на то, чтобы вытащить «Таврию» с последнего места, сохранив для нее прописку в высшей лиге. И тут же, вместо благодарности – «развод и девичья фамилия»! Пришлось возвращаться в Киев. За новыми назначениями…







Досье. Владимир Федорович Мунтян родился 14 сентября 1946 года в г.Котовске (Одесская обл). Полузащитник. 169 см, 68 кг. Змс (1975), мсмк (1972). Воспитанник киевского футбола – команда з-да «Большевик» (с 1958), ДЮСШ №1 – с 1960. Выступал в командах: «Динамо» (Киев) – 1963-77, СКА Киев – 1980. В чемпионата СССР провел 302 матча, забил 57 голов. Семикратный чемпион СССР – 1966-68, 1971, 1974-75 и 1977 гг. Четырехкратный вице-чемпион – 1969, 1972-73 и 1976 (о) гг. Обладатель Кубка СССР 1966 и 1974 гг., финалист кубка – 1973 г. В списке «33» – №1 (1968-70, 1972-73, 1975 гг.), №3 (1966-67 гг.). Лучший футболист СССР – 1969 г. Выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА – 1975 г. Провел 32 матча, забыл 6 голов (КЕЧ – 19, 4; КОК – 8, 2; КУЕФА – 5). В сборной СССР – 1968-76 гг. Сыграл 49 игр, забил 7 голов. Участник чемпионата мира 1970 года – 4 матча, отборочных игр ЧМ-74, ЧЕ-72, ЧЕ-76. Тренер: ДЮСШ «Динамо» (Киев) – 1978-80, национальной сборной Украины – 1994. Главный тренер: СКА Киев – 1981, «Косфаба» (Антананариву, Мадагаскар) – 1986-88, олимпийской сборной Украины – 1992-94, национальной сборной Гвинеи – 1995-98, ФК «Черкассы» – 1999, ФК «Орион» (Киев) – 2000, ФК «Таврия» (Симферополь) – 2000, ФК «Оболонь» (Киев) – 2000-01, «Алания» (Владикавказ, Россия) – 2002, ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – 2003, ФК «Ворскла» (Полтава) – 2004-05.











«ХВАТИТ МНЕ ОДНОГО МУНТЯНА!»







В конце 50-х годов при каждом более или менее солидном заводе был свой футбольный клуб – «Арсенал», «Большевик», «Темп», «Локомотив», «Спартак»… Это были, по существу, штатные команды, в которых вместе с молодыми футболистами зачастую доигрывали ветераны из высших лиг. Пацанам, это было не только в радость, но и шло на пользу – «дворовая» техника, не подкрепленная телевизионной информацией, шлифовалась исключительно под влиянием повидавших виды мастеров...







Киев ведь всегда славился детским футболом – тренеры-то были как на подбор: Корсунский, Качанов, Сухарев, Балакин, Фоминых, Мельниченко!... Футбольные «секции» ежегодно выпускали столько футболистов, что они «не вмещались» даже в первенстве города!.. Думаю, человек 40-50 наших сверстников играло в то время во всех лигах – по всему Союзу.







Слава Богу, живы еще многочисленные сверстники «Муни», с которыми он проходил свои футбольные «университеты» на далеко не идеальных киевских «полянах»… По старой дружбе я решил обратиться к «очевидцу» футбольных событий тех лет Павлу Богоделову, однолетке Владимира Мунтяна и тоже классному полузащитнику… Паша играл в «Локомотиве», а Володя – в ГорОНО и они часто противостояли друг-другу. А потом оказались в одной команде – юношеской сборной Киева…







– Ошенков собрал в одну команду лучших мальчишек от 11 до 16 лет и в течение пяти лет учил нас футболу. Бышовец, Мунтян, Кащей, Шпаков – все мы одного года «призыва»... Перед матчами «Динамо» нас выпускали на поле и мы, играя между собой, демонстрировали свое «мастерство», привыкали к многотысячним трибунам... Потом возникла команда «Динамо-2» и нас ждало новое испытание – игры на первенство Украины. Появились в составе младшие на год Ерофеев, Семенов, Еськин, Клименко... В первой лиге игры были серьезные и по накалу страстей она вряд ли отличалась от высшей. Болельщики со стажем наверняка помнят таких львовских асов, как Истомин, Капличный, Крощенко, Пфайфер… Против желторотых школьников выходили закаленные бойцы из традиционно сильных футбольных центров Западной Украины, Донбасса, Харькова, Одессы... Но через год «Динамо-2» расформировали, Ошенков принял донецкий «Шахтер», а шестерых из нас пригласили в дублирующий состав.







У Маслова были свои критерии отбора: он любил физически крепких ребят. И даже Мунтян, при всей его талантливости, не сразу приглянулся великому тренеру. А я всегда был худенький... Правда, кое-какая техника имелась, умел «работать» левой, часто забивал. Помню, устроили нам контрольную встречу с основным составом – вроде выпускного экзамена. «Старшие» товарищи, естественно, победили. Со счетом 3-2. Но мне удалось забить оба гола... И все же я не прошел, не показался» тренеру, хотя заступников у меня было достаточно. Даже покойный Олег Макаров сам ходил к «деду», но тот был уверен, что я физически бесперспективен: «Хватит мне одного Мунтяна!..»







ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С АКРОБАТИКИ







В Киев семья Федора Степановича и Марии Леонтьевны Мунтян переехала в на следующий год после рождения младшенького Володи. Поначалу заселились в бараке, за Пушкинским парком – отец работал арматурщиком на асфальто-бетонном заводе, мама – ночной няней в больнице… Эти страницы биографии знаменитого динамовца пока еще мало изучены, а так, как нас в большей степени интересует все же футбол, то с него и начнем.







Владимир Мунтян:







– В детстве я занимался практически всеми доступными видами спорта, но больше всего любил акробатику, и в девятилетнем возрасте даже стал чемпионом Киева, выполнив при этом третий взрослый разряд. Но уже через год судьба свела меня с футболом и, как оказалось, надолго... Как раз в это время завод выделил отцу две комнаты в коммуналке на Чоколовке, в районе Караваевых дач. Это был новый «спальный» жилмассив на окраине Киева – рядом аэропорт… Казалось, сюда цивилизация придет еще нескоро. На Первомайском селили людей с еще более отдаленных рабочих окраин… А ведь именно там футбол как нигде был развит – поэтому на Чоколове оказалось собрано так много будущих футболистов.







Однажды совершенно случайно я попал на тренировку футболистов из ДЮСШ №1, в которой тогда работал Михаил Корсунский. Вначале, стоя за воротами, подавал мячи, а потом кто-то из друзей представил меня тренеру и я продемонстрировал все, чему научился во дворе... Приняли! Вот как писал в своей книге об этой уникальной школе известный журналист и писатель Аркадий Галинский: «Из футбольной школы Михаила Корсунского вышло немало первоклассных футболистов, первым из которых был, безусловно, Виктор Каневский... Лобановского, который был на несколько лет моложе, Корсунский тоже ценил очень высоко…»







Нашу школу закончил еще один будущий динамовец, замечательный центральный защитник – Вадим Соснихин, которому благодарные болельщики навечно присвоили звание – «директор»! Так что, понимаете, как мне было трудно совмещать футбол с другими увлечениями? Естественно школа «вынуждена» была отойти на второй план: я заболел футболом «по полной программе», с каждым днем все больше запуская школьную. И это при том, что с первого по пятый класс преподаватели не могли мной нахвалиться... Пришлось родителям вмешиваться в мои отношения с мячом – строгий отец даже заставил меня, бросив футбол, заняться бальными танцами!.. Но, когда увидел, что мне это совсем уж невмоготу, отступил. Слава Богу, я образумился – к тому же мои футбольные успехи пошли в гору: наше доблестное ГорОНО выигрывало турнир за турниром и об этом написала даже республиканская «спортивка»...







Как же, помню: осенью 1957 года, в перерыве какого-то матча чемпионата СССР, на поле выбежали 11-летние мальчишки: то ли победители городского чемпионата, то ли сборная города... И самым заметным на поле оказался самый маленький из них, но на удивление техничный и сообразительный, – капитан команды Володя Мунтян! Зрители сразу же запомнили Вашу фамилию, а пресса уже на всю жизнь «взяла на заметку»...







Мы тогда в Чернигове, где проходил финал первенства Украины, обыграли всех – едва ли не «всухую»!.. И мне удалось забить много голов. К этому времени я уже стал настоящим «профи» – без футбола себя не мыслил...







А можете вспомнить тех мальчишек, которые проходили университеты «Сявы» Корсунского вместе с Вами?..







Трудно, конечно! Судьба многих разбросала по разным городам и командам: не все связали свою жизнь с футболом... Назову лишь некоторые фамилии: Саня Альтман – в воротах, Губенко – в защите, братья Березовские, Кащей... Пусть не обижаются на меня остальные: с большим удовольствием вспоминаю те дни, но в жизни с тех пор произошло столько всякого... Но тогда нам всем очень повезло, что на нашем пути встретился такой ЧЕЛОВЕК и такой ТРЕНЕР!.. Михал Борисыч знал бесчисленное количество упражнений и поэтому тренироваться хотелось круглосуточно... Наш 46-й год выигрывал все соревнования, которые проводились в Киеве и в Украине, начиная с младшего возраста!







А в 63-м, когда мы в товарищеском матче обыграли сборную Москвы, ко мне подошел Михал Михалыч Коман и предложил уже на следующий день придти на тренировку... Всю ночь я не спал и утром, в 11 часов, удрав из школы, примчался к бассейну на стадионе «Динамо», где динамовцы собирались перед тренировкой на Нивках. Постояв в сторонке и, глядя на знаменитых кумиров своих детства, которые с шутками рассаживались в автобусе, я …неожиданно струсил! И дождавшись, когда они уехали, расстроенный побрел домой... Через несколько дней меня на Чоколовке встретил Толя Бышовец: «Почему не ходишь на тренировки?..» И уже 15 мая я подписал какие-то бумаги и стал динамовцем... В дубль я попал уже при Маслове, а тогда играл «за милицию» в различных юношеских соревнования, как в первенстве Киева и Украины, так и в Союзе...







Обычно каждый игрок на всю жизнь запоминает свой дебют в большом футболе…







Тогда Киев уже играл в еврокубках и нас, молодых, стали поближе подпускать к основному составу: мы тренировались в общей группе, нас брали на заграничные сборы и иногда выпускали на замену... А на следующий год пятеро динамовцев уехало на чемпионат мира в Англию и вчерашним дублерам предоставилась возможность доказать свою силу... И в 65-м, в Тбилиси, мне повезло выйти в «основе»....







Еще больше повезло, что на чемпионат мира не поехал Биба...







Хотя Андрей Андреевич, конечно же. переживал по этому поводу… Он стал нашим наставником, а так как через него Маслов в то время строил все комбинации, мы получили хорошую школу... И, когда из сборной вернулась «основа», то не всем из них удалось сразу же попасть в состав.







Именно в 66-м началась «золотая эра» киевского «Динамо»: в тот год мы сделали дубль – завоевали золотые медали первенства страны и Кубок СССР. За успехи в «дубле» я стал мастером спорта...







И уже в 68-м, выиграв с командой третий чемпионат подряд, Вы в «списке 33-х» заняли первое место среди лучших правых полузащитников СССР...







А годом раньше Бесков пригласил меня в сборную и мы поехали в Грузию... Неожиданно на первом же собрании Константин Иванович предложил ребятам избрать меня капитаном команды!.. Но «недолго музыка играла» – видимо, мальчишке еще рано было примеривать «шапку Мономаха»… Грузины разобрали нас по домам и в расположении команды некоторые из нас появились лишь под утро... Из сборной я очень быстро вернулся в Киев. И лишь на следующий год меня снова пригласили в главную команду страны для подготовки к чемпионату мира в Мексике.







Там Вы провели четыре матча...







И забил два гола... В той команде киевляне выглядели неплохо: а Бышовцу вообще поставили там чуть ли не памятник! Однако занять сколько-нибудь достойное место нам не удалось – ошиблись в игре с Уругваем... В дальнейшем у меня почему-то никак не получалось попасть ни на европейские, ни на мировые финалы: в отборочных матчах играл, и вроде бы неплохо, а как доходило до самого интересного – меня там не оказывалось...







Знаете, что пишет о Вас Энциклопедический справочник «Российский футбол за 100 лет»?..







«Мунтян – один из лучших полузащитников отечественного футбола за все годы. Ведущий игрок «Динамо» (К) конца 60-х – первой половины 70-х годов. Прекрасно координированный, легкий, мобильный, маневренный, выделялся высокой техникой обработки мяча, хорошей стартовой скоростью, тактической изобретательностью...»







Во всем, казалось бы, хорош, а когда доходило до вызова… В Союзе в те годы кандидатов в сборную было так много, что можно было, при желании, создать несколько вполне равных команд. Плюс, к тому же, на каждый отборочный цикл вновь назначенный тренер, естественно, приглашал «своих» игроков, то есть, тех, на кого мог рассчитывать...







«Динамо» выиграло три чемпионата подряд и при благоприятном стечении обстоятельств могло выиграть еще один, но заняло «всего лишь» второе место. Неужели только за это «ушли» Маслова?..







Это, конечно же, была ошибка руководства!.. Пришедший ему на смену Севидов, практически с тем же составом, уже в 71-м привел команду в чемпионы. Правда, но на следующий год мы «скатились» до «серебра», зато в 73-м должны были делать «золотой дубль», однако по дикому стечению обстоятельств уступили и чемпионат и Кубок «Арарату»...







Об этих трагических двух минутах можно писать детектив!







Кто мог предположить, что однозначно выигрывая у «Арарата» в финале Кубка, мы за две минуты до финального свистка можем пропустить гол! Так до сих пор и неизвестно, кто произвел замены Буряка и Блохина, на Кондратова и Зуева… Вряд ли стоило спускать всех собак на Севидова! Расстроенные этой «поразкой», мы и чемпионат «отдали»!..







ЭРА ЛОБАНОВСКОГО







Кому же пришла в голову эта шальная мысль – «посадить на Киев» молодого Лобановского?







Конечно же, Щербицкому: Владимир Васильевич хорошо разбирался в футболе… И, оказалось, он был прав: в первый же год под управлением Лобановского и Базилевича мы снова стали чемпионами и вернули Кубок!..







В 75-м «Динамо», победив в Суперкубке «Баварию», доказало, что в Европе нет равных команде Валерия Лобановского...







И, наверное, не только в Европе… Ведь в 74-м сборная Германии стала чемпионом мира, а в ней играло немало «звезд» из Мюнхена. А мы их в двух матчах переиграли!..







Не помните, сколько тогда шампанского влилось в Суперкубок?







Не поверите, но особо победу не праздновали – разве что по пару глотков шампанского... После игры отправились в Кончу, так как через пару дней надо было играть в Швейцарии за сборную. Кстати, там я забил гол.







Какой эпизод из матчей за Суперкубок вам больше всего запомнился?







В первой игре я наблюдал за игрой со скамейки – после игры в Ереване был травмирован. Наши играли очень самоотверженно, не давали «Баварии» вести свою игру. Всех потряс Витя Колотов, которому чуть ногу не оторвали – кровь лилась рекой, но он не ушел с поля!.. Ну, и, конечно же, всех обрадовал гол Блохина, после которого немцы поняли, что в Киев им можно уже не ехать.







Во киевском матче Вы уже играли…







Запомнил гол Блохина со штрафного, который он у меня «выпросил»… Это была моя «точка», да и Буряка рядом не было... Тут подходит Олег: «Володя, дай я пробить – чувствую, забью». «Бей»… Он пробил и Майер …«поймал бабочку». А мог бы и я отличиться!..







Можно много лестного говорить об этом замечательном тренерском «тандеме», но пика своей карьеры они все же не достигли… Думаю, этому помешала их относительная неопытность: слишком уж быстро они добились желаемого – не успели до конца разобраться в своих концепциях, как тут же «на блюдечке с голубой каемочкой» – пожалуйста, «золотой ключик»...







Может быть... Это теперь, с позиции своего возраста и жизненного опыта, понимаю, что тренеры за суетой союзного чемпионата уже видели перспективы развития современного футбола. Тогда это не всем и не всегда было понятно… Хотя, вполне возможно, что кое в чем они все-таки перегибали палку...







Наверное, поэтому их и разлучили? Начальству хочется из любой ситуации выжимать по-максимуму... Кстати, на Олимпиаду в Монреаль Вы не поехали тоже «в порядке эксперимента»?..







Готовясь к ней, я после второй операции все на той же ноге восстановился просто в рекордные сроки. Но Валерий Васильевич посчитал, что мне туда ехать рановато и не стоит форсировать события: «Мы на тебя, Володя, рассчитываем. В будущем… Впереди еще много работы в сборной...» А на мой недоуменный вопрос: почему же я не подхожу сейчас – тренер, подумав, вынес «приговор»: «Ты плохо прыгаешь...»







Случайно не возникали мысли уйти в другую команду?..







Скорее хотелось просто уйти из футбола: возраст-то был по тем временам, прямо скажем, «критический» – 30 годков (как-то незаметно стал ветераном!)... Тогда хоть и не было контрактной системы, но переходы из клуба в клуб разрешала лишь Москва... Да к тому же мы здесь, в Киеве, были настолько пронизаны динамовским патриотизмом, что об уходе даже и в мыслях не держали... Еще после первой операции, в 67-м году, ко мне, в клинику Мироновой, московское «Динамо» засылало «гонцов» с заманчивыми предложениями – «забираем вас вместе с костылями!» Дома я все рассказал Бибе и тот, на правах наставника, категорически мне отсоветовал даже думать об этом...







А что было после Олимпиады, которая без Вас так «бесславно» завершилась?..







Третье место тогда посчитали позором! Думаю, сегодня, завоюй наша команда «бронзу», игроков бы осыпали почестями... А я, обиженный, решил «завязать» с футболом, тем более, что к тому времени уже поступил в аспирантуру факультета международных отношений Киевского университета...







Как Вы там оказались?..







После окончания инфиза, в 70-м, по совету друзей поступил на второй курс юридического факультета, который успешно закончил в 1975 году. Потом была аспирантура, которую мне удалось закончить лишь в 79-м. Хотя и без защиты...







Одно дело – заниматься в институте физкультуры, играя в футбол, другое – в университете... Как это вам удалось?







Конечно, заочное физкультурное обучение ни в какое сравнение не идет с учебой на стационаре – каким бы умным ты себя не считал, получив диплом... В университете мне нужно было уже иначе относиться к учебе. Если бы ты знал, как я «мандражировал» на сессиях!..







Неужели «даже Мунтяну» не шли на уступки?







На юридическом факультете собрались толковые молодые преподаватели: например, моим первым научным руководителем был Юрий Иванович Лукашенко, другим – доктор наук, профессор Владимир Буткевич. Он был народным депутатом Украины, заседал в Совете Европы, занимался правами человека. И все они хотели, чтобы Мунтян стал хорошим специалистом в области «правого регулирования международных спортивных связей». Именно так и называлась тема моей кандидатской диссертации, которую, к сожалению, защитить не удалось... Именно Буткевич и подтолкнул меня в аспирантуру: «Посмотри, как вас за границей «обслуживают» импортные менеджеры, почему этим не занимаются наши юристы? Обрати внимание, насколько разнится наше понимание юридических основ!» Мы хотели даже создать тогда общество по защите прав спортсменов. Ведь только сегодня в футболе к этому подошли: и все же, по большому счету, спортсмены до сих пор еще не вышли «из кабалы».







Когда я поступил в аспирантуру, то начал усиленно собирать материал под диссертацию: помню, оказавшись в Париже, ходил в ЮНЕСКО за материалами по своей проблеме, то же и в Мюнхене, где подключал посольских работников... Однажды, приехав на очередной матч с «Кайратом» в Алма-Ату, нашел кандидата наук Уварова, мастера спорта по гимнастике, который защитился по трудовому праву для работников физкультуры и спорта... Привозя из-за границы огромные «талмуды» на иностранных языках, я заказывал в Академии наук переводы, за которые, помню, платил по 200 рублей... Материала собралось достаточно. В «Вестнике Академии наук» даже вышло две мои печатные работы... Жаль, защититься не удалось... Недавно из Страсбурга приезжал Буткевич: говорит, на схожую тему кто-то там защитился и в ссылках указал мою статью...







Ну, и пошли бы в науку...







Видно, футбол так глубоко в меня въелся, что даже тогда, когда в 77-м меня не всегда выпускали в «основе», я дал себе слово «добить» сезон и стал таки чемпионом страны... А в следующем году все же пришлось «повесить бутсы на гвоздик» и я, набрав в СДЮШОР «Динамо» группу мальчишек 1964 года рождения, начал их тренировать. Нет, науку я не бросал: просто свою роль сыграли чисто меркантильные соображения: если бы перешел на стационар, то вряд ли сумел бы прокормить семью на сторублевую стипендию, в то время, как за несколько часов работы в динамовской школе плюс офицерские «пайковые»мне платили где-то около 300-400...







В апреле 78-го неожиданно меня вызвали в Москву и председатель ЦС «Динамо» Богданов тут же предложил мне поменять киевскую прописку, чтобы помочь Севидову в столичном клубе... «Володя, кто тебя надоумил закончить с футболом, давай к нам...». «Николай Степанович, решение я принимал сам». Начал объяснять про аспирантуру, про старые травмы... «Знаешь что, поезжай-ка пока что в Новогорск…»... Привезли меня на базу, а там Миша Гершкович и Сан Саныч Севидов хором: «Давай к нам, Володя!»... Отправились они на тренировку, а я пошел бродить по лесу... О многом передумал… Вечером я снова встретился с генералом: «Николай Степанович, не могу остаться...». «Знаешь, Володя, я так и думал…» Пожелал он мне успехов и «отпустил с Богом».





Думаю, что, отказывая Богданову и Севидову, Вы все-таки побоялись, что в Киеве вас посчитают предателем? Знаете, как бы мы ни любили наш город и «Динамо», москвичи все-таки более трепетно относятся к людям, которые когда-то прославляли их...







Похоже на то... Уйдя из «Динамо», я «вдогонку» не услышал ни слова благодарности, хотя своему клубу верой и правдой служил целых 15 лет... Вернулся из Москвы в конце апреля. А 3 мая я попадаю в аварию, и все пошло наперекосяк!..





Погиб человек… Кое-как придя в себя, отлежавшись в госпитале и «отремонтировав» шейные позвонки, я практически «с нуля» начал пытаться выстраивать будущее… Меня ведь поторопились исключить из партии, уволили из МВД, завели уголовное дело и, главное – запретили заниматься футболом!.. Не хочется вспоминать о прошлом – столько об этом наговорено – в конечном итоге, все как-то стабилизировалось...







Слышал, что Вас не только в московское «Динамо» приглашали…







Неожиданно в 79-м меня пригласили в ростовский СКА. В это время я был на распутьи: наука не лезла в голову, в футбол не пускали… В университете мне посоветовали все же постараться устроиться на тренерскую работу – надо отвлечься: «Может быть, попозже вернемся к науке». И тут вдруг меня приглашают... играть в высшей лиге. После аварии и госпиталя, после двух лет забвения! Поехал. Встретили как космонавта!.. После всего, что произошло, на меня это произвело огромное впечатление... В общем, я дал «добро» и полетел домой на семейный совет. А на следующий день прочитал в «Советском спорте», что Ростов, видно, дошел до ручки, если приглашает давно не игравшего ветерана. Так меня это обидело, что я позвонил в Ростов и, извинившись, отказался от предложения. Видимо, из-за событий последних лет мои нервы сильно сдали.





Но Вы все-таки оказались тренером киевского СКА...







В это время мне уже было не до науки. Хоть мои университетские друзья на этом настаивали… Как-то во время матча ветеранов встретил на стадионе начальника армейского спортклуба Виктора Константиновича Пьяных. Разговорились… Он предложил принять команду, так как Алексей Мамыкин, тогдашний тренер СКА засобирался в Москву. Говорю: если восстановите в звании, пойду.. И армия «утерла нос» милиции: Киевский военный округ добился восстановления в звании капитана – теперь уже армейского, мне разрешили тренировать футбольную команду и, в конце концов, даже вернули партийный билет!.. Казалось бы, чего еще желать? Но, несмотря на страстное желание работать, в спортклубе, надолго задержаться там мне не удалось: не нашел единомышленников... И как я ни старался создавать в команде нормальные условия: возил на сборы в Гантиади, чтобы ребята хотя бы дышали одним воздухом с «Динамо», улучшал материальное положение игроков, многие ведь служили срочную, а для женатых даже «выбил» четыре служебные квартиры – недоброжелатели все же вынудили меня уйти из команды... Полученная в СКА обида вообще едва не заставила меня подать рапорт о выходе в отставку... Но в округе нашлись толковые люди – удержали от опрометчивого шага...







Как-то я вас видел в майорских погонах...







Это произошло уже в киевском танковом училище, куда меня пригласили на спортивную кафедру преподавателем... Замечательная атмосфера: от начальника училища, генерал-лейтенанта Михаила Федосеевича Колесникова, до последнего курсанта – «вылечила» меня... Хотя долго еще я стеснялся военной формы и, приезжая на работу, переодевался в машине... Уже через полгода меня представили к званию майора, выдвинули по общественной линии в председатели городской федерации футбола, а вскоре я стал и членом президиума футбола Украины. И вдруг неожиданно Москва предложила поехать поработать за границей – тренером армейской команды на Мадагаскаре!..







Все возвращается на круги своя: Москва Вас все-таки не забывала...







Правда, в этом случае Москву «представлял» генерал Юрий Александрович Нырков, бывший игрок ЦСКА… Как-то вызывает меня начальник училища и спрашивает: «Ты знаешь такого – Ныркова?». «По-моему, играл в ЦСКА…». «Он в Киеве – сможешь организовать билеты на футбол?». Не помню, что это был за матч, но билеты я, естественно, достал. На стадионе начальник училища знакомит меня с Нырковым. Сидим мы, то-се, и вдруг он говорит: «Слушай, а что ты здесь, в танковом училище, делаешь? За границу поехать тренером не хочешь?». Я ему как на духу: «Куда же мне после аварии?..», а он: «А при чем здесь авария?». И к начальнику училища: «Михаил Федосеевич! Как ты, не против его отправить, направление дать?».





Оказавшись на Мадагаскаре, волшебном острове, в окружении добрых и отзывчивых людей, я наконец-то почувствовал себя человеком. К тому же здесь было много советских специалистов из бывших спортсменов – оторванными от Родины мы себя не чувствовали… И хоть за первые два года ничего существенного добиться мне не удалось, зато на третий год армейцы впервые в своей истории стали чемпионами страны!.. Блага, которые посыпались на мою голову, были настолько радостны, насколько и неожиданны: министр обороны Мадагаскара от имени президента страны вручил мне едва ли не главный орден, а Москва представила к званию подполковника Советской Армии...







Даже самая интересная командировка заканчивается – что дальше?







В Африке я отработал с 1986 по 1988 годы... Командировка закончилась и потянуло домой… И, представь себе, снова захотелось поднимать армейский футбол в Киеве, но к тому времени СКА уже был выдворен в Чернигов... Москва опять взялась помочь, но, кроме службы в хабаровском СКА, под рукой ничего не оказалось… Нет, ребята, далековато – говорю, и возвращаюсь к своим танкистам... Снова позвала городская федерация... А через пару лет украинский футбол отделился от России и президентом независимой федерации стал Виктор Банников. Меня на общественных началах выдвинули в вице-президенты... И в 92-м я наконец-то ухожу из армии и перехожу работать в ФФУ. Через пару месяцев создается олимпийская сборная, руководить которой доверили мне. Начал собирать ее по крохам: и два года пролетели, как один день... Но в 94-м я снова оказался в Африке – теперь уже в Гвинее – тренером национальной сборной...







А как же Ваши олимпийцы?







Не сложилось... Хоть команда была отличная: практически все эти игроки сегодня на виду, многие играют в национальной сборной... После проигрыша Литве национальной сборной Олега Петровича Базилевича прямо в раздевалке отстранили от работы... Но национальная сборная продолжала проигрывать, а вот «молодежка» – выигрывает. Шансы «взрослой» команды упали «до нуля»!.. И я предложил готовиться уже к следующему отборочному циклу, создав новую команду на базе олимпийской. Ее основные игроки: Шовковский, Ващук, Парфенов, Кривенцов, Коваль, Круковец, Кардаш, Косовский, Шевченко, Ребров, Геннадий Мороз, Пушкуца, Прудиус – уже тогда могли использоваться в национальной сборной. На подходе был уже и «Шева»... Но кто-то посчитал, что Мунтян «хочет монополизировать» украинский футбол!..







Накануне матча с Эстонией, желая хоть как-то экипировать своих ребят – погода стояла дождливая – обращаюсь в Госкомспорт с просьбой выделить, хотя бы «с возвратом», комплект непромокаемых курточек... И неожиданно получаю от Борзова отказ!.. Это переполнило чашу моего терпения... Тогда в олимпийской команде лишь я один официально получал деньги – аж 18 долларов!.. При том, что врач, массажист и администратор получали зарплату в созданном мною «Фонде Мунтяна»... Банников, «войдя в положение», предложил съездить в Гвинею... От греха подальше. Очень было жаль бросать ребят, вновь созданную перспективную команду, однако биться лбом в непробиваемую стену непонимания не хотелось...







Знаю, что в Африке Вы снова добились успеха...







При том, что ситуация была сложная: мы бились сразу на двух фронтах – отборочные игры чемпионата мира и финал Кубка Африки... «На мир» в нашу подгруппу попали Буркина-Фасо, Нигерия и мы. В конечном итоге Гвинея лишь на очко отстала от Нигерии: в гостях проиграли 1:2, а дома обыграли – 1:0... А вот в финальную часть Кубка Африки мы все-таки пробились. Но попали в группу, которая играла в Буркина-Фасо: Камерун, Алжир, хозяева и мы!.. Две команды проходят дальше... В первом матче мы обыгрываем Алжир – 1:0, Камерун побеждает хозяев – 2:1. В следующем туре мы расходимся с Камеруном «мирно» – 2:2: проигрывая уже на 15-й минуте – 0:2, забиваем один, потом и второй гол!.. Дидье Камара «крадет» мяч у знаменитого камерунского вратаря Сонго мяч, отпасовывает партнеру и тот забивает третий гол!.. Судья «находит» фол!.. Попробовал бы он поступить иначе: президент Африканской Конфедерации – из Камеруна... Набираем четыре очка, а Буркина-Фасо в предельно скандальном матче, при полнейшем судейском беспределе, вырывает победу у Алжира и набирает 3 очка... В последней игре с Буркина-Фасо нас устраивала ничья. Но уже через пять минут после начала матча судья удаляет моего основого игрока, опорного полузащитника Пабло Чама, который в том же году появился в «Баварии»... Вдесятером мы бились всю игру, но на 93-й минуте нам все-таки забивают гол – все равно бы играли «до забитого»... И никуда мы уже не попадаем! Но дома нас встретили как победителей – ведь по телевизору все это безобразие видели... И ни в чем не упрекнули.







Когда истекли два года контракта, его собрались продлевать: хотели, чтобы я еще пару лет там поработал. Но к тому времени я Африкой уже «наелся»: истосковался по родине да и болячки замучали – не наш климат... Кстати, меня там «заколдовали»! Там эти колдуны – на каждом шагу… Я в такие вещи не верил, считал, «нормальным», когда людей кусала муха Це-це или они заболевали малярией. Но чтобы колдовство… Сначала начало ухудшаться самочувствие, потом с ужасом обнаружил, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, а пальцы вообще не чувствую!.. Еле ходил. Не было сил не то, чтобы ударить по мячу – толкнуть его ногой не мог!.. Так продолжалось целых три месяца – лечили какими-то настойками и травами. Но, если бы не сотрудник посольства Мали, который с первого взгляда определил причину странной болезни, не знаю, чем бы все это закончилось. Этот местный Кашпировский провел со мной несколько сеансов и болезнь как рукой сняло!..







Уже в 1998 году вы приняли Черкассы...







Работать там можно было, если бы местные власти помогли клубу, который самостоятельно пытался выйти в высшую лигу. Ну, не могли же президент Гуринович, со своим мясокомбинатом, и несколько его друзей осуществить такой финансово неподъемный прорыв!.. «Город» не понял, что окажись мы в высшей лиге, черкасский футбол потянул бы за собой и остальные виды спорта... А ведь мы, по существу, вышли в высшую лигу, если бы в ПФЛ не придумали какую-то дополнительную переигровку с иванофранковским «Прикарпатьем».







Когда Вы взялись выводить «Оболонь» из второй лиги в первую, можно было услышать, что Мунтян «дошел до ручки», что эта работа – не вашего уровня...







Не считаю это шагом назад: накопив колоссальнейший опыт, я так же добросовестно относился к работе в «Оболони», как и в олимпийской сборной Украины, и в национальной сборной Гвинеи, и в Черкассах, стремившихся в «вышку», и в «Орионе», делавшем первые шаги в коммерческом футболе... Я совершенно не думал о своем имидже, потому что верил в перспективу клуба, которым руководят разумные люди, любящие футбол, реалисты, отдающие себе отчет, насколько это серьезно... И не дешево!







А не кажется ли вам, что цель, поставленная тогда перед некогда заводским клубом, – из области фантастики?







Многие так считали... Но ведь все зависит от нас самих, от нашего отношения к делу, понимания ситуации... Как говорится: если не мы, то кто!? Мне нравится «оболонское»! А если всерьез: я еще не сказал здесь своего последнего слова.







В следующем сезоне после первого круга Вы шли на первом месте, и, тем не менее, ушли из команды – что случилось?







Сказал президенту клуба Александру Слободяну, что больше работать с



вице-президентом не могу, и, несмотря на то, что Григорий Суркис предложил принять «молодежку», уехал во Владикавказ. Договаривались там на три года, но «не сложилось»...







А что случилось в Кривом Роге?







Там вообще возникла странная ситуация: в первом круге предполагалось присмотреться к команде, наиграть состав, чтобы в зимнее межсезонье определиться с конкретными задачами… Однако до этого не дошло.







Мне показалось, что игроки Вас «плавили»: неужели не сошлись характерами?







С некоторыми, в самом деле, было сложновато… Хотя, думаю, во втором круге у нас пошла бы игра – не поторопись руководство. Важно придерживаться выбранной стратегической линии, а не зацикливаться на сиюминутном результате. Я никому не отдавал преимущества: ни тем, кто остался из предыдущего состава, ни приобретенным в межсезонье. Правда, времени на знакомство было очень мало…







После этого Вы, кажется, взяли паузу?







Сделал операцию на коленном суставе, который совсем «расшатался»: подвела крестообразная связка… Хотел делать операцию еще до отъезда в Кривой Рог, но надо было работать, поэтому перенес свидание с хирургом на конец первого круга. Как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло» – с «Кривбассом» мы разошлись и я улетел в Бельгию. После операции восстанавливался в Италии – помог Андрей Шевченко… Потом каждое утро ездил «реабилитироваться» в Кончу-Заспу.







Вскоре на меня вышли полтавчане. Туда меня давно звали, но я был занят и «Ворсклу» принял Володя Лозинский. Потом там работал Андрей Баль… Ну, а после смены президента клуба предложение, «от которого я не смог отказаться», было сделано мне…







После года, проведенного на тренерском мостике «Ворсклы», с Вами расстались – что случилось?







Мы неплохо начали, но потом «провалились» – семь поражений подряд! Причина лежит на поверхности: за две недели до старта чемпионата «Ворсклы» практически не было – из предыдущего состава у нас остались только три игрока «основы»! Нужно было время на привыкание друг к другу, к требованиям высшей лиги, так как новички не имели опыта, а некоторые и игровой практики...







Зимой вроде бы дела пошли на лад: провели три полноценных сбора, «подкупили» новых исполнителей… И второй круг снова начали с двух побед! Но за подъемом последовал спад, из которого мы так, по существу, и не вышли. В итоге – 14-е место.







И снова все дело в финансировании?







«Нафтогаз» от нас отказался и даже забрал командный автобус. В нас никто уже не верил, считая, что Полтаве высшая лига «не по зубам». И если бы не поддержка банка «Финансы и кредит» и новый президент клуба, вполне могли бы сняться с чемпионата.







Так почему же Вы ушли?..







«Ушли» меня. Хотя с приходом в клуб нового президента я получил заверения, что все вопросы будут решаться положительным образом. Однако за несколько туров до финиша я услышал, что моей работой недовольно руководство в Киеве и что он ничего здесь не может решить…







Но за два года, оставшиеся по контракту, можно было еще исправить положение!..







Наверное, ведь я добросовестно исполнял свои обязанности, а мне не дали продолжить начатое. Ушел с некоторой обидой, но за свою работу в Полтаве мне не стыдно







До Вас в «Ворскле» работали Коньков, Долматов, Лозинский, Баль… И никто из этих опытных специалистов не устраивал руководство клуба?







Для достижения необходимых результатов нужно время, которого у нетерпеливых руководителей всегда не хватает. Всех интересует лишь сиюминутный результат. Не хватает времени и у тренеров… Однако торопить ситуацию никак нельзя!







Что лучше: сидеть годами на одном месте или часто менять города и команды?







«Сидящие на одном месте» видят результат своей работы. А те, кого влекут «дальние страны», обогащаются приобретенным опытом. Мне, например, это помогло научиться включаться в процесс на различных этапах работы.







Когда легче работалось тренером – в Союзе или сейчас?







Задачи перед тренером во все времена остаются одинаковыми: попытаться создать команду, научить ее побеждать любого соперника и постараться демонстрировать «красивый», нравящийся зрителям футбол… Вот только с современными футболистами работать стало труднее – у них на первом месте чаще всего стоит материальная заинтересованность. В наше время больше уповали на сознательность…







В таком случае, что Вы думаете о перспективы украинского футбола пять?







Перспективы есть. Если судить о состоянии дел в украинском футболе по выступлениям сборной, то можно только радоваться… Думаю, достигнутый в Германии успех будет иметь продолжение. Правда, если «откроются шлюзы» – нужен приток молодых талантливых футболистов… Набирают обороты и наши клубы: имеем по два представителя в Лиге чемпионов и в Кубке УЕФА. Так что «наш бронепоезд» – на правильном пути.







А вот Олег Блохин считает, что за сегодняшним составом национальной сборной – пустота, а из «молодежки», кроме Милевского, брать некого!







Думаю, Олег Владимирович погорячился… Я имею возможность следить не только за «молодежкой», но и за юношескими командами всех возрастов, и вижу немало перспективных ребят, с которыми, правда, надо очень внимательно работать…







Надеюсь, Вы не собираетесь затягивать «рекламную паузу»?







Вроде бы, уже отдохнул, успокоился от пережитых событий… Теперь на очереди юбилей, от которого никуда не деться!.. Снова отдохну и обязательно вернусь в практический футбол: сил у меня для этого достаточно. Я еще не устал от футбола!

