Марафон в Москве: толкотня у «забора» и… победа украинцев

13 сентября 2006, 16:12

Что-то похожее на сенсацию сотворили в столице России украинские спортсмены. Они «оккупировали» весь пьедестал знаменитого Московского международного марафона мира…

Что такое ММММ



Нынешний Международный московский марафон мира был 26-м по счету. Впервые он был проведен в 1981 году. Последние годы его взяли под свое крыло правительство Москвы, ряд его комитетов и спортивные организации России.



В том, самом первом марафоне, стартовали 128 человек. А в следующем году на старт вышли уже более двух тысяч. Сегодня представительство стран значительно перевалило за тридцать. Когда-то редактор журнала Ассоциации международных марафонов и забегов по шоссе Фрэнк Бейли говорил: «Со всей ответственностью заявляю, что московский марафон уверенно входит в пятерку лучших в мире».



Появились и свои рекордсмены… Трижды победителем московского марафона становился Анатолий Арчаков. По две победы на счету Льва Хаттермана, Ивана Богданова и Натальи Балякиной. Теперь в когорту «двукратных» попал и украинский бегун Андрей Наумов. Вообще, создается ощущение, что последнее время на этих состязаниях «погоду делают» бегуны из Украины. Третий год подряд они здесь побеждают. Причем, сначала по одному, а теперь уже целой группой. Как говорится, просто «порвали» Белокаменную.



Корреспонденты «Главреда» встретились с главным героем «московских стартов» последних дух лет Андреем Наумовым. Он подробно рассказал о нынешних соревнованиях, не умалчивая о некоторых негативных моментах…



«Это было сильно…»



Досье. Андрей Наумов родился в 1973 году. Живет в Донецке. Тренируется здесь же и, периодически, в Кисловодске. Легкой атлетикой занимается уже 25 лет. Мастер спорта международного класса. Многократный чемпион и призер Украины на различных дистанциях. Марафоны бегает с 1997 года.



Андрей, твое мнение о нынешнем марафоне ММММ… Как он прошел?  



Что касается наших спортсменов, то все складывалось хорошо. Во многом благодаря «Корчме «Тарас Бульба». Обеспечивали нас по максимуму, чтобы перед стартом чувствовали себя комфортно и достойно пробежали. (Марафонский клуб «Корчма «Тарас Бульба» был организован в Киеве в 2004 году – прим. авт.)



А вот сама организация марафона в этом году, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Значительно уступала прошлогодней. С теми же пунктами питания большие проблемы были…



Мы слышали, там какой-то казус приключился…



Это как раз и было самым неприятным. Мы стартовали, а после десятого километра нас завели на финиш «десятки». То есть, параллельно с нами бежали спортсмены на 10 тысяч метров. Всех нас – марафонцев – завели в тот коридор. В результате, будто в тупик уперлись. Перед нами настоящий забор вырос. И давай через него «перелазить»! Выбирались кто как мог – толкались, пихались… Очень неприятно. Тут бежишь, все просчитываешь – силы распределяешь… А тебе такую остановку устроили! Ну, да ничего – обошлось.



Маршрут по самой Москве проходил или где-то за пределами МКАД?



Непосредственно в Москве. Стартовали на Васильевском спуске, бежали по набережной параллельно кремлевской стене.



Кстати, сколько украинцев участвовало?



Кроме меня, Юрий Гичун – он стал вторым. Третьим прибежал Алексей Рыбальченко, а следом за ним Сергей Аксенюк. Витя Роговой был девятым. Кроме того, были еще четверо из клуба «Корчма «Тарас Бульба». Всего девять человек.



И что, никто из спортсменов других стран вам конкуренцию не составил?



До тридцатого километра россиянин с нами конкурировал. Но к финишу пришел пятым. А вообще, очень много стран в марафоне участвовали. И китайцы, и японцы, и англичане, и немцы…



Андрей, московский марафон мира ты выиграл уже во второй раз… Сложно было побеждать?



Если честно, то в этом году выиграть было для меня не очень сложно. Во-первых, я к нему достаточно серьезно готовился – в Кисловодск ездил. А бежал без особого напряжения. Скажу так: на дистанцию потратил процентов семьдесят своих сил. Мог бы марафон пробежать и намного быстрее. То есть, запас еще был.



В Москве очень удивились, что украинцы заняли весь пьедестал, да еще с «хвостиком»?  



По крайней мере, мы впечатлили. Это было заметно. Украинские спортсмены уже третий раз участвуют в московском марафоне. Первые два раза прибегать такой большой группой не получалось. Андрей Топтун, к слову, выиграл в позапрошлом году. Но он был один. Потом выиграл я, Алексей Рыбальченко был вторым.  А на нынешнем марафоне сразу четверо украинцев – лидеры. Это было очень сильно.



А по поводу призовых?.. Что получили, если не секрет?



Как победитель получил сто тысяч рублей. Кроме того, согласно контракту с «Корчмой», мы обязывались втроем прибежать к финишу. Что, собственно, и сделали. Поэтому были и дополнительные бонусы и от «Корчмы».



И традиционный вопрос… Какие планы на будущее?



Пятого ноября предстоит выступать в Стамбуле. Буду участвовать в очень крупных европейских соревнованиях и параллельно там бежать марафон.
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