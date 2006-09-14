«Немастер-класс»: 90 минут «Динамо» (Киев) громило свой авторитет

По этому поводу бабелевский Беня Крик наверняка спросил бы: «И шо вы скажите на этот кошмар?». А сказать нечего. Точнее, есть чего, но все больше не в литературных выражениях. Как бы так помягче… Безобразие, ужас, позор и т.д. Конечно, катастрофы нет, но обидно до глубины души. Или, может быть, самой судьбой назначено команде «Стяуа» быть злым роком для «Динамо»? Как тут не вспомнить матч за Суперкубок 1987 года?.. Поневоле станешь мистиком. Но все по порядку…







Киев. НСК «Олимпийский». Лига чемпионов. Групповой тур. «Динамо»(Киев)-«Стяуа»(Бухарест).







Составы команд:







«Динамо»: Шовковский, Родольфо, Ребров (Отальваро, 73), Корреа (Белькевич, 59), Ринкон, Шацких, Гусев, Несмачный, Юсуф, Родриго, Маркович (Морено, 61).





»Стяуа»: Фернандеш, Гоян, Бадя (Теро, 70), Дика (Петре, 82), Кристоча (Оприца, 74), Несу, Николица, Ловин, Параскив, Шабан, Гионя.







Быстрый гол







Сразу после свистка о начале матча гости повели себя совсем по-хозяйски. И на третьей минуте – после подачи углового – мяч в сетку ворот Шовковского отправил Шабан. Пропущенный быстрый гол для динамовцев всегда был плохим знаком….







Разозленные хозяева бросились на штурм. Последовал целый ряд острых моментов у ворот Фернандеша – Шацких, Гусев, Родриго пытались что-то сотворить. Но румыны отвечали тем же. Тем не менее, сравнять счет таки удалось. Это сделал Сергей Ребров. Получил пас от Ринкона и от души пробил – 1:1.







Стадион приободрился. Ну, все! Вот сейчас должен наступить перелом и игра пойдет. И она еще как пошла! Только не у игроков «Динамо». Нет, киевляне не то чтобы не старались, но… Может удача их напрочь покинула. Тот же Ребров нанес мощный удар. Целился в верхнюю девятку, но мяч прошел выше. Зато у румын очередная атака опять завершилась успехом. 25-я минута… Бадя – от Дики - хорошо принял головой мяч – тот рикошетом от штанги угодил в ворота. «Стяуа» снова впереди - 2:1.







На 43 минуте неутомимый Дика отличился уже сам. Со штрафного нанес непревзойденный по красоте удар – 3:1. С таким результатом команды отправились не перерыв.







Завершение разгрома







Во втором тайме динамовцы произвели три замены. Поле покинули Корреа, Маркович и – чуть позже – получивший травму Ребров. Вместо них в игру ступили Белькевич и двое новобранцев-колумбийцев – Морено и Отальваро. Но существенных улучшений динамовской игре это не принесло. Хотя опасных атак было более чем предостаточно. Распорядись киевляне должным образом мячом после угловых, которых было множество, и чаша весов могла бы склониться в их пользу. Один только Шацких имел пару-тройку стопроцентных возможностей. Но в одних случаях бил мимо, в других удачно действовал румынский голкипер. Автором гола мог оказаться и Гусев, после прострела которого мяч чуть было не пересек линию ворот Фернандеша.







Болельщики еще раз убедились в правильности старой футбольной истины: не забиваешь ты – забивают тебе. Так и случилось. На 79 минуте на Шовковского вышли сразу два игрока «Стяуа» и своего шанса они не упустили. Дика перебросил мяч через Шовковского, оформив, тем самым, себе дубль. Румыны завершают разгром – 4:1.







После матча горький осадок остался не столько от самого счета – все бывает! – сколько от самой бездарной игры киевлян. Линия обороны динамовцев?.. Ее практически не было. Нападение и полузащита были подстать защитникам… На обработку мяча игроки тратили уйму времени, и, в конце концов, теряли, не зная, что с ним делать. С ударами медлили, а то и просто «забывали» бить. А по количеству брака при передачах вообще побили все рекорды! Конечно, все это так, глазами болельщиков с трибун. Интересно, что скажут тренеры?..







«Забили сами себе…»







После матча первым «взял слово» наставник «Стяуа» Космин Олэрую:







- Это было немного похоже на фантастику. Мы, в определенной степени, догадывались, какую игру предложит «Динамо». Знали, как его игроки начнут матч, как продолжат. В немалой степени нашему настрою способствовал быстрый гол. Он был очень важен. О своей команде скажу, что сыграла очень хорошо. Хотя, согласен, бывает, что ситуация зависит от случая, от дня, от времени… Сегодня для нас счастливый день.







В отличии от весело настроенного румынского коллеги, главный тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко был мрачен. Понятно, что тут не до веселья…







- Безобразно… Безобразно сыграли в обороне. Было допущено много грубейших ошибок. А на таком уровне, как Лига чемпионов, противник их не прощает – наказывает сразу. И нет этому, с нашей стороны, никакого оправдания. И вот, что у меня вызывает особую тревогу… Говоришь, объясняешь игрокам, что и как – нет, все равно ошибки делают те же. В общем, мы сами виноваты. Можно сказать, что сегодня мы забивали сами себе. Причина?.. Будем анализировать, делать выводы. Нельзя сказать, что игроки не были настроены играть. Наоборот, рвались в бой. Может быть, «перегорели»…







Что касается «Стяуа», то эта команда сегодня сыграла блестяще, очень грамотно действовала на контратаках. Не правы те, кто считает, что мы ее недооценивали.







Еще замечу, что, к сожалению, получил травму Сергей Ребров. Насколько она серьезна, выяснится в ближайшее время.

