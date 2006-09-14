Евро-2008 по футболу пройдет под контролем войск

Правительство Швейцарии одобрило проект введения ограниченного воинского контингента в города, которые в 2008 году примут чемпионат Европы по футболу.
Во время проведения Евро-2008 в Базеле, Берне, Женеве и Цюрихе для поддержания порядка в общей сложности будут находиться около 15 тысяч военнослужащих.
Более подробно о сроках нахождения войск в швейцарских городах будет объявлено после жеребьевки Евро-2008, запланированной на 1 декабря 2007 года. Она определит состав четырех групп турнира, после чего станет известно, в каких городах будут базироваться сборные - участницы соревнований.
Напомним, что Швейцария организует Евро-2008 совместно с Австрией, которая также примет участников турнира силами четырех городов - Вены, Зальцбурга, Инсбрука и Клагенфурта. Будут ли введены войска на австрийскую территорию, пока неизвестно.