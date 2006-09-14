Евро-2008 по футболу пройдет под контролем войск

Во время проведения Евро-2008 в Базеле, Берне, Женеве и Цюрихе для поддержания порядка в общей сложности будут находиться около 15 тысяч военнослужащих.



Более подробно о сроках нахождения войск в швейцарских городах будет объявлено после жеребьевки Евро-2008, запланированной на 1 декабря 2007 года. Она определит состав четырех групп турнира, после чего станет известно, в каких городах будут базироваться сборные - участницы соревнований.



Напомним, что Швейцария организует Евро-2008 совместно с Австрией, которая также примет участников турнира силами четырех городов - Вены, Зальцбурга, Инсбрука и Клагенфурта. Будут ли введены войска на австрийскую территорию, пока неизвестно.

