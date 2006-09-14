ЧМ-2007 по хоккею получил талисман

71-е первенство планеты пройдет в период с 27 апреля по 13 мая. Имя талисману будет дано позже по результатам специального опроса болельщиков.

Отметим, что стилизованный под хоккеиста медведь был официальным талисманом уже трех московских чемпионатов мира - в 1973, 1979 и 1986 году. Все три этих турнира выиграла сборная СССР.

На первенстве планеты - 2007 соперниками российской команды на первом этапе будут сборные Финляндии, Украины и Дании (группа D). Планируется, что все матчи чемпионата мира пройдут на двух спортивных сооружениях - домашней арене "Химика" в Мытищах, и строящемся стадионе на Ходынском поле.