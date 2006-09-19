Супруги Бекхэм признаны самыми-самыми…

Бывшая солистка поп-группы Spice Girls, как считают участники опроса, проведенного компанией по выпуску детского питания "Авент", всегда в отличной форме, несмотря на заботы о семилетнем Бруклине, четырехлетнем Ромео и полуторагодовалом Крузе.



На третьем месте оказалась актриса Анджелина Джоли, а британская актриса Кейт Уинслет - на пятом. В десятку лучших вошли также манекенщица Элли Макферсон, актриса Гвинет Пэлтроу и певица Мадонна. Самой же неопрятной мамой, что по-английски звучит как slummy mummy, более 2 тысяч респондентов назвали певицу Бритни Спирс.



Что касается пап, то здесь, опять торжествовали Бекхэмы. Самым элегантным отцом признан Дэвид Бекхэм, который опередил в остром соперничестве американского актера Брэда Питта - супруга Анджелины Джоли. Том Круз - на пятой позиции. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр занял почетное девятое место.



По словам представителя компании "Авент", при ответах на вопросы, опрошенные "оценивали в числе других такие факторы, как забота о детях и сексуальная внешность".



"Во всех компонентах Виктория оказалась недосягаемой", - констатировал он.

